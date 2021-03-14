Новий локдаун в Італії: у половині регіонів країни завтра закриються магазини, ресторани та школи
У зв'язку із загостренням ситуації з пандемією коронавірусу з понеділка, 15 березня, в половині з 20 регіонів Італії, зокрема містах Рим, Мілан і Венеція, запровадять нові обмеження.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, заходи діятимуть до 6 квітня, згідно з указом Кабінету Міністрів країни на чолі з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі.
У регіонах, визначених як "червоні" зони, люди не зможуть залишати свої будинки, крім поїздок на роботу або через погіршення здоров'я, всі торговельні заклади не першої необхідності будуть зачинені.
У "помаранчевих" зонах людям буде заборонено виїжджати зі свого міста і свого регіону. За винятком роботи або стану здоров'я, а бари і ресторани зможуть здійснювати тільки доставку.
Крім того, у великодні вихідні (з 3 до 5 квітня) вся країна буде вважатися "червоною" зоною, всюди буде запроваджено національний локдаун.
Глава уряду Італії Маріо Драгі заявив, що нові заходи зі стримування пандемії коронавірусу "необхідні", оскільки "на жаль, ми стикаємося з новою хвилею захворювання" рівно через рік після першого локдауну в Італії на початку пандемії.
Як повідомлялося, у світі станом на ранок 14 березня зафіксували 120 057 634 випадки зараження коронавірусом. Зокрема, виявлено 2 659 836 летальних випадків, одужали 96 589 364 людини.
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Тому вакцинація для мене - це свідомий вибір не лише з егоїстичних міркувань.
До загальної кількості населення кількість смертей від ковіду будуть співвідносити для визначення смертності від ковіду після закінчення епідемії. А для визначення поточної летальності слід співвідносити кількість померлих до суми померлих та одужавших (тобто для тих, у кого результат зараження достеменно відомий).
Від ковіду для різних вакцин називають різні цифри, але поки що вважають, що 6 місяців. В ізраїлі паспорт вакцинованого має такий термін дії від дати вакцинації.
Наприклад
https://www.ed.ac.uk/files/atoms/files/scotland_firstvaccinedata_preprint.pdf Effectiveness of first dose of COVID-19 vaccines against hospital admissions in Scotland: national prospective cohort study of 5.4 million people
https://censor.net/ua/news/3252325/**********************************************************
Не вірю в силу слова я, а вірю в силу *іздюлєй! (с)
Так що є різні варіанти.
є помилковим.