Вакцинація в Україні: добова динаміка впала майже втричі - 13 березня щеплення отримали 3 596 осіб

За минулу добу динаміка вакцинації в Україні проти коронавірусу істотно знизилася. Зокрема, вчора щеплення отримали в 2,5 раза менше людей, ніж днем раніше.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні телеграм-каналу "Коронавірус_інфо".

Повідомляється, що 13 березня щеплення отримали 3 596 осіб. А ще днем раніше вакцинували понад 9 000 людей.

Загалом від початку кампанії першу дозу вакцини отримали 51 137 осіб.

За минулу добу найбільшу кількість щеплених зафіксовано в Луганській області (370), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (4 784), найменша - в Чернігівській області (926 щеплень).

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