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Ситуація з COVID-19 погіршується: рівень госпіталізацій перевищено вже в 9 регіонах, - МОЗ. ТАБЛИЦЯ
Станом на неділю, 14 березня, рівень госпіталізацій перевищено вже в Києві, Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Миколаївській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров'я.
Показник за рівнем госпіталізацій (за норми 60 або менше на 100 тисяч населення) перевищено в Києві (76,7), Вінницькій (123,5), Житомирській (92,3), Закарпатській (86,5), Івано-Франківській ( 123,6), Миколаївській (87,2), Тернопільській (60,1), Хмельницькій (71,1) та Чернівецькій (90,1) областях.
Станом на 14 березня:
- "Червона" зона - Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.
- "Помаранчева" зона - Київ, Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька і Черкаська області.
- "Жовта" зона - Волинська, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Херсонська і Чернігівська області.
Топ коментарі
+12 5 копійок
показати весь коментар14.03.2021 12:06
+5 Владимир Пономаренко #471653
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+3 Yakov Yakov
показати весь коментар14.03.2021 12:18
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Руки прочь от святого, там хот-спота быть не может по определению.
Хот-споты могут быть у бизнесов, которые Бене конкуренты, а также у бизнесов малых - их раздавить ОПГ Слуга Народа обязались по-опредеению.
Источник: https://censor.net/ru/n3253209
Что, Степанов, боишься, что Порошенко на бронетранспортере с Западной Украины приедет и раздавит вашу шоблу нах*р?