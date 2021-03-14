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Вакцинація в Україні: добова динаміка впала майже втричі - 13 березня щеплення отримали 3 596 осіб
За минулу добу динаміка вакцинації в Україні проти коронавірусу істотно знизилася. Зокрема, вчора щеплення отримали в 2,5 раза менше людей, ніж днем раніше.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні телеграм-каналу "Коронавірус_інфо".
Повідомляється, що 13 березня щеплення отримали 3 596 осіб. А ще днем раніше вакцинували понад 9 000 людей.
Загалом від початку кампанії першу дозу вакцини отримали 51 137 осіб.
За минулу добу найбільшу кількість щеплених зафіксовано в Луганській області (370), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (4 784), найменша - в Чернігівській області (926 щеплень).
Топ коментарі
+8 Глеб123
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+8 игор ємець
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+7 а ес #372967
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і всі чекають..
треба половину від кількості вакцини спрямувати на загальне щеплення..
тих хто має бажання, а не чекати поки лікарі щось собі надумають..
Хоча брешу, у хірурга медсестра, що перев'язки робила була у масці.
они уже по бумажкам все тести прошли
"так кто тебе держит"
Не вважаю необхідним колотися вакциною від вірусу, летальність якого для людей мого віку складає 0%.
вот зеленский\степанов и договорились с индусами провести испытания на зебилах.. заодно и денежек поднять на этом))
А уж название фирмы-прокладки "Божья благодать" - это чёткий троллинг над зебилам...
"Как им в глаза не ссы - всё божья благодать"
ну раз видите что из первоочередных мало кто соглашается...а срок годности вакцины продлить нельзя (или можно?))))
валят за кордон от пакращення
Эту вакцину можно хранить при температуре от +2 до +8°С в течение шести месяцев. Этот препарат действительно рекомендуют выбрасывать, если в течение шести часов после вскрытия ее не используют, https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/covid-19-vaccine-chadox1-s-recombinant-covishield говорится в сообщении ВОЗ
Медики валят в Польшу,Чехию...
Скоро просто некому будет делать прививки
"Сегодня, 13 марта, мы получили три сообщения о серьезных случаях образования тромбов у трех молодых людей, получивших вакцину AstraZeneca. Они проходят лечение в стационаре", - подтвердил эту информацию Норвежский институт здравоохранения.
не раздеваясь, на каждого 20-30 секунд. а очередь записанных не уменьшается.
и так каждый день с 8 до 16. кроме воскресения.
Карлсоєвий гамадріл!