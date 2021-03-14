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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Києві через COVID-19 померли 16 осіб, видужали - 337, виявили 439 нових випадків, - Кличко

За добу в Києві через COVID-19 померли 16 осіб, видужали - 337, виявили 439 нових випадків, - Кличко

За минулу добу, 13 березня, в Києві виявили 439 нових підтверджених випадків коронавірусу.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

За даними Кличка, серед захворілих - 24 дитини.

За вчора 16 жителів Києва померли від коронавирусу чи пов'язаних із ним ускладнень, зазначив Кличко.

Крім цього, підкреслюється, що за вчора 34 пацієнтів із коронавірусом було госпіталізовано. 337 киян одужали від коронавірусу за минулу добу.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському (103), Дніпровському (88) і в Дарницькому (82) районах Києва.

Автор: 

карантин (18172) Кличко Віталій (3509) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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24 ребёнка заразили , как минимум, 30 взрослых, а то и все 124, а те взрослые уже заразили своих знакомых. Нужно просто закрыть хотя бы школы и детские сады, сразу ситуация улучшится, а не закрывать сразу малый бизнес, что вообще ничего не даёт. Второй источник распространения ковид - общественный транспорт, Хотя бы штрафуйте , чтобы маски носили , а то вижу постоянно в окнах трамваев торчат безмасочные пофигистские лица без грамма интеллекта . Будет ещё сто мутаций , если не 1000, этой заразы- маски в общественных местах должны стать нашей нормой жизни, как и социальная дистанция при возможности. Думаю, это очень маленькая плата за счастье быть живым и здоровым
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14.03.2021 12:50 Відповісти
 
 