Через кілька днів втратять громадянство України переслідувані Росією ветерани АТО, яким громадянство надав Зеленський своїм першим указом у 2019 році. ДОКУМЕНТ

Через кілька днів автоматично втратять громадянство України ті переслідувані Росією ветерани АТО, яким надав громадянство України своїм першим указом новообраний президент Володимир Зеленський у 2019 році.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише на сторінці у фейсбуці журналіст, заступник генерального директора кримськотатарського телеканалу ATR Айдер Муждабаєв.

За його словами, річ у тому, що їм замість паспорта видали тимчасове посвідчення громадянина, термін дії якого закінчується через 2 роки.

"Умова видачі їм постійного паспорта - відмова від громадянства РФ за... російськими законами. Але Росія ніколи не випустить цих людей зі свого громадянства, оскільки заводить справи і переслідує їх за те, що вони - за Україну, саме як "громадян РФ" .

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Така безвихідна ситуація, в яку наша держава поставила своїх власних громадян, бо Офіс президента України і Верховна Рада просто не знайшли за ці 2 роки часу (3 хвилини), щоб проголосувати ось цей листок - уточнення до закону.

Володимире Олександровичу, це те, з чим я вас не вітаю. Буде великий, а головне, влаштований вашим найближчим оточенням скандал. Про нього я вас неодноразово попереджав, але ви вперто не чуєте. Ок, це ваше право", - написав журналіст.

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