Безстрашні добровольці стали першим надійним щитом у війні з російським агресором, - Порошенко
Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко привітав українських добровольців.
Як передає Цензор.НЕТ, текст привітання опубліковано на сайті "ЄС".
Порошенко зазначив, що 14 березня 2014 року сотні Самооборони Майдану вирушили на тренувальну базу в Нові Петрівці під Києвом, а згодом - на Донбас.
"Потім до них долучилися й інші. Вчителі, лікарі, підприємці, юристи, студенти з усіх куточків нашої країни не мали військової підготовки, але мали Україну в серці і бажання захистити її. Безстрашні, мужні, сильні та відважні добровольці стали першим надійним щитом у війні з російським агресором", - підкреслив він.
"Низькій уклін і щира подяка кожному чоловіку та кожній жінці, які боронили Україну тоді і захищають українську землю зараз. Вічна пам’ять полеглим. Честь і слава живим", - йдеться в привітанні Порошенка.
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А тепер увага - питання: чому ти все ще на волі? Чому?
давай креатиніше
моя війна ще не закінчилась...
а ти був треплом...є ним ..і останешся ним!
така твоя планида...
якщо не на зарплатні ***********...
Пам'ятаю - на керівництво тих складів , у свій час були заведені кримінальні справи . Чим все закінчилось - не знаю . Може Бубочка вже ті справи закрив . ?
А по друге , чи хочуть цього самі українці ? З огляду на результати виборів усіх рівнів , схоже - не хочуть . .
не три
бо одні хрести
по дорозі...
ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!
Ми з Бутусовим друзі з дитинства ,, а ти хіба не знала ? .
Военнослужащие 25-й и 95-й бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) навели тяжелое вооружение на дальнюю базу Добровольческого украинского корпуса (ДУК) "Правый сектор". Об этом сообщает пресс-центр ДУКа.