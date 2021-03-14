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Підозрюваний у вбивстві та зґвалтуванні 7-річної дівчинки на Херсонщині намагався накласти на себе руки, - Клименко

Підозрюваний у вбивстві та зґвалтуванні 7-річної дівчинки на Херсонщині намагався накласти на себе руки, - Клименко

Поліція затримала підозрюваного у вбивстві та зґвалтуванні 7-річної Марії Борисової.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку глави Нацполіції Ігоря Клименка, встановили передбачуваного вбивцю і ґвалтівника "після безперервних оперативно-розшукових заходів і слідчих дій".

"Цей жорстокий злочин на Херсонщині сколихнув країну. Маленьку дівчинку, яку протягом чотирьох днів шукали сотні правоохоронців та волонтерів, знайшли мертвою в мішку. Удушення та сліди зґвалтування... Відразу було зрозуміло, що тіло підкинув хтось із місцевих. Бо закинуту недобудову перевіряли не один раз. У колі підозрюваних опинилися всі без винятку мешканці села. Слідчі та оперативники опитали всіх, десятки людей пройшли через детектор брехні", - пише Клименко.

Щоби його "взяти", потрібно було до дрібниць зібрати докази та отримати попередні висновки експертиз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заарештували підозрюваного у вбивстві 7-річної дівчинки на Херсонщині, - представниця ОГПУ Усенко

"Коли поліцейські прийшли до будинку зловмисника, зрозуміли, що їх чекали: підозрюваний лежав із порізаними венами. Самогубство як спосіб уникнути покарання? Не буде цього! Врятували цього недочоловіка, щоб він відповів за свої вчинки", - резюмує глава Нацполіції.

Підозрюваний у вбивстві та зґвалтуванні 7-річної дівчинки на Херсонщині намагався накласти на себе руки, - Клименко 01

Нагадаємо, тіло 7-річної Марії Борисової, пошуки якої тривали чотири доби, виявили 11 березня в с. Щасливе під час повторного огляду території населеного пункту в недобудованому нежитловому приміщенні.

Поліція встановила, що смерть дівчинки була насильницькою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заарештували підозрюваного у вбивстві 7-річної дівчинки на Херсонщині, - представниця ОГПУ Усенко

Клименко Ігор (481) Херсонська область (5716)


