Київська обласна організація "СН" скинула свого керівника Дубінського, його замінить Мотовиловець
Київська обласна організація партії "Слуга народу" скинула свого керівника Олександра Дубінського.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Нагадаємо, що вчора партійний з'їзд обрав Дубінського в керівництво партії "Слуга народу".
Однак після цього глава "СН" Олександр Корнієнко оголосив про проведення екстреної партійної конференції "на вимогу партійців".
За даними Цензор.НЕТ, новим головою обласної партійної організації обрано народного депутата Андрія Мотовиловця, якого було обрано на з'їзді "СН" заступником глави партії.
"Інформацію про обрання Мотовиловця Цензор.НЕТ щойно підтвердив сам народний депутат.
Схоже, що завдання зачистки людини Коломойського з партії узгоджено особисто Зеленським", - написав Бутусов.
Нагадаємо, у суботу, 13 березня, відбувся 11-й позачерговий з'їзд політичної партії "Слуга народу". На ньому, зокрема, були присутні президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Дмитро Разумков, прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
На з'їзді члени партії внесли зміни до статуту та утворили два керівні органи: Політичну раду партії та Національну раду громад.
Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції, - депутат СН Олександр Дубінський.
Голова Офісу президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".
19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальні провадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.
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Владимир Чуприн! Почему -то вы обращаете внимания на простых людей с их недостаками,но не замечаете их достоинства,это,во-первых,а во-вторых,почему -то не обращаете внимания на качества украинской политической,мененджерской,бизнесовой элиты,которая,за небольшим исключением, бездарна,цинична,лицемерна,лжива,безответственна,продажна.Вывод:вы необъективны,несправедливы,а украинская элита гораздо хуже украинских граждан,притом настолько,что если случится чудо и украинские граждане избавятся от недостатков ,станут достойными,то каким образом достойные выберут из недостойной элиты кого-нибудь?
Неякісні діти?
Брехня і обдурювання - це стиль життя і хліб Зеленського, він все життя тільки й тим займався. Брехати і обдурювати - це єдине, що він уміє робити і робить успішно на професійному рівні.
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5078705982203439?__cft__[0]=AZXpmRJJW4mA0kikOtEylV3-1alucPHRPdJZV-fAxnCnf84WPwmoZRWdlYjc8egUXhAS1aC1mFzS0oEluMEDBGXcQFyVt8J5Gp9_K78QeQNmPgqp76CfweJtcmjBIAFLGGQ&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·
А вот и правильное обозначение власти Зеленского.
Впрочем, украинцы сами это все избрали в 2019 году...
Потрібно зброю людям роздавати, а Дубінського просто пристрелити.
Мотовиловец является советником https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Министра инфраструктуры на общественных началахhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-mtvl1-2 [2] .
Он работал в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80 финансовом секторе и сфере https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 государственного управления https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-mtvl1-2 [2] .
2016 - присоединился к команде, которая создавала другое крыло https://ru.wikipedia.org/wiki/ProZorro ProZorro - компанию, которая продает государственное имущество ProZorro.Продажиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-mtvl2-4 [4] .
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Щось Колюню Тіщенко не видно, то теж високоморальний