Від початку доби 9 обстрілів, поранено воїна. Терористи відкривали вогонь із ПТРК і гранатометів поблизу Катеринівки, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій Збройних Сил України. Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації 9 разів обстріляли підрозділи українських військовослужбовців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Зокрема, в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ, поруч з населеним пунктом Південне, противник вів вогонь з мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів позицій українських підрозділів один військовослужбовець Збройних Сил України зазнав кульового поранення.



Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу, де йому надають необхідну медичну допомогу. Стан здоров’я українського захисника– задовільний", - йдеться у повідомленні.



До того ж неподалік Катеринівки російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.



Поблизу населеного пункту Луганське ворог здійснив обстріл позиції наших захисників з великокаліберних кулеметів, а біля селища Троїцьке– ще й з автоматичних станкових та протитанкових гранатометів.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу населених пунктів Опитне та Авдіївка, противник відкривав вогонь у бік українських позицій, застосувавши підствольні гранатомети, а біля селища Піски – ще й ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю. Окрім цього, в районі населеного пункту Гнутове окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.



На обстріли противника Збройні Сили України відкривали вогонь у відповідь.



Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих домовленостей.

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Також Українська сторона СЦКК повідомляє про порушення з боку збройних формувань РФ та її найманців.



Так, 13 березня Міні-БПЛА СММ ОБСЄ зафіксував на полігоні поблизу населеного пункту Круглик два танки Т-64, що були розміщені за межами виділених місць зберігання озброєння.



Українською стороною СЦКК було зафіксовано факти дообладнання російськими найманцями оборонних позицій в напрямку лінії розмежування.



Станом на цю добу, 14 березня, зафіксовано облаштування найманцями ОРЛО нових мінних загороджень поблизу населеного пункту Троїцьке, а на тимчасово окупованих територіях Донецької області, поблизу Широкиного окупанти продовжували дообладнання старих та обладнання нових оборонних позицій в бік позицій Збройних сил України.



Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на зазначені порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм.



