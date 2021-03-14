Арахамія просуває зниження акцизу на IQOS і glo на 30%. Може він отримав завдання по партійній лінії з самого верху? - журналістка Соколенко
Зниження з 1 квітня поточного року акцизу на сигарети IQOS і glo на 30% обійдеться українському держбюджету збитками в розмірі 3 млрд грн.
Про це на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" написала журналістка Наталія Соколенко,інформує Цензор.НЕТ.
"Я тут подумала, а чого це Давид Арахамія так сміливо і енергійно просуває правки щодо зниження податку - акцизу на сигарети IQOS і glo на 30%. Давид Арахамія трудиться в Комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, податки - це не його тема!" - відзначає вона.
"Може, він отримав завдання по партійній лінії? Зверху? З самого верху? Архіви Інтернету підкинули цікаву інфу, що може дати відповідь на це питання: у жовтні минулого року Президент України Володимир Зеленський мав зустрітися з головою компанії Philip Morris International Андре Каланцопулосом. Я надіслала інформаційний запит, в якому спитала Офіс Президента, хто ще був присутній на цій зустрічі, які питання обговорювались і про що було домовлено. Особисто для мене принизлива навіть думка, що президент України може бути причетний до лобізму на користь тютюнових компаній", - пише вона.
Вона також підкреслює, що на пресконференції голови "Філіп Моріс Україна" пана Костаса дістати цю відповідь не вдалося – Костас поставив зустрічне запитання: "А чому ви цікавитеся саме цією зустріччю?"
За словами журналістки, прийняття ВР правок Арахамії в законопроєкт №4278 щодо зниження на 30% акцизу на сигарети IQOS і glo обійдеться українському бюджету збитками в розмірі приблизно 3 млрд грн. Це суперечить коментарям самого Арахамії про те, що грошей в бюджеті немає.
Будь ласка, зачекайте...
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мы говорим хламидия, подразумеваем Арахамия
акциз на древесину, в смысле на корабельные сосны и
баб рабочих тоже будет снижен ?
ЗЕбуратины и Абрахашки-Чипполины по любви соскучились
Корниенко только рядом не хватает.
Краще подумати трохи -трошки..
Совкові часи, молодість...))
Ну и конечно, добыча полезных ископаемых, электро и теплоэнергетика.
Соєвих ідіотів прошу мені не відповідати - я ваші ідиотизми та вашу тупість вже на пам'ять знаю. Я написав це для людей, котрі вміють думати
13 марта, 15:39
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что за отдых на Мальдивах он платил всего 80 долларов за сутки.
Об этом политик рассказал во время съезда партии.
Сначала депутат попытался уйти от вопроса журналистов - вместо стоимости своего путешествия он рассказал, сколько потратил времени на дорогу.
"Потратил два дня на то, чтобы туда доехать, полтора дня, чтобы поздравить свою дочку, которой исполнилось пять лет, и полтора дня на дорогу домой", - сказал глава фракции.
Затем Арахамия уточнил, что платил за жилье по 2 200 грн с человека за сутки и около 18 тысяч гривен за перелет.
Кстати, а при ком приняли закон об постепенном увеличении акциза на табак, водку?
Першечергове "покращення"!
)))
От же ж розбестотінок!
Политика / Мнения 14-мар, 06:239 1 180 0
Речь Зеленского после очередного заседания СНБО можно считать программной. Ведь он поставил перед нами цели, которые ему вряд ли удастся воплотить в жизнь. Но именно в пиаре этих целей и лежит будущее правление Зеленского.
Итак, что же сказал Зеленский и что он будет в дальнейшем делать?
1. Никакого внешнего управления нет. Нас никто не заставит что-то делать (и мы сами решим как и кого наказывать). В переводе на человеческий язык это означает, что Зеленский попытается демонстрировать всем нам, что никаких решений под внешним давлением он не принимает. И это касается не только Коломойского, но и дела вагнеровцев, и многого другого.
Такая игра, конечно, красивая, но в ней каждый последующий шаг может сужать возможности для маневра. Нам нужно создавать массу локальных коалиций по решению конкретных маленьких задач, ради того, чтобы навязывать миру свою повестку.
Вместо этого, вся наша дипломатическая машина работает только над одним: пригласить как можно больше гостей на 24 августа без предложений по двусторонним или несколькосторонним прорывам. А на самом деле это - попытка консервирования нынешнего статуса-кво, без понимания того, что законсервировать ничего не удастся.
2. Главный враг Порошенко и он будет наказан. Линия - дружба с Медведчуком и сдача Крыма и Донбасса - ключевая в дальнейшей риторике Зеленского. Собственно, если говорить о вчерашнем выступлении, то оно направлено не против олигархов. Главный враг очерчен четко и однозначно - это Порошенко.
3. Харьковские соглашения, которые "стали основой для сдачи Крыма" - это долгоиграющий проект, который позволяет сделать две важные вещи: держать в тонусе Порошенко и Турчинова с одной стороны, но также они подвешивают сразу 250-300 действующих политиков среднего (регионального) звена.
По сути, это подвешивание ряда людей с возможным последующим шантажом. Но, повторюсь, это представление имеет одну главную цель: перед предстоящими выборами сыграть в игру: Порошенко сдал Крым и Донбасс в угоду бизнес-проектам с Медведчуком. И попутно позволит поставить в правильное стойло пару сотен региональных князьков.
