Через кілька днів втратять громадянство України переслідувані Росією ветерани АТО, яким громадянство надав Зеленський своїм першим указом у 2019 році. ДОКУМЕНТ
Через кілька днів автоматично втратять громадянство України ті переслідувані Росією ветерани АТО, яким надав громадянство України своїм першим указом новообраний президент Володимир Зеленський у 2019 році.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише на сторінці у фейсбуці журналіст, заступник генерального директора кримськотатарського телеканалу ATR Айдер Муждабаєв.
За його словами, річ у тому, що їм замість паспорта видали тимчасове посвідчення громадянина, термін дії якого закінчується через 2 роки.
"Умова видачі їм постійного паспорта - відмова від громадянства РФ за... російськими законами. Але Росія ніколи не випустить цих людей зі свого громадянства, оскільки заводить справи і переслідує їх за те, що вони - за Україну, саме як "громадян РФ" .
Така безвихідна ситуація, в яку наша держава поставила своїх власних громадян, бо Офіс президента України і Верховна Рада просто не знайшли за ці 2 роки часу (3 хвилини), щоб проголосувати ось цей листок - уточнення до закону.
Володимире Олександровичу, це те, з чим я вас не вітаю. Буде великий, а головне, влаштований вашим найближчим оточенням скандал. Про нього я вас неодноразово попереджав, але ви вперто не чуєте. Ок, це ваше право", - написав журналіст.
Будь ласка, зачекайте...
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То що ж їм дав "молодець"?
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №329/2019
Питання громадянства України
Відповідно до пункту 26 статті 106 Конституції України та статей 9, 22 Закону України «Про громадянство України» постановляю:
1. Прийняти до громадянства України як осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України:
АХМАДІ КОЛАРІДЖАНІ Аболфазла, 1983 року народження, уродженця Ісламської Республіки Іран, який проживає у місті Києві;
КОСТІКОВА Олександра Сергійовича, 1997 року народження, уродженця Російської Федерації, який проживає у Донецькій області;
САМЕД-ЗАДЕ Еміна Іззата огли, 1990 року народження, уродженця Азербайджанської Республіки, який проживає у місті Києві;
ТОЙГОНБАЄВА Зіятдінбека Курманбековича, 1974 року народження, уродженця Киргизької Республіки, який проживає у місті Києві.
2. Прийняти до громадянства України як особу, яка має визначні заслуги перед Україною, АЛЬТУНСІ Тамера Мохаммеда Маджеда, 1972 року народження, уродженця Сирійської Арабської Республіки, який проживає у місті Одесі.
3.Внести до Указу Президента України від 26 липня 2017 року № 196 «Про припинення громадянства України Бондарєвої Т., Корнійчук О.А., Коротецького Л.О. та інших осіб» зміну, виключивши положення щодо втрати СААКАШВІЛІ Міхеілом громадянства України.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
28 травня 2019 року
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №526/2019
Про прийняття до громадянства України
Відповідно до пункту 26 статті 106 Конституції України та статті 9 Закону України «Про громадянство України» постановляю:
1. Прийняти до громадянства України як осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України:
АЛЄКСЄЄВИЧА Сергія Івановича, (персональні дані);
ГІБАДУЛІНА Станіслава Іосіфа, (персональні дані);
ГНОЄВОГО Сергія Володимировича, (персональні дані);
КАНДЕЛАКІ Нугзара, (персональні дані);
КОВНІРЕНКА Андрія Петровича, (персональні дані);
МАКЄЄВА Нікіту Вікторовича, (персональні дані);
ПРОХОРОВА Дениса Олександровича, (персональні дані).
2. Прийняти до громадянства України як осіб, які мають визначні заслуги перед Україною:
СІВОХІНА Олексія Сергійовича, (персональні дані);
ФОМІНА Дмитра Олексійовича, (персональні дані).
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
18 липня 2019 року