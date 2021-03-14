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У світі зафіксували вже понад 120 млн випадків COVID-19: лідери - США, Бразилія та Індія
Станом на ранок неділі, 14 березня, у світі зафіксували 120 057 634 випадки інфікування коронавірусом COVID-19
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані сайту Worldometer.
Зокрема, зафіксовано 2 659 836 смертей, одужали 96 589 364 особи.
Лідерами за кількістю випадків COVID-19 залишаються США (30,043,662), Бразилія (11,439,250) та Індія (11,359,048).
Топ коментарі
+6 LVA smart
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+6 Ybaldy
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+5 Андрій Сокілко
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В США прививки от коронавируса, включающие введение двух доз вакцины, сделаны 20 млн 607 тыс. 261 человеку, сообщили Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
Люди хворіють давно відомими хворобами, в першу чергу пневмоніями, від яких щороку помирає кілька мільйонів людей на планеті. Але тепер гівнотести дали змогу вішати на кожного фальшивий діагноз "ковід", хворобу, збудника якого досі не ізолював і не виділив в чистому вигляді жодний вчений.
А вся жизнь моя не в моих руках, а в руках Билла Гейтса урода
Это в 10 раз меньше средних ежегодных показателей заболеваний гриппом ( причём в 10 раз при фиксации гриппа только в случае обращения пациента а если бы были такие тестирования то разов в 30)
Ну а указывать при смерти от пневмонии причиной ковид это вообще высосано из пальца
Это всё равно шо умершему от сифилиса писать шо он умер от еп^_^и.
Ві фсьо врьоті, вам ніхто нє вєріт.
Розмова закінчена.
Ну, ну - з віруса який визиває пневмонію зробили ВІРУС *****
Коли вже почнуть судити за роздмухання паніки у всьому світі
на вищому рівні? По суті це ГЕНОЦИД, але вже свобод громадян.
Кожен сам повинен вирішати, вакцинуватись чи ні, робити тест
чи не робити і тут вже питання не в здоровля людини, а в політиці.
З короновіруса вже зробили політичне питання.
Абсолютно не зрозуміло - як саме у Бутусова окремі бллогери мають власні блоги? За гроші чи від політичної прихильності?