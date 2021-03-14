Міністр охорони здоров'я Йорданії Обейдат пішов у відставку після того, як відсутність кисню упродовж години призвела до смерті шести пацієнтів із COVID-19

Міністр охорони здоров'я Йорданії Натір Обейдат подав у відставку після того, як шість пацієнтів із коронавірусом померли в державній лікарні через те, що приблизно на годину було відключено постачання кисню.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це повідомляють йорданські ЗМІ.

Зазначається, що киснева система в лікарні загального профілю Salt у місті Ас-Сат неподалік столиці Амману вийшла з ладу.

Після інциденту в лікарні виникла паніка, коли члени сімей пацієнтів із COVID-19 поспішили до установи, щоб перевірити своїх хворих родичів.

У повідомленнях йдеться, що за межами лікарні розмістили поліцію, щоб запобігти виникненню хаосу.

Король Йорданії Абдулла відвідав лікарню в суботу.

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Йорданське інформаційне агентство (Petra) повідомило, що прем'єр-міністр Йорданії Бішер аль-Хасауна наказав владі негайно почати розслідування.

Розслідування буде прозорим і всебічним, і всі його подробиці оприлюднять.

Зазначається, що аль-Хасауна просив голову Судової ради провести розслідування через державну прокуратуру і опублікувати результати розслідування в незалежній і чіткій формі, щоб забезпечити цілісність і чесність розслідування.

За словами прем'єр-міністра, всіх винуватих у збої буде покарано відповідно до положень закону.

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