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Новини Коронавірус і карантин
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У світі зафіксували вже понад 120 млн випадків COVID-19: лідери - США, Бразилія та Індія

Станом на ранок неділі, 14 березня, у світі зафіксували 120 057 634 випадки інфікування коронавірусом COVID-19

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані сайту Worldometer.

Зокрема, зафіксовано 2 659 836 смертей, одужали 96 589 364 особи.

Лідерами за кількістю випадків COVID-19 залишаються США (30,043,662), Бразилія (11,439,250) та Індія (11,359,048).

У світі зафіксували вже понад 120 млн випадків COVID-19: лідери - США, Бразилія та Індія 01

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Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Ну и ЧТО ?! Это нчего не значит ! В мире много чего фиксируют... - и мир от этого не рухнул... Тем более с ковидом прожИли уже БОЛЕЕ ГОДА - и ВСЁ ОК !
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14.03.2021 10:17
+6
Даже при таких ковровых тестах за год наскребли всего лишь 120 млн.
Это в 10 раз меньше средних ежегодных показателей заболеваний гриппом ( причём в 10 раз при фиксации гриппа только в случае обращения пациента а если бы были такие тестирования то разов в 30)
Ну а указывать при смерти от пневмонии причиной ковид это вообще высосано из пальца
Это всё равно шо умершему от сифилиса писать шо он умер от еп^_^и.
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14.03.2021 10:42
+5
Фальшива статистика за результатами гівнотестів, які в 9 з 10 випадків дають ХИБНОпозитивний результат.
Люди хворіють давно відомими хворобами, в першу чергу пневмоніями, від яких щороку помирає кілька мільйонів людей на планеті. Але тепер гівнотести дали змогу вішати на кожного фальшивий діагноз "ковід", хворобу, збудника якого досі не ізолював і не виділив в чистому вигляді жодний вчений.
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14.03.2021 10:26
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Ну и ЧТО ?! Это нчего не значит ! В мире много чего фиксируют... - и мир от этого не рухнул... Тем более с ковидом прожИли уже БОЛЕЕ ГОДА - и ВСЁ ОК !
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14.03.2021 10:17 Відповісти
Ну и что?
В США прививки от коронавируса, включающие введение двух доз вакцины, сделаны 20 млн 607 тыс. 261 человеку, сообщили Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
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14.03.2021 10:19 Відповісти
Фальшива статистика за результатами гівнотестів, які в 9 з 10 випадків дають ХИБНОпозитивний результат.
Люди хворіють давно відомими хворобами, в першу чергу пневмоніями, від яких щороку помирає кілька мільйонів людей на планеті. Але тепер гівнотести дали змогу вішати на кожного фальшивий діагноз "ковід", хворобу, збудника якого досі не ізолював і не виділив в чистому вигляді жодний вчений.
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14.03.2021 10:26 Відповісти
Заблудился я на ковидных полях, на плантациях NIH огорода.
А вся жизнь моя не в моих руках, а в руках Билла Гейтса урода
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14.03.2021 10:32 Відповісти
С 21 марта(Равноденствия день) ковид(лобароторный супергрипп) начнет умирать.Хватит ,распространили везде.
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14.03.2021 10:34 Відповісти
Даже при таких ковровых тестах за год наскребли всего лишь 120 млн.
Это в 10 раз меньше средних ежегодных показателей заболеваний гриппом ( причём в 10 раз при фиксации гриппа только в случае обращения пациента а если бы были такие тестирования то разов в 30)
Ну а указывать при смерти от пневмонии причиной ковид это вообще высосано из пальца
Это всё равно шо умершему от сифилиса писать шо он умер от еп^_^и.
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14.03.2021 10:42 Відповісти
Так дивно, що нові заразні штами потрапили майже в усі країни, але тільки не в Китай. Країна вже 8 місяців живе абсолютно нормальним життям. Та й до того жорсткий карантин був лише в одній провінції.
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14.03.2021 10:51 Відповісти
И какой вывод?
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14.03.2021 11:00 Відповісти
Проблема не медична, а суто політична.
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14.03.2021 11:07 Відповісти
Сейчас мамкины вирусологи дадут в комментариях рекомендации.
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14.03.2021 11:00 Відповісти
Кацапська сцико-піхота на ковідних темах, як завжди випорожняється.

Ві фсьо врьоті, вам ніхто нє вєріт.
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14.03.2021 11:17 Відповісти
тобто українці настільки безмозглі, що без кацапів самі не розберуться? І якщо дехто з московитів має сумніви в потрібності вакцинації взагалі, то мені - українцю треба терміново записуватися в чергу на індійський шмурдяк? Аби не бути схожим на окремих москалів. Та я взагалі не цікавлюся, що там у них і як. Зовсім байдужий. Мені болить лише за український народ.
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14.03.2021 12:37 Відповісти
Зато вони дуже цікавляться, що там у вас. Вам не треба записуватися на індійський шмурдяк, на китайський теж, вам треба просто не читати та спамити антиковідних кацапських тролів, а не до мене пред'являти притензії.
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14.03.2021 13:30 Відповісти
угу, тільки питання: а хто саме троль? той кого іренка призначить? Я вважаю, що вакцинація, тим більше неперевіреними вакцинами, не на користь українцям. То я - кацапський троль?
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14.03.2021 13:35 Відповісти
Лайкнув Ybaldy та Андрій Сокілко - спалив контору!

Розмова закінчена.
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14.03.2021 13:41 Відповісти
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14.03.2021 14:21 Відповісти
По состоянию на утро воскресенья, 14 марта, в мире зафиксировали 120 057 634 случая заражения коронавирусом COVID-19 Источник: https://censor.net/ru/n3253201

Ну, ну - з віруса який визиває пневмонію зробили ВІРУС *****
Коли вже почнуть судити за роздмухання паніки у всьому світі
на вищому рівні? По суті це ГЕНОЦИД, але вже свобод громадян.

Кожен сам повинен вирішати, вакцинуватись чи ні, робити тест
чи не робити і тут вже питання не в здоровля людини, а в політиці.
З короновіруса вже зробили політичне питання.
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14.03.2021 12:31 Відповісти
А діарей за цей рік скільки зафіксовано?
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14.03.2021 12:39 Відповісти
Но-но, з цим маєш здати тест, бажано, безкоштовний поліклінічний, бо це є симптом ковіду. І ніякого самолікування.
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14.03.2021 14:22 Відповісти
З цієї сторінки можна зрозуміти що на Цензорі вміють робити скріни з сайту worldometers.info
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14.03.2021 13:25 Відповісти
Але не вміють робити хоч якісь висновки. Так, кинули якесь інфосміття, а ми повинні самі в ньому колупаттися. Я взагалі б не ходив на цей ресурс, якби у коментах хоч і рідко щось вичитував для себе корисне.
Абсолютно не зрозуміло - як саме у Бутусова окремі бллогери мають власні блоги? За гроші чи від політичної прихильності?
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14.03.2021 13:40 Відповісти
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14.03.2021 13:43 Відповісти
 
 