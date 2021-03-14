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В Україні недостатньо кінотеатрів, щоб була можливість "відбивати" вітчизняні фільми, - глава Держкіно Кудерчук

В Україні недостатньо кінотеатрів, щоб була можливість

Крім внутрішнього виробництва, український кінематограф планують розвивати за рахунок кооперації з зарубіжними партнерами.

Про це в програмі "Неофіційна розмова" телеканалу "Дім" розповіла глава Державного агентства з питань кіно Марина Кудерчук, передає Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що внутрішній кінематограф розвивається, українські фільми вже кілька років успішно беруть участь у відомих світових кінофестивалях.

"Але майбутнє все-таки, за спільним виробництвом... Тому що такий фільм — це вже не локальний проєкт, він виходить паралельно у різних країнах", — говорить Кудерчук.

Так, торік Україна стала членом Єврімажу (Eurimages) — європейський фонд фінансування спільного кіновиробництва різних країн.

"І є вже три переможці конкурсу Єврімажа, які паралельно отримали підтримку і Держкіно України. У нас тепер планується спільна робота з Канадою. Є й інші країни, з якими, припустимо, ще не укладені конвенції, але йде співпраця низки приватних продакшенів. Тому все-таки — спільні проєкти", — доповнила глава Держкіно.

Також читайте: Керівник Держкіно Кудерчук відповіла на звинувачення Центру Довженка

Марина Кудерчук перерахувала основні проблеми розвитку саме внутрішнього продакшена. По-перше, в Україні мало кінотеатрів, а покази — одне з основних джерел доходу кінострічок.

"Для створення локальних продуктів у нас все-таки замало екранів — понад 400 екранів в країні. А щоб фільм хоча б вийшов в нуль, його потрібно прокатувати три-чотири місяці, як мінімум, щоб на нього добре ходили. А з урахуванням 50% заповнюваності залу при карантині, то це, відповідно, ще довше", — пояснила вона.

По-друге, кадри — потрібно готувати професійно сильне молоде покоління для кіноіндустрії.

"Багато наших українських, на жаль, залишилися в Росії. Раніше вони працювали на дві країни, і коли постав вибір — багато хто залишився в Росії. І тому нам потрібно більше навчати, більше готувати своє молоде покоління", — продовжила глава Держкіно.

А для цього, по-третє, потребує оновлення навчальна база для кінематографістів.

Держкіно (185) Кудерчук Марина (14)


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Топ коментарі
+14
Нужно "отбивать" не количеством, а качеством.
Хоть миллион кинотеатров откройте, но Сенцов своё "кино" не "отобьёт".
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14.03.2021 21:01
+9
А в той час в реалі моторист один на траулері "Зірка Азова" в Індійському океані рубав зубилом закисший болт, уламок відскочив йому в око, травмував, його здали в госпіталь в ПАР, хоча це кляті капіталісти й апартеїд, його там прооперували, і замість протримати на реабілітації (лікар обіцяв зберегти 70% зору), терміново відправляють в Союз літаком через Монреаль, бо управі треба економити валюту. Лікар-апартеїдник матюкається, він не звик так поводитися з білими людьми, пропонує долікувати без грошей, але моторист свідомий, йому можуть пришити втечу за кордоном, відмовляється. Опустимо подробиці добирання через Монреаль і Москву в Керч. В Москві його в лихоманці і непонятці жодна ***** з міністерства не зустріла, і щоб купити квиток на Керч, він в туалеті аеропорту загнав свій годинник з 7 мелодіями, в Керчі начальство управи теж кілька днів телилося, перш ніж в Одесу в клініку Філатова відправити. А в Одесі глянули запалене око, розвели руками - ми таких операцій не робимо, видалили око, видали скляне і випхали.
І ось сидимо ми в Керчі з тим мотористом, який отримав призвісько Нельсон, на ремонті на траулері "Зірка Азова" (в море його вже жодна медкомісія не випустить), дивимося те гуманістичне кіно з Нахапєтовим і Нельсон пихає в телевізор стільки болтів заводу Петровського, що Нахпєтов зрештою не витримує і емігрує в США.
І ось тепер виросло покоління, яке про совок знає тільки з того кіно.
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14.03.2021 21:13
+5
https://www.facebook.com/people/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/100001205690197?hc_ref=ARQx3Js_AezXxAQ7jwHR7HFWk_EHQw4eUhx-1FE8ZsGydNTC00XKS7_vMLgMt1252KY&fref=nf Антон Санченко
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3858128937570591&id=100001205690197 11 декабря 2020 г. ·

