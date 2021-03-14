В Україні недостатньо кінотеатрів, щоб була можливість "відбивати" вітчизняні фільми, - глава Держкіно Кудерчук

Крім внутрішнього виробництва, український кінематограф планують розвивати за рахунок кооперації з зарубіжними партнерами.

Про це в програмі "Неофіційна розмова" телеканалу "Дім" розповіла глава Державного агентства з питань кіно Марина Кудерчук, передає Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що внутрішній кінематограф розвивається, українські фільми вже кілька років успішно беруть участь у відомих світових кінофестивалях.

"Але майбутнє все-таки, за спільним виробництвом... Тому що такий фільм — це вже не локальний проєкт, він виходить паралельно у різних країнах", — говорить Кудерчук.

Так, торік Україна стала членом Єврімажу (Eurimages) — європейський фонд фінансування спільного кіновиробництва різних країн.

"І є вже три переможці конкурсу Єврімажа, які паралельно отримали підтримку і Держкіно України. У нас тепер планується спільна робота з Канадою. Є й інші країни, з якими, припустимо, ще не укладені конвенції, але йде співпраця низки приватних продакшенів. Тому все-таки — спільні проєкти", — доповнила глава Держкіно.

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Марина Кудерчук перерахувала основні проблеми розвитку саме внутрішнього продакшена. По-перше, в Україні мало кінотеатрів, а покази — одне з основних джерел доходу кінострічок.

"Для створення локальних продуктів у нас все-таки замало екранів — понад 400 екранів в країні. А щоб фільм хоча б вийшов в нуль, його потрібно прокатувати три-чотири місяці, як мінімум, щоб на нього добре ходили. А з урахуванням 50% заповнюваності залу при карантині, то це, відповідно, ще довше", — пояснила вона.

По-друге, кадри — потрібно готувати професійно сильне молоде покоління для кіноіндустрії.

"Багато наших українських, на жаль, залишилися в Росії. Раніше вони працювали на дві країни, і коли постав вибір — багато хто залишився в Росії. І тому нам потрібно більше навчати, більше готувати своє молоде покоління", — продовжила глава Держкіно.

А для цього, по-третє, потребує оновлення навчальна база для кінематографістів.