Арахамія просуває зниження акцизу на IQOS і glo на 30%. Може він отримав завдання по партійній лінії з самого верху? - журналістка Соколенко

Зниження з 1 квітня поточного року акцизу на сигарети IQOS і glo на 30% обійдеться українському держбюджету збитками в розмірі 3 млрд грн.

Про це на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" написала журналістка Наталія Соколенко,інформує Цензор.НЕТ.

"Я тут подумала, а чого це Давид Арахамія так сміливо і енергійно просуває правки щодо зниження податку - акцизу на сигарети IQOS і glo на 30%. Давид Арахамія трудиться в Комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, податки - це не його тема!" - відзначає вона.

"Може, він отримав завдання по партійній лінії? Зверху? З самого верху? Архіви Інтернету підкинули цікаву інфу, що може дати відповідь на це питання: у жовтні минулого року Президент України Володимир Зеленський мав зустрітися з головою компанії Philip Morris International Андре Каланцопулосом. Я надіслала інформаційний запит, в якому спитала Офіс Президента, хто ще був присутній на цій зустрічі, які питання обговорювались і про що було домовлено. Особисто для мене принизлива навіть думка, що президент України може бути причетний до лобізму на користь тютюнових компаній", - пише вона.

Вона також підкреслює, що на пресконференції голови "Філіп Моріс Україна" пана Костаса дістати цю відповідь не вдалося – Костас поставив зустрічне запитання: "А чому ви цікавитеся саме цією зустріччю?"

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За словами журналістки, прийняття ВР правок Арахамії в законопроєкт №4278 щодо зниження на 30% акцизу на сигарети IQOS і glo обійдеться українському бюджету збитками в розмірі приблизно 3 млрд грн. Це суперечить коментарям самого Арахамії про те, що грошей в бюджеті немає.