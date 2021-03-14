BioNTech створив альянс із виробництва вакцин проти COVID-19, щоб подолати нестачу, - WSJ

Німецька компанія BioNTech, що розробила першу в світі вакцину на основі матричної РНК, створила альянс із 13 фірм, прагнучи забезпечити Євросоюз та інші країни необхідною кількістю препарату.

Про це пише The Wall Street Journal, відзначаючи, що таким чином BioNTech сподівається досягти, а можливо і перевершити, амбітну мету - зробити в поточному році два мільярди доз вакцини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За відомостями видання, переговори почалися ще в жовтні 2020 року, за кілька тижнів до того, як BioNTech зі своїм американським партнером Pfizer оголосили про створення вакцини. До альянсу приєдналися деякі ключові конкуренти компанії Pfizer, більшість із фармацевтичних компаній - європейські.

Серед партнерів називаються німецькі виробники Merck, Rentchler Biopharma, Evonik Industries, Dermapharm, Siegfried AG і Baxter Oncology; французькі Sanofi і Delpharm; швейцарська Novartis, австрійська Polymun Scientific Immunbiologische Forschung GmbH і канадська Acuitas Therapeutics. Всі вони будуть виконувати певні частини роботи.

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BioNTech розширює і власне виробництво: очікується, що в квітні буде запущений новий завод, який зможе щорічно випускати 750 мільйон доз вакцини.