Дубінський назвав аферистами та шахраями ініціаторів його усунення з посади керівника Київської обласної організації "СН". ВIДЕО

Відсторонений від керівництва Київською обласною організацією "Слуга народу" нардеп Олександр Дубінський назвав аферистами і шахраями ініціаторів такого рішення.

Про це Дубінський написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Київську обласну організацію дуже цікавить питання: хто ці анонімні члени Київської обласної організації партії "Слуга народу", які нібито зверталися до керівництва партії про проведення фальшивої конференції? Чому не було повідомлено нікому з нинішніх членів Київської обласної організації про місце, дату, час проведення і про те, які питання і хто там буде розглядати? Але на такі запитання аферисти і шахраї навряд чи дадуть відповідь. Так само, як і на те, хто з ОП організовував провокаційні мітинги перед американським посольством нібито на мій захист", - пише Дубінський.

Крім цього, Дубінський опублікував у соцмережі відео одного засідання, на якому, крім нього, присутні ще три людини.

Він називає це позачерговою (екстреною) конференцією Київської обласної організації політичної партії "Слуга народу" і стверджує, що під час неї нібито було прийнято наступні рішення:

1) Суворо засудити шахрайську схему використання аферистами змін Статуту партії, прийнятих на з'їзді політичної партії "Слуга народу" 13 березня 2021 року і продовження системних провокацій проти голови Київської обласної організації О.Дубінського.

Читайте також: Розглядається питання про виключення Дубінського з членів партії, - "Слуга народу"

2) Про висловлення безумовної довіри голові Київської обласної організації О.Дубінському.

3) Про обрання нового складу політради і голови Київської обласної організації. Головою Київської обласної організації обрано О.Дубінського. Також обрано політраду організації в тому ж складі.

3) Доручити голові і політраді Київської облорганізації вжити всіх необхідних законних дій для притягнення до відповідальності аферистів і шахраїв, які захоплюють партію і подібними діями дискредитують як партію, так і президента, який асоціюється з партією і який оточив себе аферистами та шахраями.

Крім цього, Дубінський звернувся до президента Володимира Зеленського із питанням: "Ви справді дали добро для шахрайської зачистки Київської обласної організації партії "Слуга народу" від тих, за кого голосували виборці на місцевих виборах?"

Читайте також: Київська обласна організація "СН" скинула свого керівника Дубінського, його замінить Мотовиловець