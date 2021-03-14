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Київська обласна організація "СН" скинула свого керівника Дубінського, його замінить Мотовиловець

Київська обласна організація

Київська обласна організація партії "Слуга народу" скинула свого керівника Олександра Дубінського.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Нагадаємо, що вчора партійний з'їзд обрав Дубінського в керівництво партії "Слуга народу".

Однак після цього глава "СН" Олександр Корнієнко оголосив про проведення екстреної партійної конференції "на вимогу партійців".

За даними Цензор.НЕТ, новим головою обласної партійної організації обрано народного депутата Андрія Мотовиловця, якого було обрано на з'їзді "СН" заступником глави партії.

"Інформацію про обрання Мотовиловця Цензор.НЕТ щойно підтвердив сам народний депутат.

Схоже, що завдання зачистки людини Коломойського з партії узгоджено особисто Зеленським", - написав Бутусов.

Читайте також: Коли йдеться про принципові речі, на табло завжди має бути щонайменше 226 голосів "Слуги народу", - Зеленський

Нагадаємо, у суботу, 13 березня, відбувся 11-й позачерговий з'їзд політичної партії "Слуга народу". На ньому, зокрема, були присутні президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Дмитро Разумков, прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

На з'їзді члени партії внесли зміни до статуту та утворили два керівні органи: Політичну раду партії та Національну раду громад.

Читайте також: Дубінський почав продавати свої авто, здається, мама більше не "любить швидкість", - агент НАБУ Шевченко

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції, - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальні провадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.

Читайте також: Дубінський здобув велике міжнародне визнання - на рівні США. Пишатися треба! - "слуга народу" Потураєв

Автор: 

Бутусов Юрій (3580) Слуга народу (2811) Дубінський Олександр (491) Мотовиловець Андрій (43)


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Топ коментарі
+54
Киевская областная организация "СН" свергла своего руководителя Дубинского, его заменит Мотовиловец - Цензор.НЕТ 5144
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14.03.2021 11:34
+37
В Раде как минимум 50 % таких вшей ! Так, что вычёсывать не покладая рук !
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14.03.2021 11:38
+31
надо было там же и осиновый кол вогнать этому вампиру)
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14.03.2021 11:35
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Ну, и шо тут такого? Просто один клоун сломал рот и временно покинул труппу, но цирк продолжает работу.
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14.03.2021 12:58 Відповісти
Нічого він не покинув. Пішов на підвищення.
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14.03.2021 13:10 Відповісти
цирк рассчитанный на американцев. Беню конечно же никто не обидит,а собачий рот кинули под танк.
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15.03.2021 23:16 Відповісти
как минимум 50% а то и 70 этого ваЗЕлиновского Сброда состоит из таких бородатых бениных жоп.....
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14.03.2021 13:23 Відповісти
Демонізація Дубінського ... Супер-шпигун ... Джеймс Бонд ...
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14.03.2021 13:34 Відповісти
Пока основная масса наших граждан - людей слабо образованных, мало культурных, бедных, задавленных проблемами выживания, нездоровых, недостаточно воспитанных и общественно пассивных - будут иметь право на прямых выборах непосредственно избирать для себя власть, всегда будем иметь то, что имеем. По-моему, это уже и коню понятно. Нужно менять принципы избирательной системы. Право голоса должны иметь только те, кто успешно сдал экзамены по специально подобранному перечню общественно значимых учебных дисциплин, знать и уметь анализировать общественно-политическую обстановку. И не страшно, что среди граждан, имеющих право голоса, будет много недостойных людей. Страшно, когда жизненно важные для страны решения, принимают полные профаны, которые даже не в состоянии оценить уровень своего дилетанства. Выбор Зеленского или Януковича тому пример. Простота хуже воровства.
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14.03.2021 13:39 Відповісти
Ви мене в ступор відправили. Не знаю, що й сказати. А хто отих "ізбраних" буде назначати? Ви?
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14.03.2021 14:42 Відповісти
Достатньо надати виборче право тільки платникам податків, тоді пенсіонери, студенти, ті, хто платить податки в офшорах відсіються автоматично. Хай кількість виборців зменшиться втричі, зате це будуть відповідальні люди, та й швидше будуть рахувати.
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14.03.2021 16:24 Відповісти
шахтеры?)
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14.03.2021 16:54 Відповісти
кроме бюджетников, т.к. их "податки" --условность:из бюджета получили туда же часть вернули)))
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15.03.2021 00:17 Відповісти
Все дуже просто: давати по 1000 грн. щоб не голосували. Хто не візьме - той дійсно думає за країну коли голосує.
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14.03.2021 18:15 Відповісти
Цікава ідея. Потрібно взяти на замітку.
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14.03.2021 19:41 Відповісти
а если возьмут все? 29 млрд. надо на это шоу
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15.03.2021 23:23 Відповісти
"Демократiя-це коли владу вже не призначаэ жменька розбещених,а обираэ неосвiчена бiльшiсть"-Бернард Шоу.
Владимир Чуприн! Почему -то вы обращаете внимания на простых людей с их недостаками,но не замечаете их достоинства,это,во-первых,а во-вторых,почему -то не обращаете внимания на качества украинской политической,мененджерской,бизнесовой элиты,которая,за небольшим исключением, бездарна,цинична,лицемерна,лжива,безответственна,продажна.Вывод:вы необъективны,несправедливы,а украинская элита гораздо хуже украинских граждан,притом настолько,что если случится чудо и украинские граждане избавятся от недостатков ,станут достойными,то каким образом достойные выберут из недостойной элиты кого-нибудь?
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14.03.2021 14:44 Відповісти
А кто имеет право решать: "кто имеет право"?
Неякісні діти?
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14.03.2021 16:03 Відповісти
Це в стилі Клоуна, він "бореться" з олігархами обсадившись з усіх боків представниками олігархів. Вчора клоуни на з'їзді вибрали говорячу жопу каломойського у керівництво партії. https://censor.net/ru/news/3253154/dubinskiyi_izbran_v_rukovodstvo_partii_sluga_naroda_nesmotrya_na_sanktsii_ssha, Корнієнко пояснив, тому що він є керівником обласної організації партії, а всі керівники обласних організацій входять у керівництво. Якби хотіли позбавитись від Дубинського (бєня не дозволяє), то зняли б його з голови Київської обласної до з'їзду. Але до з'їзду цього не зробили, щоб протягнути його у керівництво. Тепер щоб вивести його з керівництва, треба чекати коли буде новий наступний з'їзд.

