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Новини
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Арахамія просуває зниження акцизу на IQOS і glo на 30%. Може він отримав завдання по партійній лінії з самого верху? - журналістка Соколенко

Арахамія просуває зниження акцизу на IQOS і glo на 30%. Може він отримав завдання по партійній лінії з самого верху? - журналістка Соколенко

Зниження з 1 квітня поточного року акцизу на сигарети IQOS і glo на 30% обійдеться українському держбюджету збитками в розмірі 3 млрд грн.

Про це на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" написала журналістка Наталія Соколенко,інформує Цензор.НЕТ.

"Я тут подумала, а чого це Давид Арахамія так сміливо і енергійно просуває правки щодо зниження податку - акцизу на сигарети IQOS і glo на 30%. Давид Арахамія трудиться в Комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, податки - це не його тема!" - відзначає вона.

"Може, він отримав завдання по партійній лінії? Зверху? З самого верху? Архіви Інтернету підкинули цікаву інфу, що може дати відповідь на це питання: у жовтні минулого року Президент України Володимир Зеленський мав зустрітися з головою компанії Philip Morris International Андре Каланцопулосом. Я надіслала інформаційний запит, в якому спитала Офіс Президента, хто ще був присутній на цій зустрічі, які питання обговорювались і про що було домовлено. Особисто для мене принизлива навіть думка, що президент України може бути причетний до лобізму на користь тютюнових компаній", - пише вона.

Вона також підкреслює, що на пресконференції голови "Філіп Моріс Україна" пана Костаса дістати цю відповідь не вдалося – Костас поставив зустрічне запитання: "А чому ви цікавитеся саме цією зустріччю?"

Також читайте: Ініційована "Слугою народу" ТСК займеться не тільки "вагнергейтом", але і "плівками Суркова-Медведчука", - Арахамія

За словами журналістки, прийняття ВР правок Арахамії в законопроєкт №4278 щодо зниження на 30% акцизу на сигарети IQOS і glo обійдеться українському бюджету збитками в розмірі приблизно 3 млрд грн. Це суперечить коментарям самого Арахамії про те, що грошей в бюджеті немає.

Зеленський Володимир (23727) Арахамія Давид (1103) електронні сигарети (95)


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Топ коментарі
+14
А чего тут думать. Достаточно на фото глянуть. Все его думы налицо.
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14.03.2021 18:16
+14
Агрохимия с Айкосом:
Арахамія просуває зниження акцизу на IQOS і glo на 30%. Може він отримав завдання по партійній лінії з самого верху? - журналістка Соколенко - Цензор.НЕТ 3525
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14.03.2021 18:26
+13
Хламідія може і не таке пропонувати коли мова йде про бабло.
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14.03.2021 18:09
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Хламідія може і не таке пропонувати коли мова йде про бабло.
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14.03.2021 18:09 Відповісти
Мы говорим Арахамия, подразумеваем хламидия
мы говорим хламидия, подразумеваем Арахамия
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14.03.2021 18:18 Відповісти
справа у тому, що вони тепер з новим турботемпом начнуть двигать все під себе ,як перед смертю. Он Лана Зеркаль в Америці спостерігає, як Разумков під себе лобістів на президентські вибори окучує.
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14.03.2021 18:56 Відповісти
скажите, ЗЕльоные,

акциз на древесину, в смысле на корабельные сосны и
баб рабочих тоже будет снижен ?

