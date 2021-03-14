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Новини Коронавірус і карантин
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Майже 250 тис. українців записалися у чергу на вакцинацію проти коронавірусу, - МОЗ

Майже 250 тис. українців записалися у чергу на вакцинацію проти коронавірусу, - МОЗ

Станом на 13 березня у чергу на вакцинацію в Україні записалися 247 556 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Зокрема, українцям надано можливість записуватися онлайн у лист очікування вакцинації проти COVID-19. Вакцинація в Україні відбувається із використанням препарату Oxford/AstraZeneca індійського виробництва.

Як повідомлялося, за вчора добова динаміка вакцинації знизилась майже втричі.

Читайте також: У світі зафіксували вже понад 120 млн випадків COVID-19: лідери - США, Бразилія та Індія

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5391) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
На ближайшем заборе.
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14.03.2021 11:44
+4
Это почему еще? Что изменится в ближайшее время? Целый год не было никаких вакцин и вроде как не наблюдалось особой истерии. Разве что в СМИ.
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14.03.2021 13:21
+3
Да надо отдать должное, в массе украинцы не повелись на истерию,у нас и карантин гораздо лояльней чем в Европе. Возможно наша давняя привычка не доверять официальным источникам сыграла роль, наши мозги уже столько утюжили информехнологиями, что в медиа-панику ковидную мы просто не поверили.
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14.03.2021 18:34
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Так а де можна записатися?
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14.03.2021 11:41 Відповісти
На ближайшем заборе.
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14.03.2021 11:44 Відповісти
Я там уже записывался - хозяин забора пестов вломил 😕
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14.03.2021 11:46 Відповісти
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14.03.2021 11:55 Відповісти
треба буде завтра у реєстратуру у поліклініку подзвонити ...
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14.03.2021 13:29 Відповісти
В "Дія" . Займає часу - 10 секунд
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14.03.2021 19:44 Відповісти
Футурама 2042
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14.03.2021 11:41 Відповісти
через три года вакцинируют...
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14.03.2021 11:45 Відповісти
Израиль отказывается признавать применяемую в Украине индийскую вакцину от коронавируса Сovishield.
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14.03.2021 11:46 Відповісти
Не правильно ты Дядя Фёдор вакцинируешься
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14.03.2021 11:49 Відповісти
то фейк кацапский
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14.03.2021 18:28 Відповісти
Пожелаем им всем удачи и долголетия!
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14.03.2021 11:48 Відповісти
Угу.И помянем записавшихся.
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14.03.2021 11:50 Відповісти
Канада одобрила вакцину против коронавируса Covishield и https://covid-vaccine.canada.ca/covishield/product-details опубликовала всю необходимую информацию о ней . Такую же вакцину от COVID-19 используют сейчас в Украине.
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14.03.2021 11:52 Відповісти
Так определись уже годна или негодна
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14.03.2021 11:58 Відповісти
Відбувається пошук методом втику і ніхто не знає які будуть наслідки для кожного окремо.
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14.03.2021 11:58 Відповісти
то це як по графіку кроликів вакциную 2 рази в рік бо поздихають, так і тут?
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14.03.2021 12:00 Відповісти
Можеш перестати їсти, бо кролики роблять теж саме. І ще відмовся від всього, що роблять кролики.
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14.03.2021 12:58 Відповісти
слухай а ти сам як , записався ?
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14.03.2021 16:10 Відповісти
Так.
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14.03.2021 16:17 Відповісти
А ти дав обіцянку відмови від сексу, щоб не бути схожим на кролика?
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14.03.2021 16:19 Відповісти
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14.03.2021 16:35 Відповісти
Чому так мало? В країні близько 50% кончених дегенератів, - всіх їх потрібно вакцинувати.
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14.03.2021 12:01 Відповісти
73%
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14.03.2021 12:15 Відповісти
https://censor.net/ru/user/27028 Немає і не було ніяких 73%. 73% від 48% виборців, які голосували. Більшість або не прийшли на вибори, або голосували за інших кандидатів. Тобто, за Зе проголосувала меншістЬ, від всієї кількості виборців.
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14.03.2021 13:08 Відповісти
Хоспаді ... Скільки можна повторювати - ті хто не прийшов на вибори, погодились з вибором учасників.
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14.03.2021 13:31 Відповісти
https://censor.net/ru/user/226165 Ніхто, ні з чим, не погодився. Не захотіли вибирати, між двома видами лайна.
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14.03.2021 15:55 Відповісти
Даа ... Так скільки кандидатів було ??
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14.03.2021 19:15 Відповісти
Элиты привьются. Остальным телевизор.
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14.03.2021 12:16 Відповісти
Ярые противники в скором будут насмерть биться в очередях за дозу.
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14.03.2021 12:31 Відповісти
Это почему еще? Что изменится в ближайшее время? Целый год не было никаких вакцин и вроде как не наблюдалось особой истерии. Разве что в СМИ.
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14.03.2021 13:21 Відповісти
Да надо отдать должное, в массе украинцы не повелись на истерию,у нас и карантин гораздо лояльней чем в Европе. Возможно наша давняя привычка не доверять официальным источникам сыграла роль, наши мозги уже столько утюжили информехнологиями, что в медиа-панику ковидную мы просто не поверили.
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14.03.2021 18:34 Відповісти
У нас очень "помиркована" нация. Нас столетиями наши торбохватные керманычи за нос водили. Посему такое отношение. Да и если оглядеться вокруг - апокалипсиса покуда не наблюдается, если выйти на улицу и посмотреть. Вирус есть. Он агрессивен по отношению к определенным людям. Этого нельзя отрицать. Но вот повального армагедона покуда не наблюдается. Кстати, практически любой штамм гриппа себя ведет подобным образом. Особенно если ничего не делать и не лечить его. В этом случае довольно высока верятность загрохотать в больницу с пневмонией. Посему ИМХО вывод - почувствовал недомагание сразу начинай принимать антибиотики широкого спектра и противогриппозные и иммуностимулирующие препараты. А там дальше по ситуации. Но что-то мине подсказывает, что в таком случае риск загреметь под аппарат ИВЛ существенно снизится.
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14.03.2021 20:10 Відповісти
Наградой за своевременную запись должна быть своевременная вакцинация. Моим знакомым за 60, и они записались еще в первой сотне тысяч. И ждут, и ждут....
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14.03.2021 12:55 Відповісти
.. ТАКА інформація мала би бути мін з двох точок зору - а НЕ агітаційно - пропогандисьтким ШОУ....
...це треба ЗНАТИ ..
Фармацевтична індустрія є мистецтво. Перетворювати міліграми в мільярди. Герхард Кохер.
ВІТАЮ Всіх ... куди НЕ глянь ЗМІ , що належать сіоністській БАНДІ злодійського племені ( а національних українських НЕМА- о де БІДА ) , .. РОЗГАНЯЮТЬ страхи- ПАНІКУ ...ЦІЛОДОБОВО зі ВСІХ ресурсів і будуть до-поки НЕ ВКРАДУТЬ останній РЕСУРС Українців Св.Землю.. НЕ виморять Українців як Націю з цієї Землі ..і скільки в цих ЗЛОЧИНЦІВ - БАНДИ злодійського племені "помічників" серед зашорених обдурених обкрадених ...
..ті "тести" ТІЛЬКИ добавляють страху Людині -ліків ще НЕМА ... і ПРИБУТКИ тим хто каже що пам"ятає Клятву Гіпократа , тому вони свідомо включають ПСИХОЗ.... бо ж за даними самого ЦСУ кількість смертей від ковід складає 0.7 % від ВСІХ померлих ... найбільше серцево-судинні і онкологічні захворювання .. про них МОВЧАТЬ бо то НЕдає прибутку .. а тут маски тести вакцина і - ВСЕ це до ОДНОГО місця в РЕАЛЬНОМУ лікуванні .. .. таке ДИКІСТЬ і ВАРВАРСТВО захопили Життєвий простір... БУДЬТЕ ПИЛЬНІ Люди ... повторю ПСИХІЧНІ втрати Людини ВТРИЧІ перевершують ФІЗИЧНІ ... а от ЗНАННЯМ-розумом МОЖНО вберегтися ... ВИХОВУЙТЕ Силу Духу і формуйте моцний Організм все Життя ..наснаги і Здоров"я
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14.03.2021 14:06 Відповісти
Мати наміри, та зробити це велика різниця.
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14.03.2021 14:14 Відповісти
COVID-19: вчера в одесской 5-й больнице скончались десять пациентов

