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Новини Закриття каналів Медведчука
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Закриті канали Медведчука координував заступник керівника адміністрації Путіна Громов, - "слуга народу" Безугла

Закриті канали Медведчука координував заступник керівника адміністрації Путіна Громов, -

Закриті телеканали "112 Україна", NewsOne та ZIK координувалися заступником керівника адміністрації президента Росії Олексієм Громовим.

Про це заявила член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки і нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла в ефірі телеканалу "Наш", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Depo.ua.

"Ми входимо в регулярний формат роботи Ради національної безпеки і оборони. Це невірне твердження, що РНБО не збиралося пів року. Збиралося постійно, просто в закритому режимі. Наведу приклад... Закриття телеканалів, які координувалися через пана Громова - це заступник в адміністрації президента Росії, який відповідає за медіанапрям", – сказала Безугла.

Вона додала, що на збирання українськими спецслужбами достатнього обсягу інформації щодо фінансування телеканалів пішло пів року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховний Суд розгляне позови щодо оскарження закриття телеканалів Медведчука

Депутатка в дискусії з гостями програми щодо новоствореного телеканалу "Перший незалежний" додала, що спецслужбами "всі експерти перевіряються".

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Наприкінці лютого стало відомо, що заблоковані канали "пулу Медведчука" ZIK, Newsone та "112-Україна" створюють новий канал на базі львівського "Першого незалежного". Колектив "Першого незалежного" виступив проти його продажу. Новий телеканал Медведчука розпочав мовлення 26 лютого, і через годину після початку мовлення його було відключено із супутника. Зараз він мовить лише в YouTube.

Також читайте: Санкції проти каналів Медведчука і провокації на Донбасі не хочу пов'язувати між собою, - Зеленський

Автор: 

Медведчук Віктор (1707) росія (65007) 112 Україна (182) Newsone (183) ZIK (123) Безугла Мар’яна (297)