ЗЕбуратины и Абрахашки-Чипполины по любви соскучились
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14.03.2021 20:09 Відповісти
От прямо так взяла сама і подумала, угумс...)))
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14.03.2021 18:10 Відповісти
От этого зеленые барыги перестанут быть барыгами?
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14.03.2021 18:26 Відповісти
Тобі "барыги" жити не дают? Ти диви...)))
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14.03.2021 18:28 Відповісти
Вони вже 30 років поспіль Україні жити не дають. Колись треба з ними закінчувати. Бо Україна так може взагалі перестати існувати. Все розкрадуть та розпродадуть.
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14.03.2021 20:56 Відповісти
Та невже...)))
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15.03.2021 00:36 Відповісти
Так ось і невже. Таки так і є. Потенціал у України звісно великий, але не необмежений. На всіх бариг не вистачить. Тим більш, що й апетити у них зростають щорічно.
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15.03.2021 00:53 Відповісти
Ти диви-завжди якась барыга такому файному українцю в штани насере...)))
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15.03.2021 05:04 Відповісти
Хитрому зверьку пообещаля дать откусить от этих трёх лярдов. .
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14.03.2021 18:11 Відповісти
3 млрд грн. = цене танкового батальона
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14.03.2021 20:22 Відповісти
Танки прекращают выпускать, а там какие то сигареты.
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14.03.2021 18:15 Відповісти
А чего тут думать. Достаточно на фото глянуть. Все его думы налицо.
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14.03.2021 18:16 Відповісти
"... Баба, да ! Баба, да ! .... Корабельная сосна .... И под айкос ...."

