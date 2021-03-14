Рада 19 березня може проголосувати в другому читанні за скасування сезонного переведення годинників, - Підласа

Верховна Рада зможе 19 березня розглянути в другому читанні законопроєкт щодо скасування переходу на літній і зимовий час в Україні (№4201).

Таку думку висловила заступниця голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа (фракція "Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Згідно з порядком денним, ми будемо розглядати законопроєкт №4201 у другому читанні на засіданні комітету економічного розвитку в середу. Це означає, що вже в п'ятницю ми зможемо розглянути його і в сесійній залі парламенту", - зазначила Підласа.

Як повідомлялося, Верховна Рада 3 березня підтримала законопроєкт "Про обчислення часу в Україні" (№4201), що передбачає скасування переходу на літній і зимовий час в Україні. У прикінцевих положеннях законопроєкту зазначається, що в разі ухвалення в цілому він набуде чинності через три місяці після його офіційного опублікування в парламентській газеті "Голос України".

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