За добу в Києві через COVID-19 померли 16 осіб, видужали - 337, виявили 439 нових випадків, - Кличко
За минулу добу, 13 березня, в Києві виявили 439 нових підтверджених випадків коронавірусу.
Про це повідомив у своєму телеграм-каналі мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
За даними Кличка, серед захворілих - 24 дитини.
За вчора 16 жителів Києва померли від коронавирусу чи пов'язаних із ним ускладнень, зазначив Кличко.
Крім цього, підкреслюється, що за вчора 34 пацієнтів із коронавірусом було госпіталізовано. 337 киян одужали від коронавірусу за минулу добу.
Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському (103), Дніпровському (88) і в Дарницькому (82) районах Києва.
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Татьяна Лайф
показати весь коментар14.03.2021 12:50 Відповісти Мені подобається 0
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