Корниенко только рядом не хватает.
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14.03.2021 18:22 Відповісти
Могу подбросить этой журнашлюшке простой рецепт, как по ВВП обогнать Штаты. Нужно увеличить акциз на ТИЭНы на 1000000%. И можно смело остановить все остальное хозяйство, поскольку буджет на 99% будет наполняться за счет ТИЭН.
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14.03.2021 18:16 Відповісти
Якщо податки і акцизи збільшувати.то українці також краще жити не будуть.
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14.03.2021 18:17 Відповісти
без корабельных сосен жили тысчу лет и дальше жить будем !
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14.03.2021 20:13 Відповісти
Українці вже звикли пристосовуватись за тридцять років. Контрабас ще ніхто не відміняв.
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14.03.2021 20:58 Відповісти
Майже в будь якому населеному пункті України є зараз можливість купити цигарки майже вдвічи дешевші від офіційної ціни. Наприклад Мальборо за ціною в 29 грн. Дьюті фрі мля. Така там позначка на акцизній марці.
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14.03.2021 21:00 Відповісти
ви журналісти ви і розкопуйте чого він там лобіює,але останнім часом щось ця професія в українських реаліях зміліла..
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14.03.2021 18:18 Відповісти
ну звісно, втрата таких мастодонтів як серлєщ і наїм не минає безслідно... ті жерли усе що завгодно й з усіх рук)))
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14.03.2021 22:10 Відповісти
Арахамия гражданин мира, ему пох. бюджет Украины о маленьких Арахамиках надо думать.
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14.03.2021 18:18 Відповісти
Вот же социальный лифт .какаято тварь арахамия и может делать все что угодно а бвло никем раньше
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14.03.2021 18:18 Відповісти
Исследования ФМИ показывают, что уровень выделяемых вредных веществ (без учета никотина) в аэрозоле IQOS в сравнении с дымом сигареты в среднем меньше на 95 %, что, однако, не означает снижения риска на 95 %, то есть использование IQOS не исключает риска для здоровья
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14.03.2021 18:18 Відповісти
все буду с трубки переходить на IQOS
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14.03.2021 18:19 Відповісти
Оце правильно, Шоу. Ще й абрикосівку перестань вживати, то станеш зовсім інша людина.
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14.03.2021 18:22 Відповісти
Вчили в училищі: краще ножа і пістолета- стакан водяри та сигарета..))
Краще подумати трохи -трошки..
Совкові часи, молодість...))
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14.03.2021 19:00 Відповісти
Нашо з трубки переходити, якщо контрабандний тютюн все одно буде дешевший за них?
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14.03.2021 21:07 Відповісти
Самые бедствующие отрасли, это табачная, алкогольная и игорный бизнес!
Ну и конечно, добыча полезных ископаемых, электро и теплоэнергетика.
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14.03.2021 18:19 Відповісти
Нужно запретить АЙКОСЫ как и в других странах.
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14.03.2021 18:19 Відповісти
почему ?
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14.03.2021 18:20 Відповісти
Потому что акциз уменьшают
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14.03.2021 18:23 Відповісти
Для початку нагадаємо, що податок на гло та вейпінг ввели лише з 1 січня 2021 року і відразу встановили в рази більшим, чим на цигарки. Фактично курці бачать, що дешевшої альтернативи цигарці немає. Плюс усі ті страхіття, що розповсюджували ЗМІ про вейп, айкос, гло. І люди залишаються в полоні ракових паличок.
Соєвих ідіотів прошу мені не відповідати - я ваші ідиотизми та вашу тупість вже на пам'ять знаю. Я написав це для людей, котрі вміють думати
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14.03.2021 18:20 Відповісти
Аби з цим собі не ламати голову, я кинув палити 2 роки і 2 місяці тому.
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14.03.2021 18:23 Відповісти
Але багато хто може покинути куріння, переходом на вейп, айкос, гло. Точніше міг. Зараз альтернатива палінню коштує не менше, а то й більше, чим цигарки.
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14.03.2021 18:33 Відповісти
То ви пане злісний саботажник наповнення держбюджету.
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14.03.2021 18:55 Відповісти
Вони Roshенки курять...))
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14.03.2021 18:30 Відповісти
Давидушка, что же ты, дурачек, с этими деньгами будешь делать...? Запад для тебе УЖЕ отрезанный ломоть.. Солить их будешь?!
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14.03.2021 18:21 Відповісти
Мальдивы по дешевке: Арахамия рассказал, во сколько ему обошелся отдых в люксовом отеле
13 марта, 15:39
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что за отдых на Мальдивах он платил всего 80 долларов за сутки.
Об этом политик рассказал во время съезда партии.
Сначала депутат попытался уйти от вопроса журналистов - вместо стоимости своего путешествия он рассказал, сколько потратил времени на дорогу.
"Потратил два дня на то, чтобы туда доехать, полтора дня, чтобы поздравить свою дочку, которой исполнилось пять лет, и полтора дня на дорогу домой", - сказал глава фракции.
Затем Арахамия уточнил, что платил за жилье по 2 200 грн с человека за сутки и около 18 тысяч гривен за перелет.
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14.03.2021 18:31 Відповісти
Не снижайте пэлохам, они вот тут очень против.
Кстати, а при ком приняли закон об постепенном увеличении акциза на табак, водку?
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14.03.2021 18:22 Відповісти
То був прояв державницької, високопатріотичної позиції. Наш шлях в європу!
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14.03.2021 18:34 Відповісти
Та по акцизам, налогам и коммуналке мы, спасибо ГЕТЬмэну, уже давно в Европе. Только вот про ЗП великий рэформатор подзабыл.
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14.03.2021 18:43 Відповісти
Когда смотришь на арахамию то убеждаешься что Дарвин был прав - человечество произошло от Абизяны, но только арахамия задержался в эволюции .
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14.03.2021 18:22 Відповісти
Бібізянок не зобіжайте...))
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14.03.2021 18:27 Відповісти
Таки так відволікає увагу від "життя без бідності" аж сміхота!
Першечергове "покращення"!
)))
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14.03.2021 18:26 Відповісти
Лобкових вошиків та їх діточок-гнид...))
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14.03.2021 18:32 Відповісти
Агрохимия с Айкосом:
Арахамія просуває зниження акцизу на IQOS і glo на 30%. Може він отримав завдання по партійній лінії з самого верху? - журналістка Соколенко - Цензор.НЕТ 3525
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14.03.2021 18:26 Відповісти
кто научил Макаку курить ?
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14.03.2021 18:32 Відповісти
Тот же, кто научил и "партией руководить".
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14.03.2021 18:57 Відповісти
Це Арахноморф хоче, щоб Зюзяндрій викупив усі айкоси і - "Арахамія да, Арахамія да..."?
От же ж розбестотінок!
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14.03.2021 18:31 Відповісти
Новый передел собственности: Что сказал Владимир Зеленский о нашем будущем
Политика / Мнения 14-мар, 06:239 1 180 0

Речь Зеленского после очередного заседания СНБО можно считать программной. Ведь он поставил перед нами цели, которые ему вряд ли удастся воплотить в жизнь. Но именно в пиаре этих целей и лежит будущее правление Зеленского.

