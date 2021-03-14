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Новини Агресія Росії проти України
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Через кілька днів втратять громадянство України переслідувані Росією ветерани АТО, яким громадянство надав Зеленський своїм першим указом у 2019 році. ДОКУМЕНТ

Через кілька днів втратять громадянство України переслідувані Росією ветерани АТО, яким громадянство надав Зеленський своїм першим указом у 2019 році. ДОКУМЕНТ

Через кілька днів автоматично втратять громадянство України ті переслідувані Росією ветерани АТО, яким надав громадянство України своїм першим указом новообраний президент Володимир Зеленський у 2019 році.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише на сторінці у фейсбуці журналіст, заступник генерального директора кримськотатарського телеканалу ATR Айдер Муждабаєв.

За його словами, річ у тому, що їм замість паспорта видали тимчасове посвідчення громадянина, термін дії якого закінчується через 2 роки.

"Умова видачі їм постійного паспорта - відмова від громадянства РФ за... російськими законами. Але Росія ніколи не випустить цих людей зі свого громадянства, оскільки заводить справи і переслідує їх за те, що вони - за Україну, саме як "громадян РФ" .

Читайте також: Окупанти видали в ОРДЛО 440 тис. паспортів РФ, - правозахисники

Така безвихідна ситуація, в яку наша держава поставила своїх власних громадян, бо Офіс президента України і Верховна Рада просто не знайшли за ці 2 роки часу (3 хвилини), щоб проголосувати ось цей листок - уточнення до закону.

Через кілька днів втратять громадянство України переслідувані Росією ветерани АТО, яким громадянство надав Зеленський своїм першим указом у 2019 році 01

Володимире Олександровичу, це те, з чим я вас не вітаю. Буде великий, а головне, влаштований вашим найближчим оточенням скандал. Про нього я вас неодноразово попереджав, але ви вперто не чуєте. Ок, це ваше право", - написав журналіст.

Читайте також: Україна при ООН: Близько 2,5 млн кримчан примусово отримали паспорти РФ

Автор: 

ветерани (1068) громадянство (1071) Зеленський Володимир (23715) Муждабаєв Айдер (21)


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Топ коментарі
+76
Истинное лицо зеленого "патриота": дал гражданство для видосика, а по факту оказался очередной пшик.
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14.03.2021 13:54
+41
Очевидно, що на тій зустрічі, яка відбулася в Омані, - я нагадаю, що в цей момент там в акваторії проходили навчання, в яких брали участь основні компоненти флоту Росії, Китаю і там все керівництво, в тому числі і СЗР Росії було присутнє, згадайте, на якому літаку здійснювалися вояжі туди-сюди. Для мене очевидно, що українська сторона в особі президента взяла на себе там певні зобов'язання, інакше не було б такої реакції на невиконання українською стороною всіх подальших зобов'язань - подивіться, яка реакція Путіна була на дії української сторони. Тобто відбувалися збої, і це відчули навіть у Парижі. Пішло не за сценарієм - Зеленському і Єрмаку нікуди було діватися, їх би в Україну не пустили, якби було виконане те, про що вони домовилися в Омані.
Через несколько дней лишатся гражданства Украины преследуемые Россией ветераны АТО, которым дал гражданство Зеленский своим первым указом в 2019 году - Цензор.НЕТ 3309
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14.03.2021 14:01
+34
Ветераны АТО гораздо важнее для страны, чем ЗЕшобла. Поэтому все подпишут, проголосуют и восстановят этих ребя в гражданстве Украины. Есть же у ЗЕбаранов инстинкт самосохранения!
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14.03.2021 13:55
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Вроде бы наоборот: имея украинское - сколько угодно других.
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15.03.2021 00:40 Відповісти
Молодец Зе, дал гражданство, и оно будет продлено. Зрада надумана.
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15.03.2021 09:51 Відповісти
Ти або маєш громадянство, або ні. Якщо маєш, то воно постійне і не потребує продовження. Якщо ж тобі треба щось продовжувати, то це не громадянство.
То що ж їм дав "молодець"?
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15.03.2021 11:03 Відповісти
читай стать. там написано. Зе молодец , всё верно сделал.
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15.03.2021 11:19 Відповісти
Зе лайно собаче. Він коли драпати із награбованим буде тебе із собою візьме?
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15.03.2021 11:21 Відповісти
Не Зе, а твій босс і особисто ти лайно собаче. І коли він босс буде драпати за награбованим тебе із собою не візьме.
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15.03.2021 11:24 Відповісти
А чому досі не драпає? Віталік, повернись на грішну Землю, вже час вам, гнидам зеленим, драпати, а ви все його втечу чекаєте...
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15.03.2021 14:08 Відповісти
А що наш ГАРАНТ, ГОЛОВЮРИСТ, тільки по "вагнерівцям" розуміє??? ГАНЬБА ЗРАДНИКАМ!!!
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15.03.2021 11:07 Відповісти
Не знаю зачем я их нашёл, но вот два указа:

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №329/2019
Питання громадянства України
Відповідно до пункту 26 статті 106 Конституції України та статей 9, 22 Закону України «Про громадянство України» постановляю:
1. Прийняти до громадянства України як осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України:
АХМАДІ КОЛАРІДЖАНІ Аболфазла, 1983 року народження, уродженця Ісламської Республіки Іран, який проживає у місті Києві;
КОСТІКОВА Олександра Сергійовича, 1997 року народження, уродженця Російської Федерації, який проживає у Донецькій області;
САМЕД-ЗАДЕ Еміна Іззата огли, 1990 року народження, уродженця Азербайджанської Республіки, який проживає у місті Києві;
ТОЙГОНБАЄВА Зіятдінбека Курманбековича, 1974 року народження, уродженця Киргизької Республіки, який проживає у місті Києві.
2. Прийняти до громадянства України як особу, яка має визначні заслуги перед Україною, АЛЬТУНСІ Тамера Мохаммеда Маджеда, 1972 року народження, уродженця Сирійської Арабської Республіки, який проживає у місті Одесі.
3.Внести до Указу Президента України від 26 липня 2017 року № 196 «Про припинення громадянства України Бондарєвої Т., Корнійчук О.А., Коротецького Л.О. та інших осіб» зміну, виключивши положення щодо втрати СААКАШВІЛІ Міхеілом громадянства України.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
28 травня 2019 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №526/2019
Про прийняття до громадянства України
Відповідно до пункту 26 статті 106 Конституції України та статті 9 Закону України «Про громадянство України» постановляю:
1. Прийняти до громадянства України як осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України:
АЛЄКСЄЄВИЧА Сергія Івановича, (персональні дані);
ГІБАДУЛІНА Станіслава Іосіфа, (персональні дані);
ГНОЄВОГО Сергія Володимировича, (персональні дані);
КАНДЕЛАКІ Нугзара, (персональні дані);
КОВНІРЕНКА Андрія Петровича, (персональні дані);
МАКЄЄВА Нікіту Вікторовича, (персональні дані);
ПРОХОРОВА Дениса Олександровича, (персональні дані).
2. Прийняти до громадянства України як осіб, які мають визначні заслуги перед Україною:
СІВОХІНА Олексія Сергійовича, (персональні дані);
ФОМІНА Дмитра Олексійовича, (персональні дані).
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
18 липня 2019 року
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15.03.2021 12:31 Відповісти
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