УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9943 відвідувача онлайн
Новини
5 534 54

Питання виключення Дубінського з партії "Слуга народу" розглянемо найближчим часом, - Корнієнко

Питання виключення Дубінського з партії

Політична партія "Слуга народу" може найближчим часом розглянути питання про виключення народного депутата Олександра Дубінського зі свого складу, повідомив голова політсили Олександр Корнієнко.

Про це повідомив голова політсили Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Є всі шанси, що це питання розглянемо найближчим часом. Виключає з партії її голова", - сказав Корнієнко.

Згідно з новою редакцією статуту партії "Слуга народу", її голова може за власною ініціативою або за поданням структурного утворення політсили прийняти рішення про виключення з членів партії. Підставою для такого рішення можуть бути, зокрема, невизнання або невиконання членом партії її програми та статуту, невиконання статутних обов'язків, рішень і розпоряджень вищих керівних органів партії, членство в іншій партії, а також вчинення дій, які дискредитує партію або завдають їй шкоди.

Як пояснив Корнієнко, у випадку з Дубінським приводом для його виключення зі "Слуги народу" є порушення статуту "за допомогою проведення "своїх" конференцій і непокора керівним органам партії".

Водночас керівник партії наголосив, що оскільки 14 березня конференція Київської обласної партійної організації "Слуги народу" вирішила, що Дубінський більше не є її головою, то "всі його подальші дії щодо скликання рад і конференцій будуть нелегітимними з точки зору статуту партії і можуть бути оскаржені в суді".

За словами Корнієнка, конференція Київської обласної партійної організації відбулася відповідно до нового статуту. "Незважаючи на те, що він ще не зареєстрований в Мін'юсті, він починає діяти з моменту його ухвалення на з'їзді. Дубінський визнав дію нового статуту, публічно погодившись з тим, що він є членом Національної ради громад", – зазначив він.

Згідно з новим статутом, голова партії може скликати конференцію за погодженням з керівниками Політради та Нацради громад, що й було зроблено на вимогу членів обласної партійної організації. За словами Корнієнка, на конференцію зібралися 15 з 25 осіб, закріплених за Київським обласним центром, був кворум, тому конференція легітимна.

Водночас, голова партії "Слуга народу" уточнив, що протягом 10 днів новий статут буде відправлений на реєстрацію, але за реєстрами в цей період головою Київської обласної організації залишається Дубінський.

"Ми сподіваємося, що він не здійснюватиме протиправних дій. З точки зору вищих керівних органів партії для нас єдиним керівником Київської обласної є Андрій Мотовиловець, і з ним буде налагоджуватися взаємодія", – додав Корнієнко.

Як повідомлялося, сьогодні Київська обласна організація партії "Слуга народу" скинула свого керівника Олександра Дубінського. Зі свого боку Дубінський назвав ініціаторів  рішення аферистами і шахраями.

Крім цього Дубінський оприлюднив відео деякого засідання, на якому крім нього присутні ще три людини. Це зібрання він назвав позачерговою (екстреною) конференцією Київської обласної організації політичної партії "Слуга народу".