Итак, что же сказал Зеленский и что он будет в дальнейшем делать?

1. Никакого внешнего управления нет. Нас никто не заставит что-то делать (и мы сами решим как и кого наказывать). В переводе на человеческий язык это означает, что Зеленский попытается демонстрировать всем нам, что никаких решений под внешним давлением он не принимает. И это касается не только Коломойского, но и дела вагнеровцев, и многого другого.

Такая игра, конечно, красивая, но в ней каждый последующий шаг может сужать возможности для маневра. Нам нужно создавать массу локальных коалиций по решению конкретных маленьких задач, ради того, чтобы навязывать миру свою повестку.

Вместо этого, вся наша дипломатическая машина работает только над одним: пригласить как можно больше гостей на 24 августа без предложений по двусторонним или несколькосторонним прорывам. А на самом деле это - попытка консервирования нынешнего статуса-кво, без понимания того, что законсервировать ничего не удастся.

2. Главный враг Порошенко и он будет наказан. Линия - дружба с Медведчуком и сдача Крыма и Донбасса - ключевая в дальнейшей риторике Зеленского. Собственно, если говорить о вчерашнем выступлении, то оно направлено не против олигархов. Главный враг очерчен четко и однозначно - это Порошенко.

3. Харьковские соглашения, которые "стали основой для сдачи Крыма" - это долгоиграющий проект, который позволяет сделать две важные вещи: держать в тонусе Порошенко и Турчинова с одной стороны, но также они подвешивают сразу 250-300 действующих политиков среднего (регионального) звена.

По сути, это подвешивание ряда людей с возможным последующим шантажом. Но, повторюсь, это представление имеет одну главную цель: перед предстоящими выборами сыграть в игру: Порошенко сдал Крым и Донбасс в угоду бизнес-проектам с Медведчуком. И попутно позволит поставить в правильное стойло пару сотен региональных князьков.

4. Упоминание фамилий олигархов - это не борьба с олигархами. Их пока никто особо трогать не будет. Правда, плохая новость для них состоит в том, что в планах Банковой попробовать предложить каждому из олигархов чем-то поделиться, чтобы показать имитацию борьбы.

Так планируется предложить что-то отдать в собственность государства, чтобы повторить 2005 год и возвращение Криворожстали. И здесь пока мы не понимаем, какие аппетиты будут у власти и как будут проходить торги с олигархами. Пока это только проект без конкретики.

5. Еще один важный посыл, который мало еще кто понимает, звучит так: у нас начинается новый передел собственности. Основа передела - земля и недра.

Последние 6 месяцев работала группа людей, которая исследовала: что, кому и где принадлежит. Карта земель накладывалась на карту выданных лицензий. И сейчас составлен список тех, кто может в первую очередь попасть под раскулачивание.

Перед нами разыграют историю об отбирании "мертвых" лицензий у людей из ближайшего окружения Порошенко. Очевидно, будут раскулачены несколько известных владельцев земельных участков, совпадающих с окружной вокруг столицы.

Но это - вершина айсберга. Под водой останется огромная схема по перераспределению земель и лицензий. И у нас в ближайшие годы может появиться ряд новых мультимиллионеров, которые станут счастливыми "инвесторами" в наши недра и землю.

