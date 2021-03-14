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Новини Коронавірус і карантин
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Харківські лікарні для пацієнтів із COVID-19 завантажені повністю, кисневих місць майже не залишилося, - лікар Корсунов

Харківські лікарні для пацієнтів із COVID-19 завантажені повністю, кисневих місць майже не залишилося, - лікар Корсунов

Лікарні Харкова завантажені хворими з коронавірусом, місць з доступом до кисню майже не залишилося.

Про це написав у фейсбуці анестезіолог і консультант Харківської обласної інфекційної лікарні Володимир Корсунов, передає Цензор.НЕТ.

"Лікарні завантажені вщент, кисневих місць майже не лишилося, реанімації повні по вуха і хворі на неінвазивній вентиляції знов лежать, де є бодай хоч поточний кисень. Будь-який профільний департамент, депутати, які відмовилися фінансувати ранню діагностику онкологічних захворювань, віцегубернатори та губернатори! Ще влітку ви били себе в груди, що за 2 місяці побудуєте в ОКІЛ (обласній клінічній інфекційній лікарні. - Ред.) нову реанімацію та проведете кисень у всі відділення! Агов, де ж воно? Наче уже березень, а віз стоїть на обіцянках та без коліс", - написав  він.

За його словами, зросла кількість важко хворих на коронавірус молодих людей: "На сьогодні в реанімації ОКІЛ троє пацієнтів віком від 31 до 39 років, у ОДІКЛ - на інвазивній ШВЛ дитина 11 років та на неінвазивній - 17 років".

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"Нова хвиля COVID-19 може бути значно потужнішою за попередні, адже кампанія з вакцинації проти коронавірусу провалена. Замість вакцинації найбільш вразливих мешканців, прищеплюють всіх без розбору, навіть тих, хто має антитіла. Тому вперед до нової медичної катастрофи", - пише лікар.

За його словами, 13 березня від ускладнень, викликаних коронавірусом, в Харкові помер ще один лікар - Дмитро Пеньков.

Харківські лікарні для пацієнтів із COVID-19 завантажені повністю, кисневих місць майже не залишилося, - лікар Корсунов 01

