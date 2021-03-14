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Рада 19 березня може проголосувати в другому читанні за скасування сезонного переведення годинників, - Підласа

Рада 19 березня може проголосувати в другому читанні за скасування сезонного переведення годинників, - Підласа

Верховна Рада зможе 19 березня розглянути в другому читанні законопроєкт щодо скасування переходу на літній і зимовий час в Україні (№4201).

Таку думку висловила заступниця голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа (фракція "Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Згідно з порядком денним, ми будемо розглядати законопроєкт №4201 у другому читанні на засіданні комітету економічного розвитку в середу. Це означає, що вже в п'ятницю ми зможемо розглянути його і в сесійній залі парламенту", - зазначила Підласа.

Як повідомлялося, Верховна Рада 3 березня підтримала законопроєкт "Про обчислення часу в Україні" (№4201), що передбачає скасування переходу на літній і зимовий час в Україні. У прикінцевих положеннях законопроєкту зазначається, що в разі ухвалення в цілому він набуде чинності через три місяці після його офіційного опублікування в парламентській газеті "Голос України".

Дивіться також: Рада попередньо схвалила скасування сезонного переведення годинників. ВIДЕО

Автор: 

ВР (14943) час (90) Підласа Роксолана (60)


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Топ коментарі
+15
лучше би летнее оставили
а то будет как в рашке солнце вставать в 4 утра а ночь наступать в 6
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14.03.2021 14:04
+13
Во дебіли, треба перейти на літній час, і більше не переводити час!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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14.03.2021 14:11
+9
Прекрасно. В 3 години ранку буде день.
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14.03.2021 13:51
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Ще раніше, це у Києві о 16-00 взимку темрява
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14.03.2021 17:19 Відповісти
Та і о сьомій темно. І шо?
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14.03.2021 20:24 Відповісти
А чем он природный? Разве сетка меридианов и параллелей существует на самом деле? Или её таки придумали британцы и придумали они ее явно так, чтобы удобно было им?
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14.03.2021 15:26 Відповісти
Так і буде літній час. Якщо закон приймуть, то вступить він через 3 місяця, коли буде вже літній час. До речі, Європа теж буде переводити на літній час і так і залишиться в ньому.
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14.03.2021 19:44 Відповісти
А по мне, переход на летнее время - это разумно. В июне светает в 4 часа утра по зимнему времени - и вхолостую.
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14.03.2021 14:11 Відповісти
А по мне нет! Где референдум?
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14.03.2021 14:27 Відповісти
А бабки на референдум никому не нужный у вас есть?
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14.03.2021 20:49 Відповісти
У меня есть, а вот у властей их почему то нет: ни на опрос оносительно перевода времени, ни на перепись населения как можно жить и планировать не зная сколько же тут есть жывых) ни на опрос относительно оружия. Это сума где то около 5 млрд.грн., но напомню долг Украины уже 90 млрд. долларов, и, пардон ничего так и не сделано. Ни экономики, ни перепись ни референдумов.
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14.03.2021 21:11 Відповісти
А о 12 сонце не в зеніті, нічого?
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14.03.2021 16:00 Відповісти
Якщо схід приблизно о 5:00, захід о 21:00 (теж приблизно), той південь буде приблизно о 13:00. До речі, південь по-любому не стоїть на місці, а "ковзає" протягом року в межах 30-40 хвилин.
