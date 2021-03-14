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Новини Агресія Росії проти України
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Безстрашні добровольці стали першим надійним щитом у війні з російським агресором, - Порошенко

Безстрашні добровольці стали першим надійним щитом у війні з російським агресором, - Порошенко

Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко привітав українських добровольців.

Як передає Цензор.НЕТ, текст привітання опубліковано на сайті "ЄС".

Порошенко зазначив, що 14 березня 2014 року сотні Самооборони Майдану вирушили на тренувальну базу в Нові Петрівці під Києвом, а згодом - на Донбас.

"Потім до них долучилися й інші. Вчителі, лікарі, підприємці, юристи, студенти з усіх куточків нашої країни не мали військової підготовки, але мали Україну в серці і бажання захистити її. Безстрашні, мужні, сильні та відважні добровольці стали першим надійним щитом у війні з російським агресором", - підкреслив він.

"Низькій уклін і щира подяка кожному чоловіку та кожній жінці, які боронили Україну тоді і захищають українську землю зараз. Вічна пам’ять полеглим. Честь і слава живим", - йдеться в привітанні Порошенка.

Дивіться також: Наєв привітав українських добровольців: "Ви першими, за покликом душі і серця, стали на захист України". ВIДЕО

Автор: 

привітання (730) Порошенко Петро (15163) добровольці (908)


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Топ коментарі
+66
Слава Героям Украіни і щира подяка за збереження України !!
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14.03.2021 10:33
+36
Безстрашні добровольці стали першим надійним щитом у війні з російським агресором, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7412

...
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14.03.2021 11:16
+36
ДЯКУЮ ВАМ, ГЕРОЇ !
Безстрашні добровольці стали першим надійним щитом у війні з російським агресором, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7471
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14.03.2021 11:16
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і шо?при мені не сильно брешеться
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14.03.2021 13:15 Відповісти
О як курва заспівав! А скількох вояк з добробатів при тобі, мерзоті, за грати запроторили?
А тепер увага - питання: чому ти все ще на волі? Чому?
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14.03.2021 13:14 Відповісти
повторяєшся валєрік...
давай креатиніше
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14.03.2021 13:16 Відповісти
Я-то Валерик. А вот ты кто, бот порошенковский? Трус. Даже имя свое боишься написать в нике. А за то, что следишь за мной - спасибо, значит зацепил правдой за твой куриный мозг (про сердце не говорю - его, видимо, нет)...
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14.03.2021 13:51 Відповісти
Ох и мразь...Да тебя,тварь,ни один доброволец на дух не переваривает(Сколько ты посадил,сколько выдал в РФ...Забыл,как ПС окружал и давал свои ультиматумы разоружаться?Уничтожил добровольческое движение,а теперь поздравляет.Цинизм этой мкдведчуковской шавки зашкаливает
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14.03.2021 13:15 Відповісти
ішо одна Табакі
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14.03.2021 13:18 Відповісти
Тебе "Торнадо" напомнить,гниль шоколадная?
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14.03.2021 13:23 Відповісти
Гниль зелеботівська...не тобі судити...
моя війна ще не закінчилась...
а ти був треплом...є ним ..і останешся ним!
така твоя планида...
якщо не на зарплатні ***********...
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14.03.2021 13:30 Відповісти
Какая твоя "война",шавка рыговская?Рассказать тебе,гнида,как приезжали СБУшники и ставили перед выбором:или вступаете в ВСУ,или будете считаться бандформированием?Война у тебя?В каком батальоне воевал,парашник?
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14.03.2021 13:36 Відповісти
Но у нее множество небескорыстных холуев верящих в то что оно возродило Армию и остановило х.йла просто поморщив нос при теплом рукопожатии ((
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14.03.2021 13:23 Відповісти
А склады с оружием взорвались из-за пробегающих мимо лосей
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14.03.2021 13:36 Відповісти
Саме так . КАЦАПСЬКИХ лосєй .! Двоногих .. Ти ще сумніваєшся .? Ну тоді , хто тобі лєкарь . .
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14.03.2021 13:54 Відповісти
Это все лирика, а где посаженные за хотя бы недбалість ?
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14.03.2021 14:05 Відповісти
В тюрмі напевно ,, де ж іще . ! .
Пам'ятаю - на керівництво тих складів , у свій час були заведені кримінальні справи . Чим все закінчилось - не знаю . Може Бубочка вже ті справи закрив . ?
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14.03.2021 14:15 Відповісти
ну Петру Алексеевичу за его пять лет каденции закончить удалось не так уж и много, как ожидалось
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14.03.2021 16:54 Відповісти
.Ну шо ж зробиш ,, якби знайти такого президента , якому все б вдавалося ,, ми були б наймогутнішою країною світу .

