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Новини Агресія Росії проти України
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Українського воїна поранено через ворожий обстріл поблизу Південного, - ОТУ "Північ"

Українського воїна поранено через ворожий обстріл поблизу Південного, - ОТУ

Сьогодні, 14 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, в смузі відповідальності ОТУ "Північ", в результаті обстрілу озброєними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів поблизу населеного пункту Південне, один військовослужбовець ЗС України зазнав кульового поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Північ".

Підкреслюється, що захиснику оперативно надана перша медична допомога, він евакуйований до лікувального закладу.

"Стан здоров’я українського захисника– задовільний", - зазначено в повідомленні.

"На місці події працюють посадові особи військової частини та група оперативного реагування військової служби правопорядку ЗС України.

Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих домовленостей", - додали в ОТУ "Північ".

Також читайте: Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого обстрілу поблизу Новозванівки. За добу - чотири порушення режиму "тиші", - штаб ОС

поранення (2798) Донбас (22354) військовослужбовці (4723) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+12
пораненому воїну найскорішого одужання і повного відновлення...
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14.03.2021 17:05
+10
Отаке воно зелене перемир"я !!! Хлопці гинуть безвідповідно,прикро і огидно !!!
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14.03.2021 16:55
+8
Швидкого одужання нашому захиснику. Бережи вас Господь, рідненькі.
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14.03.2021 17:10
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Отаке воно зелене перемир"я !!! Хлопці гинуть безвідповідно,прикро і огидно !!!
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14.03.2021 16:55 Відповісти
пораненому воїну найскорішого одужання і повного відновлення...
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14.03.2021 17:05 Відповісти
"Действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей", - добавили в ОТУ "Північ"
Це треба прокоментувати. Кацапські маріонетки ВИЙШЛИ з домовленостей в односторонньому порядку, про що і заявили їхні язикаті голови. Режим тиші діє виключно у головах вищого політичного і військового керівництва України.
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14.03.2021 17:07 Відповісти
Швидкого одужання нашому захиснику. Бережи вас Господь, рідненькі.
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14.03.2021 17:10 Відповісти
Українського воїна поранено через ворожий обстріл поблизу Південного, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 1459
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14.03.2021 17:43 Відповісти
Пораненому воїну швидкого та повного одужання.
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14.03.2021 19:07 Відповісти
Скорейшего выздоровления и быстрого восстановления нашему воину-защитнику!А что бы это не повторялось и для того, что бы минимизировать потери ВСУ надо просто больше убивать русских сволочей ! Воин, убей очередного русского- выполни свой священный долг!

Українського воїна поранено через ворожий обстріл поблизу Південного, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 943
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14.03.2021 19:21 Відповісти
Российская армия не хочет выходить из ГалаБэйЯшар(Скала бека жизни)=Кельбаджарского и Лачинского раенов,куда ее никто не звал и говорит о каком то статусе на земле ИндоПэриджана=ГрекоАнара(Рим=Омур)=Од(Аз)эрбэйджана.(Автономия созданная большевиками-массонами в Карабахе в 1923г была в 1990 упразднена Верховным советом страны).Отнятое Иреванское ханство (99% одэры в 1863г) был 1-й Карабах ,теперь Кремль придумал 2-й Карабах(Ахыр Бах-конец Смотрящего пер с одэри=азэри).У
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14.03.2021 19:45 Відповісти
 
 