4. Упоминание фамилий олигархов - это не борьба с олигархами. Их пока никто особо трогать не будет. Правда, плохая новость для них состоит в том, что в планах Банковой попробовать предложить каждому из олигархов чем-то поделиться, чтобы показать имитацию борьбы.
Так планируется предложить что-то отдать в собственность государства, чтобы повторить 2005 год и возвращение Криворожстали. И здесь пока мы не понимаем, какие аппетиты будут у власти и как будут проходить торги с олигархами. Пока это только проект без конкретики.
5. Еще один важный посыл, который мало еще кто понимает, звучит так: у нас начинается новый передел собственности. Основа передела - земля и недра.
Последние 6 месяцев работала группа людей, которая исследовала: что, кому и где принадлежит. Карта земель накладывалась на карту выданных лицензий. И сейчас составлен список тех, кто может в первую очередь попасть под раскулачивание.
Перед нами разыграют историю об отбирании "мертвых" лицензий у людей из ближайшего окружения Порошенко. Очевидно, будут раскулачены несколько известных владельцев земельных участков, совпадающих с окружной вокруг столицы.
Но это - вершина айсберга. Под водой останется огромная схема по перераспределению земель и лицензий. И у нас в ближайшие годы может появиться ряд новых мультимиллионеров, которые станут счастливыми "инвесторами" в наши недра и землю.
Вадим Денисенко
приготовиться Хамоарию
И так 226 по очереди
https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1298551907183778?__cft__[0]=AZW17QC1VykWREXHnnk3CtXFJBV9Vr2acuy-y3Hhi0ni9JOtPWT6_rQbca46QX6VB81ect3ay1LiTPP085hwHhNRGSzaLASFY8vdl6JxHFBRjx9U77oaKE6ivM_pq0xvm8I&__tn__=%2CO%2CP-R 30 мин. ·
Кстати про МВФ.
Как вы помните, министр энергетики Юрий Витренко настаивает на том, что Нафтогаз должен за остаток марта продать поставщикам газа населению(Фирташ на 60%) и тепловой генерации годовой объем их потребления газа. Кроме того дочка Нафтогаза УГВ должна продавать 100% своей добычи каждый месяц на рынке.
Причем все эти предложения не имеют НИКАКИХ рассчетов, Витр прямо говорит, что его дело указать, а Нафтогаз пусть сам считает - как продавать, почем продавать, кому продавать, какие последствия будут и так далее.
Естественно это предложение вызвало тихую панику у международников, потому что такие тектонические предложения без расчетов никто не запускает.
У наилучшего менеджера современности Витренко все просто.
Изобилие газа на рынке должно привети к снижению цен. Но наша ГТС вообще-то воткнута в общую газотранспортную систему Европы. И при любом избытке газа на рынке мы увидим не падение цен, а рост экспорта газа, потому что его начнут экспортировать за твердую валюту в Европу. Ну правда я не очень понимаю как в открытой системе добиться прям вот сильного снижения цен. Разве что мы продадим столько что продавим и европейский рынок, но это математически неовзможно. Во всяком случае на продолжительный период, а сейчас лето вообще-то на носу.
Короче, судя по всему, МВФ и даже посольства немного удивились подобной инициативе и начали торбить всех подряд в Кабмине в поиске каких-нибудь взрослых людей, которые могли бы уверенно сказать, что будет и\или взять отвественность и последствия на себя. Желающих очевидно не нашлось.
Потому что пока схема такая, что Витренко дал протокольне доручення, Петрашка его слово в слово почти переписал и подал на Шмыгаля. Шмыгаль его вынесет(если не врут уже с понедельника), все проголосуют и дальше никто не виноват. Потому что в силу вступает царица модальных полей - Ее Величество Коллективная Безотвественность.
Короче очень забеспокоились все и начало лезть странное.
Пейдж вон пишет, что поступления от реализации газа Укргазвидобування Нафтогазу уже находятся в залоге по кредитам УГВ. Нак покупает у свой дочки, все стабильно, понятный залог. Соответственно, изменение порядка реализации газа(настолько резкое) требует согласования с кредиторами УГВ(а на него осталось от двух недель до полутора месяцев, в зависимости от того как трактовать постанову) или же приводит к автоматическому дефолту «Укргаздобычи» из-за недостаточности залога.
Дефолт же УГВ вызывает технический кросс-дефолт самого Нафтогаза и пошла моча по трубам вместо газа. Сразу возникнут вопросы у международных инвесторов в ОВГЗ (даже при условии что МВФ никак не прокомментирует ситуацию с постановой). Я ж вам напоминаю что план заимствований у Минфина огромный и Марченко такие приколы совсем ни к чему.
Хз насколько это точный расчет, но показательно, что вопросы начали всплывать только сейчас и Минфин начал бегать только сейчас, ПОСЛЕ ТОГО КАК МЕЖДУНАРОДНИКИ НАЧАЛИ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ О ПОСЛЕДСТВИЯХ. До этого момента всем было похер.
Считаю надо Юрий Юричу написать в ФБ еще пару раз, как Швец выдумывает небылицы, и обвинить Коболева в плохой проработке Будапештского Меморандума.
На том и сойдемся.
Обещаю держать вас в курсе, выносить эту постанову на Кабмин, как я уже говорил, вроде как собираются на следующей неделе.
Вся надежда на взрослых. Какой ужас, что эти взрослые теперь мы.