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карантин (18172) Харків (5573) Харківщина (6054) лікарі (1286) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+13
зеленая власть обосралась, где только это возможно
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14.03.2021 20:27
+13
да .пля, "караван ","дафи" , эпицентры и прочие трц -забиты харьковчанами на выходные... потеряли люди страх маски на шее ..пля, дети без масок...так шо нех плакаться..
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14.03.2021 20:33
+9
вроди и люди не глупые у нас...
а верят в сказки...
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14.03.2021 20:31
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Терьмо. Террьмо!
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14.03.2021 20:27 Відповісти
Харківські лікарні для пацієнтів із COVID-19 завантажені повністю, кисневих місць майже не залишилося, - лікар Корсунов - Цензор.НЕТ 5899
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14.03.2021 21:16 Відповісти
зеленая власть обосралась, где только это возможно
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14.03.2021 20:27 Відповісти
вроди и люди не глупые у нас...
а верят в сказки...
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14.03.2021 20:31 Відповісти
90% тупые!
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14.03.2021 20:33 Відповісти
В эти сказки верят только те, кто зочет в них верить !
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14.03.2021 20:42 Відповісти
Статья правдивая. Знакомый врач этой больницы подтвердил лично. Ну а вас ждут в виде волонтеров...
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14.03.2021 20:43 Відповісти
к сожалению - я не врач
но читать умею
и вам советую читать не наискосок
а полностью
тогда и мою суть поймете
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14.03.2021 20:47 Відповісти
Один знакомый армянин так и сказал - мамой клянус !
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14.03.2021 20:48 Відповісти
Глупые, глупые...
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14.03.2021 20:48 Відповісти
"Мы хотим вакцинировать большое количество людей в Украине от гриппа, для того чтобы предотвратить формирование суперинфекции, то есть микса, сочетания нескольких инфекций в одном человеке"+ Це треба було робити восени, чого не завезли вакцину від грипу, не передбачили, клепки не маєте чи фарм.мафія на своїх антикашлінах, антисоплінах бізнес робить?Чого не розвозите вакцину для масової вакцинації по районах,завжди ж вакцинували, а граєтеся з бригадами по 100 чоловік вакцинованих в день*?Що ви творите, це ж злочин, страху не маєте???
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15.03.2021 05:36 Відповісти
Зеленский войдет в историю. как самый кровавый президент.
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14.03.2021 20:32 Відповісти
Скорее как самый тупой, бездарный, трусливый и продажный.
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14.03.2021 20:59 Відповісти
КРАВАВЫЙ БАРЫГА!!!!!
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14.03.2021 23:00 Відповісти
Шо за Андерсен писал? Прям как пошли в отказ от вакцинации медики и другие, так сразу Ковид плечи распрямил....
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14.03.2021 20:32 Відповісти
да .пля, "караван ","дафи" , эпицентры и прочие трц -забиты харьковчанами на выходные... потеряли люди страх маски на шее ..пля, дети без масок...так шо нех плакаться..
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14.03.2021 20:33 Відповісти
Перестал считать большинство быдлохарьковчан людьми, увидев результаты выборов с победой дохлого уже краснорожего кушнарева. С тех пор процесс деградации только набирал обороты...
Ну нельзя объяснить примату, что сам сдохнет, и людей на тот свет отправит, высунув быдлоклюв из-под маски!
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14.03.2021 20:40 Відповісти
Ваши чувства мне знакомы. Но что предложите делать?
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14.03.2021 20:45 Відповісти
Поліція не виконує свої обов*язки бо не хоче страчати рейтинг - треба штрафувати всіх бидляків, хто не дотримується законів.
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14.03.2021 20:53 Відповісти
Бежать подальше и впредь не иметь никаких дел с выходцами из этого ХНР лепрозория... если б не ковид...
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14.03.2021 20:59 Відповісти
Сам то давно убежал? Бегун.
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14.03.2021 21:29 Відповісти
В этом городе явка на голосовании составляет в лучшем случае 25% . На голосование идут только те, кто получил 1кг гречки и 2кг сахара.
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14.03.2021 20:46 Відповісти
Ты из какой хлюпалки?
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14.03.2021 20:50 Відповісти
Явно не из твоей ! ))
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14.03.2021 20:56 Відповісти
В этом городе явка на голосовании составляет в лучшем случае 25%

Значит, 75% ЭТО устраивает.
В 2004м был в избирательной комиссии, без особых фальсификаций и при явке более 50% победил сами знаете кто. Они не люди.
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14.03.2021 21:03 Відповісти
Что ты несешь, "дорогая"? Какие 25%, и на каких выборах? И от какой партии ты был в 2004 в избирательной комиссии? СДПУ-О.
В особенности "зачет":
-В этом городе явка на голосовании составляет в лучшем случае 25%
- без особых фальсификаций и при явке более 50%
Ты бы так не палился милай. В лучшем случае 25%, ни как не может быть при явке более 50%.
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14.03.2021 21:37 Відповісти
Діти і не мають носити маски до певного віку.
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14.03.2021 22:43 Відповісти
Читаю коменты - все везде без масок толпятся. Получается, что киевляне самые дисциплинированные - все в масках (по крайней мере в продмагах и эпицентрах, всякие ТРЦ не посещаю)
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15.03.2021 07:39 Відповісти
Не обращяем внимания,продолжаем большую стройку,Коломойскому нужны доходы.
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14.03.2021 20:38 Відповісти
Отключили Буковель - не то.
Попробуем отключить большую стройку...
Т.е. Буковель уже можно включать?
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14.03.2021 20:44 Відповісти
Нужно начинать с отключения ОП.
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14.03.2021 20:46 Відповісти
К счастью, ему уже ничего не хочется...
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14.03.2021 20:47 Відповісти
Когда это произошло?
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14.03.2021 20:51 Відповісти
Да простит меня Господь и простят люди, но таки скажу, - а вы возьмите деньги из "Фонда борьбы с короновирусом". Туда вроде бы 60 миллиардов направили. И на борьбу с ковидом израсходовадли ну очень мало, так, что денежки должны быть там с избытком.
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14.03.2021 20:38 Відповісти
В асфальт они закопаны.
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14.03.2021 21:33 Відповісти
Кто нибудь этой матрице верит ???
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14.03.2021 20:40 Відповісти
Слава и т.д и т.п!
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14.03.2021 20:46 Відповісти
Значит не Буковель...
Нужно закрыть ОП.
Должно сработать.
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14.03.2021 20:48 Відповісти
узнал новые симптомы КОВИД - лихорадка и бессонница это кроме потери обаяния , у Меня такая херня была в прошлом году ,к врачу не обращался
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14.03.2021 20:51 Відповісти
Треба впроваджувати жорсткий карантин.
Хворих багато, госпіталізованих - рекордна кількість. Вакцини на всіх нема.
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14.03.2021 20:52 Відповісти
не каркай !
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14.03.2021 20:53 Відповісти
То вводить, то не вводить.
Ты уже определись.
А вакцина - "гімно", так было на комитете в ВР заявлено.
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14.03.2021 20:57 Відповісти
В исполнении ЗЕлени?

