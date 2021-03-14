Безстрашні добровольці стали першим надійним щитом у війні з російським агресором, - Порошенко

Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко привітав українських добровольців.

Як передає Цензор.НЕТ, текст привітання опубліковано на сайті "ЄС".

Порошенко зазначив, що 14 березня 2014 року сотні Самооборони Майдану вирушили на тренувальну базу в Нові Петрівці під Києвом, а згодом - на Донбас.

"Потім до них долучилися й інші. Вчителі, лікарі, підприємці, юристи, студенти з усіх куточків нашої країни не мали військової підготовки, але мали Україну в серці і бажання захистити її. Безстрашні, мужні, сильні та відважні добровольці стали першим надійним щитом у війні з російським агресором", - підкреслив він.

"Низькій уклін і щира подяка кожному чоловіку та кожній жінці, які боронили Україну тоді і захищають українську землю зараз. Вічна пам’ять полеглим. Честь і слава живим", - йдеться в привітанні Порошенка.

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