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Топ коментарі
+15
Самое смешное в этой новости, что слуга народа заявила это в эфире телеканала "Наш".
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15.03.2021 01:24
+15
на графике видно, как Порошенко "лигитимизирует" мертветчука
Закрытые каналы Медведчука координировал замруководителя администрации Путина Громов, - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 6603
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15.03.2021 01:40
+11
Это рашистские каналы, и "Наш" тоже рашистский. Всех кто посещает эту помойку или на ней работает (служит) - переписывать и заводить дело в СБУ.
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15.03.2021 01:27
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Настало время окуительных историй...
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15.03.2021 01:19 Відповісти
Что характерно, согласен на все 100%. Гордон сказал о каком-то катаклизме сегодня. Он точно предсказал закрытие каналов, у него кто-то "наверху" есть. Переживаю, и жду.
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15.03.2021 01:37 Відповісти
О каком-то? Разве не понятно, что Гордон имел ввиду выход расследования о Вагнергейте, который намечен на 15.03?
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15.03.2021 01:49 Відповісти
Этот "пшик" покажут по Netflix, и по нему Запад будет оценивать государство Украина, а не только правительство Гундосика.
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15.03.2021 02:12 Відповісти
Уже один "пшик" был с МН17. Очень даже зашипело на суде.
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15.03.2021 06:29 Відповісти
https://censor.net/ru/user/135726 А что серьезного в деле МН-17? Обвиняют трех российских, и одного украинского отставников, причем украинского отпустили из-под стражи, ЧТОБЫ ОН СБЕЖАЛ. Чтобы привлечь еще кого-то к ответственности, дело надо отправлять на доследование, т. е. еще лет на пять, и. т. д. Премьер Малайзии, которой и принадлежит самолет, заявил, что ни при каких обстоятельствах, не признает решения комиссии, т. к. Малайзию, практически отстранили от расследования, и скрывают что там происходит.
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15.03.2021 11:55 Відповісти
Я эти фейковые новости от лаптеногих даже обсуждать не буду. Надоело. Премьер Малайзии куплен с потрохами и ему еще и суку какую-то россиянскую в жены навязали.
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15.03.2021 22:36 Відповісти
Ты его уже видел, что можешь судить?
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15.03.2021 08:06 Відповісти
чем дальше, тем мечты зебилушек все оторванней от реальности...
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15.03.2021 10:19 Відповісти
Фильм покажут 21 марта
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15.03.2021 02:02 Відповісти
Самое смешное в этой новости, что слуга народа заявила это в эфире телеканала "Наш".
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15.03.2021 01:24 Відповісти
краєм ока бачив ту сварку, в антракті "Політклубу" Портникова. "Наша" https://censor.net/user/121323 - та сама Безугла, там добре сралася з ригами. Слід віддати належне.
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15.03.2021 03:08 Відповісти
Самое смешное-это попытки доколупаться даже к такому суперважному и на 100% положительному событию,оправдывая мудака,который этого не сделал
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15.03.2021 09:47 Відповісти
Это рашистские каналы, и "Наш" тоже рашистский. Всех кто посещает эту помойку или на ней работает (служит) - переписывать и заводить дело в СБУ.
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15.03.2021 01:27 Відповісти
*****, так їх закрили як Аль Капоне попутно з тероризмом Медведчука та санкціями чи том що з Крмляндіїї керувались?
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15.03.2021 01:28 Відповісти
Ага ,а НАШ ким з рашистляндіїї керується?
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15.03.2021 01:29 Відповісти
https://censor.net/ru/user/428890 Сергей, моя знакомая, при совке, имела плохую память, но жуть любила рассказывать анекдоты. Она их записывала в блокнотик))) 4 года получила, правда, условно. Не запрещать надо, а доказывать, что есть лучше, не получается, признай, что лучше они.
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15.03.2021 01:35 Відповісти
Не нужно сравнивать "тюрьму народов" и Украину.
Российские пропагандистские ресурсы во время агрессии РФ против Украины на нашей территории должны быть закрыты. Любыми способами, даже формально незаконными.
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15.03.2021 02:02 Відповісти
Дурной пример заразительный, а безнаказанность развязывает руки. Сегодня Медведчука и Ко, завтра еще кого-нибудь объявят врагом,вот так без суда и следствия, а потом пойдет по накатанному, можно признавать кого угодно, делай что хочешь, все равно следствия не будет. Вот например ты - только вякни, что тарифы завышены и тут же будешь признан врагом народа и пособником террористов и упрячут в тюрьму в назидание другим - доказывать обратное тебе не дадут, ты будешь "хоть и формально" врагом во время войны, а это прямиком в 37г.
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15.03.2021 05:05 Відповісти
Медведчука не нужно объявлять врагом - он и есть враг независимой Украины и работает на кремль - то есть - на вражеское государство.
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15.03.2021 08:07 Відповісти
И чем мы тогда будем лучше их?
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15.03.2021 09:25 Відповісти
отсутствием несменяемой тоталитарастии
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15.03.2021 10:16 Відповісти
на графике видно, как Порошенко "лигитимизирует" мертветчука
Закрытые каналы Медведчука координировал замруководителя администрации Путина Громов, - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 6603
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15.03.2021 01:40 Відповісти
График - чистая ложь, как и все, что у вас там в методичках
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15.03.2021 01:50 Відповісти
Смешной ты. Почитай финансовые журналы, вместе посмеемся.
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15.03.2021 06:32 Відповісти
Вот и почитай.
А заодно почитай, какие именно активы и когда именно были оформлены на Марченко (ибо на самого Мертведчука там кропаль оформленно).
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15.03.2021 09:51 Відповісти
Ага, давай опровергни
https://newsua.one/news/za-prezidentstva-zelenskogo-statki-medvedchuka-zrosli-u-20-raziv.html
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15.03.2021 06:44 Відповісти
Ты б хоть сам почитал внимательно ту статейку.
В первом случае - приводится одна компания, оформленная на Медведчука во втором - другая компания, оформленная на Медведчука. При том, что капиталы Медведчука и вовсе как правило оформлены не на Медведчука, а на его жену.
То есть - статейка - лютый манипулятивный бред
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15.03.2021 09:45 Відповісти
Что ж ты завилял, "одна компания", "другая компания", "жена", "теща"...