Брехня і обдурювання - це стиль життя і хліб Зеленського, він все життя тільки й тим займався. Брехати і обдурювати - це єдине, що він уміє робити і робить успішно на професійному рівні.
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14.03.2021 13:42 Відповісти
ЗГОДЕН АЛЕ ТУТ ОБДУРИЛИ САМІ СЕБЕ, ДОГРАЮТЬСЯ ЩО ЇХНЯ ПАРТІЯ ПОПАДЕ ПІД САНКЦІЇ І ЦЕ БУДЕ ПРАВИЛЬНО.
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14.03.2021 16:18 Відповісти
Mykoмол-балабол, на прививку записался? Пора!
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14.03.2021 17:05 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZXpmRJJW4mA0kikOtEylV3-1alucPHRPdJZV-fAxnCnf84WPwmoZRWdlYjc8egUXhAS1aC1mFzS0oEluMEDBGXcQFyVt8J5Gp9_K78QeQNmPgqp76CfweJtcmjBIAFLGGQ&__tn__=-UC%2CP-R Дмитрий Корнейчук

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5078705982203439?__cft__[0]=AZXpmRJJW4mA0kikOtEylV3-1alucPHRPdJZV-fAxnCnf84WPwmoZRWdlYjc8egUXhAS1aC1mFzS0oEluMEDBGXcQFyVt8J5Gp9_K78QeQNmPgqp76CfweJtcmjBIAFLGGQ&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·

А вот и правильное обозначение власти Зеленского.

Впрочем, украинцы сами это все избрали в 2019 году...
Київська обласна організація "СН" скинула свого керівника Дубінського, його замінить Мотовиловець - Цензор.НЕТ 945
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14.03.2021 14:45 Відповісти
От як колись "свєргалі"? Гільотина , плаха , куля в лоб ... Тепер все ніжно - "вийді отсюда", як ото я своїй собачці , коли нашкодить )
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14.03.2021 14:55 Відповісти
КЛАС..
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14.03.2021 16:19 Відповісти
Без Дубинскава скучно!
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14.03.2021 15:23 Відповісти
Шарикова сюда с его Саночисткой!!Работы непочатый край!!!
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14.03.2021 15:33 Відповісти
Достатньо надати виборче право тільки платникам податків, тоді пенсіонери, студенти, ті, хто платить податки в офшорах відсіються автоматично. Хай кількість виборців зменшиться втричі, зате це будуть відповідальні люди, та й швидше будуть рахувати.
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14.03.2021 16:26 Відповісти
а все таки правий був Борис Філатов коли обозначив Сашка як говорящу дупу Ігоря Валерійовича. Так і прижилося. А потім ображені ним предявлять і почнеться третій акт марлізонського балету, на кого ти нас покидаєш, хто ж тепер буде стукати в двері премєра, забужанський один не справиться. Громадяни міста Глухова і околиць так само будуть робити "фе" коронованому господарю краю Деркачу. Велика політика - великі проблеми. Там он вже рускоподанний Шарий просить захисту у Путіна, видно іспанська податкова постукала. І друзі по бізнесу Гужва десь в Чехії. як швидко закінчилась біготня цих босяків. Таки да.
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14.03.2021 16:35 Відповісти
Скоро війна.
Потрібно зброю людям роздавати, а Дубінського просто пристрелити.
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14.03.2021 16:55 Відповісти
а Бодя, чья дупа???)
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14.03.2021 16:55 Відповісти
"Свергла" - не слишком ли громко сказано? Видно, что уважаете уважаемого пана!
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14.03.2021 17:02 Відповісти
Окончил экономический факультет https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0 Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-mtvl1-2 [2] .
Мотовиловец является советником https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Министра инфраструктуры на общественных началахhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-mtvl1-2 [2] .
Он работал в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80 финансовом секторе и сфере https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 государственного управления https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-mtvl1-2 [2] .
2016 - присоединился к команде, которая создавала другое крыло https://ru.wikipedia.org/wiki/ProZorro ProZorro - компанию, которая продает государственное имущество ProZorro.Продажиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-mtvl2-4 [4] .
Участник проекта «Люди важны»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-mtvl2-4 [4] .
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14.03.2021 17:06 Відповісти
це про наступника дубинського- Мотовиловця
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14.03.2021 18:01 Відповісти
"Угас как светоч, дивный гений", коротше кажучи, догавкався.
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14.03.2021 17:46 Відповісти
Хрін редьки не солодший!Ніколи не думав, що влада для сволоти - найсолодший фрукт.
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14.03.2021 18:51 Відповісти
Какая о т в р а т и т е л ь н а я рожа!
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14.03.2021 19:53 Відповісти
МОРАЛЬНІ УРОДИ ПРИЙШЛИ ДО ВЛАДИ..
Щось Колюню Тіщенко не видно, то теж високоморальний
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15.03.2021 01:03 Відповісти
так эпично "свергла", он что в с рая в ад попал? почему не просто "сняла с должности"?
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15.03.2021 11:13 Відповісти
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