Вадим Денисенко
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14.03.2021 18:32 Відповісти
Ну, а нам то что с этого? Переживать за старых воров или радоваться за новых?
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14.03.2021 19:01 Відповісти
Конечно радоваться за 72% дебилов.
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14.03.2021 19:40 Відповісти
провести референдум !
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14.03.2021 18:32 Відповісти
Стремная эта журналист соколенко
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14.03.2021 18:33 Відповісти
кто курит АЙКОСЫ расскажите на сколько хватает табачных стиков ?
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14.03.2021 18:38 Відповісти
Кернес пусть расскажет....он их любитель.
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14.03.2021 19:02 Відповісти
Ничего личного, просто бизнес. Главное шо не конхвэткы😁😁😁
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14.03.2021 18:42 Відповісти
ЗЕльоный сказал, что масло "рошен" пративное !
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14.03.2021 20:16 Відповісти
у вас что там нет должности стилиста имиджмейкера ? вы только посмотрите на эту Арахамию небритый нечесаный растрепанный воробей - да ему не разведкой и нацбезопастностью заниматься надо а драгер продувать
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14.03.2021 18:44 Відповісти
Брутальная Мальдивская Хламидия...
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14.03.2021 18:55 Відповісти
какой там имиджмейкер, если этот вылупок таким на свет вылупился?
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14.03.2021 20:18 Відповісти
сам IQOS стоит больше 1000 грн ,ну его на хер
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14.03.2021 18:56 Відповісти
это самый дешевый
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14.03.2021 18:57 Відповісти
Гляньте на фото. Хламидия "под солями".
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14.03.2021 18:57 Відповісти
под соплями
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14.03.2021 19:04 Відповісти
дубинский тю-тю..
приготовиться Хамоарию
И так 226 по очереди
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14.03.2021 19:03 Відповісти
Баба да,Баба да 😁наркоман бісовий🤮
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14.03.2021 19:34 Відповісти
абізяні заплатили, вона стараїця, працює.
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14.03.2021 19:42 Відповісти
шо опять?
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14.03.2021 20:00 Відповісти
Арахамія не тільки не вміє паркуватись як людина, ця паршива ЗЕтварина просто і банально хоче підзаробити...А те , що держава втратить 3млрд, як завжди нікого не цікавить....Який Арахамія така і партія і президент Вони просто.....ЗЕБидло..
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14.03.2021 20:45 Відповісти
ЗЕБидлота....
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14.03.2021 20:46 Відповісти
Налоги и акцизы - это изъятые из карманов потребителя деньги,те кто волнуется про бюджет должен говорить не про дикие акцизы,а про экономику и рабочие места.
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14.03.2021 20:57 Відповісти
Давид Арахнофобия видать там свой процентик определил...
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14.03.2021 21:10 Відповісти
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZW17QC1VykWREXHnnk3CtXFJBV9Vr2acuy-y3Hhi0ni9JOtPWT6_rQbca46QX6VB81ect3ay1LiTPP085hwHhNRGSzaLASFY8vdl6JxHFBRjx9U77oaKE6ivM_pq0xvm8I&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1298551907183778?__cft__[0]=AZW17QC1VykWREXHnnk3CtXFJBV9Vr2acuy-y3Hhi0ni9JOtPWT6_rQbca46QX6VB81ect3ay1LiTPP085hwHhNRGSzaLASFY8vdl6JxHFBRjx9U77oaKE6ivM_pq0xvm8I&__tn__=%2CO%2CP-R 30 мин. ·

Кстати про МВФ.

Как вы помните, министр энергетики Юрий Витренко настаивает на том, что Нафтогаз должен за остаток марта продать поставщикам газа населению(Фирташ на 60%) и тепловой генерации годовой объем их потребления газа. Кроме того дочка Нафтогаза УГВ должна продавать 100% своей добычи каждый месяц на рынке.

Причем все эти предложения не имеют НИКАКИХ рассчетов, Витр прямо говорит, что его дело указать, а Нафтогаз пусть сам считает - как продавать, почем продавать, кому продавать, какие последствия будут и так далее.