По обогащению лично Медведчука с 55 млн до 1.2млрд при Зеленском есть чего сказать?
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15.03.2021 10:23 Відповісти
Как твой, брехливый высер может нивелировать данные финансового издания "фокус"?


Оценку стоимости активов Фокус проводил на основе показателей всех ключевых компаний, находящихся в собственности участников рейтинга. Акцент сделан на украинских бизнес-активах. При доказанном владении зарубежными активами учитывались и они. При наличии декларации об имущественном состоянии в расчет брались принадлежащая участнику недвижимость, а также средства на счетах в банках и дивиденды от бизнеса.
При оценке семейных бизнесов в некоторых случаях проводился анализ долей совладельцев (если они действительно вместе управляют компаниями). Но если бизнес-активы записаны на членов семьи, а управление идет единолично, то все их Фокус причислил одному конечному бенефициару.
Если компания публичная и ее акции котируются на международных фондовых биржах, то оценка проводилась в соответствии со стоимостью акций на 3 августа 2020 года.
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15.03.2021 10:43 Відповісти
Закриті канали Медведчука координував заступник керівника адміністрації Путіна Громов, - "слуга народу" Безугла - Цензор.НЕТ 9060
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15.03.2021 08:21 Відповісти
Но тем не менее - провоятся они СБУ под начальством дружбана Зели, а не под начальством охранника Пети. Почему-то охранник Пети не спешил выполнять решения суда.
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15.03.2021 09:52 Відповісти
как ты ловко виляешь бедрами, не ухватить))
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15.03.2021 10:15 Відповісти
Если внимательно прочитать текст выше, то умный человек поймёт, что 30 января 2019г. началось расследование. До решения суда ещё ой как много времени должно было пройти.
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15.03.2021 10:45 Відповісти
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15.03.2021 05:28 Відповісти
Теперь губастенькой диане остается лишь один путь - сосать у громова
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15.03.2021 01:40 Відповісти
Народный депутат Александр Дубинский, которого исключили из фракции "Слуга народа", и заместитель председателя Офиса президента Украины Юрий Костюк поссорились из-за сообщения в соцсети.

Воскресенье, 14 марта 2021, 19:28

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://bykvu.com/ru/bukvy/na-j-shodi-dubinskij-i-zastupnik-ofisu-zelenskogo-obmatjukali-odin-odnogo/ Закрытые каналы Медведчука координировал замруководителя администрации Путина Громов, - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 424 https://telegram.me/share/url?url=https://bykvu.com/ru/bukvy/na-j-shodi-dubinskij-i-zastupnik-ofisu-zelenskogo-obmatjukali-odin-odnogo/&text=%C2%AB%D0%9D%D0%B0%20**%D0%B9%20%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%C2%BB:%20%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%B0%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0 Закрытые каналы Медведчука координировал замруководителя администрации Путина Громов, - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 424 https://twitter.com/intent/tweet?url=https://bykvu.com/ru/bukvy/na-j-shodi-dubinskij-i-zastupnik-ofisu-zelenskogo-obmatjukali-odin-odnogo/&text=%C2%AB%D0%9D%D0%B0%20**%D0%B9%20%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%C2%BB:%20%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%B0%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0 Закрытые каналы Медведчука координировал замруководителя администрации Путина Громов, - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 424 https://bykvu.com/ru/bukvy/na-j-shodi-dubinskij-i-zastupnik-ofisu-zelenskogo-obmatjukali-odin-odnogo/ Закрытые каналы Медведчука координировал замруководителя администрации Путина Громов, - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 424

Политики поссорились в комментариях под постом Дубинскогоhttps://www.instagram.com/p/CMW750kjIpu/?utm_source=ig_embed в Instagram.
Дубинский 13 марта опубликовал в своем Instagram пост с подписью "Должен признать, зеленый был ошибкой".
В комментарии к посту Костюк призвал сложить мандат и пойти на перевыборы.
"Так положи мандат на стол, пойди на перевыборы и докажи, что тебя выберут без зеленого флага. Слабо?" - написал чиновник Офиса президента.
Дубинский ответил "Нх сходи", на что получил ответ Костюка: "Нх занято - ты там прочно и надолго поселился"