Уже было. Кроме паралича транспортной инфраструктуры и драк за транспорт эффекта ноль.

А уже через месяц после переляка прилетевших из-за кордона свободно выпускали из аэропортов.
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14.03.2021 22:36 Відповісти
весеннее обострение всех болезней
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14.03.2021 20:52 Відповісти
Шоу, йди вже спати. Ранковий базар проспиш!
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14.03.2021 20:55 Відповісти
завтра понедельник , проснись ты всрался
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14.03.2021 20:56 Відповісти
Вибачся зараз же!
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14.03.2021 21:01 Відповісти
дуже схоже, що врач корсунов пздить.
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14.03.2021 20:53 Відповісти
Їм навмисно створили такі умови, шо всі трясуться за свої місця, навіть поганенькі, тому і брешуть.
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14.03.2021 20:59 Відповісти
Нагадайте-но: на скількох відкриттях доріг було найвеличніше і скільки часу його відосиків присвячено "великому крадівництву"... А тепер порівняйте це з тим, скільки лікарень (чи хоча б відділень) воно відкрило і скільки відосикив було присвячено його особистій допомозі в боротьбі з ковідом.
Це все, що треба знати про заяви Стєпанова, Ляшка та інших дЄрмаків та кРадуцьких про готовність України до ...нцятої хвилі коронавірусу...
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14.03.2021 20:54 Відповісти
потому Байден и не хочет разговаривать с клоуном
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14.03.2021 20:56 Відповісти
Я можу нагадати тобі, що масово лікарні по Україні почали закривати при Улянці Супрун за гетьмана, а ці до весни минулого року продовжили їхню справу.
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14.03.2021 21:00 Відповісти
От саме тому, мабуть, ви ніколи не робите вдома ремонт, бо один раз зробивши вже нічого не перероблюєте, навіть після пожежі. Так?
Чи те, що у провідних країнах світу казали, що система не була готова до такої пандемії теж не чули?
А по суті мого допису є що сказати? Чи я там десь "папєрєднікафф" згадав? Чи за згадку про них вам доплачують? (Сподіваюсь, що ні)
Питання, в більшості, риторичні... Хоча кожен бачить світ зі свого вікна
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14.03.2021 22:14 Відповісти
Я борщ сегодня кушал, украинский.....
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14.03.2021 21:04 Відповісти
Маски не справжні. через те й люди хворіють
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14.03.2021 21:11 Відповісти
Харківські лікарні для пацієнтів із COVID-19 завантажені повністю, кисневих місць майже не залишилося, - лікар Корсунов - Цензор.НЕТ 3970
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14.03.2021 21:14 Відповісти
Кернес прийди... Кернес зроби...
А взагалі то пофіг - памятник гепі... і проспект жукова - от і все що потрібно харківянам..
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14.03.2021 21:14 Відповісти
Наша пісня гарна й нова...
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14.03.2021 21:17 Відповісти
Харківські лікарні для пацієнтів із COVID-19 завантажені повністю, кисневих місць майже не залишилося, - лікар Корсунов - Цензор.НЕТ 6990
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14.03.2021 21:18 Відповісти
Куча быдла ходит без масок, введите драконовские штрафы как в Европе, и увидите результат незамедлительно, заболеваемость упадет.
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14.03.2021 21:52 Відповісти
А ще краще постріляти всіх людей щоб вірус не поширювався
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14.03.2021 22:29 Відповісти
Больницы Харькова загружены больными с коронавирусом, мест с доступом к кислороду почти не осталось. Источник: https://censor.net/ru/n3253249

