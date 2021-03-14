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Новини
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У 2021 році "Укравтодор" проведе відкритий тендер щодо будівництва ділянки Північного обходу м. Львів, - Шмигаль

У 2021 році

Найближчим часом буде оголошено відкритий конкурс з відбору приватного інвестора для будівництва першого в Україні концесійного автобану.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ

"За 30 років в Україні не було збудовано жодного автобану. Ми маємо намір це виправити. Цього тижня Укравтодор підписав меморандум, який дасть змогу держагентству найближчим часом оголосити відкритий конкурс для відбору приватного інвестора для реалізації першого в Україні концесійного автобану. Ідеться про будівництво дороги Краковець-Броди-Рівне", - зазначив Шмигаль.

Крім цього він сказав, що Укравтодор цьогоріч проведе відкритий міжнародний тендер у межах співробітництва з ЄБРР та ЄІБ щодо будівництва ділянки Північного обходу м. Львів. Разом із дорогою Краковець-Броди-Рівне вони утворять сучасний транспортний коридор із Євросоюзом.

Також читайте: Зроблено важливий крок до будівництва першого концесійного автобану в Україні, - Шмигаль

"Це лише один із багатьох проєктів, які ми плануємо реалізовувати у рамках державно-приватного партнерства. Адже цей механізм дає змогу активніше залучати інвестиції в розбудову сучасної та якісної інфраструктури в Україні", - додав він.

дороги (3057) концесія (240) Шмигаль Денис (4563)


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Топ коментарі
+2
Коли вже буде хоч який небудь обхід Києва? Здається єдине велике місто в Україні - яке неможливо проїхати не заїзжаючи практично в центральні райони. Столиця, шо ж. ))
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14.03.2021 17:18
+1
Вітаю Віталія Портнікова. Те , про що говорив він ще овсени ,вже пророкує Гордн.

Гордон назвал фамилии трех людей, которые могут и должны возглавить новое правительство." Я знаю, какие беспомощные министры заседают в правительстве", - заявил журналист. По его словам, новое правительство профессионалов могли бы возглавить Яценюк, Гройсман или Аваков. "Необходимо объединить все живые силы в нашей стране в одно правительство. Чтобы туда вошли все, кто имеет профессионализм и стратегическое понимание реформ.

Слабкий Вовка ,сильний прем"єр - тобто справжня ПАРЛАМЕНТСЬКО-президентська країна - ЦЕ РЕЦЕПТ ВІД ПОРТНІКОВА ,а може й буде такий підсрачник від ДЖО-теж як прогнозував Портніков ще восени 20-го року )
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14.03.2021 17:32
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Коли вже буде хоч який небудь обхід Києва? Здається єдине велике місто в Україні - яке неможливо проїхати не заїзжаючи практично в центральні райони. Столиця, шо ж. ))
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14.03.2021 17:18 Відповісти
До жодної столиці в Європі неможна в'їхати фурою. Від слова ніде. Ніяк.
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14.03.2021 17:25 Відповісти
100% везде строят окружные, только в Киеве ее нету, и это 4 миллионный город....
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14.03.2021 17:32 Відповісти
Я уже знаю, какие турки будут строить...тендер - он и в Африке тендер!
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14.03.2021 17:25 Відповісти
Пилите, шура, пилите. Они золотые.
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14.03.2021 17:28 Відповісти
Вітаю Віталія Портнікова. Те , про що говорив він ще овсени ,вже пророкує Гордн.

Гордон назвал фамилии трех людей, которые могут и должны возглавить новое правительство." Я знаю, какие беспомощные министры заседают в правительстве", - заявил журналист. По его словам, новое правительство профессионалов могли бы возглавить Яценюк, Гройсман или Аваков. "Необходимо объединить все живые силы в нашей стране в одно правительство. Чтобы туда вошли все, кто имеет профессионализм и стратегическое понимание реформ.

Слабкий Вовка ,сильний прем"єр - тобто справжня ПАРЛАМЕНТСЬКО-президентська країна - ЦЕ РЕЦЕПТ ВІД ПОРТНІКОВА ,а може й буде такий підсрачник від ДЖО-теж як прогнозував Портніков ще восени 20-го року )
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14.03.2021 17:32 Відповісти
Сходи к врачу
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14.03.2021 17:35 Відповісти
ти кому- Пртнікову чи Гордону , я ж ретранслюю ) Але абачу зачепило - похоже направду значить
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14.03.2021 17:42 Відповісти
Яценюк не викисає з каналів Пінчука й Ахмєтова, алі він абсолютно свій у США , не викисають звідти разом з Яценюком й двоє вигнаних від ЗЕ Рябошапка та Данилюк Що заложили Вову у США, з ними ще Клімкін...
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14.03.2021 17:41 Відповісти
Шмигаль старається для збільшення статків Ахметова. А взагалі, якщо подивитися на співвідношення сил - то в уряді більше людей Ахметова. Тому як можна говорити про визначну роль саме Коломойського у тому дійстві..., якщо прем'єр - Ахметова. І зиск основний, як і при Януковчі - у Ахметова. В Бєня тільки реп'яхи та шишки збирає, як другосортна шестьорка.
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14.03.2021 17:34 Відповісти
Займайте місце "харчування" на об'їздній через тендер...
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14.03.2021 17:54 Відповісти
Вірте Шмигалю!Зе уряд рулить))))
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14.03.2021 18:04 Відповісти
круто! нихсе работают на износ! тендер аж проведут!
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14.03.2021 18:36 Відповісти
Теж так думаю. Треба, як при Петрові. Держзамовлення своїм людям. Хто не згоден - шатун будки і хоче, щоб ***** напало.
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14.03.2021 18:50 Відповісти
 
 