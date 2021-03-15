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Новини Боротьба з коронавірусом
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Нідерланди припинили використання вакцини AstraZeneca через інформацію про можливі побічні ефекти

Нідерланди припинили використання вакцини AstraZeneca через інформацію про можливі побічні ефекти

Нідерланди призупинили застосування вакцини проти коронавірусу AstraZeneca через повідомлення про можливі побічні ефекти від цього препарату. Рішення було ухвалено як запобіжний захід.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляється на сайті уряду Нідерландів.

Нідерландське управління з лікарських засобів (MEB), ухвалюючи рішення про зупинення застосування вакцини, взяло до уваги дані, які надійшли з Норвегії та Данії.

У Нідерландах жодного подібного випадку зафіксовано не було.

У відомстві підкреслили, що доказів зв'язку між утворенням тромбів і ін'єкції вакцини AstraZeneca поки що немає.

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Як повідомлялося, 11 березня низка країн, серед яких Данія, Італія, Норвегія та Ісландія, заявили, що припинили використання вакцини AstraZeneca через повідомлення про нібито утворення тромбів. Використання вакцини AstraZeneca 12 березня також призупинили Таїланд, Румунія та Болгарія.

Європейське агентство лікарських засобів заявило, що вакцинація препаратом проти COVID-19 компанії AstraZeneca не підвищує ризик виникнення тромбів, застосування вакцини можна продовжувати.

Автор: 

вакцина (4419) Нідерланди (1557) COVID-19 (19765) AstraZeneca (140)


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Топ коментарі
+13
И никаких секретов. А благодаря Шуту на троне, министр Степашка умудрился засекретить даже стоимость вакцин для Украины. Расходование быджетных денег при зеленом ворье стало секретом для лехтората . Зебилы, благодаря вам, эти "слуги" не только сделали, но и "имеют" вас по полной
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15.03.2021 07:31
+8
Так это оригинальную запретили. А индийскую по цене 3-х оригинальных колоть можно- для 73%.
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15.03.2021 07:32
+4
Навіть геї(як нас переконували лапті з дамбасянами) засумлівались, а Степашка впевний шо став проффесором медицини коли тягав швабру по підлозі в лікарні.
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15.03.2021 08:26
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И никаких секретов. А благодаря Шуту на троне, министр Степашка умудрился засекретить даже стоимость вакцин для Украины. Расходование быджетных денег при зеленом ворье стало секретом для лехтората . Зебилы, благодаря вам, эти "слуги" не только сделали, но и "имеют" вас по полной
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15.03.2021 07:31 Відповісти
Так это оригинальную запретили. А индийскую по цене 3-х оригинальных колоть можно- для 73%.
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15.03.2021 07:32 Відповісти
Не запретили, а приостановили. Нет и не будет причин её запрещать, потому, что количество её испытаний с положительным результатом уже достаточно велико.
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15.03.2021 08:12 Відповісти
Отвечаю обоим: в ЕС индийская вакцина не сертифицирована. Поэтому я ей не доверяю.
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15.03.2021 13:48 Відповісти
вони повинній призупинити, винести рішення, і потім повернутись до вакцинації нею. така процедура.
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15.03.2021 09:30 Відповісти
Тут написали слово якобы , скільки країн і всі так дружньо відмовились.
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15.03.2021 08:12 Відповісти
вони скоро поповертаються. така видно процедура
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15.03.2021 09:31 Відповісти
Навіть геї(як нас переконували лапті з дамбасянами) засумлівались, а Степашка впевний шо став проффесором медицини коли тягав швабру по підлозі в лікарні.
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15.03.2021 08:26 Відповісти
Раніше було так. Спочатку обстеження пацієнта, висновок лікаря про стан його здоров'я і в залежності від цього робились висновки, яка схема вакцинацій найкраща саме для цієї людини. А будь які ліки, будь яка вакцина мали детальний опис, позитивних і негативних впливів на організм. Обстеження, диспансеризація - спочатку, а не навпаки. Ліки, вакцини - випробувані, затверджені авторитетними медичними установами. Все інше - шарлатанство.
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15.03.2021 08:55 Відповісти
Так, все це не просто і неоднозначно.
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15.03.2021 09:38 Відповісти
вони і так зараз роблять.
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15.03.2021 09:32 Відповісти
У моїх знайомих ставлення різне, часом протилежне.
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15.03.2021 09:40 Відповісти
"зрада-зрада", "шмурдяк-шмурдяк".
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15.03.2021 10:03 Відповісти
 
 