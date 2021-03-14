Підозрюваний у вбивстві та зґвалтуванні 7-річної дівчинки на Херсонщині намагався накласти на себе руки, - Клименко
Поліція затримала підозрюваного у вбивстві та зґвалтуванні 7-річної Марії Борисової.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку глави Нацполіції Ігоря Клименка, встановили передбачуваного вбивцю і ґвалтівника "після безперервних оперативно-розшукових заходів і слідчих дій".
"Цей жорстокий злочин на Херсонщині сколихнув країну. Маленьку дівчинку, яку протягом чотирьох днів шукали сотні правоохоронців та волонтерів, знайшли мертвою в мішку. Удушення та сліди зґвалтування... Відразу було зрозуміло, що тіло підкинув хтось із місцевих. Бо закинуту недобудову перевіряли не один раз. У колі підозрюваних опинилися всі без винятку мешканці села. Слідчі та оперативники опитали всіх, десятки людей пройшли через детектор брехні", - пише Клименко.
Щоби його "взяти", потрібно було до дрібниць зібрати докази та отримати попередні висновки експертиз.
"Коли поліцейські прийшли до будинку зловмисника, зрозуміли, що їх чекали: підозрюваний лежав із порізаними венами. Самогубство як спосіб уникнути покарання? Не буде цього! Врятували цього недочоловіка, щоб він відповів за свої вчинки", - резюмує глава Нацполіції.
Нагадаємо, тіло 7-річної Марії Борисової, пошуки якої тривали чотири доби, виявили 11 березня в с. Щасливе під час повторного огляду території населеного пункту в недобудованому нежитловому приміщенні.
Поліція встановила, що смерть дівчинки була насильницькою.
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Більшість із них - це далеко не лицарі і джентльмени, а звичайні покидьки.
...
Скільки жахливих помилок у слові "петушіння".
будут и успешные попытки..)))
А потім - "Пистон! Сделай телевизор погромче!.."
Знаешь сколько человек успели приговорить пока поймали Чекатило?
Отже, біологічного матеріалу було достаньо.
Взагалі, якось багато педофілів розвелося. Аби люди просто виколювали їм би очі при затриманні - їх би поменшало.
маніяки це кончені люди... тільки смертна кара..
може знову чергова казка - один Аваков чого вартий
(між іншим, він ******** маленьких хлопчиків)...
"Когда полицейские пришли в дом злоумышленника, поняли, что их ждали: подозреваемый лежал с порезанными венами. Самоубийство как способ избежать наказания? Не будет этого! Спасли этого недомужчину, чтобы он ответил за свои поступки", - резюмирует глава Нацполиции.Источник: https://censor.net/ru/n3253253
https://wwii.space/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D1%8B-%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0/
Жаль, что отменили смертную казнь.
https://www.youtube.com/watch?v=8vUw1vOboOY https://www.youtube.com/watch?v=8vUw1vOboOY
https://plus.obozrevatel.com/crime/v-zaporozhe-sud-otpustil-podozrevaemogo-v-ubijstve-nasti-bobkovoj.htm