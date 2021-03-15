Закриті канали Медведчука координував заступник керівника адміністрації Путіна Громов, - "слуга народу" Безугла

Закриті телеканали "112 Україна", NewsOne та ZIK координувалися заступником керівника адміністрації президента Росії Олексієм Громовим.

Про це заявила член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки і нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла в ефірі телеканалу "Наш", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Depo.ua.

"Ми входимо в регулярний формат роботи Ради національної безпеки і оборони. Це невірне твердження, що РНБО не збиралося пів року. Збиралося постійно, просто в закритому режимі. Наведу приклад... Закриття телеканалів, які координувалися через пана Громова - це заступник в адміністрації президента Росії, який відповідає за медіанапрям", – сказала Безугла.

Вона додала, що на збирання українськими спецслужбами достатнього обсягу інформації щодо фінансування телеканалів пішло пів року.

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Депутатка в дискусії з гостями програми щодо новоствореного телеканалу "Перший незалежний" додала, що спецслужбами "всі експерти перевіряються".

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Наприкінці лютого стало відомо, що заблоковані канали "пулу Медведчука" ZIK, Newsone та "112-Україна" створюють новий канал на базі львівського "Першого незалежного". Колектив "Першого незалежного" виступив проти його продажу. Новий телеканал Медведчука розпочав мовлення 26 лютого, і через годину після початку мовлення його було відключено із супутника. Зараз він мовить лише в YouTube.

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