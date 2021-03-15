Закриті канали Медведчука координував заступник керівника адміністрації Путіна Громов, - "слуга народу" Безугла
Закриті телеканали "112 Україна", NewsOne та ZIK координувалися заступником керівника адміністрації президента Росії Олексієм Громовим.
Про це заявила член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки і нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла в ефірі телеканалу "Наш", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Depo.ua.
"Ми входимо в регулярний формат роботи Ради національної безпеки і оборони. Це невірне твердження, що РНБО не збиралося пів року. Збиралося постійно, просто в закритому режимі. Наведу приклад... Закриття телеканалів, які координувалися через пана Громова - це заступник в адміністрації президента Росії, який відповідає за медіанапрям", – сказала Безугла.
Вона додала, що на збирання українськими спецслужбами достатнього обсягу інформації щодо фінансування телеканалів пішло пів року.
Депутатка в дискусії з гостями програми щодо новоствореного телеканалу "Перший незалежний" додала, що спецслужбами "всі експерти перевіряються".
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Наприкінці лютого стало відомо, що заблоковані канали "пулу Медведчука" ZIK, Newsone та "112-Україна" створюють новий канал на базі львівського "Першого незалежного". Колектив "Першого незалежного" виступив проти його продажу. Новий телеканал Медведчука розпочав мовлення 26 лютого, і через годину після початку мовлення його було відключено із супутника. Зараз він мовить лише в YouTube.
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Российские пропагандистские ресурсы во время агрессии РФ против Украины на нашей территории должны быть закрыты. Любыми способами, даже формально незаконными.
А заодно почитай, какие именно активы и когда именно были оформлены на Марченко (ибо на самого Мертведчука там кропаль оформленно).
https://newsua.one/news/za-prezidentstva-zelenskogo-statki-medvedchuka-zrosli-u-20-raziv.html
В первом случае - приводится одна компания, оформленная на Медведчука во втором - другая компания, оформленная на Медведчука. При том, что капиталы Медведчука и вовсе как правило оформлены не на Медведчука, а на его жену.
То есть - статейка - лютый манипулятивный бред
По обогащению лично Медведчука с 55 млн до 1.2млрд при Зеленском есть чего сказать?
Оценку стоимости активов Фокус проводил на основе показателей всех ключевых компаний, находящихся в собственности участников рейтинга. Акцент сделан на украинских бизнес-активах. При доказанном владении зарубежными активами учитывались и они. При наличии декларации об имущественном состоянии в расчет брались принадлежащая участнику недвижимость, а также средства на счетах в банках и дивиденды от бизнеса.
При оценке семейных бизнесов в некоторых случаях проводился анализ долей совладельцев (если они действительно вместе управляют компаниями). Но если бизнес-активы записаны на членов семьи, а управление идет единолично, то все их Фокус причислил одному конечному бенефициару.
Если компания публичная и ее акции котируются на международных фондовых биржах, то оценка проводилась в соответствии со стоимостью акций на 3 августа 2020 года.
Воскресенье, 14 марта 2021, 19:28
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Политики поссорились в комментариях под постом Дубинскогоhttps://www.instagram.com/p/CMW750kjIpu/?utm_source=ig_embed в Instagram.
Дубинский 13 марта опубликовал в своем Instagram пост с подписью "Должен признать, зеленый был ошибкой".
В комментарии к посту Костюк призвал сложить мандат и пойти на перевыборы.
"Так положи мандат на стол, пойди на перевыборы и докажи, что тебя выберут без зеленого флага. Слабо?" - написал чиновник Офиса президента.
Дубинский ответил "Нх сходи", на что получил ответ Костюка: "Нх занято - ты там прочно и надолго поселился"
Помните , это именно тот автор сценариев всех фильмов Вовки вплоть до Слуга народа и Свати , автор скетча об их родине шлюхе - это он учил Украину как с рашистскими фейками бороться - ВОТ НА ЭТОМ САМОМ РУЗЗЬКАМ! ДА-ДА ИМЕННО ЗАМИСНЫК ЕРМАКА!
то чому для нього має бути відповідна ласка ?
принижувати державу не дозволено нікому.
Ви би читали кому я відповідала, тоді б не писали дурощів під моїм коментом.
Коли врешті решт СБУ та прокуратура зкаже про відкриття кримінальної справи по діяльності Мертвечука?
так що вам вірити немає сенсу.
ви живете в якомусь ілюзорному вата-світі.
Рабиновицы следует посадить в дурдом , заставить вернуть наследникам Гризодубовой 10,7 тонны гвоздей, линолеума 5,1 километра, менору из золота весом 7 килограммов, серебра и платины весом по 430 килограммов каждой. Оставшихся жить одеть в ватники, кирзачи и приковать к правой ноге по ядру весом 12 кг. Можно выдавать каждому по 3 литра самогоновки 60 градусов, балалайку русскую и голову норвежской сельди.