Слуга народу (2811) Корнієнко Олександр (666) Дубінський Олександр (491)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+8
придурки!
думают исключат поддонка
и Байден им позвонит на радостях!
Это только у зеленых кикимор может пройти
а ребятам из Америки подавай тело!
показати весь коментар
14.03.2021 16:41
+6
Смешно , от одного дубины воздух у «слуг» чище не станет ! Татаров , портнов , демченко бужанский крадуцкий………
показати весь коментар
14.03.2021 17:38
+5
Питання виключення Дубінського з партії "Слуга народу" розглянемо найближчим часом, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 5420
показати весь коментар
14.03.2021 16:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дубинский должен выйти, этот бородатый розбийнык
показати весь коментар
14.03.2021 16:40 Відповісти
Він колись вже вийшов, змити забули.
показати весь коментар
14.03.2021 16:59 Відповісти
Потрібний туалетний каченя.
показати весь коментар
14.03.2021 18:05 Відповісти
Вони коли зїзд Слуг провели й Дубінського залишили - ще Вашінгтон Пост тільки тексти для Вовки набирав .
показати весь коментар
14.03.2021 17:01 Відповісти
весна надихає)))
показати весь коментар
14.03.2021 16:41 Відповісти
придурки!
думают исключат поддонка
и Байден им позвонит на радостях!
Это только у зеленых кикимор может пройти
а ребятам из Америки подавай тело!
показати весь коментар
14.03.2021 16:41 Відповісти
і тіло, і діло... Не на одого дуба, навіть в придачу з бенею... https://prm.ua/poslannia-kurta-volkera/ Там перелік шести пунктів (по Волкеру) . З деталізацією https://prm.ua/vidsutnist-borotby-z-koruptsiieiu-ta-posylennia-vplyvu-oliharkhiv-v-ukraini-shcho-strymuie-baydena-vid-rozmovy-z-zelenskym/ - ось тут:
показати весь коментар
14.03.2021 16:46 Відповісти
вчора часу не вистачило, нє? Треба було, щоб дядько Байда зробив круглі очі?
показати весь коментар
14.03.2021 16:41 Відповісти
Вопрос исключения Дубинского из партии "Слуга народа" рассмотрим в ближайшее время, - Корниенко - Цензор.НЕТ 1563
показати весь коментар
14.03.2021 16:41 Відповісти
👏👍👋👍👏👍👋
показати весь коментар
14.03.2021 17:03 Відповісти
Вопрос исключения Дубинского из партии "Слуга народа" рассмотрим в ближайшее время, - Корниенко - Цензор.НЕТ 7022
показати весь коментар
14.03.2021 16:42 Відповісти
генеральная Лярва, Портнов та компашка стоять на краю прірви й контролюючи роботу трешових слідаків кричать - давай-давай-рий-рий -глибше - до харківських- ще ще глибше!!! А тут весна, Дніпро паводком розливається свіжа течія несе подих Держдепу ... грутн під ногами обвалюється іііііі...
показати весь коментар
14.03.2021 16:55 Відповісти
Дзвонить Вова Папе- А МОЖНО Я ХОТЯ-БИ ДУБІНЕСКУ УБЄРУ. Папа - ШООООО?
показати весь коментар
14.03.2021 16:45 Відповісти
Вова - Ну только с верхушки Слуг, умоляю!
Папа- ты шо, думаешь только ты можешь Лысой Гадалке рассказывать и только то, как ты развлекал Витю с Димой в халатах в день харьковской зрады?
показати весь коментар
14.03.2021 16:48 Відповісти
Весна прийшла.. чому зеленский не посадить Дубінского та Коломойского?
Байден чекає..
показати весь коментар
14.03.2021 16:46 Відповісти
Після того клятого піаніно в нього вже нема куди саджати.
показати весь коментар
14.03.2021 16:57 Відповісти
А VIP камеры от малюськи? Ну, не дарма же будували.
показати весь коментар
14.03.2021 18:04 Відповісти
На шо саджати. Бо зтерся.
показати весь коментар
14.03.2021 18:07 Відповісти
який дивний шлях виключення туписького з лав партії збочинців - спочатку зробимо його дірехтаром, потім виключимо його!! рівень інтелекту - 73 відсотки
показати весь коментар
14.03.2021 16:48 Відповісти
дубинский это дерьмо собачье ! Которое не стоит времени потраченного на него !
показати весь коментар
14.03.2021 16:51 Відповісти
Тепер Дубинський - як фальшивий долар - навіть півлітри за нього ніхто не дає Долар то фальшивий, а викинуть жалко (подумав старий жид, і засунув під скатертину - у якогось дурного українця на сало виміняю).
показати весь коментар
14.03.2021 16:54 Відповісти
але ж це як маленький камінчик самий найнижчий у мурі від Бєні у ВР
показати весь коментар
14.03.2021 16:58 Відповісти
Знову чимсь жовтеньким в очі побризкали.
показати весь коментар
14.03.2021 16:55 Відповісти
Питання виключення Дубінського з партії "Слуга народу" розглянемо найближчим часом, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 5420
показати весь коментар
14.03.2021 16:59 Відповісти
Гоните эту гниду сраной метлой, и чем быстрее, тем лучше.
показати весь коментар
14.03.2021 17:01 Відповісти
Да найдет он себе крышу в каком нибудь блоке....Депутатства не лишили же...
показати весь коментар
14.03.2021 17:01 Відповісти
Смешно , от одного дубины воздух у «слуг» чище не станет ! Татаров , портнов , демченко бужанский крадуцкий………
показати весь коментар
14.03.2021 17:38 Відповісти
По-хорошему, там половину фракции надо выгнать, по причине отсутствия интеллекта.
показати весь коментар
14.03.2021 18:07 Відповісти
В тупий собачий ріт його!
показати весь коментар
14.03.2021 17:02 Відповісти
зєбидло своіх нє бросаєт. без тупого собачого рота слуги крємля будуть неповноцінною партією.
показати весь коментар
14.03.2021 17:05 Відповісти
Мотовиловець - обраний головою Київського осередку Слуг
Окончил экономический факультет https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0 Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-mtvl1-2 [2] .
Мотовиловец является советником https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Министра инфраструктуры на общественных началахhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-mtvl1-2 [2] .
Он работал в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80 финансовом секторе и сфере https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 государственного управления https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-mtvl1-2 [2] .
2016 - присоединился к команде, которая создавала другое крыло https://ru.wikipedia.org/wiki/ProZorro ProZorro - компанию, которая продает государственное имущество ProZorro.Продажиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-mtvl2-4 [4] .
Участник проекта «Люди важны»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-mtvl2-4 [4] .
показати весь коментар
14.03.2021 17:08 Відповісти
Гусь свинье не товарищ? Угадал?Питання виключення Дубінського з партії "Слуга народу" розглянемо найближчим часом, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 27
показати весь коментар
14.03.2021 17:09 Відповісти
Ви там поспшіть , бо можна й й не поспіти .
показати весь коментар
14.03.2021 17:19 Відповісти
Питання виключення Дубінського з партії "Слуга народу" розглянемо найближчим часом, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 6834
показати весь коментар
14.03.2021 17:34 Відповісти
Понятно что Зеленский флюгер, а не политик со своей позицией. Но если флюгера будет делать то что принесет ветер из Запада (например реформу СБУ, щемить Калом_мойского и т.д.) то мне такой флюгер намного больше милей чем любой, абсолютно любой известный украинский политик. Внешее управление это то до чего выродилось наша "элита" она его заслужила и все мы заслужили.
показати весь коментар
14.03.2021 17:43 Відповісти
До внешнего управления выродились ещё в "Повести временных лет" (велика наша земля и обильна. да порядка в ней нет.. приходите и правьте нами..), но шо-то тут за 1000 лет так и не выстрелило.
показати весь коментар
14.03.2021 17:53 Відповісти
Все эти повести и летописии по сути своей фейки. В становлениии Российскйо империи было несколько волн когда все эти списки и летописи чехвоститились и в хвост и в гриву в угоду сначала Московии потом России, последняя такая историческая чистка в последней четверти 19 века производилась Надо было как то обяснить мирупочему оплодотворенная тюрками финоугорская биомасса вдруг стала русским народом, а исконная Русь стала Украиной.. Так шо не надо это бутор всуе вспоминать с Повестями.
показати весь коментар
14.03.2021 17:59 Відповісти
А Российская империя здесь каким боком? Это во-первых. А во-вторых, такие слова были?
А раз были, то вот это оно и есть.
показати весь коментар
14.03.2021 18:05 Відповісти
Боком переписування історичних документів. У тому числі літописів.
показати весь коментар
14.03.2021 19:50 Відповісти
Есть масса современных материалов в СМИ об истории Украины и России. Если вам скажут, что восточные славяне это миф - восточных славян не было, их выдумали во время всех этих исторических чисток, который издревле курировала российская церковь. Если для вас это чушь и шиза, то далее нам говорить не о чем - вы во власти имерских исторических стереотипов, и это нормально мы все на жаль такие, надо много усилий что бы вырваться из плена представлений вкарбованных с детства в подкорку..
показати весь коментар
14.03.2021 18:12 Відповісти
Напоследок могут извлечь из него полезность, пустить на дубовый паркет. Останется на память..))
показати весь коментар
14.03.2021 18:32 Відповісти
Питання виключення Дубінського з партії "Слуга народу" розглянемо найближчим часом, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 2655
показати весь коментар
14.03.2021 19:11 Відповісти
Зеленский рассказал о стране своей мечты 14 марта, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb-%d0%be-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b5%d0%b9-%d0%bc%d0%b5.html#comments Комментарии: 1