А по друге , чи хочуть цього самі українці ? З огляду на результати виборів усіх рівнів , схоже - не хочуть . .
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14.03.2021 17:07 Відповісти
Та из-за лосей не так бы было смешно,как тогда,когда падло Лысенко сказал,что "были замечены НЛО".Рогозин с "базами на Луне" отдыхает
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14.03.2021 15:53 Відповісти
модер...я за тобою слідкую...
не три
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14.03.2021 13:20 Відповісти
піду...
бо одні хрести
по дорозі...
ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!
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14.03.2021 13:25 Відповісти
А ты кто тут такой чтоб давать советы админам ? Откуда ты дерьмо такое взялось наглое ?
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14.03.2021 13:26 Відповісти
хамиш!
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14.03.2021 13:36 Відповісти
Безстрашні добровольці стали першим надійним щитом у війні з російським агресором, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7877
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14.03.2021 13:39 Відповісти
Безстрашні добровольці стали першим надійним щитом у війні з російським агресором, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5630..Безстрашні добровольці стали першим надійним щитом у війні з російським агресором, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7961.
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14.03.2021 14:02 Відповісти
Кум моего кума -не мой кум! ,....
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14.03.2021 14:28 Відповісти
Безстрашні добровольці стали першим надійним щитом у війні з російським агресором, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3593.Вата - фас . .
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14.03.2021 13:58 Відповісти
. Вона ще й не починалась ,, по справжньому .
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14.03.2021 14:18 Відповісти
Одни крестики и Perepelitca , прям выживший из фильма 'Игра на выживыние', что я недавно смотрела
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14.03.2021 16:00 Відповісти
Угу , враження таке що я на цвинтарі ..

Ми з Бутусовим друзі з дитинства ,, а ти хіба не знала ? .
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14.03.2021 16:56 Відповісти
Шо? Даже табличку с собой упер?
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14.03.2021 16:52 Відповісти
Кнур у тебя хорошо получился .Как свинка Пепа под елкой на Новый год под табличкой таблом светит . Но фотожопить нужно тщательнее .Тщательнее товарисчи ...сбитому пончику нужен рейтинг .Недорабатываете канальи .За что Пепа вам платит ? Лодыри -всех уволить!
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14.03.2021 21:21 Відповісти
Весной 2015 года добровольцы шли палить палить администрацию этого президента, если кто забыл!
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15.03.2021 12:24 Відповісти
То ж мерщій до лікаря . До психіатра ,, він випише " атибіотик" . .
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14.03.2021 17:16 Відповісти
Порошенко підтримав харківські зради і зробив все,щоб звести на нівець добровольчий і волонтерський рух.
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14.03.2021 20:56 Відповісти
Добровольці і волонтери виграли б цю війну,якби назаваді не став багаторічний агент кегебе Порошенко.
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14.03.2021 21:07 Відповісти
А хтось казав: "Ми зупинили б москалів і без добробатів" І цей вислів я запам'ятав, то що змінилось за три роки?
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14.03.2021 22:58 Відповісти
Пиарится на крови добровольцев. Помним. Не простим!
Военнослужащие 25-й и 95-й бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) навели тяжелое вооружение на дальнюю базу Добровольческого украинского корпуса (ДУК) "Правый сектор". Об этом сообщает пресс-центр ДУКа.
Безстрашні добровольці стали першим надійним щитом у війні з російським агресором, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9975
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15.03.2021 10:48 Відповісти
Кнур имеет к Дню добровольца такое же отношение как свинья соотносится к приготовлению шашлыка
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16.03.2021 09:19 Відповісти
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