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14.03.2021 16:15 Відповісти
Для росіян- полудень о 11-46.
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14.03.2021 20:22 Відповісти
Запоребрик великий - аж до Тихого океану. Можете подивитись в інтернеті для фіксованого міста час півдня або півночі протягом року - там за рік два мінімуми та два максимуми.
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14.03.2021 20:41 Відповісти
Південь- на Південному полюсі, півник- в курнику, IgorYakovlevich- за поребріком. Щось новеньке, час півдня, може у вас і час зимовий?
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16.03.2021 09:51 Відповісти
Лучше оставить летнее время, а зимой тем кому неудобно, например школы, вузы, офисы могут начинать работу на час позже
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14.03.2021 14:20 Відповісти
Точно так же, отменив летнее время, при необходимости можно начинать рабочий день на час раньше.
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14.03.2021 14:24 Відповісти
у него наверное родственники в Маскве живут - ему удобнее на летнем что бы, а остальное высосанное из пальца..
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14.03.2021 14:31 Відповісти
Мне конкретно под вас или под астрономическое время лечь? Может идите Вы лично в жопу, а не вузы?
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14.03.2021 14:31 Відповісти
Як ввели це"лєтнеє врем"я" 1981 року(для тих,хто репетує за літній час),так хай його і відміняють,досить парити мізки людям.Україна знаходиться в одному часовому поясі,до речів так названому зимовому часі,а літній час почали вводити ще в радянські часи (1квітня 1981 року)і з того часу пішла чехарда під назвою літній та зимовий час..Як доказано вченими,для економіки ефекту немає майже ніякої,тільки проблема для багатьох людей з адаптацією,так що,літній час це не наш час "ДАЙОШ НАМ ОБРАТНО НАШЕ ВРЕМ"Я"...
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14.03.2021 20:06 Відповісти
В пятницу не хватит голосов, т.к. большинство депутатов уже переработались и отдыхают.
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14.03.2021 14:22 Відповісти
Одобрямс, переход на летнее время отменить!
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14.03.2021 14:22 Відповісти
Идиоты , решили отвернутся от ЕС ???
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14.03.2021 14:30 Відповісти
Тільки літній час, і так півроку через зимовий час в темряві сидимо.Ахметов буде більше бабок піднімати!!!
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14.03.2021 14:30 Відповісти
за что больше бабок?
за освещение?
Сейчас 10 светодиодных ламп потребляют меньше чем одна лампочка " советского Ильича".
Нет никакого смысла в переходе с зимнего на летний..
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14.03.2021 14:33 Відповісти
Дебіл? По зимовому часу влітку світатиме о 3-й ночі і сутенітиме о 9-й вечора? Може, будем переходить на нічне життя, якби тільки не так, як москалі? Звідкіля ви вилазите такі, придурки?
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14.03.2021 19:57 Відповісти
Однозначно - лучше ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ!
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14.03.2021 14:33 Відповісти
Однозначно - лучше ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ!
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14.03.2021 14:34 Відповісти
Говорят , что Ахметову выгоден жтот перевод - его сын ещё один особняк за 65 млрд гр купит в Швейцарии . Это уже идёт работа на приданное внукам
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14.03.2021 14:37 Відповісти
Хотят выровнять время с москвой и лугандоном
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14.03.2021 14:38 Відповісти
с точность наоборот...
вам бы почитать что ни будь про часовой пояс Украины..
это Летвин когда то хотел оставить на летнем - московском времени..
