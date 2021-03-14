Українського воїна поранено через ворожий обстріл поблизу Південного, - ОТУ "Північ"

Сьогодні, 14 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, в смузі відповідальності ОТУ "Північ", в результаті обстрілу озброєними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів поблизу населеного пункту Південне, один військовослужбовець ЗС України зазнав кульового поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Північ".

Підкреслюється, що захиснику оперативно надана перша медична допомога, він евакуйований до лікувального закладу.

"Стан здоров’я українського захисника– задовільний", - зазначено в повідомленні.

"На місці події працюють посадові особи військової частини та група оперативного реагування військової служби правопорядку ЗС України.

Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих домовленостей", - додали в ОТУ "Північ".

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