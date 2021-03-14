Washington Post про те, чому Байден не телефонує Зеленському: Він має порвати з Коломойським і підтримати кримінальне обвинувачення

Умовою подальшої співпраці адміністрації президента США Джо Байдена з президентом України Володимиром Зеленським є повний ризрив відносин останнього з його давнім партнером олігархом Ігорем Коломойським.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в редакційній статті авторитетного американського видання Washington Post.

У матеріалі, зокрема, зазначається, що у президента Зеленського досі не було телефонної розмови з Байденом. Нова адміністрація США намагається спонукати Зеленського подолати ендемічну корупцію в Україні - те, що життєво важливо для стабілізації її економіки та збереження незалежності від Росії.

У статті WP йдеться, що Зеленський, колишній актор і політичний неофіт, був обраний у 2019 році, обіцяючи боротися з олігархами, нечистими на руку суддями та мафіозними мережами, які переслідували України з моменту здобуття нею незалежності від Радянського Союзу. Але минулого року він відступив від своїх слів, звільнивши реформаторів у своєму уряді і керівника НБУ.

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Відкат у реформах призвів до зупинки фінансування з боку Міжнародного валютного фонду за кредитною угодою на $5 млрд, без якої Україна, можливо, не зможе здійснити виплати цього року.

Це також стурбувало прихильників Києва в Сполучених Штатах, які залишаються найважливішим союзником України. Військова допомога США допомогла стримувати подальшу агресію проти України з боку Росії, яка анексувала Крим і досі контролює частину сходу України.

Адміністрація Байдена, який був рішучим прихильником незалежності України на посаді віцепрезидента, відновлює прореформенну політику. У телефонній розмові з міністром закордонних справ Зеленського минулого місяця державний секретар Ентоні Блінкен "наголосив на важливості збереження Україною прогресу у боротьбі з корупцією та впровадженні верховенства права та економічних реформ", – нагадує газета.

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Минулого тижня адміністрація запровадила санкції проти Коломойського через корупцію, відправивши однозначний сигнал про свої очікування, пишуть у Washington Post.

У виданні зазначають, що заходи, яких вжив український президент, недостатні.

"Офіс Зеленського опублікував заяву у відповідь на санкції США, в якій сказано, що "Україна вдячна всім своїм партнерам за підтримку" в "битві з олігархами". Але президент має проявити більшу відданість цій боротьбі. Йому варто наполягати на судових реформах, відновити незалежність Нацбанку та виключити будь-які кроки щодо послаблення Національного антикорупційного бюро", – йдеться у статті.

"Він має однозначно порвати з Коломойським", – наголошує видання. Партнерство з адміністрацією Байдена може вирішальним чином сприяти Україні у спробі звільнитися від Росії та приєднатися до демократичного Заходу, – резюмують у Washington Post.

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