Естественно это предложение вызвало тихую панику у международников, потому что такие тектонические предложения без расчетов никто не запускает.

У наилучшего менеджера современности Витренко все просто.

Изобилие газа на рынке должно привети к снижению цен. Но наша ГТС вообще-то воткнута в общую газотранспортную систему Европы. И при любом избытке газа на рынке мы увидим не падение цен, а рост экспорта газа, потому что его начнут экспортировать за твердую валюту в Европу. Ну правда я не очень понимаю как в открытой системе добиться прям вот сильного снижения цен. Разве что мы продадим столько что продавим и европейский рынок, но это математически неовзможно. Во всяком случае на продолжительный период, а сейчас лето вообще-то на носу.

Короче, судя по всему, МВФ и даже посольства немного удивились подобной инициативе и начали торбить всех подряд в Кабмине в поиске каких-нибудь взрослых людей, которые могли бы уверенно сказать, что будет и\или взять отвественность и последствия на себя. Желающих очевидно не нашлось.

Потому что пока схема такая, что Витренко дал протокольне доручення, Петрашка его слово в слово почти переписал и подал на Шмыгаля. Шмыгаль его вынесет(если не врут уже с понедельника), все проголосуют и дальше никто не виноват. Потому что в силу вступает царица модальных полей - Ее Величество Коллективная Безотвественность.

Короче очень забеспокоились все и начало лезть странное.

Пейдж вон пишет, что поступления от реализации газа Укргазвидобування Нафтогазу уже находятся в залоге по кредитам УГВ. Нак покупает у свой дочки, все стабильно, понятный залог. Соответственно, изменение порядка реализации газа(настолько резкое) требует согласования с кредиторами УГВ(а на него осталось от двух недель до полутора месяцев, в зависимости от того как трактовать постанову) или же приводит к автоматическому дефолту «Укргаздобычи» из-за недостаточности залога.

Дефолт же УГВ вызывает технический кросс-дефолт самого Нафтогаза и пошла моча по трубам вместо газа. Сразу возникнут вопросы у международных инвесторов в ОВГЗ (даже при условии что МВФ никак не прокомментирует ситуацию с постановой). Я ж вам напоминаю что план заимствований у Минфина огромный и Марченко такие приколы совсем ни к чему.

Хз насколько это точный расчет, но показательно, что вопросы начали всплывать только сейчас и Минфин начал бегать только сейчас, ПОСЛЕ ТОГО КАК МЕЖДУНАРОДНИКИ НАЧАЛИ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ О ПОСЛЕДСТВИЯХ. До этого момента всем было похер.

Считаю надо Юрий Юричу написать в ФБ еще пару раз, как Швец выдумывает небылицы, и обвинить Коболева в плохой проработке Будапештского Меморандума.

На том и сойдемся.

Обещаю держать вас в курсе, выносить эту постанову на Кабмин, как я уже говорил, вроде как собираются на следующей неделе.

Вся надежда на взрослых. Какой ужас, что эти взрослые теперь мы.
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14.03.2021 21:18 Відповісти
Слуги уроды лоббируют интересы олигархов за бабло, а платим мы с вами.
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14.03.2021 21:58 Відповісти
Грабеж Украины идет полным ходом. Только суды Линча могут остановить этот беспредел.
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14.03.2021 22:00 Відповісти
Обезьяна в теме - что здесь гадать.
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15.03.2021 00:41 Відповісти
меченый - глаза в разные стороны - печать сатаны
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15.03.2021 02:36 Відповісти
Наївна швабра:невже мафія дасть комусь скористатись напрацьованим непосильною працею?Вас ,баранків божих набрали (бо не шкода жабібних і брехливих лохів) ... а думає,що за бороду схопив чечено-кремлівську мафію...володька ,хоч розуміє...чим все це скінчиться?
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15.03.2021 07:20 Відповісти
Этому неандертальцу полезней было бы торговать носками на рынке.
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15.03.2021 08:48 Відповісти
 
 