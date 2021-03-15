Досі не всі мешканці будинку на Позняках, який частково обвалився влітку 2020-го, змогли заселитися в нові квартири, - ЗМІ. ВIДЕО

Вибух у будинку на Позняках стався в червні минулого року. Офіс Президента видав сім'ям сертифікати на квартири, а міська влада пообіцяла допомогти з ремонтом. Досі заселилися не всі сім'ї.

Про це йдеться в сюжеті журналістки "5 каналу" Марії Писаренко, передає Цензор.НЕТ.

Володимир Зеленський вручив ключі від квартир 40 сім'ям. Одна з них тепер живе на вулиці Метрологічній у будинку, який ще не підключили до опалення. Ремонт робили за свій рахунок. Допомагали друзі сім'ї.

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Обіцяних грошей на ремонт від міста вони не отримали. Бо ще не подали всіх документів. У Київській міській адміністрації переконують, компенсації за втрату членів родини і травми виплатили одразу.

"У перші дні ми виплатили по 50 тисяч гривень. Громадяни мають право звертатися по допомогу, якщо в них є право власності на житлове приміщення надзвичайної ситуації", – розповів заступник директора Департаменту соціальної політики КМДА Максим Бученко.

Хто подав ці документи – отримав допомогу на ремонт. Таких поки 17 родин. Допомогу для решти людей заклали у бюджет міста і на цей рік. Її має вистачити на базовий ремонт. Розрахунок – на кожен квадратний метр плюс гроші на меблі.

"Розмір 2920 гривень. Цей тариф був визначений – середній розмір вартості проведення ремонту у забудовників. Для двокімнатної квартири 124 тисячі для придбання для двокімнатних квартир меблів", – зазначив Максим Бученко.

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За яким принципом обирали недобудовані житлові комплекси - в Офісі Президента не пояснювали. Посилалися на добру волю забудовників - хто чим допоміг.

"Заселитися не можна було. Квартира абсолютно гола. Немає проводки, розводки. Під час вручення сертифікатів нам казали, що вони вже з документами. Так не було. Цього всього довелося чекати", – каже дочка родини потерпілих Марина Писаненко.

Право власності батьки Марини теж оформили. Підписали документи усього 24 родини. На це знадобилося пів року. Спершу не було поштових адрес у будинків. Згодом від потерпілих вимагали підписати відмову від зруйнованого житла.

Ще 16 сімей на свої документи лише чекають. Шестеро з них отримали сертифікати на квартири у багатоповерхівці, яку ще будуть, а заселити обіцяють аж восени. Напівзруйнований вибухом будинок на Позняках у грудні почали розбирати. Та наприкінці року зупинилися. Лишається всього три поверхи. Жителі сусідніх секцій кажуть, опалення за весь уже розібраний будинок цієї зими нарахували їм.

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Від вибуху газу під завалами загинули 5 осіб. Понад сто людей втратили житло. Але розслідування вибуху не завершили.

Нагадаємо, вранці 21 червня в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.

Рятувальники спочатку виявили на місці події тіла двох загиблих, пізніше - ще одного. Трьох жителів дістали з-під завалів, ще 23 - евакуювали.

Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки". Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.

Поліція провела обшуки в газорозподільній компанії і комунальних службах району. "Київгаз" підтвердив, що в будинку недавно перевіряли газові лічильники. Під час перевірки лічильники знімають, а на їхнє місце ставлять заглушки і дивляться, чи немає витоків.

Мешканців будинку відселили в розташований неподалік інтернат.

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