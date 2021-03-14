Ситуація з COVID-19 погіршується: рівень госпіталізацій перевищено вже в 9 регіонах, - МОЗ. ТАБЛИЦЯ

Станом на неділю, 14 березня, рівень госпіталізацій перевищено вже в Києві, Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Миколаївській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Показник за рівнем госпіталізацій (за норми 60 або менше на 100 тисяч населення) перевищено в Києві (76,7), Вінницькій (123,5), Житомирській (92,3), Закарпатській (86,5), Івано-Франківській ( 123,6), Миколаївській (87,2), Тернопільській (60,1), Хмельницькій (71,1) та Чернівецькій (90,1) областях.

Станом на 14 березня:

"Червона" зона - Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

"Помаранчева" зона - Київ, Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька і Черкаська області.

"Жовта" зона - Волинська, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Херсонська і Чернігівська області.

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