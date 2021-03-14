Новий локдаун в Італії: у половині регіонів країни завтра закриються магазини, ресторани та школи

У зв'язку із загостренням ситуації з пандемією коронавірусу з понеділка, 15 березня, в половині з 20 регіонів Італії, зокрема містах Рим, Мілан і Венеція, запровадять нові обмеження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, заходи діятимуть до 6 квітня, згідно з указом Кабінету Міністрів країни на чолі з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі.

У регіонах, визначених як "червоні" зони, люди не зможуть залишати свої будинки, крім поїздок на роботу або через погіршення здоров'я, всі торговельні заклади не першої необхідності будуть зачинені.

У "помаранчевих" зонах людям буде заборонено виїжджати зі свого міста і свого регіону. За винятком роботи або стану здоров'я, а бари і ресторани зможуть здійснювати тільки доставку.

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Крім того, у великодні вихідні (з 3 до 5 квітня) вся країна буде вважатися "червоною" зоною, всюди буде запроваджено національний локдаун.

Глава уряду Італії Маріо Драгі заявив, що нові заходи зі стримування пандемії коронавірусу "необхідні", оскільки "на жаль, ми стикаємося з новою хвилею захворювання" рівно через рік після першого локдауну в Італії на початку пандемії.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 14 березня зафіксували 120 057 634 випадки зараження коронавірусом. Зокрема, виявлено 2 659 836 летальних випадків, одужали 96 589 364 людини.

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