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Новини Агресія Росії проти України
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Ми йшли за те, щоб ворог не потрапив у наші хати, - нагороджено 77 добробатівців, які несуть службу в складі ООС. ФОТОрепортаж

Ми йшли за те, щоб ворог не потрапив у наші хати, - нагороджено 77 добробатівців, які несуть службу в складі ООС. ФОТОрепортаж

Захисників, які у вирішальний час стали на захист незалежності та суверенітету країни, привітав заступник голови Національної поліції України Вадим Троян, керівники Нацполіції Донеччини та Луганщини та операції Об’єднаних сил. 77 добробатівців, які несуть службу в складі ООС, були відзначені нагородами та відомчими заохочувальними відзнаками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Урочистий захід, присвячений Дню українського добровольця, відбувся сьогодні, 14 березня, у Бахмуті. У 2014 році справжні патріоти залишили свої домівки, сім’ї й роботу та пішли відстоювати свободу і цілісність держави в лавах Національної поліції та Нацгвардії на Донеччині й Луганщині.

Рішучий та мужній крок добровольців, які пожертвували власним життям та здоров’ям, допоміг зупинити російську агресію. Присутні хвилиною мовчання вшанували світлу пам'ять загиблих героїв.

Заступник голови Національної поліції України Вадим Троян подякував добровольцям за героїзм та передав привітання від міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

"Ми йшли за те, щоб ворог не потрапив у наші хати. Ми боролися один за одного. Тоді у 2014 році у нас було 40 добровольчих підрозділів. На все життя запам'ятав два моменти - визволення Маріуполя та вихід з Широкиного, пам'ятаю радість людей та підняті жовто-блакитні прапори. У нас є дух добровольців. Цю війну можна виграти тільки духом, завдяки йому ми згуртувалися та стали міцними. Саме перші бої вигравали добровольчі підрозділи. Бажаю всім добробатівцям міцного здоров’я та перемог!" - звернувся до присутніх Вадим Троян.

Також дивіться: Вшанування із нагоди Дня добровольця на Михайлівській площі в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ми йшли за те, щоб ворог не потрапив у наші хати, - нагороджено 77 добробатівців, які несуть службу в складі ООС 01
Ми йшли за те, щоб ворог не потрапив у наші хати, - нагороджено 77 добробатівців, які несуть службу в складі ООС 02
Ми йшли за те, щоб ворог не потрапив у наші хати, - нагороджено 77 добробатівців, які несуть службу в складі ООС 03
Ми йшли за те, щоб ворог не потрапив у наші хати, - нагороджено 77 добробатівців, які несуть службу в складі ООС 04
Ми йшли за те, щоб ворог не потрапив у наші хати, - нагороджено 77 добробатівців, які несуть службу в складі ООС 05
Ми йшли за те, щоб ворог не потрапив у наші хати, - нагороджено 77 добробатівців, які несуть службу в складі ООС 06
Ми йшли за те, щоб ворог не потрапив у наші хати, - нагороджено 77 добробатівців, які несуть службу в складі ООС 07
Ми йшли за те, щоб ворог не потрапив у наші хати, - нагороджено 77 добробатівців, які несуть службу в складі ООС 08
Ми йшли за те, щоб ворог не потрапив у наші хати, - нагороджено 77 добробатівців, які несуть службу в складі ООС 09

Поліцейські та військовослужбовці були нагороджені почесними грамотами Кабінету Міністрів України та МВС, нагрудними знаками "За відзнаку в службі" МВС України, відзнакою командувача Об’єднаних сил "Козацький хрест" І, ІІ, та ІІІ ступеня, медалями "Операція Об’єднаних сил. За звитягу та вірність", а також цінними подарунками і подяками.

Відзнакою Командувача Об’єднаних сил "Козацький хрест" І ступеня було також нагороджено заступника голови Національної поліції України Вадима Трояна. 

нагорода (1258) Нацполіція (15141) добровольці (909) Троян Вадим (157)


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Топ коментарі
+11
Низький Вам уклін!
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14.03.2021 16:38
+7
велика подяка і щирий низький уклін всім тим добробатам які в ті часи, і на цей час , ціною свого життя і здоровья відстояли нашу незалежність і свободу від рашенскої проклятої орди і окупації наших міст,від фашистської навали в наші міста, навали цієї російської гопоти і гидоті . нажаль превиликий ціх героїв нема серед живих....нажаль....(( вічна слава !
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14.03.2021 17:44
+7
Дякуємо, наші захисники. Пробачте, загиблі, що не вберегли!
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14.03.2021 17:56
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Низький Вам уклін!
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14.03.2021 16:38 Відповісти
велика подяка і щирий низький уклін всім тим добробатам які в ті часи, і на цей час , ціною свого життя і здоровья відстояли нашу незалежність і свободу від рашенскої проклятої орди і окупації наших міст,від фашистської навали в наші міста, навали цієї російської гопоти і гидоті . нажаль превиликий ціх героїв нема серед живих....нажаль....(( вічна слава !
показати весь коментар
14.03.2021 17:44 Відповісти
Дякуємо, наші захисники. Пробачте, загиблі, що не вберегли!
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14.03.2021 17:56 Відповісти
Самый главный враг - враг внутренний, который в августе 2014 в сговоре с врагом внешним (Кремль) и уничтожил руками ВВХ добробаты в специально созданном котле в Иловайске. На тот момент это были лучшие сыны Украины. Добробаты грозили после отражения путинской агрессии прийти в Киев и навести там конституционный порядок и, тем самым, представляли собой смертельную опасность для режима барыги. По задумке в котле должны были бы быть уничтожены ВСЕ добробаты, но АЙДАР спасся, когда послал на XYZ специально приехавшего их убалтывать Гелетея.

Вооруженный народ представлял собой смертельную опасность для режима. Поэтому, когда в 2014 народ массово пошел мобилизоваться в военкоматы в условиях смертельной агрессии врага на фоне полного развала армии, власть народное ополчение принципиально не вооружило, т.к. справедливо полагала, что после уничтожения врага внешнего вооруженный народ примется и за его подельника врага внутреннего.

Отож, зараз маємо те, що маємо...
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14.03.2021 18:30 Відповісти
Найкращі!Найсміливіші ! Найвірніші ! Найпорядніші ! Цих слів недостатньо для того,щоб передати захват від добровольців.А може вони навіть СВЯТІ...не знаю.Але мали вони щось неймовірно потужне у своїх серцях,щось зашкалююче ! Те,що рідко хто має ! Може це особливий ДУХ ?

Дякую вам за моїх живих рідних ! Що "мінотавр" не пішов далі ! Слава Україні ! Героям Слава !
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14.03.2021 20:24 Відповісти
 
 