Думаю це перебільшення - вони і восени були переповнені, а по факту заповненість

максімум на 70%.
Але суть не в тому, а в тому що раніше люди з пневмонієй (запаленням легенів)
хворіли дома від двух до чотрирьох тижнів, а зараз людей настільки зашугали

короновірусом, що тільки температура 38 у людини вона зразу швидку визиває.
Звісно лікарні будуть переповнені з таким підходом, а влада все поширює і
поширює паніку і робить з короновірусу вірус *****, і так по всьому світу
І НІ ОДНОЇ ПОРАДИ ЧИ ДИРЕКТИВИ ВІД ДЕРЖАВИ ЛЮДЯМ БЕРЕГТИ
ЗДОРОВЛЯ, ЗМІЦНЮВАТИ ІМУНІТЕТ, БРОСАТИ ПАЛИТИ, ВЖИВАТИ

БІЛЬШЕ ФРУКТІВ, БІЛЬШЕ ПИТИ ВОДИ І БІЛЬШЕ ФЗИЧНИЇ ВПРАВ -

головне ширнутися вакциною і назавжди будеш здоровий

Влада у всьому світі з часом відповість за цей злочин проти свобод людей.
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14.03.2021 22:28 Відповісти
В них наказ шпиталізувати всіх з групи ризику.
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14.03.2021 22:41 Відповісти
Та отож - без усякого здравого підходу, все робити щоб на камеру ТБ це було
подібне до пандемії, хоча до пандемії слава Богу далеко як до Київа рачки.
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14.03.2021 22:45 Відповісти
Люди залякані.
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14.03.2021 22:49 Відповісти
Насколько я помню, в феврале ЗЕ опять упять победил Ковид.
Степанов из штанов выпригивал, рассказывая, насколько меньше стало тестирований больных.

Никогда такого не было и вот опять...
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14.03.2021 22:32 Відповісти
Який висновок? Довбодятли вимруть і настане благодєнствіє.
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14.03.2021 22:35 Відповісти
З нашим щастям вимруть нормальні, а залишаться альтернативно обдоровані
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15.03.2021 00:05 Відповісти
Місць тому розмовляв з однокурсницею, яка проживає в Харкові. Розповідала що харківчани забили на ковід. Не знаю наскільки серйозна ситуація насправді там, але щоб не виявилось, що ковід забив на харків"ян.
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14.03.2021 23:07 Відповісти
В метро все в масках, в магазинах, почта и т.д. тоже, в общепите не знаю не бываю там, что ещё нужно делать?
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14.03.2021 23:48 Відповісти
Ну вибачайте. Це я передав слова однокурсниці.
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14.03.2021 23:53 Відповісти
Заражаются возможно много, я верю в это, город большой, думаю в основном на работе, где большие коллективы, а так думаю везде по стране люди в основном поняли что это не шутки, у меня много знакомых переболели, одна лежала месяц в больнице, неделю в реанимации..
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15.03.2021 00:03 Відповісти
Тоже знакомая месяц в больнице. Еле выжила. Но народ нихрена не понял
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15.03.2021 00:06 Відповісти
Отдельные идиоты были есть и будут, от этого никуда не деться (((
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15.03.2021 00:08 Відповісти
Ага. Только маски на бороде висят... Закономерный рост
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15.03.2021 00:02 Відповісти
а времени для подготовки дополнительных кислородных мест было полно. но никому оно не надо.
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15.03.2021 07:26 Відповісти
 
 