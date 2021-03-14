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Новини Коронавірус і карантин
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Міністр охорони здоров'я Йорданії Обейдат пішов у відставку після того, як відсутність кисню упродовж години призвела до смерті шести пацієнтів із COVID-19

Міністр охорони здоров'я Йорданії Обейдат пішов у відставку після того, як відсутність кисню упродовж години призвела до смерті шести пацієнтів із COVID-19

Міністр охорони здоров'я Йорданії Натір Обейдат подав у відставку після того, як шість пацієнтів із коронавірусом померли в державній лікарні через те, що приблизно на годину було відключено постачання кисню.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це повідомляють йорданські ЗМІ.

Зазначається, що киснева система в лікарні загального профілю Salt у місті Ас-Сат неподалік столиці Амману вийшла з ладу.

Після інциденту в лікарні виникла паніка, коли члени сімей пацієнтів із COVID-19 поспішили до установи, щоб перевірити своїх хворих родичів.

У повідомленнях йдеться, що за межами лікарні розмістили поліцію, щоб запобігти виникненню хаосу.

Король Йорданії Абдулла відвідав лікарню в суботу.

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Йорданське інформаційне агентство (Petra) повідомило, що прем'єр-міністр Йорданії Бішер аль-Хасауна наказав владі негайно почати розслідування.

Розслідування буде прозорим і всебічним, і всі його подробиці оприлюднять.

Зазначається, що аль-Хасауна просив голову Судової ради провести розслідування через державну прокуратуру і опублікувати результати розслідування в незалежній і чіткій формі, щоб забезпечити цілісність і чесність розслідування.

За словами прем'єр-міністра, всіх винуватих у збої буде покарано відповідно до положень закону.

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Автор: 

