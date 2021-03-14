Харківські лікарні для пацієнтів із COVID-19 завантажені повністю, кисневих місць майже не залишилося, - лікар Корсунов
Лікарні Харкова завантажені хворими з коронавірусом, місць з доступом до кисню майже не залишилося.
Про це написав у фейсбуці анестезіолог і консультант Харківської обласної інфекційної лікарні Володимир Корсунов, передає Цензор.НЕТ.
"Лікарні завантажені вщент, кисневих місць майже не лишилося, реанімації повні по вуха і хворі на неінвазивній вентиляції знов лежать, де є бодай хоч поточний кисень. Будь-який профільний департамент, депутати, які відмовилися фінансувати ранню діагностику онкологічних захворювань, віцегубернатори та губернатори! Ще влітку ви били себе в груди, що за 2 місяці побудуєте в ОКІЛ (обласній клінічній інфекційній лікарні. - Ред.) нову реанімацію та проведете кисень у всі відділення! Агов, де ж воно? Наче уже березень, а віз стоїть на обіцянках та без коліс", - написав він.
За його словами, зросла кількість важко хворих на коронавірус молодих людей: "На сьогодні в реанімації ОКІЛ троє пацієнтів віком від 31 до 39 років, у ОДІКЛ - на інвазивній ШВЛ дитина 11 років та на неінвазивній - 17 років".
"Нова хвиля COVID-19 може бути значно потужнішою за попередні, адже кампанія з вакцинації проти коронавірусу провалена. Замість вакцинації найбільш вразливих мешканців, прищеплюють всіх без розбору, навіть тих, хто має антитіла. Тому вперед до нової медичної катастрофи", - пише лікар.
За його словами, 13 березня від ускладнень, викликаних коронавірусом, в Харкові помер ще один лікар - Дмитро Пеньков.
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а верят в сказки...
но читать умею
и вам советую читать не наискосок
а полностью
тогда и мою суть поймете
Ну нельзя объяснить примату, что сам сдохнет, и людей на тот свет отправит, высунув быдлоклюв из-под маски!
ХНРлепрозория... если б не ковид...
Значит, 75% ЭТО устраивает.
В 2004м был в избирательной комиссии, без особых фальсификаций и при явке более 50% победил сами знаете кто. Они не люди.
В особенности "зачет":
-В этом городе явка на голосовании составляет в лучшем случае 25%
- без особых фальсификаций и при явке более 50%
Ты бы так не палился милай. В лучшем случае 25%, ни как не может быть при явке более 50%.
Попробуем отключить большую стройку...
Т.е. Буковель уже можно включать?
Нужно закрыть ОП.
Должно сработать.
Хворих багато, госпіталізованих - рекордна кількість. Вакцини на всіх нема.
Ты уже определись.
А вакцина - "гімно", так было на комитете в ВР заявлено.
Уже было. Кроме паралича транспортной инфраструктуры и драк за транспорт эффекта ноль.
А уже через месяц после переляка прилетевших из-за кордона свободно выпускали из аэропортов.
Це все, що треба знати про заяви Стєпанова, Ляшка та інших дЄрмаків та кРадуцьких про готовність України до ...нцятої хвилі коронавірусу...
Чи те, що у провідних країнах світу казали, що система не була готова до такої пандемії теж не чули?
А по суті мого допису є що сказати? Чи я там десь "папєрєднікафф" згадав? Чи за згадку про них вам доплачують? (Сподіваюсь, що ні)
Питання, в більшості, риторичні... Хоча кожен бачить світ зі свого вікна
А взагалі то пофіг - памятник гепі... і проспект жукова - от і все що потрібно харківянам..
Думаю це перебільшення - вони і восени були переповнені, а по факту заповненість
максімум на 70%.
Але суть не в тому, а в тому що раніше люди з пневмонієй (запаленням легенів)
хворіли дома від двух до чотрирьох тижнів, а зараз людей настільки зашугали
короновірусом, що тільки температура 38 у людини вона зразу швидку визиває.
Звісно лікарні будуть переповнені з таким підходом, а влада все поширює і
поширює паніку і робить з короновірусу вірус *****, і так по всьому світу
І НІ ОДНОЇ ПОРАДИ ЧИ ДИРЕКТИВИ ВІД ДЕРЖАВИ ЛЮДЯМ БЕРЕГТИ
ЗДОРОВЛЯ, ЗМІЦНЮВАТИ ІМУНІТЕТ, БРОСАТИ ПАЛИТИ, ВЖИВАТИ
БІЛЬШЕ ФРУКТІВ, БІЛЬШЕ ПИТИ ВОДИ І БІЛЬШЕ ФЗИЧНИЇ ВПРАВ -
головне ширнутися вакциною і назавжди будеш здоровий
Влада у всьому світі з часом відповість за цей злочин проти свобод людей.
подібне до пандемії, хоча до пандемії слава Богу далеко як до Київа рачки.
Степанов из штанов выпригивал, рассказывая, насколько меньше стало
тестированийбольных.
Никогда такого не было и вот опять...