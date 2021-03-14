Питання виключення Дубінського з партії "Слуга народу" розглянемо найближчим часом, - Корнієнко

Політична партія "Слуга народу" може найближчим часом розглянути питання про виключення народного депутата Олександра Дубінського зі свого складу, повідомив голова політсили Олександр Корнієнко.

Про це повідомив голова політсили Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Є всі шанси, що це питання розглянемо найближчим часом. Виключає з партії її голова", - сказав Корнієнко.

Згідно з новою редакцією статуту партії "Слуга народу", її голова може за власною ініціативою або за поданням структурного утворення політсили прийняти рішення про виключення з членів партії. Підставою для такого рішення можуть бути, зокрема, невизнання або невиконання членом партії її програми та статуту, невиконання статутних обов'язків, рішень і розпоряджень вищих керівних органів партії, членство в іншій партії, а також вчинення дій, які дискредитує партію або завдають їй шкоди.

Як пояснив Корнієнко, у випадку з Дубінським приводом для його виключення зі "Слуги народу" є порушення статуту "за допомогою проведення "своїх" конференцій і непокора керівним органам партії".

Водночас керівник партії наголосив, що оскільки 14 березня конференція Київської обласної партійної організації "Слуги народу" вирішила, що Дубінський більше не є її головою, то "всі його подальші дії щодо скликання рад і конференцій будуть нелегітимними з точки зору статуту партії і можуть бути оскаржені в суді".

За словами Корнієнка, конференція Київської обласної партійної організації відбулася відповідно до нового статуту. "Незважаючи на те, що він ще не зареєстрований в Мін'юсті, він починає діяти з моменту його ухвалення на з'їзді. Дубінський визнав дію нового статуту, публічно погодившись з тим, що він є членом Національної ради громад", – зазначив він.

Згідно з новим статутом, голова партії може скликати конференцію за погодженням з керівниками Політради та Нацради громад, що й було зроблено на вимогу членів обласної партійної організації. За словами Корнієнка, на конференцію зібралися 15 з 25 осіб, закріплених за Київським обласним центром, був кворум, тому конференція легітимна.

Водночас, голова партії "Слуга народу" уточнив, що протягом 10 днів новий статут буде відправлений на реєстрацію, але за реєстрами в цей період головою Київської обласної організації залишається Дубінський.

"Ми сподіваємося, що він не здійснюватиме протиправних дій. З точки зору вищих керівних органів партії для нас єдиним керівником Київської обласної є Андрій Мотовиловець, і з ним буде налагоджуватися взаємодія", – додав Корнієнко.

Як повідомлялося, сьогодні Київська обласна організація партії "Слуга народу" скинула свого керівника Олександра Дубінського. Зі свого боку Дубінський назвав ініціаторів рішення аферистами і шахраями.

Крім цього Дубінський оприлюднив відео деякого засідання, на якому крім нього присутні ще три людини. Це зібрання він назвав позачерговою (екстреною) конференцією Київської обласної організації політичної партії "Слуга народу".