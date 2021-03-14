Від початку року в Україні згоріли вже близько 800 автомобілів, - ДСНС

Від початку 2021 року в Україні сталося майже 800 пожеж транспортних засобів. Тільки за 12 березня згоріли дев'ять автомобілів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"Тільки за минулу добу горіло дев'ять машин", - зазначили в ДСНС.

Рятувальники нагадали, що автомобіль має бути оснащений засобами гасіння пожежі і аптечкою.

"Заборонено сідати в палаючий автомобіль і намагатися завести його. Паркуйтеся так, щоб не створювати перешкоду іншим транспортним засобам, зокрема спецтехніки. Подбайте про паркування авто в безпечному місці, яке було б під охороною, щоб зменшити ризики підпалу", - підкреслили в ДСНС.





Також читайте: Комісія ТЕБ та НС затвердила заходи щодо запобігання лісовим пожежам