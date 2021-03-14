Харківські лікарні для пацієнтів із COVID-19 завантажені повністю, кисневих місць майже не залишилося, - лікар Корсунов

Лікарні Харкова завантажені хворими з коронавірусом, місць з доступом до кисню майже не залишилося.

Про це написав у фейсбуці анестезіолог і консультант Харківської обласної інфекційної лікарні Володимир Корсунов, передає Цензор.НЕТ.

"Лікарні завантажені вщент, кисневих місць майже не лишилося, реанімації повні по вуха і хворі на неінвазивній вентиляції знов лежать, де є бодай хоч поточний кисень. Будь-який профільний департамент, депутати, які відмовилися фінансувати ранню діагностику онкологічних захворювань, віцегубернатори та губернатори! Ще влітку ви били себе в груди, що за 2 місяці побудуєте в ОКІЛ (обласній клінічній інфекційній лікарні. - Ред.) нову реанімацію та проведете кисень у всі відділення! Агов, де ж воно? Наче уже березень, а віз стоїть на обіцянках та без коліс", - написав він.

За його словами, зросла кількість важко хворих на коронавірус молодих людей: "На сьогодні в реанімації ОКІЛ троє пацієнтів віком від 31 до 39 років, у ОДІКЛ - на інвазивній ШВЛ дитина 11 років та на неінвазивній - 17 років".

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"Нова хвиля COVID-19 може бути значно потужнішою за попередні, адже кампанія з вакцинації проти коронавірусу провалена. Замість вакцинації найбільш вразливих мешканців, прищеплюють всіх без розбору, навіть тих, хто має антитіла. Тому вперед до нової медичної катастрофи", - пише лікар.

За його словами, 13 березня від ускладнень, викликаних коронавірусом, в Харкові помер ще один лікар - Дмитро Пеньков.

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