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Топ коментарі
+42
Не треба ідеалізувати тюремну мерзоту.
Більшість із них - це далеко не лицарі і джентльмени, а звичайні покидьки.
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14.03.2021 22:24
+21
тварь дрожащая....
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14.03.2021 22:16
+20
Он знал, что лучше умереть, чем с таким обвинением попасть на зону.
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14.03.2021 22:14
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Он знал, что лучше умереть, чем с таким обвинением попасть на зону.
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14.03.2021 22:14 Відповісти
Может и до зоны не дожить .
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14.03.2021 22:15 Відповісти
Может. Но нужно чтобы этот гнида дожил. Другим в назидание.
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14.03.2021 22:18 Відповісти
Думаю не доживет.
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14.03.2021 23:54 Відповісти
Будет пожизненное в одиночке ,но желательно что бы стерилизовали
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15.03.2021 00:19 Відповісти
Там и стерилизуют. Без наркоза. И одиночка не спасет.
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15.03.2021 00:52 Відповісти
Помните гниду онуприенко который 65 или 56 человек завалил в инете есть точные данные так он в одиночке житомирской тюрьмы так и умер и телик в камере смотрел ещё и права качал опираясь на Евросоюз , как мне рассказывали ,там же канибал сидит который сожрал девчонку ,но про его судьбу не знаю
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15.03.2021 01:01 Відповісти
может наоборот - его бы там местные и добили, а так в больничке отлежится, сядет на 10 (15) лет, а то и раньше, всякое может быть, правосудие у нас известно какое.
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15.03.2021 00:42 Відповісти
Зона не суд. Пусть туда попадет.
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15.03.2021 00:53 Відповісти
Сейчас уже не та зона, и дадут ему скорее всего пожизненное,а там с большой степенью вероятности будут держать в одиночке.
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15.03.2021 09:06 Відповісти
тварь дрожащая....
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14.03.2021 22:16 Відповісти
Как здорово что спасли, теперь налогоплательщики будут его кормить пару десятков лет. Желающие - шаг вперёд.
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14.03.2021 22:16 Відповісти
Он не проживет столько. Даже в одиночке. Он знал что с ним будет на зоне.
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14.03.2021 22:20 Відповісти
Не треба ідеалізувати тюремну мерзоту.
Більшість із них - це далеко не лицарі і джентльмени, а звичайні покидьки.
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14.03.2021 22:24 Відповісти
Я не идеализирую. Именно поэтому эта мразь прекрасна знала и знает что его ждет. А нормальные люди его просто бы прибили.
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14.03.2021 22:31 Відповісти
Так. На зоні вже давно нема тих понятій. Там багато таких, як він.
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14.03.2021 22:31 Відповісти
Алексе, якщо тобі так цікаво, то я раніше працював в міліції і за службовими обов'язками мав справу як з операми зони так і з тими, хто там сидів або "відкинувся", як вони кажуть. ЖОДНОГО гвалтівника там не опускали. Тому що ще в 90-х була "сходка" на якій "вори" постановили не карати "членом" за злочини, поєднані зі згвалтуванням. Офіційно - через підстави, реально - тому що кримінальники нерідко практикують такий різновид згвалтування, як вивезти якусь школярку на сауну і там згвалтувати
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15.03.2021 13:51 Відповісти
Дякую. Все зрозуміло то доступно розповівіли. На відмуну від кацапа фрекена.
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15.03.2021 14:41 Відповісти
но тем не менее, вспомнилось николаевское сизо год или полтора назад. там одна истота - любитель маленьких девочек при походе на прогулку подскользнулся и с лестнице упал, да прям к чертям на сковородку.
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14.03.2021 23:27 Відповісти
Судьба видать. Жизнь такая интересная штука, что с "любителями" маленьких девочек как правило происходят очень неприятные ситуации. И ведь никто им ничего не делает, никто не мешает жить. Но вот сама жизнь так вот несправедливо обрывает их никчемное существование. Почему? Та ХЗ. Наверное чем-то они этой самой жизни не угодили. Поди пойми эту самую жизнь. Загадка короче...
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15.03.2021 00:59 Відповісти
Як показує практика більшістю навіть до зони не доживають. Так зване "сумління" не дає. Дуже швидко Богу душу віддають.
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14.03.2021 23:56 Відповісти
>сумління<
...
Скільки жахливих помилок у слові "петушіння".
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15.03.2021 00:03 Відповісти
Ну я намагався, так би мовити, цивілізованіше висловитися. І, як каже статистика, подібна наволоч дуже стає слабкою на здоровʼя. Ну не витримує вона життєвого навантаження. Подихає. Акцентую - саме подихає, а не помирає. Як виявилося це суттєво різні речі.
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15.03.2021 00:10 Відповісти
https://censor.net/ru/user/433774 не говори, о чем не знаешь. ТАМ ЛЮДИ живут, и многие, порядочнее, чем на воле, дерьма, конечно, тоже много. НО, но, там становится ясно кто ты, с первых минут в хате. Повторю: "от тюрьмы и от сумы, не зарекайся". Это говно, конечно конченый, и я ему сочувствую, что он порезаться не успел. Но, об это говно, никто на зоне мараться не будет, он сам себя порешит.
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15.03.2021 00:59 Відповісти
..и до суда не доживет..- это минимум год-два (тем, кто не понимает..)..)))
будут и успешные попытки..)))
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14.03.2021 22:46 Відповісти
Ще раз переконатися, що це справді він.
А потім - "Пистон! Сделай телевизор погромче!.."
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14.03.2021 22:18 Відповісти
Здесь просто нечего сказать, ни какая кара не в силах утешить родителей этой девочки, как смертная казнь, которую к сожалению отменили.
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14.03.2021 22:20 Відповісти
Нажаль, як Ви ж самі і написали, що ніяка кара. Хоч смертна, хоч не смертна. Легше жити батькам уже не стане
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14.03.2021 22:24 Відповісти
Дайте фото ублюдка. Не дадут. А ЧИВО? Лобби педофиломанов? А, млять??
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14.03.2021 22:23 Відповісти
А, если через пару лет окажется, что ошиблись?

Знаешь сколько человек успели приговорить пока поймали Чекатило?
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14.03.2021 22:28 Відповісти
Дааа! Ашиблись! Патау и вены себе покромсал, бедолага.
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14.03.2021 22:33 Відповісти
Всяко бывает. Может несчастная любовь или просто псих.
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14.03.2021 22:42 Відповісти
2 или 3. Одного расстреляли, еще один в тюрьме умер.
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14.03.2021 23:12 Відповісти
а кто он?ранее была инфа шо трое подозреваемых.
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14.03.2021 22:25 Відповісти
Якийсь шантрапа-рагуліще. Знав же, що знайдуть! І то ще - якось довго шукали. Невже на міжку не було залишків його ДНК? Та й не думаю, що така рагуліна чула про презервативи.
Отже, біологічного матеріалу було достаньо.

Взагалі, якось багато педофілів розвелося. Аби люди просто виколювали їм би очі при затриманні - їх би поменшало.
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14.03.2021 22:27 Відповісти
Мог бы перерезать вены и ножом, а не тупым и ржавым лезвием...
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14.03.2021 22:28 Відповісти
Циркуляркой
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14.03.2021 23:20 Відповісти
pdrs, це вже не людина а ії подоба, як маріонетка сатани ...
маніяки це кончені люди... тільки смертна кара..
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14.03.2021 22:36 Відповісти
Звучить все добре, але віри до поліції нема;
може знову чергова казка - один Аваков чого вартий
(між іншим, він ******** маленьких хлопчиків)...
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14.03.2021 22:38 Відповісти
Сокамерники неопытные попались .дилетанты))
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14.03.2021 22:42 Відповісти
Читайте уважніше. Він спробував самовистругатися не в камері, а в себе вдома.