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14.03.2021 14:51 Відповісти
закон вступит в силу через три месяца - как раз в перид летнего времени которое и останется без изменений
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14.03.2021 15:12 Відповісти
значит переведут на зимнее время еще раз - хотя могут и сейчас оставить на зимнем указом правительства....
в поданном законе писали о Зимнем времени..
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14.03.2021 15:16 Відповісти
Ми взимку по зимовому часу більше платимо за електрику ніж якщо був би літній час цілий рік, темрява на годину раніше настає!!!
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14.03.2021 14:40 Відповісти
Мне кажется, что они вредители!
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14.03.2021 14:48 Відповісти
Іди нафіг.
Мене влаштовує тільки літній час. Ми не в середньовіччі щоб по сонцю тільки жити.
У Києві по літньому часу комфортно.Взимку світловий день був би з 09-00 до 17-00, влітку з 05-00 до 22-00.Хто проти???!!
А за зимовим????!!! О 16-00 вже темрява, на сході взагалі о 15-30.
На сході взагалі опа. Пів року в жопі і темряві сидимо чекаємо на літній час.
Тут вигода тільки олігархам від енергетики будемо за світло більше платити.
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14.03.2021 14:52 Відповісти
летнее время - кацапское - живешь по москве ?
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14.03.2021 15:19 Відповісти
Мені насрати на кацапів, але я не згоден стреляти собі в ногу тільки б як у не кацапів було.
Нам комфортніше на літньому часі, а що у кацапів мені однаково все одно)
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14.03.2021 16:10 Відповісти
Тобі в ногу вистрелили ще 1 КВІТНЯ 1981 року,коли вперше в СРСР ввели літній час.Наш астрономічний постійний час це так званий "зимовий"...А як кому комфортніше,це вже інше питання...
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14.03.2021 20:14 Відповісти
Одягни свої смердючі труси на голову, щоб було не так, як у кацапів, і так ходи по вулицях, придураста.
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14.03.2021 20:00 Відповісти
Ще один кандидат носити труси на голові.
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14.03.2021 20:01 Відповісти
И потом за неделю ... будем пытаться исправить дебилизм.
Можно принять закон и не переходить в следующий перевод часов.
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14.03.2021 15:10 Відповісти
Сборище дебилов, других слов нет. Татьяна Черновол очень хорошо написала про это. Нахрена нам восход в 4 утра если люди начинают работу с 9 а то и позже, зачем нам что бы 12 00 солнце было в зените, мы ж не первобытные люди что б жить по солнцу
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14.03.2021 15:12 Відповісти
У Тетяни полудень о 15-25, то й що?
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14.03.2021 16:05 Відповісти
До 1981 года(1 апреля)Все люди ,как вы выразились(сборище дебилов) и,скорее всего, ваши родители в том числе жили в одном часовом астрономическом поясе,в так наз. "зимнеее время"...А откуда возникла эта чехарда с переводом стрелок,сначала надо хоть немножко иметь представление о чем речь,а не показывать свое ослоумие...ГУГЛ вам в помощь...
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14.03.2021 20:24 Відповісти
Ніякого "зимового часу" до 1981 р. в Україні не існувало. А різниця з грінвічським часом цілорічно становила +3 години (2 часовий пояс + 1 година декретного часу.)
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14.03.2021 21:04 Відповісти
Це" літнього" не існувало,а був час,як ви вірно написали,постійний,до нашої астрономічної часової зони(+2) різниця з Грінвічем,а введений т.з. "літній,це тимчасовий,на літній період,до вересня,а потім назад.А щоб не плутались в термінах,так і називали літній та зимній...
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15.03.2021 15:12 Відповісти
Де вас стільки взялося, адепти літнього часу?