Десять одесситов, госпитализированных с коронавирусом в городскую больницу №5, скончались вчера от осложнений инфекции.
Об этом «Думской» сообщил источник в больнице. По его информации, семь летальных случаев были в отделении ГКБ №5 на Троицкой и еще три в парке Шевченко.
Отметим, в «ковидной» https://dumskaya.net/news/covid-19-v-odesskoy-oblasti-obnaruzhili-485-novy-138842/ сводке за вчерашний день нет информации об умерших в Одесской области. Вероятно, скончавшихся в «пятерке» пациентов приплюсуют к сводке в понедельник.
По данным нашего источника, сейчас в ГКБ №5 осталось лишь одно свободное место. Вопреки https://dumskaya.net/news/nozhevnikova-v-odesskih-kovidnyh-bolnitcah-ostra-138810/ заявлению волонтера Екатерины Ножевниковой, по словам медика, сейчас в больнице перебоев с кислородом нет.
Врач отметил, что в основном больные сейчас переносят «ковид» тяжелей, чем осенью. Возможно, действительно, виноват https://dumskaya.net/news/tretya-volna-koronavirusa-v-odesse-ostalos-69-sv-138548/ британский штамм .
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14.03.2021 16:29 Відповісти
Инвформация пугает конечно. Но она не полная. Когда заболели эти люди, сколько времени прошло пока они попали в больницу, чем до этого лечились, какое лечение было назначено в больнице? Видите сколько вопросов. От банального гриппа есть высокий шанс загнуться, если его не лечить ничем.
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14.03.2021 20:14 Відповісти
Вот только не надо эти чиновничьи штучки, сам могу еще и лучше заговорить проблему.
Вранье, некомпетентность, жадность, тупость тамады-фотографа из увеселительного заведения, 72% швондеров - вот что страшно.
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14.03.2021 21:31 Відповісти
Что сказать то хотели? Что по сути моих вопросов?
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14.03.2021 23:13 Відповісти
Если не понятно, то и отвечать не стоит.
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15.03.2021 15:33 Відповісти
А почему вакцинировались в два раза меньше, чем вчера? Некому вакцинировать или некого вакцинировать?
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14.03.2021 23:43 Відповісти
 
 