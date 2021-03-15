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Новини Агресія Росії проти України
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Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу поблизу Південного. За добу - 13 порушень режиму припинення вогню, - штаб ОС

Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу поблизу Південного. За добу - 13 порушень режиму припинення вогню, - штаб ОС

Минулої доби, 14 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, за даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поруч населеного пункту Південне, противник вів вогонь з мінометів 82-мм калібру, великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Збройних Сил України зазнав кульового поранення. Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та доставили до лікувального закладу. Стан здоров’я українського військового задовільний", - йдеться в повідомленні.

Неподалік Катеринівки російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Луганське ворог вів обстріл позицій українських військових з великокаліберних кулеметів, а біля селища Троїцьке – ще й з автоматичних станкових та протитанкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї неподалік селища Лебединське. Поблизу населених пунктів Опитне та Авдіївка противник здійснив обстріл у бік українських позицій, застосувавши підствольні гранатомети, а поблизу Пісків – ще й ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю. Окрім цього, в районі населеного пункту Гнутове окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ стягують техніку до лінії зіткнення і проводять бойове злагодження, - Українська сторона СЦКК

"Українські захисники на дії противника відкривали вогонь у відповідь.

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань РФ на непідконтрольній території. Окупанти продовжують здійснювати провокаційні обстріли із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. При цьому противник збільшив кількість прицільних обстрілів позицій наших військових. Для припинення провокацій Українською стороною СЦКК через СММ ОБСЄ оперативно вводився режим тиші.

Наголошуємо, підрозділи Збройних Сил України неухильно дотримуються досягнутих домовленостей щодо припинення вогню та є послідовними у виконанні взятих на себе зобов'язань", - підкреслили в штабі.

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 15 березня, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу поблизу Південного. За добу - 13 порушень режиму припинення вогню, - штаб ОС 01
Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу поблизу Південного. За добу - 13 порушень режиму припинення вогню, - штаб ОС 02

Автор: 

обстріл (28303) поранення (2798) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+6
Если ***** путает временную последовательность событий то это значит что
в его голове поселилась семейная пара Альцгеймер и Деменция.
Украинский воин ранен в результате вражеского обстрела вблизи Пивденного. За сутки - 13 нарушений режима прекращения огня, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 72
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15.03.2021 07:49
+6
Кацапи ж офіційно заявили що виходять з режиму припинення вогню.

Ми, виходить, дотримуємося?
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15.03.2021 07:55
+5
А говнокомандуючий виступає на зеленому шабаші і розповідає який він маладєс.
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15.03.2021 08:19
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Украинский воин ранен в результате вражеского обстрела вблизи Пивденного. За сутки - 13 нарушений режима прекращения огня, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8920
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15.03.2021 07:44 Відповісти
Если ***** путает временную последовательность событий то это значит что
в его голове поселилась семейная пара Альцгеймер и Деменция.
Украинский воин ранен в результате вражеского обстрела вблизи Пивденного. За сутки - 13 нарушений режима прекращения огня, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 72
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15.03.2021 07:49 Відповісти
вот же ж лицемер. давай, устрой волеизъявление в карелии, дагестане, чечне итд
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15.03.2021 07:57 Відповісти
Та бреше він. Цілком свідомо.
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15.03.2021 08:00 Відповісти
Кацапи ж офіційно заявили що виходять з режиму припинення вогню.

Ми, виходить, дотримуємося?
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15.03.2021 07:55 Відповісти
Так буває, коли під час війни " мудрий" нарід голосує проти партії "війни", за "миролюбІвоГо" презЕдента.
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15.03.2021 10:15 Відповісти
А говнокомандуючий виступає на зеленому шабаші і розповідає який він маладєс.
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15.03.2021 08:19 Відповісти
13!!!!!!разів "режим тиші" порушували? 😲 І це за версією зелених хєнералів. Казкові дятли. З дубовими головами.
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15.03.2021 08:34 Відповісти
Зелень боїться давати адекватну відповідь. Атопутіннападьоть (як писали ЗЕлохи до президентських віборів)
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15.03.2021 08:41 Відповісти
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15.03.2021 08:43 Відповісти
чєм балєєшъ?
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15.03.2021 08:46 Відповісти
Умная мысля приходит опосля! Теперь раззевай свою варежку пошире, щяс тебя лечить будем! 😁
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15.03.2021 09:11 Відповісти
Желаю украинскому воину быстро вылечиться, восстановиться, вернуться в строй и убить не менее десятка руSSких оккупантов и их пособников!
Убить расеянское быдло- почетная обязанность каждого гражданина Украины и, чем больше этих дохлых рашистски варваров будут удобрять наш чернозем, тем лучше.
Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу поблизу Південного. За добу - 13 порушень режиму припинення вогню, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5808
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15.03.2021 09:06 Відповісти
 
 