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Новини Коронавірус і карантин
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Ситуація з COVID-19 погіршується: рівень госпіталізацій перевищено вже в 9 регіонах, - МОЗ. ТАБЛИЦЯ

Ситуація з COVID-19 погіршується: рівень госпіталізацій перевищено вже в 9 регіонах, - МОЗ. ТАБЛИЦЯ

Станом на неділю, 14 березня, рівень госпіталізацій перевищено вже в Києві, Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Миколаївській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Показник за рівнем госпіталізацій (за норми 60 або менше на 100 тисяч населення) перевищено в Києві (76,7), Вінницькій (123,5), Житомирській (92,3), Закарпатській (86,5), Івано-Франківській ( 123,6), Миколаївській (87,2), Тернопільській (60,1), Хмельницькій (71,1) та Чернівецькій (90,1) областях.

Станом на 14 березня:

  • "Червона" зона - Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.
  • "Помаранчева" зона - Київ, Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька і Черкаська області.
  • "Жовта" зона - Волинська, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Херсонська і Чернігівська області.

Ситуація з COVID-19 погіршується: рівень госпіталізацій перевищено вже в 9 регіонах, - МОЗ 01

Читайте також: Вакцинація в Україні: добова динаміка впала майже втричі - 13 березня щеплення отримали 3 596 осіб

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5391) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
Оце чмо спровокувало нову хвилю заражень. Далі буде.Ситуация с COVID-19 ухудшается: уровень госпитализаций превышен уже в 9 регионах, - Минздрав - Цензор.НЕТ 593
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14.03.2021 12:06
+5
Ситуація з COVID-19 погіршується: рівень госпіталізацій перевищено вже в 9 регіонах, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4111
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14.03.2021 12:13
+3
мінздрав бреше, як дихає.
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14.03.2021 12:18
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Оце чмо спровокувало нову хвилю заражень. Далі буде.Ситуация с COVID-19 ухудшается: уровень госпитализаций превышен уже в 9 регионах, - Минздрав - Цензор.НЕТ 593
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14.03.2021 12:06 Відповісти
Не трожь бенин Буковель, там его компании-прокладки всем владеют.
Руки прочь от святого, там хот-спота быть не может по определению.
Хот-споты могут быть у бизнесов, которые Бене конкуренты, а также у бизнесов малых - их раздавить ОПГ Слуга Народа обязались по-опредеению.
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14.03.2021 12:38 Відповісти
Ситуація з COVID-19 погіршується: рівень госпіталізацій перевищено вже в 9 регіонах, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4111
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14.03.2021 12:13 Відповісти
мінздрав бреше, як дихає.
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14.03.2021 12:18 Відповісти
А чим зайнятий наш майстер спорту у боротьбі з коронавірусом?
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14.03.2021 12:27 Відповісти
"По состоянию на воскресенье, 14 марта, уровень госпитализаций превышен уже в Киеве, Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Николаевской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях."
Источник: https://censor.net/ru/n3253209

Что, Степанов, боишься, что Порошенко на бронетранспортере с Западной Украины приедет и раздавит вашу шоблу нах*р?
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14.03.2021 12:36 Відповісти
Ага,а епідпоріг скільки,5 чи 10 %?Тоді забули 0 з комою перед числами поставити.
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14.03.2021 12:44 Відповісти
Ситуація з COVID-19 погіршується: рівень госпіталізацій перевищено вже в 9 регіонах, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5892
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14.03.2021 12:52 Відповісти
Чому ми називаємо наші області регіонами? Цей термін може вживатись для окремих частин країни. Наприклад- карпатський регіон, Східний регіон. Такий підхід, започаткований ригами, понятійно розколює державу. Ми ж , коли вказуємо адресу, не пишемо- « Миколаївський регіон»… Взагалі, до часів януковича ніхто навіть не вживав слово «регіон». Задумайтесь.
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14.03.2021 19:00 Відповісти
 
 