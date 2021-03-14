У 2021 році "Укравтодор" проведе відкритий тендер щодо будівництва ділянки Північного обходу м. Львів, - Шмигаль

Найближчим часом буде оголошено відкритий конкурс з відбору приватного інвестора для будівництва першого в Україні концесійного автобану.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ

"За 30 років в Україні не було збудовано жодного автобану. Ми маємо намір це виправити. Цього тижня Укравтодор підписав меморандум, який дасть змогу держагентству найближчим часом оголосити відкритий конкурс для відбору приватного інвестора для реалізації першого в Україні концесійного автобану. Ідеться про будівництво дороги Краковець-Броди-Рівне", - зазначив Шмигаль.

Крім цього він сказав, що Укравтодор цьогоріч проведе відкритий міжнародний тендер у межах співробітництва з ЄБРР та ЄІБ щодо будівництва ділянки Північного обходу м. Львів. Разом із дорогою Краковець-Броди-Рівне вони утворять сучасний транспортний коридор із Євросоюзом.

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"Це лише один із багатьох проєктів, які ми плануємо реалізовувати у рамках державно-приватного партнерства. Адже цей механізм дає змогу активніше залучати інвестиції в розбудову сучасної та якісної інфраструктури в Україні", - додав він.