Підозрюваний у вбивстві та зґвалтуванні 7-річної дівчинки на Херсонщині намагався накласти на себе руки, - Клименко

Поліція затримала підозрюваного у вбивстві та зґвалтуванні 7-річної Марії Борисової.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку глави Нацполіції Ігоря Клименка, встановили передбачуваного вбивцю і ґвалтівника "після безперервних оперативно-розшукових заходів і слідчих дій".

"Цей жорстокий злочин на Херсонщині сколихнув країну. Маленьку дівчинку, яку протягом чотирьох днів шукали сотні правоохоронців та волонтерів, знайшли мертвою в мішку. Удушення та сліди зґвалтування... Відразу було зрозуміло, що тіло підкинув хтось із місцевих. Бо закинуту недобудову перевіряли не один раз. У колі підозрюваних опинилися всі без винятку мешканці села. Слідчі та оперативники опитали всіх, десятки людей пройшли через детектор брехні", - пише Клименко.

Щоби його "взяти", потрібно було до дрібниць зібрати докази та отримати попередні висновки експертиз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заарештували підозрюваного у вбивстві 7-річної дівчинки на Херсонщині, - представниця ОГПУ Усенко

"Коли поліцейські прийшли до будинку зловмисника, зрозуміли, що їх чекали: підозрюваний лежав із порізаними венами. Самогубство як спосіб уникнути покарання? Не буде цього! Врятували цього недочоловіка, щоб він відповів за свої вчинки", - резюмує глава Нацполіції.

Нагадаємо, тіло 7-річної Марії Борисової, пошуки якої тривали чотири доби, виявили 11 березня в с. Щасливе під час повторного огляду території населеного пункту в недобудованому нежитловому приміщенні.

Поліція встановила, що смерть дівчинки була насильницькою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заарештували підозрюваного у вбивстві 7-річної дівчинки на Херсонщині, - представниця ОГПУ Усенко