Помста "Беркута": затриманому в білоруському Гродно журналісту-розслідувачу Денису Івашину загрожує три роки в'язниці

Стало відомо, що затриманому в білоруському Гродно журналісту-розслідувачу Денису Івашину висунули обвинувачення за статтею 365 КК РБ (втручання у діяльність працівника міліції).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за цією статтею Івашина можуть оштрафувати, заарештувати або засудити до трьох років ув'язнення.

Журналіста затримали 12 березня близько 18:00 у квартирі, де він проживав.

Зараз він перебуває у в'язниці №1 міста Гродно.

Минулого тижня Денис Івашин опублікував третю частину розслідування про те, що або кого колишні бійці українського "Беркута" "захищають у Білорусі". Першу, другу і третю частини розслідування можна почитати, перейшовши за посиланням.

Денис Івашин став десятим білоруським журналістом, який потрапив до в'язниці.

Дивіться також: Засновник TG-каналу "Беларусь головного мозга" Лосик спробував перерізати собі вени через нові звинувачення. ВIДЕО