"Когда полицейские пришли в дом злоумышленника, поняли, что их ждали: подозреваемый лежал с порезанными венами. Самоубийство как способ избежать наказания? Не будет этого! Спасли этого недомужчину, чтобы он ответил за свои поступки", - резюмирует глава Нацполиции.Источник: https://censor.net/ru/n3253253
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15.03.2021 00:40 Відповісти
Так не дочитав .ссори))
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15.03.2021 13:00 Відповісти
Лучше бы он покончил с собой до этого...
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14.03.2021 23:08 Відповісти
Порнуху узаконили, а публичные дома нет, насмотрятся недоразвитые, а потом ищут кого изнасиловать, так как бабы е.ать не дают. Хотя это не оправдывает ублюдка.
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14.03.2021 23:26 Відповісти
Ну в совке даже передернуть ненашо было. Может потому маньяков и насильников было дохра.
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14.03.2021 23:32 Відповісти
В савецком саюзе всё было против человека, даже на инстинктивном уровне.
https://wwii.space/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D1%8B-%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0/
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14.03.2021 23:41 Відповісти
Он узнал о своем задержании. Хочу знать как. Это важно!
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14.03.2021 23:35 Відповісти
Животное готовилось к суду и изображало "раскаяние". Или просто не хотело опять на зоне петушить (это будет уже вторая его "ходка" за изнасилование и первая за убийство).
Жаль, что отменили смертную казнь.
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15.03.2021 00:06 Відповісти
Лучше б он самоубился ДО того, как сотворил такое с несчастным ребенком.
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15.03.2021 00:08 Відповісти
надо было ему дать покончить с собой
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15.03.2021 00:10 Відповісти
Для таких потрібна смертна кара, така людина не повинна знаходитись на волі.
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15.03.2021 00:27 Відповісти
Чего заключили, что это он? ДНК брали на экспертизу? Кто его знает, чего он вены порезал - может, предков в зеркале увидел?
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15.03.2021 00:38 Відповісти
Не думаю що вже зробили ДНК- експертизу. У нас так раз приїхали арештовувати за пограбування одного придурка- він до того разів п'ять на нари потрапляв. Врятувало його те що після аварії він уже рік був паралізований.
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15.03.2021 07:02 Відповісти
Ддай бог чтоб не было ошибки. А вообще за такие преступления нужно вводить расстрел
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15.03.2021 07:32 Відповісти
Отож
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15.03.2021 09:38 Відповісти
Надо анализировать кто мог осуществить такие преступление. Ведь не каждый даже придурок. Таких в селе не больше 2-3х наберется и то максимум
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15.03.2021 07:35 Відповісти
Изнасиловать и убить малолетку? Таких не больше одного на 10 тысяч
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15.03.2021 07:37 Відповісти
Даремно відмінили смертну кару ,таку мерзоту ще утримувати за державні кошти ,краще хай здохне.
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15.03.2021 08:37 Відповісти
Не вірю , собака знайшла б одразу слід вбивці але чомусь не хочуть, може хочуть повісити на іншого насильника, а потім скажуть він покінчив самогубством, а шо на справді було? це тільки моє припущення, на жаль педофілів багато на верху приклад Пх-йло, а ще згадайте постановочне шоу Луцького терориста, а де він зараз?
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15.03.2021 09:36 Відповісти
Всім педікам треба вищу міру
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15.03.2021 09:37 Відповісти
Чи ви певні, що аваківські орли не схопили першу ліпшу людину, що підходить. Чи може буде як в Запоріжжі, коли невинно засудженного менти катували в лісі, 5 років знущались в камері, а потім відпустили після журналістського розслідування. Тут кричать про смертну кару, мусорам так простіше. Нет тела - нет дела, як нащадки гебнявих кажуть. Аваков, ти покарав ментів, які зламали долю батька дитини в Запоріжжі ? Певний, вони ще займають свої посади...
https://www.youtube.com/watch?v=8vUw1vOboOY https://www.youtube.com/watch?v=8vUw1vOboOY

https://plus.obozrevatel.com/crime/v-zaporozhe-sud-otpustil-podozrevaemogo-v-ubijstve-nasti-bobkovoj.htm



Підозрюваний у вбивстві та зґвалтуванні 7-річної дівчинки на Херсонщині намагався накласти на себе руки, - Клименко - Цензор.НЕТ 2212
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15.03.2021 11:13 Відповісти
Вдруг этому типу на сельской дискотеке баба не дала и он вены порезал? Офигенное доказательство.
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15.03.2021 18:46 Відповісти
 
 