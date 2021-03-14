Майже 250 тис. українців записалися у чергу на вакцинацію проти коронавірусу, - МОЗ

Станом на 13 березня у чергу на вакцинацію в Україні записалися 247 556 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Зокрема, українцям надано можливість записуватися онлайн у лист очікування вакцинації проти COVID-19. Вакцинація в Україні відбувається із використанням препарату Oxford/AstraZeneca індійського виробництва.

Як повідомлялося, за вчора добова динаміка вакцинації знизилась майже втричі.

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