В совку більше всього курвила невідповідність задекларованих цінностей щоденним практикам. Особливо це помітно було в кіно. Я з дитинства дивувався, чому в усіх кіно про піонерів така гарна форма з пілотками й шортами, а мені дістався тільки галстук. Може десь в Артеку така форма і була, але мені й туди було потрапити не вільно, я вже курсантом потім фарбував там шлюпки.
Та ж фігня була з фільмами про сержантів міліції, раціоналізаторів на виробництві, гвардійців-десантників, слідчих знатоків - в кіно було так чудесно, однак варто було потрапити до рук реального сержанта РОВД, ти починав підозрювати, що реальне життя тече по геть інших законах. Особливо коли ти вже піонер, раціоналізатор чи моряк і дивишся про себе в кіно.
І вже геть противно було дивитися фільми в жанрі панорамного гуманізму. Пам'ятаю один з Родіоном Нахапєтовим, який грав дитячого хірурга. На полярній станції немовля (!) потребує термінової операції (як воно там завелося) й по всій країні шукають дитячого хірурга-парашутиста, щоб викинути його на крижину, проводять наради ледь не в кремлі, й відправляють в Арктику з Москви цілий ІЛ-76 на роту гвардійців-десантників, ми за керосином і взагалі ціною не постоїм. Гуманізм так гуманізм.
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14.03.2021 21:13
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Захотіли мої діти, щоб я зводив їх на творіння вітчизняних митців фільм "Бобот" подивитися...
Це було щось...але не фільм, котрий є смисл переглянути.
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14.03.2021 21:08 Відповісти
Треба було дещо раніше зводити на "Кіборгів".
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14.03.2021 21:12 Відповісти
Були. Але от таких "боботів" в українському кінопрокаті більшість.
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14.03.2021 21:14 Відповісти
Два дебила, которые кинотеатры видят только проходя в торговом центре или на улице.
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14.03.2021 21:26 Відповісти
тому на часі певний перелік кінокритиків,котрим можна довіряти ,і котрі можуть "забракувати" більшість вітчизняної кінопродукції ... в тому числі "супер-патріотичної"... Хоча КІНОБРАК за визначенням не є патріотичний...
2.Частково кошти можна відбити через створення платних УКРАЇнських кіносайтів..
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15.03.2021 08:10 Відповісти
Нужно "отбивать" не количеством, а качеством.
Хоть миллион кинотеатров откройте, но Сенцов своё "кино" не "отобьёт".
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14.03.2021 21:01 Відповісти
Я так понимаю ты хотел бы чтобы сенцов снимал про гейроических апущенцев во главе с моторылой, и про то как рашисты крым "освобождали"?!
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14.03.2021 21:10 Відповісти
Это ты так понимаешь.
Я написал о том, что и миллион кинотеатров не "отобьют" его "кино".
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14.03.2021 21:13 Відповісти
Есть два вида фильмов: про ценности и заработать. Сенцов снимает про общечеловеческие ценности, поэтому на его фильмы не пойдут те, кто ходит на выборы по-приколу и смотрит пиженное кино в кацапских онлайн кинотеатрах.
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14.03.2021 21:23 Відповісти
Сенцов може казати правильні речі, але кіно він знімати не вміє. Сценарії, режисерська та операторська робота - все на аматорському рівні.
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15.03.2021 06:04 Відповісти
В упоротих довбодятлів свої, ними придумані, "цінності". І хто їх не підтримує - "ватнік", "кацап", "апущенець" і т.д. Одні вони "правильні" і "патріоти". Дебіли, б****.
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15.03.2021 00:23 Відповісти
Как вас рвёт от Сенцова. Кацапская пропаганда не зря свой хлеб ест.
Для тебя конечно прежде всего окупается быдлосериалы типа "сваты".
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15.03.2021 06:58 Відповісти
напоминаю, завтра День Гордона))
В Украине недостаточно кинотеатров, чтобы была возможность "отбивать" отечественные фильмы, - глава Госкино Кудерчук - Цензор.НЕТ 6075

