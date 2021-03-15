Нідерланди припинили використання вакцини AstraZeneca через інформацію про можливі побічні ефекти

Нідерланди призупинили застосування вакцини проти коронавірусу AstraZeneca через повідомлення про можливі побічні ефекти від цього препарату. Рішення було ухвалено як запобіжний захід.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляється на сайті уряду Нідерландів.

Нідерландське управління з лікарських засобів (MEB), ухвалюючи рішення про зупинення застосування вакцини, взяло до уваги дані, які надійшли з Норвегії та Данії.

У Нідерландах жодного подібного випадку зафіксовано не було.

У відомстві підкреслили, що доказів зв'язку між утворенням тромбів і ін'єкції вакцини AstraZeneca поки що немає.

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Як повідомлялося, 11 березня низка країн, серед яких Данія, Італія, Норвегія та Ісландія, заявили, що припинили використання вакцини AstraZeneca через повідомлення про нібито утворення тромбів. Використання вакцини AstraZeneca 12 березня також призупинили Таїланд, Румунія та Болгарія.

Європейське агентство лікарських засобів заявило, що вакцинація препаратом проти COVID-19 компанії AstraZeneca не підвищує ризик виникнення тромбів, застосування вакцини можна продовжувати.