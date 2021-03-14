Міністр охорони здоров'я Йорданії Обейдат пішов у відставку після того, як відсутність кисню упродовж години призвела до смерті шести пацієнтів із COVID-19
Міністр охорони здоров'я Йорданії Натір Обейдат подав у відставку після того, як шість пацієнтів із коронавірусом померли в державній лікарні через те, що приблизно на годину було відключено постачання кисню.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це повідомляють йорданські ЗМІ.
Зазначається, що киснева система в лікарні загального профілю Salt у місті Ас-Сат неподалік столиці Амману вийшла з ладу.
Після інциденту в лікарні виникла паніка, коли члени сімей пацієнтів із COVID-19 поспішили до установи, щоб перевірити своїх хворих родичів.
У повідомленнях йдеться, що за межами лікарні розмістили поліцію, щоб запобігти виникненню хаосу.
Король Йорданії Абдулла відвідав лікарню в суботу.
Йорданське інформаційне агентство (Petra) повідомило, що прем'єр-міністр Йорданії Бішер аль-Хасауна наказав владі негайно почати розслідування.
Розслідування буде прозорим і всебічним, і всі його подробиці оприлюднять.
Зазначається, що аль-Хасауна просив голову Судової ради провести розслідування через державну прокуратуру і опублікувати результати розслідування в незалежній і чіткій формі, щоб забезпечити цілісність і чесність розслідування.
За словами прем'єр-міністра, всіх винуватих у збої буде покарано відповідно до положень закону.
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Але щоб вам показати дещо, потрібно сказати, що поганий фільм завжди буде поганим, погана книжка - завжди погана книжка, криворука робота - то таки криворука робота, а не щось новітнє. То завжди було, тільки виховання людей дозволяло то історично забувати, як невдачі і промахи. Ну, а якщо для Вас хороша книжка чи хороший фільм - це щось архаїчне, а відверте лайно - це те, в чому ви бажаєте жити - це зовсім не означає, що інші відмовляються від прогресу й хочуть жити в лайні, бо ви ще недостатньо виросли.
А що стєпаноффф???
Источник: https://censor.net/ru/n3253206
Вывод; в гос. госпитале Иордании нет запасного (backup) генератора электричества.
Прямо стесняюсь спросить Степанова, а есть ли генераторы электричества в украинских больницах.
Генератор - это же не маски, на них денег не отмоешь.
А наша зеленая прислуга ни ухом, ни рылом! сколько у нас в больницах похожих случаев было ?Кто-то подал в отставку? Нiт! все медики виноваты...
говнокомандувач 1 раз за два года из-под палки военный госпиталь посетил...для селфи.