завтра Гордон всем будет гордонить мозги
В Украине недостаточно кинотеатров, чтобы была возможность "отбивать" отечественные фильмы, - глава Госкино Кудерчук - Цензор.НЕТ 1359
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14.03.2021 21:02 Відповісти
Точнее БеллингКотяра.
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14.03.2021 21:07 Відповісти
Жуткое зрелище.😟😧😮🤮
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14.03.2021 21:11 Відповісти
да!.. теперь спать ложиться боюсь))
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14.03.2021 21:16 Відповісти
И разверзнутся тогда небеса от восхода солнца до заката, и сойдут на землю множества ангелов неисчислимые, а после раскроются кладовые небесные, и снесут вниз все чтимое и благовония воскуряемые, и низведут на землю Иерусалим, словно невесту в наряде…

В Україні недостатньо кінотеатрів, щоб була можливість "відбивати" вітчизняні фільми, - глава Держкіно Кудерчук - Цензор.НЕТ 7589
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14.03.2021 21:39 Відповісти
Сначала зебилы забрали все финансирование нормального украинского кино, а теперь им кинотеатров не хватает.
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14.03.2021 21:07 Відповісти
кінотеатри давно не державні...
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15.03.2021 08:11 Відповісти
В Украине недостаточно кинотеатров, чтобы была возможность "отбивать" отечественные фильмы, - глава Госкино Кудерчук - Цензор.НЕТ 9707
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14.03.2021 21:09 Відповісти
Не знаю статистики, але щось підказує, що ті самі "Кіборги" таки відбилися при показі. Далі. Тут справа не тільки в грошах. На цьому етапі держава має підтримувати українське кіно. Без цього - нікуди.
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14.03.2021 21:10 Відповісти
Есть фильмы, как "киборги", "холодный яр", "заборонений", которые несут не коммерческую миссию, а просветительскую - это наша история, кроме нас ее никто не будет освещать. В то же время есть коммерческое кино, мультики, которые предназначены для широкого круга зрителей на них должны зарабатывать. Но комерческие фильмы стоят дорого и денег зебилы как раз на них и не дают. Им проще снимать видосики бубочки в омане и на буковеле за сотни миллионов, чем дать денег на комерческие проекты
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14.03.2021 21:20 Відповісти
Не до кінця зрозумів вашу думку. Навіщо давати гроші на завідомо "комерційні" проекти? В Голівуді під такі фільми продюсери самі гроші шукають. І там є певна статистика. 3-4 фільми дуже успішні в прокаті(вони все витягують), третина в кращому випадку відбиває гроші, що на них затратили, а інші повністю провалюються. Може, якщо ми говоримо саме про "комерційне" кіно, то ризики мають нести продюсери, а не держава?
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14.03.2021 21:33 Відповісти
Та вы шо? А куда ж они все делись?

В Киеве в каждом районе по несколько штук. Сомнительно мне, что где-нить в Париже, например, по несколько кинотеатров на район.
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14.03.2021 21:12 Відповісти
https://www.facebook.com/people/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/100001205690197?hc_ref=ARQx3Js_AezXxAQ7jwHR7HFWk_EHQw4eUhx-1FE8ZsGydNTC00XKS7_vMLgMt1252KY&fref=nf Антон Санченко
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3858128937570591&id=100001205690197 11 декабря 2020 г. ·

