УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9943 відвідувача онлайн
Новини
4 052 10

Від початку року в Україні згоріли вже близько 800 автомобілів, - ДСНС

Від початку року в Україні згоріли вже близько 800 автомобілів, - ДСНС

Від початку 2021 року в Україні сталося майже 800 пожеж транспортних засобів. Тільки за 12 березня згоріли дев'ять автомобілів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру Держслужби з надзвичайних ситуацій.
"Тільки за минулу добу горіло дев'ять машин", - зазначили в ДСНС.

Рятувальники нагадали, що автомобіль має бути оснащений засобами гасіння пожежі і аптечкою.

"Заборонено сідати в палаючий автомобіль і намагатися завести його. Паркуйтеся так, щоб не створювати перешкоду іншим транспортним засобам, зокрема спецтехніки. Подбайте про паркування авто в безпечному місці, яке було б під охороною, щоб зменшити ризики підпалу", - підкреслили в ДСНС.


Також читайте: Комісія ТЕБ та НС затвердила заходи щодо запобігання лісовим пожежам

авто (6153) пожежа (4315) ДСНС (5093)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+1
Как в 90-х , мне тогда тоже конкуренты с рынка , авто спалили
показати весь коментар
14.03.2021 16:18
+1
Я так думаю, что горят эти все машины у нужных людей.
показати весь коментар
14.03.2021 16:52
+1
В 90-х были хоть какие то понятия. Сейчас безпредел.
показати весь коментар
14.03.2021 20:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
евробляхи?
показати весь коментар
14.03.2021 16:00 Відповісти
Занадто багато стало авто, бо сильно заможні українці стали при баригах і пальне дуже дешеве і занадто доступне. Війна ж іде, треба економити. Зелений хоче відродження СРСР, хоче аби обмежити продаж пального після блокування продуктопроводу кума ***** аби всім вистачило і не будуть автівки так горіти без палива.
показати весь коментар
14.03.2021 16:03 Відповісти
Наверное, к лучшему.
показати весь коментар
14.03.2021 16:05 Відповісти
Горят, бьюца на смерть, убивают других, убиваюца целыми семьями, но продолжают ездить..ну сами виноваты что мне им сочувствоать что ли..
показати весь коментар
14.03.2021 16:14 Відповісти
Как в 90-х , мне тогда тоже конкуренты с рынка , авто спалили
показати весь коментар
14.03.2021 16:18 Відповісти
В 90-х были хоть какие то понятия. Сейчас безпредел.
показати весь коментар
14.03.2021 20:02 Відповісти
Я так думаю, что горят эти все машины у нужных людей.
показати весь коментар
14.03.2021 16:52 Відповісти
Нет. Я один из пострадавших несколько лет назад. За 1 ночь в одном районе Киева было спалено 13 машин. 12-ть из них в ноль. Одну вытащить успели. Лично мое мнение это сговор страховых компаний. Все машины были без КАСКО, одна случайно была застрахована от карманной страховки банка.
показати весь коментар
14.03.2021 19:34 Відповісти
https://www.google.com/amp/s/fraza.com/amp/109957-podzhigatel-mashin-prodolzhaet-svoe-gryaznoe-delo-v-kieve-za-noch-sgoreli--avto-foto
Мой Фусик бедный
показати весь коментар
14.03.2021 19:40 Відповісти
Безнаказанность ...
Границы "дозволенного" расширяются.
показати весь коментар
14.03.2021 18:12 Відповісти
 
 