Бачте вам сонечко буде о пів на четверту ранку влітку спати заважати на Донбасі.
А нічого, що за літнього часу взимку в Чопі о 10 ранку ще темно буде?

Саме зимовий час - наш поясний. За ним полудень о 12 годині в Києві, о 11:30 в Луганську і о 12:30 на Закарпатті. Це оптимально.
До того ж ЄС теж з 2022 року не буде більше переводити годинник. Так що аргумент про синхронізацію з ********** - не дуже.
А хочете вставати о 6 ранку з сонечком цілий рік - гайда до мене в Африку.
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14.03.2021 15:18 Відповісти
Так Румунія використовує той же Часовий пояс, що і ми. Так що ніякий він не румунський, він український
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14.03.2021 16:54 Відповісти
По перше, у вас на Західній взимку світало б не о 10, а о 09-30 по літньому часу, так проте темніло б о 17-30, влітку відповідно о 06-00 ранку світання в о 22-30 темніє, що прийнятно.
Але переважна більшість населення України живе східніше, і реально страждатиме від зимового часу.Особливо на сході.
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14.03.2021 16:20 Відповісти
Вам аби начіпляти ярликів. Я в Маріуполі бував частіше, ніж в західній частині України. Моя позиція проста і зрозуміла: полудень в Києві о 12, а не о 13 годині. І світанок о 9 чи о 9:30 мене аж ніяк не влаштовує. У більшості нормальних людей в цей час пік активності. Це, може, ви в цю годину тільки прокидаєтесь.
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14.03.2021 16:47 Відповісти
Наврядчи Маріуполю цікаво влітку щоб світало влітку о 4-00, а взимку о 15-30 вже темрява.
Якось по кастрацки це
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14.03.2021 16:59 Відповісти
Довбодятел, мені до сраки, що там в Чопі.
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14.03.2021 20:03 Відповісти
Всё, на этой территории время остановится. Может оно и к лучшему.
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14.03.2021 15:19 Відповісти
а с чего таки "законы" вообще принимаются? были петиции? какие-то общественные слушания, экспертные оценки, еще что-то или как обычно привыкли? почему толпа народа за кучу бабла во время войны занимается хз чем?
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14.03.2021 15:48 Відповісти
Мені насрати на кацапів, але я не згоден стреляти собі в ногу тільки б як у не кацапів було.
Нам комфортніше на літньому часі, а що у кацапів мені однаково все одно)
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14.03.2021 16:10 Відповісти
Я ще в листопаді створив петиції про відмову від зимового часу.
Але народ лінивий да й не усі знали про них(
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14.03.2021 16:12 Відповісти
Закон про способ исчисления времени момент начала суток относительно Солнца.
Начало работы на предприятиях устанавливают сами предприятия при ежегодном голосовании по коллективному договору предприятия с коллективом. Туда и выносите Ваше предложение. Если Вы докажете его необходимость, оно будет принято большинством голосов.
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14.03.2021 16:45 Відповісти
"Літній" час потрібен для економія на освітленні і кондиціонуванні повітря.
Просто встановлення літного часу (UTC+3) назавжди без повернення до зимового (географічного, UTC+2) дає ефект лише у перший рік. На наступний рік, всі, кому не подобається вставати раніше весною, літом і восени перепишуть початок своєї роботи на +1 годину, і економії знову не буде.
Коли літній час встановлюється тимчасово, тобто на більш світлу пору року, тоді більшість людей сприймає це як тимчасову необхідність, і підприємства (організації) не переписуть графіки роботи на +1 годину весною, бо восени доведеться переписувати їх знову на -1 годину.
Малюнок зробленно для підрахунку затрат часу на штучне освітлення.
Видно, що більш ранній початок діяльності дає ефект економії, виходячи з періоду активності людини (16 годин), початку активності і довготи дня (8, 12 або 16 годин).

Рада 19 березня може проголосувати в другому читанні за скасування сезонного переведення годинників, - Підласа - Цензор.НЕТ 3853