В совку більше всього курвила невідповідність задекларованих цінностей щоденним практикам. Особливо це помітно було в кіно. Я з дитинства дивувався, чому в усіх кіно про піонерів така гарна форма з пілотками й шортами, а мені дістався тільки галстук. Може десь в Артеку така форма і була, але мені й туди було потрапити не вільно, я вже курсантом потім фарбував там шлюпки.
Та ж фігня була з фільмами про сержантів міліції, раціоналізаторів на виробництві, гвардійців-десантників, слідчих знатоків - в кіно було так чудесно, однак варто було потрапити до рук реального сержанта РОВД, ти починав підозрювати, що реальне життя тече по геть інших законах. Особливо коли ти вже піонер, раціоналізатор чи моряк і дивишся про себе в кіно.
І вже геть противно було дивитися фільми в жанрі панорамного гуманізму. Пам'ятаю один з Родіоном Нахапєтовим, який грав дитячого хірурга. На полярній станції немовля (!) потребує термінової операції (як воно там завелося) й по всій країні шукають дитячого хірурга-парашутиста, щоб викинути його на крижину, проводять наради ледь не в кремлі, й відправляють в Арктику з Москви цілий ІЛ-76 на роту гвардійців-десантників, ми за керосином і взагалі ціною не постоїм. Гуманізм так гуманізм.
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14.03.2021 21:13 Відповісти
А в той час в реалі моторист один на траулері "Зірка Азова" в Індійському океані рубав зубилом закисший болт, уламок відскочив йому в око, травмував, його здали в госпіталь в ПАР, хоча це кляті капіталісти й апартеїд, його там прооперували, і замість протримати на реабілітації (лікар обіцяв зберегти 70% зору), терміново відправляють в Союз літаком через Монреаль, бо управі треба економити валюту. Лікар-апартеїдник матюкається, він не звик так поводитися з білими людьми, пропонує долікувати без грошей, але моторист свідомий, йому можуть пришити втечу за кордоном, відмовляється. Опустимо подробиці добирання через Монреаль і Москву в Керч. В Москві його в лихоманці і непонятці жодна ***** з міністерства не зустріла, і щоб купити квиток на Керч, він в туалеті аеропорту загнав свій годинник з 7 мелодіями, в Керчі начальство управи теж кілька днів телилося, перш ніж в Одесу в клініку Філатова відправити. А в Одесі глянули запалене око, розвели руками - ми таких операцій не робимо, видалили око, видали скляне і випхали.
І ось сидимо ми в Керчі з тим мотористом, який отримав призвісько Нельсон, на ремонті на траулері "Зірка Азова" (в море його вже жодна медкомісія не випустить), дивимося те гуманістичне кіно з Нахапєтовим і Нельсон пихає в телевізор стільки болтів заводу Петровського, що Нахпєтов зрештою не витримує і емігрує в США.
І ось тепер виросло покоління, яке про совок знає тільки з того кіно.
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14.03.2021 21:13 Відповісти
Так, сежанти міліції і гвардійці-десантники теж без форми ходили. Вірю!
ПС. В статті мова йде про нинішнє українське кіно, але воно й тут якийсь "совок" приплело. Чи вже зовсім, упороте, пропило залишки розуму?
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15.03.2021 00:29 Відповісти
В чем проблема передвижная кинобудка и впед по селам бабло косить...
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14.03.2021 21:14 Відповісти
Там уже косить не на ком.
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14.03.2021 21:19 Відповісти
Так там *індійські мелодрами * потрібно крутити .
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14.03.2021 21:21 Відповісти
Щит і меч (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. Щит и меч) - радянський чотирисерійний художній фільм про https://uk.wikipedia.org/wiki/II_%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 II Світову війну , знятий в 1968 році за однойменним романом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Вадима Кожевникова режисером Володимиром Басовим.
Фільм вийшов в прокат в УРСР у 1968 році з українським дубляжем від Кіностудії Довженка. Станом на 2020 український дубляж фільму досі не знайдено та не відновлено.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B8%D1%82_%D1%96_%D0%BC%D0%B5%D1%87#cite_note-2 [2]
Щит і меч (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. Щит и меч) - радянський чотирисерійний художній фільм про https://uk.wikipedia.org/wiki/II_%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 II Світову війну , знятий в 1968 році за однойменним романом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Вадима Кожевникова режисером Володимиром Басовим.
Фільм вийшов в прокат в УРСР у 1968 році з українським дубляжем від Кіностудії Довженка. Станом на 2020 український дубляж фільму досі не знайдено та не відновлено.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B8%D1%82_%D1%96_%D0%BC%D0%B5%D1%87#cite_note-2 [2] - я так розумію, що всі розуміють, чому ці українські версії фільмів були майже відразу знищені російськими окупантами...
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14.03.2021 21:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=bt9TVvSFLdY С Басовым мне нравится вот этот момент. Вообще шикарный актёр и режиссёр.
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14.03.2021 22:15 Відповісти
Ще один. А його взагалі хто-небудь шукав?
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15.03.2021 00:32 Відповісти
так нужно не просто по селам кинотеатры строить, а нужно там строить сразу типа торговых центров и чтобы в них было сразу много всего - кинотеатры, бильярдные, кафе, бары, магазины и т.п. Чтобы селяне там и работали и развлекались и скупались. Тогда меньше будут села пустеть.
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14.03.2021 21:33 Відповісти
І все село в тому торговому центрі буде працювать, всі 500-600 чоловік населення...
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15.03.2021 00:34 Відповісти
Чмо хочет объяснить почему при Порохе снимали, м при зелёном ничтожестве перестали?
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14.03.2021 21:35 Відповісти
Пора братися за Велике кінотеатрівництво !
В Україні недостатньо кінотеатрів, щоб була можливість "відбивати" вітчизняні фільми, - глава Держкіно Кудерчук - Цензор.НЕТ 2723
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14.03.2021 21:42 Відповісти
https://www.facebook.com/people/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/100001205690197?hc_ref=ARQUGwbKLQk8Ks7KpKnoI0dXu1ZMPTiQ62jhfz_obu_UIc0Vu3ahgIxgdoxxBYcH0F0&fref=nf Антон Санченко
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2696536347063195&id=100001205690197 15 сентября 2019 г. ·

