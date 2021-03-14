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Новини Коронавірус і карантин
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BioNTech створив альянс із виробництва вакцин проти COVID-19, щоб подолати нестачу, - WSJ

BioNTech створив альянс із виробництва вакцин проти COVID-19, щоб подолати нестачу, - WSJ

Німецька компанія BioNTech, що розробила першу в світі вакцину на основі матричної РНК, створила альянс із 13 фірм, прагнучи забезпечити Євросоюз та інші країни необхідною кількістю препарату.

Про це пише The Wall Street Journal, відзначаючи, що таким чином BioNTech сподівається досягти, а можливо і перевершити, амбітну мету - зробити в поточному році два мільярди доз вакцини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За відомостями видання, переговори почалися ще в жовтні 2020 року, за кілька тижнів до того, як BioNTech зі своїм американським партнером Pfizer оголосили про створення вакцини. До альянсу приєдналися деякі ключові конкуренти компанії Pfizer, більшість із фармацевтичних компаній - європейські.

Серед партнерів називаються німецькі виробники Merck, Rentchler Biopharma, Evonik Industries, Dermapharm, Siegfried AG і Baxter Oncology; французькі Sanofi і Delpharm; швейцарська Novartis, австрійська Polymun Scientific Immunbiologische Forschung GmbH і канадська Acuitas Therapeutics. Всі вони будуть виконувати певні частини роботи.

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BioNTech розширює і власне виробництво: очікується, що в квітні буде запущений новий завод, який зможе щорічно випускати 750 мільйон доз вакцини.

вакцина (4419) Німеччина (7335) карантин (18172) ЗМІ (1357) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Смешные эти немцы - создавать для борьбы с коронавирусом какие-то альянсы. Брали бы пример со сверхдержавы
BioNTech створив альянс із виробництва вакцин проти COVID-19, щоб подолати нестачу, - WSJ - Цензор.НЕТ 1862
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15.03.2021 00:07
+5
"фуфломіцини" мутяться -бабки крутяться) .
Ковідобізнес на лохах процвітає.
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15.03.2021 00:00
+2
Відтепер всі ковідозалежні можуть спати спокійно - нєхватка прєодолєна!
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14.03.2021 23:56
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Відтепер всі ковідозалежні можуть спати спокійно - нєхватка прєодолєна!
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14.03.2021 23:56 Відповісти
Шапочку з фольги не забувай одягати, бо Біл Гейтс через 5ж захопить твій розум.
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15.03.2021 01:53 Відповісти
Тебя плохо слышно в противогазе, троляка конченый
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15.03.2021 11:28 Відповісти
У вас якісь проблеми?! Вважаєте що весь світ змовився, ковіданет! Масканеідёт! і етовсёпіндоси! Тоді клізма бояришника в голову і всі ваші проблеми зникнуть, роскосмос радить.
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15.03.2021 08:34 Відповісти
Про який "весь світ" ти верзеш, довбень? Крім вас, дешевих кончених ковідотролів, ця істерія нікого не цікавить
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15.03.2021 11:35 Відповісти
"Про який "весь світ" ти верзеш, довбень?" - Я і не сподівався що ватному дурнику який маскується під британським прапором де розпочали першими вакцинацію і де вже вакциновано понад 20млн осіб, буде відомо що у всьому світі боряться з епідемією ковід19.
"Крім вас, дешевих кончених ковідотролів, ця істерія нікого не цікавить" - це слова бота який написав першим, в статті по темі коронавірус, і вирішив іншого в цьому звинуватити, з головою точно не все в порядку.
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15.03.2021 19:07 Відповісти
Слухай-но, дурнику, знайди собі для спілкування рівного за розумовою відсталістю ковідобота - вас тут, гівнюків, предостатньо
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15.03.2021 19:41 Відповісти
Подякуй, що люди спустилися до тебе, бо рівень аргументації у тебе = 0.
А тобі людина факти розписала.
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15.03.2021 21:07 Відповісти
Валянку, прочитай спочатку свій попередній пост і замислись, чи варто тобі щось патякати про аргументацію
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15.03.2021 21:27 Відповісти
Валянок з нас двой саме ти, кацапе - бо це у вас поставлена задача зірвати вакцинацію в Україні.
Я ж над тобою, дебільчиком, іронірую.
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15.03.2021 21:33 Відповісти
Іронірував би ти деінде в іншому місці, ковідобот імбецильний ))
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15.03.2021 21:48 Відповісти
Ти щось крім образ щось розумне напишеш? чи можна не чекати в баняку порожньо?
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15.03.2021 22:15 Відповісти
Невже існують речі, в яких ти ще недостатньо інформований? Ти сам, взагалі, здатний до когось дослухатись? В мене виникли великі сумніви з цього приводу
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15.03.2021 22:34 Відповісти
"Ти сам, взагалі, здатний до когось дослухатись"