https://picua.org/images/2021/03/10/b94d2d80f9699985ad0221d634dc7a51.jpg Рада 19 березня може проголосувати в другому читанні за скасування сезонного переведення годинників, - Підласа - Цензор.НЕТ 2890
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14.03.2021 16:36 Відповісти
Тобто, я за те, щоб у новому законі залишити сезонні переходи, які мають місце у старому законі.
До речі, у проекті нового закону немає аргументації, чому саме пропонується ліквідувати сезонні переходи (перевод стрілки). Це не просте питання питання, державного значення.
Я хочу знати, чому багаті країни використувають сезонні переходи для економії е/енергії, а небагата Україна хоче від цього відмовитися.
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14.03.2021 17:08 Відповісти
Я когда то давно читал выжимку из какого то монументального труда на тему экономической целесообразности перевода часов во времена союза. Подробности уже не помню, но вот сильно запомнился момент, что экономический эффект от перевода выражался с огромных цифрах. Особенно для промышленности. Сейчас мы, конечно, большинство доставшейся от совка промышленности разворовали и просрали, но всё равно, думаю, что отмена перевода часов ещё сильнее ударит по экономике, которая и так при смерти.
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15.03.2021 16:32 Відповісти
Настоящих экономистов среди депутатов мало, да и тех никто не слушает. Если спросить у любого депутата, о причине перевода стрелок, ответы не затронут экономику и будут чисто политические - "по просьбе трудящихся", которые якобы страдают от перевода стрелок. Люди в большинстве своём склонны объяснять тяжёлый подъём утром не поздним засыпанием вечером, а "летним" временем. Тут им не поможет возврат к "зимнему", потому, что и в этом случае они будут ложиться позже, чем нужно для отдыха. (Я сам ложусь позже, чем нужно, но я не связываю ощущения недосыпа с переходом или не переходом).
Настала эра дилетантов, которые способны думать только о схемах распила бюджета.
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15.03.2021 18:27 Відповісти
отмена- это хорошо конечно. Только летнее время оставьте, придурки!!
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14.03.2021 16:45 Відповісти
Дайте для здоровья дітям сонця і світла більше в літку. Уже все вкрали, так ще для Ахметова вкрадіть 1 годину світового дня. Придурки.
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14.03.2021 16:54 Відповісти
преступный закон - такой же, как и рынок земли и поднятие тарифов
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14.03.2021 17:09 Відповісти
А тепер зверніть увагу на змодельований графік, де споживання те саме, а зелена генерація почалася на годину раніше в зв'язку з переходом на зимовий час. Бачимо результат: вранці, ще більше зайвої енергії, яку не в стані поглинути ГАЕС (водосховища не резинові). Зате, зверніть увагу - ввечері утворився провал у генерації. Його покрити може теоретично ГЕС і ТЕС. Однак, останній рік ГЕС у нас працювали просто на максимумі (через розбалансування «зеленою енергетикою»), отож, скажу вам, ці провали будуть покриватися за рахунок ТЕС. А це заробіток Ахметова.
Отож, через «зимовий час» сонячна енергетика буде використовуватися менш раціонально. І, нажаль, ця проблема ляже на плечі споживача, а не виробника.
Справа в тому, що «зеленим» байдуже, що їх енергія зайва. За законом 2020 того року, коли «зелені» генерують зайве, держава купує у них «відмову від генерації» по тій же ціні, що генерацію.
Тому при переході на «зимовий час» більше сонячної енергії буде просто зливатися в унітаз. Але її вартість буде виплачуватися, а отже закладатися в платіжки для споживачів. Тобто, перехід на «зимовий час» підніме вартість енергії для споживача, я вже мовчу про об'єм її споживання. Адже у випадку переходу на зимовий час всі вечори, всього року будуть темні, треба буде включати світло - на вулицях і в будинках. Зате, як добре буде для Ахметова…і для Росії, яка буде нам штовхати для ТЕС вугілля з ОРДЛО.
Якщо тему часу розглядати в призмі державного інтересу, то Україна найбільше виграє, коли все залишити, як є. Я особисто за «літній час». Проте, об'єктивно перевід годинника в Україні не лише збалансовує сонячні цикли зими і літа, а також сонячні цикли Заходу і Сходу України. Адже, зверніть увагу, у нас країна розтягнута на три меридіани, є ціла година різниці сходу і заходу сонця між Ужгородом і Харковом. І відповідно, якщо Ужгороду підходить «зимовий» час, то Харкову він надзвичайно не підходить, виключно - «літній», Києву ідеальний теж «літній».