"Як наслідок русифікаторської політики СРСР, станом на 1980 рік, за даними газети «Культура і життя», фільмофонд України становив 2967 фільмів, з них дубльованих (або тих, що мали оригінальне україномовне озвучення) українською мовою - 235, основна маса з яких була старіші стрічки"
"А з 378 фільмів, що вийшли на екран з кіностудії Довженка за радянський період 1928-1991 роки, цілком україномовних зняли лише 22, що становило всього близько 6 %."
Ну і так далі.
Пацанове, я таке писав про книжки, бо за статистикою книгодруку я слідкував. А зараз, після новин про скасування результатів останнього пітчингу (щоб не значило це слово) Держкіно, пошукав, скільки всього фільмів українською було випущено за всю історію кінематографа. Результати не дуже тривалих розшуків у Вікі - вище.
Так ось, за ці 5 років було принаймні частково профінансовано державою і знято 163 (?) українських фільми. Я ніде не знайшов у звітах Держкіно мовного розподілу фільмів, але ясно, що переважна більшість українською. І це ми не рахуємо власне 100% дубляж українською.
Тобто, за ці 5 років знято в 7,5 раз більше, ніж студією Довженка (а в Одесі та Ялті українською і не знімали) за всі роки її існування в УРСР. І десь половина від всього масиву фільмів з українською озвучкою (включаючи дубльовані) в Держфільмофонді на 1980 рік.
Нам буде, що дивитися в найближчі сто років. Бо цей шанс на відродження держави, ми, здається, знову про*бали.
Наслідки цього "вибуху на сонці", як тільки і можна сприймати такий культурний феномен, ми ще вповні не відчуваємо і не усвідомлюємо, бо культура - то гра в довгу.
Але вони будуть.
Потенціалу збережених творів Розстріляного Відродження вистачило колись на зруйнування радянської імперії в 90-х і на появу в мистецтві покоління 2000-ників, вільних від радянських мистецьких практик. Через 70 років після фізичного знищення митців в Сандармоху. Вони свою гру в довгу попри все виграли.
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14.03.2021 21:57 Відповісти
І де вони, ці 163 фільми? По яких каналах телебачення і в яких кінотеатрах ідуть? І, головне, скільки людей їх переглянули?
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15.03.2021 00:38 Відповісти
Ойц...Останній раз був в "кінотеатрі" років з 40 тому.. і не жалкую....
Відік " Natiional" тв " Sony trinitron" приставка "Dendy", видеокамери(два штука)...
Нажито посильним трудом..1990 рік..
Відволікання уваги охлосу від проблем влади...
))
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14.03.2021 21:44 Відповісти
Вже даавно на запчаситин..))
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14.03.2021 21:52 Відповісти
ти що, набухався?
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14.03.2021 21:55 Відповісти
а охлос має перейматися проблемами влади? і що в твоєму розумінні "проблеми влади"?
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14.03.2021 21:54 Відповісти
Бику в дірку - проблеми...))
Не заздри, охлос..))
Бувай..))
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14.03.2021 22:14 Відповісти
ти уй*бок... посмокчи йух
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14.03.2021 22:24 Відповісти
На пляшці звик лайном кидатися??
Звична справа_ звинувати іншиго чим сам, за звичай, займаєшся!!
Смачного *****, пацакчику!!
))
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14.03.2021 22:40 Відповісти
чмошниця ти тупа
пацакчик у тебе в дупі стирчить і назовні проситься
де твінк свій під штатівським прапором поділо? просмоктало?
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14.03.2021 22:50 Відповісти
Я надеюсь это не закинутая "удочка" земародеров на тему строительства кинотеатров и очередного прибарахления под шумок "большой" стройки?
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14.03.2021 21:52 Відповісти
Это всё отговорки. Назовите хоть один наш фильм, взявший Оскара или Пальмовую ветвь? *********** Никитушка Михалков брал, а мы нет.
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14.03.2021 22:09 Відповісти
Или хотя бы 1 фильм купленный Нетфликсом... При том что раша-фильмов они купили уже 7 штук.
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15.03.2021 00:44 Відповісти
В Україні недостатньо кінотеатрів, щоб була можливість "відбивати" вітчизняні фільми, - глава Держкіно Кудерчук - Цензор.НЕТ 2546