А який аргумент на свою користь ти навів, щоб до нього можна було дослухатись? Хоч один? Немає жодного! І до чого ж ми маємо дослухатись?
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16.03.2021 00:54 Відповісти
Довбню, зрозумій одну дуже просту річ: за фактом - ти нах нікому не потрібне лайно, щоб тобі щось доводити..
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16.03.2021 09:18 Відповісти
Довбню, за фактом - лайно - це те, ч ого ти складаєшся, бо нічого, окрім лайна з тебе не виходить. Всі твою пости без виключення - це лише кидання лайном.
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16.03.2021 11:25 Відповісти
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16.03.2021 11:29 Відповісти
Ботяро, у тебе ж аргументації немає взагалі - одне лайно з тупого рота лізе.
І ти явно не під своїм прапором, бо у Великобританії до небезпеки Ковіду і до вакцінації відношення більш ніж серйозне. Ти - явний лахтинський бот з-під проксі.

PS Доречі, з приводу "імбецилу" - всі знайомі СЕО, керівники відділів, IT спеціалісти до Ковіду ставляться серйозно, а от серед работяг - багато таких як ти. Натяк зрозумів?
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15.03.2021 22:34 Відповісти
Від тебе тхне тролятиною за кілометр. Головне, не комплексуй з цього приводу: троль так троль, що ж тут вже вдієш ))
І, наостанок, зроби мені послугу - просто зникни. Ненавиджу тролячий сморід ))
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15.03.2021 22:43 Відповісти


