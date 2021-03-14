BioNTech створив альянс із виробництва вакцин проти COVID-19, щоб подолати нестачу, - WSJ
Німецька компанія BioNTech, що розробила першу в світі вакцину на основі матричної РНК, створила альянс із 13 фірм, прагнучи забезпечити Євросоюз та інші країни необхідною кількістю препарату.
Про це пише The Wall Street Journal, відзначаючи, що таким чином BioNTech сподівається досягти, а можливо і перевершити, амбітну мету - зробити в поточному році два мільярди доз вакцини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
За відомостями видання, переговори почалися ще в жовтні 2020 року, за кілька тижнів до того, як BioNTech зі своїм американським партнером Pfizer оголосили про створення вакцини. До альянсу приєдналися деякі ключові конкуренти компанії Pfizer, більшість із фармацевтичних компаній - європейські.
Серед партнерів називаються німецькі виробники Merck, Rentchler Biopharma, Evonik Industries, Dermapharm, Siegfried AG і Baxter Oncology; французькі Sanofi і Delpharm; швейцарська Novartis, австрійська Polymun Scientific Immunbiologische Forschung GmbH і канадська Acuitas Therapeutics. Всі вони будуть виконувати певні частини роботи.
BioNTech розширює і власне виробництво: очікується, що в квітні буде запущений новий завод, який зможе щорічно випускати 750 мільйон доз вакцини.
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"Крім вас, дешевих кончених ковідотролів, ця істерія нікого не цікавить" - це слова бота який написав першим, в статті по темі коронавірус, і вирішив іншого в цьому звинуватити, з головою точно не все в порядку.
А тобі людина факти розписала.
Я ж над тобою, дебільчиком, іронірую.
А який аргумент на свою користь ти навів, щоб до нього можна було дослухатись? Хоч один? Немає жодного! І до чого ж ми маємо дослухатись?
І ти явно не під своїм прапором, бо у Великобританії до небезпеки Ковіду і до вакцінації відношення більш ніж серйозне. Ти - явний лахтинський бот з-під проксі.
PS Доречі, з приводу "імбецилу" - всі знайомі СЕО, керівники відділів, IT спеціалісти до Ковіду ставляться серйозно, а от серед работяг - багато таких як ти. Натяк зрозумів?
І, наостанок, зроби мені послугу - просто зникни. Ненавиджу тролячий сморід ))
Несе тут саме від тебе, ботяро лахтинське. Прийшло, нагавняло, жодного аргументу не навело, бо їх немає. І ще такий тупий троллячий прийом юзаєш - називати всіх нормальніх людей, які, звісно, не згодні з твоїми посилами - "тролями". Ти, мабуть, починаючий, бо повна нездара.
Зрозумій, в мене немає жодного бажання марнувати на тебе, тупого бота, свій час.
Можу лише побажати тобі, гівнюку, щасливої дороги - ПНХ ДЛБ!
Ковідобізнес на лохах процвітає.
Это прекрасный случай и только идиот может им не воспользоваться. И что то мне подсказывает, что у нас есть такой идиот!!!!
ну сами им такой объем не потянуть, поэтому по лицензии и поставкам материала работают еще несколько предприятий:
в январе было 4 страны ( в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее)
Переговоры продолжаются с Турцией. А в Сербии уже объявлено, что в уже мае страна начнет производить вакцины по российским технологиям. Готовятся к этому и в Италии, при участии Российского фонда прямых инвестиций.
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это всего лишь гонка за прибылью. да и чья вакцина иеет лучший баланс цена-качество, та и побеждает.
Этим всё сказано.