...
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14.03.2021 22:19 Відповісти
Может просто надо признать, что отечественные фильмы, на которые государство еще и деньги сливает из казны - кал их жопы?
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14.03.2021 22:40 Відповісти
скажу спокійніше.
ДЕржавне фінансування певних режисерів і проектів створює їм неконкурентне середовище ..Що "розслабляє"....
правильніше було б компенсувати якийсь відсоток ВСІМ українським кінопроектам (звичайно з УКРАЇНСЬКОЮ ЛОКАЛІЗАЦІЄЮ І НА УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ)ЗГІДНО КАСОВИХ ЗБОРІВ..
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15.03.2021 08:16 Відповісти
Скільки не збільшуй кінотеатрів а більше туди людей ходити не буде, тому що грошей немає і 95квартал зі своїми друзями артистами гівно знімає.
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14.03.2021 22:51 Відповісти
Єрмак як видатний режисер майбутній член американської кіноакадемії був і поки що є продюсером багатьох фільмів, які знімались за гроші рейху, сам членограй знімав мультики слуг його величності теж за темні гроші. зараз в украні ткаченко проводить підпільні конкурси по розпилу того що є на своє камерне кіно. І ще хочуть "відбити", самі пишуть сценарії, самі знімають, всі свої знімаються, прокат свій. а на фініші, вибачте, в нас глядач недоумкуватий не йде на наші шедеври, кінотеатрів мало, давайте ми збудуємо нові кінотеатри. Хочеться сказати цій пані, щоб переглянула 12 стільців, де Остап малював в клубі серед шахматистів (сам знав тільки один хід) як розквітне їх місто. Нью-Васюки, Нью-кіно, ні хера не буде. Он в рейху шукають одного генія, який зняв за держгроші 41 фільм, жодного прокату, не те, що грошей не відбили, шукають с амого режисера. В нас шукати не потрібно-один членограй а другий його "Верная рука -друг індейцев".
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14.03.2021 22:59 Відповісти
Треба з кінотеатрів, яких було повно, повиганяти бандитів, які їх захапали під свої комори.
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15.03.2021 06:35 Відповісти
в Украине нету рабочих мест чтобы заработать на пропитание, не говоря уже о каком то сраном кино которое отличается только названиями, суть во всех фильмах одна и та же.
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15.03.2021 07:22 Відповісти
зараз "на часі" платні платформи типу Мегого... щоб "відбити гроші"...плюс посилення покарання за "піратство"...

річна підписка - і дивись....
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15.03.2021 08:17 Відповісти
Все это говно, которое крутят сейчас по всем каналам ТВ вы называете «отечественными фильмами» и собираетесь их крутить в кинотеатрах??? 😂😂😂
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15.03.2021 07:33 Відповісти
Кинотеатров больше, чем достойных фильмов.
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15.03.2021 08:55 Відповісти
 
 