Помните , это именно тот автор сценариев всех фильмов Вовки вплоть до Слуга народа и Свати , автор скетча об их родине шлюхе - это он учил Украину как с рашистскими фейками бороться - ВОТ НА ЭТОМ САМОМ РУЗЗЬКАМ! ДА-ДА ИМЕННО ЗАМИСНЫК ЕРМАКА!
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15.03.2021 01:56 Відповісти
Если это так, то должны последовать за закрытием каналов посадки.
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15.03.2021 02:58 Відповісти
Если действительно есть компроментирующий материал, то почему не пойти нормальным путем через прокуратуру и суд, чтобы не было вопросов или это так, отмазка для публики из закрытых источников - одна бабка вилами по воде написала.
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15.03.2021 05:10 Відповісти
медвечук, як зрадник, не діє по законах.
то чому для нього має бути відповідна ласка ?
принижувати державу не дозволено нікому.
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15.03.2021 09:10 Відповісти
То есть, если Медведчук не действует по законам Украины, то его и садить не надо? а у вас точно с логикой всё ок?)))
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15.03.2021 10:14 Відповісти
Чому ж не треба садити. Треба. І закривати його помийки, і садити.
Ви би читали кому я відповідала, тоді б не писали дурощів під моїм коментом.
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15.03.2021 13:50 Відповісти
А може вже досить ось таких заяв в ЗМІ, котрі не підкріплені кримінальними справами?
Коли врешті решт СБУ та прокуратура зкаже про відкриття кримінальної справи по діяльності Мертвечука?
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15.03.2021 06:49 Відповісти
Навряд чи можна буде дочекатися дзвінка "про того чорта".
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15.03.2021 07:07 Відповісти
А шо там губастая дианочка на это пролепещет? Или опять будет вопить про наступление на свободу слова?
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15.03.2021 07:27 Відповісти
Закрытые каналы Медведчука координировал замруководителя администрации Путина Громов, - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 8454
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15.03.2021 07:39 Відповісти
Об этом заявила член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая в эфире телеканала "Наш"я так понимаю НАШ это свой и его закрывать не собираются все что нужно знать про санкции и борьбу с пятой колонной молчу уже за Мертвечука который депутат до сих пор и не арестован
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15.03.2021 07:40 Відповісти
Все смотрят в ютубе.весь восток
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15.03.2021 08:41 Відповісти
А я не знал , что на востоке с десяток тысяч жителей осталось , судя по количеству просмотра на Ютубе 🙂
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15.03.2021 09:04 Відповісти
он про восток Горловки
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15.03.2021 10:25 Відповісти
кількість переглядів мізерна.
так що вам вірити немає сенсу.
ви живете в якомусь ілюзорному вата-світі.
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15.03.2021 09:11 Відповісти
Медведчук, видиму, с Путиным не в ладах раз наехали на него. Байден то под Россию стелит!
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15.03.2021 09:32 Відповісти
Так стелет, что аж зелибобика пнул каналы позакрывать) То ты с трампиком перепутал: когда Байден постелит, кацапы больше не встанут.
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15.03.2021 10:12 Відповісти
Громов А.А. "Во время учёбы в университете в течение года был комиссаром комсомольского оперотряда МГУ." - майже, як мертвечук в студентські роки, отаке гебістське сміття...
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15.03.2021 10:24 Відповісти
Всех сук от Медведчука следует декапитировать. А главу-повесить за главу.
Рабиновицы следует посадить в дурдом , заставить вернуть наследникам Гризодубовой 10,7 тонны гвоздей, линолеума 5,1 километра, менору из золота весом 7 килограммов, серебра и платины весом по 430 килограммов каждой. Оставшихся жить одеть в ватники, кирзачи и приковать к правой ноге по ядру весом 12 кг. Можно выдавать каждому по 3 литра самогоновки 60 градусов, балалайку русскую и голову норвежской сельди.
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15.03.2021 10:45 Відповісти
 
 