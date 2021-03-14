Помста "Беркута": затриманому в білоруському Гродно журналісту-розслідувачу Денису Івашину загрожує три роки в'язниці
Стало відомо, що затриманому в білоруському Гродно журналісту-розслідувачу Денису Івашину висунули обвинувачення за статтею 365 КК РБ (втручання у діяльність працівника міліції).
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за цією статтею Івашина можуть оштрафувати, заарештувати або засудити до трьох років ув'язнення.
Журналіста затримали 12 березня близько 18:00 у квартирі, де він проживав.
Зараз він перебуває у в'язниці №1 міста Гродно.
Минулого тижня Денис Івашин опублікував третю частину розслідування про те, що або кого колишні бійці українського "Беркута" "захищають у Білорусі". Першу, другу і третю частини розслідування можна почитати, перейшовши за посиланням.
Денис Івашин став десятим білоруським журналістом, який потрапив до в'язниці.
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Какой все таки этот Беркут гадкий, то ли так их подобрали изначально патологических садистов и психопатов, то ли сделали, прошили как биороботов. Откровеннх профессиональных палачей воспитал фанатичный до патологичности мусор Кур и остальные менты-создатели Беркута.