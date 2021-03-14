Київська обласна організація "СН" скинула свого керівника Дубінського, його замінить Мотовиловець

Київська обласна організація партії "Слуга народу" скинула свого керівника Олександра Дубінського.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Нагадаємо, що вчора партійний з'їзд обрав Дубінського в керівництво партії "Слуга народу".

Однак після цього глава "СН" Олександр Корнієнко оголосив про проведення екстреної партійної конференції "на вимогу партійців".

За даними Цензор.НЕТ, новим головою обласної партійної організації обрано народного депутата Андрія Мотовиловця, якого було обрано на з'їзді "СН" заступником глави партії.

"Інформацію про обрання Мотовиловця Цензор.НЕТ щойно підтвердив сам народний депутат.

Схоже, що завдання зачистки людини Коломойського з партії узгоджено особисто Зеленським", - написав Бутусов.

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Нагадаємо, у суботу, 13 березня, відбувся 11-й позачерговий з'їзд політичної партії "Слуга народу". На ньому, зокрема, були присутні президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Дмитро Разумков, прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

На з'їзді члени партії внесли зміни до статуту та утворили два керівні органи: Політичну раду партії та Національну раду громад.

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Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції, - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальні провадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.

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