лікарня (1357) Йорданія (36) відставка (1459) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
тільки не ляпи , а злочини
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14.03.2021 11:36
+8
А у нашого міністра вже стільки ляпів що його мало і повісити але із насиженого місця його і кадилом не вигнати.
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14.03.2021 11:24
+7
У нас попробуй відігнати від корита.
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14.03.2021 11:52
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А у нашого міністра вже стільки ляпів що його мало і повісити але із насиженого місця його і кадилом не вигнати.
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14.03.2021 11:24 Відповісти
тільки не ляпи , а злочини
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14.03.2021 11:36 Відповісти
У нас попробуй відігнати від корита.
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14.03.2021 11:52 Відповісти
Нє, Степанов у відставку не піде. Щоб розуміти свою провину - треба бути розумним і освіченим. А Степанов - санітар. Взагалі дивно з цих лікарів, які терплять те, що у них міністром санітар. Терпіли, одним словом. Професіонали в цій країні не живуть. А Ситнік знову дрочить.
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14.03.2021 11:30 Відповісти
Вообще-то министр и не должен быть специалистом. Это управляющий по сути.. Например Стив Джобс, бывший глава Apple, не был великим специалистом в компьютерной технике, зато он мог организовать профессионалов в этом деле, поставить перед ними четкие задачи и добиться их своевременного выполнения.
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14.03.2021 12:29 Відповісти
Кожен управлінець, щоб чимось управляти, має знати своє діло, яким він управляє. Тим більше в Україні. Уже не говорячи про те, що лідер до того часу лідер, поки він може підлеглого чомусь навчити. Інакше це ніхто. І чому може навчити санітар зоча б навіть медсестру? Степанов і медсестрі не годиться в начальники, не те що керувати міністерством. А твоєю глупою ідеєю можуть заспокоювати себе всілякі лоповухі керівники, які не знають, чим вони займаються, і тому, коли про***ують своє чи чуже бабло кажуть - просто не підвезло.
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14.03.2021 12:52 Відповісти
Вы продолжаете жить в архаичном мире. Сейчас все настолько быстро меняется, что вы просто физически не сможете так развиваться, чтобы ваши подчинённые у вас учились. В мире уже произошло разделение труда. Поэтому управляющий организацией, не обязан владеть специфическими знаниями, навыками и умениями требующимся для производства в полном объеме, достаточно базовых. А вот навыками управления он должен виртуозно владеть. Иными словами можно быть прекрасным директором автобазы, но не знать устройство автомобиля и даже не уметь им управлять. Что касается лично Степанова, то управленец, на мой взгляд, с него паршивый.
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14.03.2021 13:29 Відповісти
Не треба видавати дилетанство і дурість за якісь досягнення і зміну в світі. Це може говорити той, хто нічого не знає, або дуже малий, або дуже невчений. Я не хочу Вас образити, бо з часом Ви можете той свій недолік з часом виправити. А можете й ні.
Але щоб вам показати дещо, потрібно сказати, що поганий фільм завжди буде поганим, погана книжка - завжди погана книжка, криворука робота - то таки криворука робота, а не щось новітнє. То завжди було, тільки виховання людей дозволяло то історично забувати, як невдачі і промахи. Ну, а якщо для Вас хороша книжка чи хороший фільм - це щось архаїчне, а відверте лайно - це те, в чому ви бажаєте жити - це зовсім не означає, що інші відмовляються від прогресу й хочуть жити в лайні, бо ви ще недостатньо виросли.
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14.03.2021 13:42 Відповісти
Ок, если вы у нас самый умный, то сможете ли вы спроектировать и построить современный самолёт? Никто не сможет, ни у одного человека в мире не хватит для этого ни знаний, ни умений. Поэтому есть люди, которые не обладают этими навыками, но у которых есть талант организатора. Применительно к тому что Степанов не врач и следовательно не может ничему научить врачей, а значит не будет ему уважения. А если бы он был, скажем лучшим проктологом, то чему бы он смог научить нейрохирурга? Выходит, тогда его бы нейрохирурги не уважали. И как бы он тогда управлял министерством?
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14.03.2021 15:04 Відповісти
Я не сказав ніде, що я найрозумніший. Так, Степанов не лікар, і не здатен ними керувати. А хто Вам сказав, що класний проктолог не може бути міністром? Чи професійний хірург? Вони можуть, і медицина без них не стани класною. А з такими як Степанов медицина може тільки впасти туди, де вона вже впала. Лікарі, особливо розумні й професійні - самі собі менеджери. Степанови їм не потрібні. Якщо їм і потрібен менеджер - а їм таки менеджер потрібен, бо дійсно, менеджер - це окрема спеціальність, відмінна від лікарської практики, то той - який знає лікарську справу не на словах.
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14.03.2021 15:32 Відповісти
І, нарешті, хороший лікар не може бути поганим менеджером, бо стати хорошим лікарем - складніше, ніж протирати зад за гроші пенсіонерів. А от з санітара хорошого лікара зробити складно, якщо взагалі можливо. Але Ви ж цим не згодні. Ви не згодні з тим, що тільки освічена і професійно достатня людина може бути керівником. А це значить, що по вашому, лікарнею управляти може бути будь-який клоун. І не лише лікарнею. Що неграмотний, наприклад, писати книжки, а мавпа малювати видатні картини. Тому я й сказав Вам, вибачте, що Ви, скоріше, ще не виросли.
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14.03.2021 15:40 Відповісти
Так я же вам и говорю, что менеджер это отдельная профессия. И чтобы быть министром нужно быть хорошим менеджером, а не врачом. И да, обезьяны рисуют о личные картины. Человек это и есть один из видов обезьян.
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14.03.2021 15:44 Відповісти
Ага, то чому ж ви Степанова поставили людьми керувати? Хай іде керувати мавпами - вони його признають, і поважати будуть. Він їх може багато чому навчити.
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14.03.2021 15:46 Відповісти
Да я же не говорю что Степанов хороший менеджер, наоборот, он плохой менеджер. Я о том, что министерством не обязательно должен руководить врач. Например во многих странах Европы министр обороны гражданское лицо, а вот генштабом командует военный.
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14.03.2021 15:54 Відповісти
Так для того, щоб організувати оборонні заходи включають цивільну оборону, і інші заходи цивільної безпеки, а військова справа стоїть окремо.
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14.03.2021 15:59 Відповісти
Цікаво, цей міністр також закуповував вакцини через прокладки, як зелений Степанов?
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14.03.2021 11:31 Відповісти
так у них відповідальність ще є - усі Степанови за гратами сидять.
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14.03.2021 11:36 Відповісти
Цікаво а як вони проводять держзакупки не використовуючи обовязкові для всіх закупки через ,,Прозоро,,
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14.03.2021 12:00 Відповісти
Получается, йто в гос. госпитале Иордании нет запасного генератора электричества.
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14.03.2021 12:48 Відповісти
«В» - Відповідальність...
А що стєпаноффф???
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14.03.2021 11:45 Відповісти
Как приятно видеть, когда люди идут в руковолство страны, чтоб приносить пользу и благо людям. У них есть благородство и совесть. Жаль у нас не так. Только ущербность и жадность.
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14.03.2021 11:49 Відповісти
Прежде чем Сепанов уйдёт, у нас пол-страны вымрет.
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14.03.2021 12:09 Відповісти
За пожары в больницах Украины, по аналогии, Степанова расстрелять надо. За кислород - утопить, за концентраторы - повесить. Ну и за систематическую ложь - четвертовать
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14.03.2021 12:12 Відповісти
Степанов! Учись порядності у людей. Якщо по совісті, то ти вже раз десять мав піти у відставку...
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14.03.2021 12:40 Відповісти
"Министр здравоохранения Иордании Натир Обейдат подал в отставку после того, как шесть пациентов с коронавирусом умерли в государственной больнице вследствие того, что примерно на час было отключено снабжение кислородом."
Источник: https://censor.net/ru/n3253206