Несе тут саме від тебе, ботяро лахтинське. Прийшло, нагавняло, жодного аргументу не навело, бо їх немає. І ще такий тупий троллячий прийом юзаєш - називати всіх нормальніх людей, які, звісно, не згодні з твоїми посилами - "тролями". Ти, мабуть, починаючий, бо повна нездара.
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16.03.2021 00:52 Відповісти
Контужене, можливо ти не помітило, але якраз само пришло і почало смердіти під моїм постом тупими заїждженими фразами зі своїх ковідних методичок.
Зрозумій, в мене немає жодного бажання марнувати на тебе, тупого бота, свій час.
Можу лише побажати тобі, гівнюку, щасливої дороги - ПНХ ДЛБ!
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16.03.2021 09:41 Відповісти
Ботяро, ти, мабуть не помітило, але твій самий перший пост також не мав жодного аргумента - лишень спроби образити більш розумних за тебе людей.
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16.03.2021 11:23 Відповісти
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16.03.2021 11:28 Відповісти
"фуфломіцини" мутяться -бабки крутяться) .
Ковідобізнес на лохах процвітає.
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15.03.2021 00:00 Відповісти
Да хоть тройственную ось...
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15.03.2021 00:01 Відповісти
Суть не в этом, а в том, что некоторым "найвеличнішим лідерам **********" было бы не плохо напрячь единственную извилину и тоже присоединится к данному альянсу предложив свои производственные мощности (разу уж купить не могут) и начать производить вакцину тут, заодно договорившись о сходной цене.
Это прекрасный случай и только идиот может им не воспользоваться. И что то мне подсказывает, что у нас есть такой идиот!!!!
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15.03.2021 09:14 Відповісти
Смешные эти немцы - создавать для борьбы с коронавирусом какие-то альянсы. Брали бы пример со сверхдержавы
BioNTech створив альянс із виробництва вакцин проти COVID-19, щоб подолати нестачу, - WSJ - Цензор.НЕТ 1862
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15.03.2021 00:07 Відповісти
В чем твой прикол? Их прикол понятен.
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15.03.2021 01:18 Відповісти
прибалтьі медленньіе?
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15.03.2021 04:02 Відповісти
В детстве, я с пацанами, этого, как там написано "говна", на самом деле это кизяк, говно не горит, по мешку в день собирали, за коровами. Зачем? Мешали с соломой и глиной, и дядя делал кирпичи. Кстати в Украине, сейчас, существует промышленное производство, гугли. Из кирпичей строили летние кухни, сараи. Кроме этого, кизяк, прекрасное топливо. Сейчас в селе моей родни, коров практически не держат, дорого. Поэтому и кизяка нет.
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15.03.2021 13:10 Відповісти
бедненький, только флудить умеешь. тебе не с кем поговорить?
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15.03.2021 13:54 Відповісти
В тому, що це прикол!
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15.03.2021 07:39 Відповісти
Кто первый вакцинирует население, получит огромное конкурентное преимущество. Европа напряглась по полной, русня запустила производство на 10 миллионов вакцин в месяц (плюсом к тому что было). Чем ответим мы?
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15.03.2021 00:18 Відповісти
Мы, это Украина?))) Язык показывать, обзывать козломордыми, их вакцину - шмундяком. Ну и хватит, хотя "санкции" можно усилить, например усиленно колоться Ковидшелд, а еще круче, под музыку. "Оркестр, урежте марш, ВАКЦИНА"
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15.03.2021 01:23 Відповісти
че тебя не сидит в твоей Латвии? иди побегай с плакатиком "хатим учиться на радном узком" може попустит.
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15.03.2021 04:05 Відповісти
Tak oni i ucitsia na rodnom jazyke,tut bolse poliakov cem ruskix jesli pro Litvu xoteli skazat.Tak meloc ix 4% bolsinstvo govorit na litovskom svobodno
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15.03.2021 08:53 Відповісти
потому что они натурализировались, в отличии от узких, что прутся в Латвию. Литва не граничит с парашкой, в єтом ее счастье.
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15.03.2021 09:12 Відповісти
Jest KIonesberg granica s nimi.Realno rabotu xorosuju ti nepolucis daze liubuju kak primer prodavca nepolucis, jesli neznajes litovskogo.V Latviji da ix ocen mnogo,zdes s ruskimi problem pocti net,molodyje oni xoroso govorit na litovskom,pensionery vot s temi trudnej,no toze govoriat bolsinstvo
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15.03.2021 09:27 Відповісти
пенсьі скоро вьімрут. Литва явньій пример того что страна счастлива от того. что не имеет границьі с убогой рашкой. И Литва закрьіла вещание русских каналов на год.
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15.03.2021 09:36 Відповісти
prijexali bi ix mnogo,no tut posle vojenoje vremia neocen druzno vstrecali.Bilo takije sluci i ne odin sto tex kto prijexali paprostu unictozyli v te vremena.Kalvarija takoj gorod prijexalo 1946 godu iz sibiri 200 liudej vmesto nasix vyslanix v sibir,tak prisli lesnyje bratja i unictozyli ostalos 7 zyvyx.Im skazali pered tem ujexat no neposlusali,Konecno eto ziostko no tak bilo,mozet v etom i jest uspex sto malo tut ruskix
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15.03.2021 10:09 Відповісти
находишь в инете translit.ru набираешь там текст, копируешь, переносишь сюда.
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15.03.2021 13:56 Відповісти
у русни на начало февраля было контрактов на 2,4 млд доз вакцин.

ну сами им такой объем не потянуть, поэтому по лицензии и поставкам материала работают еще несколько предприятий:
в январе было 4 страны ( в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее)

Переговоры продолжаются с Турцией. А в Сербии уже объявлено, что в уже мае страна начнет производить вакцины по российским технологиям. Готовятся к этому и в Италии, при участии Российского фонда прямых инвестиций.

--------
это всего лишь гонка за прибылью. да и чья вакцина иеет лучший баланс цена-качество, та и побеждает.
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15.03.2021 01:50 Відповісти
«Мировой рынок вакцин - $100 млрд. Борьба идёт за эти рынки!» (С)
Этим всё сказано.
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15.03.2021 01:53 Відповісти
и очень хочет всем впарить свою вакцину
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15.03.2021 04:03 Відповісти
Інститут Коха, який проводить постійний моніторинг епідемії повідомляє про те, що у останніх 25 тис зразків біологічного матеріалу заражених ковід, в 46% випадків виявлено «британський» штам вірусу. У наявності поступове витіснення базового варіанту вірусу новим, більш активним.
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15.03.2021 00:36 Відповісти
все-рівно план вакцинації закінчується у 2025.
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15.03.2021 04:04 Відповісти
 
 