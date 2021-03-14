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Дубінський назвав аферистами та шахраями ініціаторів його усунення з посади керівника Київської обласної організації "СН". ВIДЕО

Відсторонений від керівництва Київською обласною організацією "Слуга народу" нардеп Олександр Дубінський назвав аферистами і шахраями ініціаторів такого рішення.

Про це Дубінський написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Київську обласну організацію дуже цікавить питання: хто ці анонімні члени Київської обласної організації партії "Слуга народу", які нібито зверталися до керівництва партії про проведення фальшивої конференції? Чому не було повідомлено нікому з нинішніх членів Київської обласної організації про місце, дату, час проведення і про те, які питання і хто там буде розглядати? Але на такі запитання аферисти і шахраї навряд чи дадуть відповідь. Так само, як і на те, хто з ОП організовував провокаційні мітинги перед американським посольством нібито на мій захист", - пише Дубінський.

Крім цього, Дубінський опублікував у соцмережі відео одного засідання, на якому, крім нього, присутні ще три людини.

Він називає це позачерговою (екстреною) конференцією Київської обласної організації політичної партії "Слуга народу" і стверджує, що під час неї нібито було прийнято наступні рішення:

1) Суворо засудити шахрайську схему використання аферистами змін Статуту партії, прийнятих на з'їзді політичної партії "Слуга народу" 13 березня 2021 року і продовження системних провокацій проти голови Київської обласної організації О.Дубінського.

Читайте також: Розглядається питання про виключення Дубінського з членів партії, - "Слуга народу"

2) Про висловлення безумовної довіри голові Київської обласної організації О.Дубінському.

3) Про обрання нового складу політради і голови Київської обласної організації. Головою Київської обласної організації обрано О.Дубінського. Також обрано політраду організації в тому ж складі.

3) Доручити голові і політраді Київської облорганізації вжити всіх необхідних законних дій для притягнення до відповідальності аферистів і шахраїв, які захоплюють партію і подібними діями дискредитують як партію, так і президента, який асоціюється з партією і який оточив себе аферистами та шахраями.

Крім цього, Дубінський звернувся до президента Володимира Зеленського із питанням: "Ви справді дали добро для шахрайської зачистки Київської обласної організації партії "Слуга народу" від тих, за кого голосували виборці на місцевих виборах?"

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Автор: 

Слуга народу (2811) Дубінський Олександр (491)


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Топ коментарі
+49
Дубинский назвал аферистами и мошенниками инициаторов его свержения с должности руководителя Киевской облорганизации "СН" - Цензор.НЕТ 865
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14.03.2021 15:23
+39
Аферист и мошенник Дубинский обвиняет других в аферах и мошенничистве, смешно
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14.03.2021 15:25
+35
щоб не говорила ссучена курва з фамілією дубінський, із його тупого собачого рота виходить тільки ..імно.
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14.03.2021 15:24
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Рюзьгє, путін )(уйло.
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14.03.2021 16:29 Відповісти
Саша, жги дальше! Разоблачай всех мошенников и аферистов, желательно с фамилиями. Пиши, а мы посмотрим "кто есть ху" за занавесом и сценой. А то только дразнят: "собачий рот, собачий рот", так порви их всех. Это я конечно размечтался...
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14.03.2021 16:16 Відповісти
Пора снять с языка псину бени коломойши, и отправить к такой маме.
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14.03.2021 16:19 Відповісти
Сам ты тварь аферист и мошенник, и не хрен это сваливать на других. Давай, дрыскай в Румынию или же к путину.
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14.03.2021 16:29 Відповісти
...выглядит не таким уж дерзким как обычно...как дворняжка с поджатым хвостом...да простят меня дворняжки...
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14.03.2021 16:36 Відповісти
А, еще говорят, что аферист аферисту глаз не выклюет.
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14.03.2021 16:41 Відповісти
Румин Дубінеско, що його перед тим бив, чому чувак такий зашуганий?
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14.03.2021 16:42 Відповісти
Дубінський мерзота в квадраті,але ж і СН мерзоти всі в кубі. Банда шулерів,шпанюків,піарщиків,брехунів,шахраїв і крадіїв.
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14.03.2021 16:43 Відповісти
аферисты и мошейники ,всегда и во всем видят аферы и мошейничество,они рождены и живут с мозгами аферистов и мошейников и с ихними глазами,творят аферы,занимаясь мошейничеством,считая это "святой истинной"
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14.03.2021 17:00 Відповісти
Он знается на вопросе. Тут ему можно верить.
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14.03.2021 17:27 Відповісти
Е:му предстоит ещё 3-я серия "хождения по мукам" - совсем исключение из "зеленой" партии. "Брызги слюны" буду побольше.
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14.03.2021 18:12 Відповісти
Оказывается,что партия "Слуга народа" состоит из микробов, случайных людей, засланных казачков, аферистов и мошенников, а во главе троянский конь с сюрпризами.) С каждым "изгнанником", все больше и больше открываются тайны "зеленого двора".)
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14.03.2021 18:28 Відповісти
аферист и мошенник загавкал про аферистов и мошенников - аксюморон по передасту-дубинеску
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14.03.2021 19:06 Відповісти
Дубінський назвав аферистами та шахраями ініціаторів його усунення з посади керівника Київської обласної організації "СН" - Цензор.НЕТ 2359
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14.03.2021 23:48 Відповісти
Сподіваюся, що раступне засідання РНБО введе санкції проти румунсько-підданця
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14.03.2021 23:59 Відповісти
Які чудові постанови...а піпл хайпує:реформи,зміни,Закони,викриття,погрози.....
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15.03.2021 07:26 Відповісти
Не смешно ли. Аферист и мошенник жалуется на аферистов и мошенников.
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15.03.2021 13:42 Відповісти
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