«Я расскажу вам про страну своей мечты.
Это страна бессловесных рабов, которым можно продавать газ в три раза дороже, а они будут молчать и платить.
Это страна рабов, которые за свой счёт будут делать ПЦР-тесты, покупать маски и лечиться от коронавируса, покупать вакцину в частных клиниках. А выделенные на это деньги из их налогов можно с «откатами» закопать в асфальт.
Это страна рабов, которым можно поднимать постоянно цены, но не увеличивать зарплаты и пенсии.
Это страна рабов, которых можно довести до тотальной нищеты, чтобы они продавали свою землю.
Я мечтаю о такой стране. И сделаю все, чтобы воплотить свою мечту в жизнь…»
Этот текст https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk привел сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук, не упоминая фамилию его автора…
показати весь коментар
14.03.2021 19:17 Відповісти
не дубиной единой прославились ЗЕпутаты.одним дубиной больше, одним меньше...
зы но у говорящей жопы бени "служба народу" не задалась, это да.
показати весь коментар
14.03.2021 20:16 Відповісти
Мошенники и аферисты
показати весь коментар
15.03.2021 08:52 Відповісти
малоПИД,,,роский, бенин нарко-Дурак! бородатой бениной Жопой ты не отделаешься, пока эти Петухи живы и на свободе и в твоем окружении- татаров, портнов, ермак, верещюк, коля котлета, бужансктй и так 75% ваЗЕлиновского Сброда!!!
показати весь коментар
15.03.2021 08:59 Відповісти
 
 