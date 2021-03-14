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Помста "Беркута": затриманому в білоруському Гродно журналісту-розслідувачу Денису Івашину загрожує три роки в'язниці

Стало відомо, що затриманому в білоруському Гродно журналісту-розслідувачу Денису Івашину висунули обвинувачення за статтею 365 КК РБ (втручання у діяльність працівника міліції).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за цією статтею Івашина можуть оштрафувати, заарештувати або засудити до трьох років ув'язнення.

Журналіста затримали 12 березня близько 18:00 у квартирі, де він проживав.

Зараз він перебуває у в'язниці №1 міста Гродно.

Минулого тижня Денис Івашин опублікував третю частину розслідування про те, що або кого колишні бійці українського "Беркута" "захищають у Білорусі". Першу, другу і третю частини розслідування можна почитати, перейшовши за посиланням.

Денис Івашин став десятим білоруським журналістом, який потрапив до в'язниці.

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Помста Беркута: затриманому в білоруському Гродно журналісту-розслідувачу Денису Івашину загрожує три роки вязниці 01

Автор: 

Білорусь (7925) журналістика (1753) свобода слова (390)


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бешеных собак нужно пристреливать, а не позволять убегать к другим хозяевам
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14.03.2021 14:08 Відповісти
Видно что образованный, культурный человек, "ботан" по народному, тяжело ему будет в застенках лукашенковских. Сочувствуем Вам Денис Ивашин.

Какой все таки этот Беркут гадкий, то ли так их подобрали изначально патологических садистов и психопатов, то ли сделали, прошили как биороботов. Откровеннх профессиональных палачей воспитал фанатичный до патологичности мусор Кур и остальные менты-создатели Беркута.
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14.03.2021 18:42 Відповісти
Сам винен, у білорасєї не має що розслідувати бо це суб'єкт расєйської **********, усієї субстанції яка цей суб'єкт заповнює...
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14.03.2021 21:44 Відповісти
 
 