Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу поблизу Південного. За добу - 13 порушень режиму припинення вогню, - штаб ОС

Минулої доби, 14 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, за даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поруч населеного пункту Південне, противник вів вогонь з мінометів 82-мм калібру, великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Збройних Сил України зазнав кульового поранення. Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та доставили до лікувального закладу. Стан здоров’я українського військового задовільний", - йдеться в повідомленні.

Неподалік Катеринівки російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Луганське ворог вів обстріл позицій українських військових з великокаліберних кулеметів, а біля селища Троїцьке – ще й з автоматичних станкових та протитанкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї неподалік селища Лебединське. Поблизу населених пунктів Опитне та Авдіївка противник здійснив обстріл у бік українських позицій, застосувавши підствольні гранатомети, а поблизу Пісків – ще й ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю. Окрім цього, в районі населеного пункту Гнутове окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

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"Українські захисники на дії противника відкривали вогонь у відповідь.

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань РФ на непідконтрольній території. Окупанти продовжують здійснювати провокаційні обстріли із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. При цьому противник збільшив кількість прицільних обстрілів позицій наших військових. Для припинення провокацій Українською стороною СЦКК через СММ ОБСЄ оперативно вводився режим тиші.

Наголошуємо, підрозділи Збройних Сил України неухильно дотримуються досягнутих домовленостей щодо припинення вогню та є послідовними у виконанні взятих на себе зобов'язань", - підкреслили в штабі.

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 15 березня, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.