Отже, якщо вже прибирати перехід, то краще вибрати літній час. На більшості території України літній час буде комфортний і зимою. Не буде вранці темно. Світати о 8 ранку в грудні-січні буде майже по всій території України, за виключенням Ужгорода-Львова. І головна проблема західної України «діти-в-школу-ідуть в темноті» вирішується дуже просто - перенесенням занять на 9 годину. Так вже давно живе Франція, де сонце в найкоротші дні сходить близько 9-тої.
Гірше собі, зате на зло Москві
А тепер про головний убійний аргумент агітаторів за зимовий час. Вони кричать, що якщо ми перейдемо на літній час, то у нас буде той же час, що у Москви. Мені здається, нам важливіше просто віддалятися від Москви, щоб навіть і не знати, який у них час. І точно не спиратися на вибір Москви, коли робимо вибір самі.
Зауважу, так прикро вийшло, що ми з РФ знаходимося на одній планеті Земля і саме між 30 і 40 меридіаном, де розташована Москва, також розташовано 60 відсотків території України і 70 відсотків населення…Тому це логічно, що схід-захід сонця у нас плюс-мінус в один і той самий час. Отож, і час може бути однаковим.
Чому тоді ще діди-прадіди пам'ятають, що у нас з Москвою завжди була година різниці?
Поясню, чому. Причина в свідомості імперської ВИЩОСТІ і колоніальному приниженні.
Справа в тому, що Москва дбала, щоб відрізнятися в кращу сторону від колоній. І це був привілей життя в центрі Імперії - довжина світлового для життєдіяльності. Зимовий час в Москві був майже український літній. Сонце в зеніті в Москві було не о полудні, як в Києві, а о 12.40 за зимовим часом, а після того, як почали переводити годинник влітку, сонце в зеніті над Москвою було о 13.30.
Тому, коли Росія перевела всю країну на зимовий час (для «рашки» зимовий зручніше, бо пів країни біля полярного кола), сама Москва та все навколо по-суті залишилися жити за нашим літнім часом. Елітний Санкт-Петербург взагалі має істинний полудень після 13 (як у нас Київ за літнім часом). Отож, "зимовий час" в Росії для елітних регіонів - особливий, елітний, відповідає нашому літньому.
Тому, коли ми вибираємо літній час, то наші годинники збігаються з московським.
Ну і що? Чи ми і далі бидло, а вони еліта?
Важливо, щоб у нас жилося краще, ніж в Москві. І впевнена, що суспільство не пробачить ЗЕ перехід на зимовий час.
І, як підсумок: якщо Україна вибере не літній час за аналогією з країнами Євросоюзу, а зимовий, як північно-полярна Росія, то це буде аналогічно втраті ще одного Криму. Адже, з анексією Криму ми втратили також багато сонця у нашому житті, а з переходом на «зимовий час» втратимо ще більше.
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14.03.2021 18:58 Відповісти
https://www.facebook.com/chornovol.info/?__cft__[0]=********************************************************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Тетяна Чорновол https://www.facebook.com/chornovol.info/posts/6030535566972751?__cft__[0]=********************************************************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 9 березня о 11:28
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14.03.2021 18:59 Відповісти
При дідах-прадідах у нас з москвою була година різниці? То тобі вже далеко за сотню. Поздоровляю. При моїх дідах ми жили за московським часом. А в іншому згоден. Знущатися з себе комусь на зло може тільки упоротий присічнохворий недоумок.
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14.03.2021 20:11 Відповісти
К чёрту все споры и предложения, до начала перевода жили по зимнему времени и всех всё устраивало. Так что нечего хернёй заниматься, что летнее время лучше чем зимнее.
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14.03.2021 20:49 Відповісти
До початку сезонного переведення стрілок жили за часом +3 години до грінвічського часу (2 часовий пояс + 1 година декретного часу). Ніякого "зимового часу" до 1981 р. в Україні не існувало.
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14.03.2021 21:14 Відповісти
надо каждый день переводить на три часа назад, минимум.
спать побольше.
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15.03.2021 10:07 Відповісти
Якщо ВР прийме цей Закон - це буде єдиний Закон за каденцію , який покращить життя наших людей.

Я думаю, що це все, на що вони спромоглися і чекати вже більше немає чого.
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15.03.2021 10:29 Відповісти
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