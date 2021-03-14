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Майже 250 тис. українців записалися у чергу на вакцинацію проти коронавірусу, - МОЗ
Станом на 13 березня у чергу на вакцинацію в Україні записалися 247 556 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Зокрема, українцям надано можливість записуватися онлайн у лист очікування вакцинації проти COVID-19. Вакцинація в Україні відбувається із використанням препарату Oxford/AstraZeneca індійського виробництва.
Як повідомлялося, за вчора добова динаміка вакцинації знизилась майже втричі.
Топ коментарі
+5 Евгений Парамонов #425286
показати весь коментар14.03.2021 11:44
+4 Странник Виртуальный #450460
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+3 Propan
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...це треба ЗНАТИ ..
Фармацевтична індустрія є мистецтво. Перетворювати міліграми в мільярди. Герхард Кохер.
ВІТАЮ Всіх ... куди НЕ глянь ЗМІ , що належать сіоністській БАНДІ злодійського племені ( а національних українських НЕМА- о де БІДА ) , .. РОЗГАНЯЮТЬ страхи- ПАНІКУ ...ЦІЛОДОБОВО зі ВСІХ ресурсів і будуть до-поки НЕ ВКРАДУТЬ останній РЕСУРС Українців Св.Землю.. НЕ виморять Українців як Націю з цієї Землі ..і скільки в цих ЗЛОЧИНЦІВ - БАНДИ злодійського племені "помічників" серед зашорених обдурених обкрадених ...
..ті "тести" ТІЛЬКИ добавляють страху Людині -ліків ще НЕМА ... і ПРИБУТКИ тим хто каже що пам"ятає Клятву Гіпократа , тому вони свідомо включають ПСИХОЗ.... бо ж за даними самого ЦСУ кількість смертей від ковід складає 0.7 % від ВСІХ померлих ... найбільше серцево-судинні і онкологічні захворювання .. про них МОВЧАТЬ бо то НЕдає прибутку .. а тут маски тести вакцина і - ВСЕ це до ОДНОГО місця в РЕАЛЬНОМУ лікуванні .. .. таке ДИКІСТЬ і ВАРВАРСТВО захопили Життєвий простір... БУДЬТЕ ПИЛЬНІ Люди ... повторю ПСИХІЧНІ втрати Людини ВТРИЧІ перевершують ФІЗИЧНІ ... а от ЗНАННЯМ-розумом МОЖНО вберегтися ... ВИХОВУЙТЕ Силу Духу і формуйте моцний Організм все Життя ..наснаги і Здоров"я
Десять одесситов, госпитализированных с коронавирусом в городскую больницу №5, скончались вчера от осложнений инфекции.
Об этом «Думской» сообщил источник в больнице. По его информации, семь летальных случаев были в отделении ГКБ №5 на Троицкой и еще три в парке Шевченко.
Отметим, в «ковидной» https://dumskaya.net/news/covid-19-v-odesskoy-oblasti-obnaruzhili-485-novy-138842/ сводке за вчерашний день нет информации об умерших в Одесской области. Вероятно, скончавшихся в «пятерке» пациентов приплюсуют к сводке в понедельник.
По данным нашего источника, сейчас в ГКБ №5 осталось лишь одно свободное место. Вопреки https://dumskaya.net/news/nozhevnikova-v-odesskih-kovidnyh-bolnitcah-ostra-138810/ заявлению волонтера Екатерины Ножевниковой, по словам медика, сейчас в больнице перебоев с кислородом нет.
Врач отметил, что в основном больные сейчас переносят «ковид» тяжелей, чем осенью. Возможно, действительно, виноват https://dumskaya.net/news/tretya-volna-koronavirusa-v-odesse-ostalos-69-sv-138548/ британский штамм .
Вранье, некомпетентность, жадность, тупость тамады-фотографа из увеселительного заведения, 72% швондеров - вот что страшно.