Вывод; в гос. госпитале Иордании нет запасного (backup) генератора электричества.
Прямо стесняюсь спросить Степанова, а есть ли генераторы электричества в украинских больницах.
Генератор - это же не маски, на них денег не отмоешь.
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14.03.2021 12:47 Відповісти
В каждой больнице, где есть операционная и реанимация, обязательно должен быть мощный генератор. Когда-то по телику показывали, как женщина умерла во время операции, потому что лампы в операционной погасли, а у нее как раз кровотечение было. И что-то там хирург вслепую неправильно сделал, она истекла кровью и умерла. Это очень быстро происходит. И оказалось, что в больнице генератор был, но неисправный, и никто об этом не заботился. Но там суд был кажется.
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14.03.2021 13:11 Відповісти
Кошмар
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14.03.2021 14:34 Відповісти
Напишу Вам уточнение с места. В больнице начал заканчиваться кислород,и медсестры обратились к директору больницы,но он сказал,что он в плохих отношениях с министром здравоохранения. По окончании работы он уехал домой. Ночью,под утро,когда стало совсем плохо с кислородом,медработники начали звонить ему домой,но он не отвечал. Тогда медсестры начали обзванивать родственников пациентов,чтобы найти баллоны с кислородом и начали переключать больных от одного к другому,чтобы спасать как можно больше людей.В это время родственники начали собираться у больницы Когда в больницу прилетел Король Иордании,сразу же начались разборы полетов. Сразу были арестованы директор,его заместители,и еще какие-то руководители больницы. Там же,на месте,король сказал министру подать в отставку.Всех ожидает суд.
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14.03.2021 19:06 Відповісти
Король Иордании посетил эту больницу!
А наша зеленая прислуга ни ухом, ни рылом! сколько у нас в больницах похожих случаев было ?Кто-то подал в отставку? Нiт! все медики виноваты...

говнокомандувач 1 раз за два года из-под палки военный госпиталь посетил...для селфи.
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15.03.2021 00:10 Відповісти
 
 