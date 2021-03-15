Досі не всі мешканці будинку на Позняках, який частково обвалився влітку 2020-го, змогли заселитися в нові квартири, - ЗМІ. ВIДЕО
Вибух у будинку на Позняках стався в червні минулого року. Офіс Президента видав сім'ям сертифікати на квартири, а міська влада пообіцяла допомогти з ремонтом. Досі заселилися не всі сім'ї.
Про це йдеться в сюжеті журналістки "5 каналу" Марії Писаренко, передає Цензор.НЕТ.
Володимир Зеленський вручив ключі від квартир 40 сім'ям. Одна з них тепер живе на вулиці Метрологічній у будинку, який ще не підключили до опалення. Ремонт робили за свій рахунок. Допомагали друзі сім'ї.
Обіцяних грошей на ремонт від міста вони не отримали. Бо ще не подали всіх документів. У Київській міській адміністрації переконують, компенсації за втрату членів родини і травми виплатили одразу.
"У перші дні ми виплатили по 50 тисяч гривень. Громадяни мають право звертатися по допомогу, якщо в них є право власності на житлове приміщення надзвичайної ситуації", – розповів заступник директора Департаменту соціальної політики КМДА Максим Бученко.
Хто подав ці документи – отримав допомогу на ремонт. Таких поки 17 родин. Допомогу для решти людей заклали у бюджет міста і на цей рік. Її має вистачити на базовий ремонт. Розрахунок – на кожен квадратний метр плюс гроші на меблі.
"Розмір 2920 гривень. Цей тариф був визначений – середній розмір вартості проведення ремонту у забудовників. Для двокімнатної квартири 124 тисячі для придбання для двокімнатних квартир меблів", – зазначив Максим Бученко.
За яким принципом обирали недобудовані житлові комплекси - в Офісі Президента не пояснювали. Посилалися на добру волю забудовників - хто чим допоміг.
"Заселитися не можна було. Квартира абсолютно гола. Немає проводки, розводки. Під час вручення сертифікатів нам казали, що вони вже з документами. Так не було. Цього всього довелося чекати", – каже дочка родини потерпілих Марина Писаненко.
Право власності батьки Марини теж оформили. Підписали документи усього 24 родини. На це знадобилося пів року. Спершу не було поштових адрес у будинків. Згодом від потерпілих вимагали підписати відмову від зруйнованого житла.
Ще 16 сімей на свої документи лише чекають. Шестеро з них отримали сертифікати на квартири у багатоповерхівці, яку ще будуть, а заселити обіцяють аж восени. Напівзруйнований вибухом будинок на Позняках у грудні почали розбирати. Та наприкінці року зупинилися. Лишається всього три поверхи. Жителі сусідніх секцій кажуть, опалення за весь уже розібраний будинок цієї зими нарахували їм.
Від вибуху газу під завалами загинули 5 осіб. Понад сто людей втратили житло. Але розслідування вибуху не завершили.
Нагадаємо, вранці 21 червня в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.
Рятувальники спочатку виявили на місці події тіла двох загиблих, пізніше - ще одного. Трьох жителів дістали з-під завалів, ще 23 - евакуювали.
Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки". Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.
Поліція провела обшуки в газорозподільній компанії і комунальних службах району. "Київгаз" підтвердив, що в будинку недавно перевіряли газові лічильники. Під час перевірки лічильники знімають, а на їхнє місце ставлять заглушки і дивляться, чи немає витоків.
Мешканців будинку відселили в розташований неподалік інтернат.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль