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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 130 осіб, зафіксовано 6792 випадки зараження, видужали 3491 особа

В Україні за добу від COVID-19 померли 130 осіб, зафіксовано 6792 випадки зараження, видужали 3491 особа

За минулу добу в Україні виявлено 6792 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"6792 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 15 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 326 дітей та 109 медпрацівників.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 130 осіб, зафіксовано 6792 випадки зараження, видужали 3491 особа 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 130 осіб, зафіксовано 6792 випадки зараження, видужали 3491 особа 02госпіталізовано – 2 497 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 130 осіб, зафіксовано 6792 випадки зараження, видужали 3491 особа 02летальних випадків – 130;

В Україні за добу від COVID-19 померли 130 осіб, зафіксовано 6792 випадки зараження, видужали 3491 особа 02одужало – 3 491 особа;

В Україні за добу від COVID-19 померли 130 осіб, зафіксовано 6792 випадки зараження, видужали 3491 особа 02здійснено тестувань за добу – 27 598 (зокрема методом ПЛР – 17 338, методом ІФА – 3 236, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 7 024).

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За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 130 осіб, зафіксовано 6792 випадки зараження, видужали 3491 особа 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 130 осіб, зафіксовано 6792 випадки зараження, видужали 3491 особа 07захворіло – 1 467 548 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 130 осіб, зафіксовано 6792 випадки зараження, видужали 3491 особа 07одужало – 1 226 007 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 130 осіб, зафіксовано 6792 випадки зараження, видужали 3491 особа 07летальних випадків – 28 433;

В Україні за добу від COVID-19 померли 130 осіб, зафіксовано 6792 випадки зараження, видужали 3491 особа 07проведено ПЛР-тестувань – 7 377 404.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (778), Львівській (552), Київській (464), Дніпропетровській (439) та Вінницькій (426) областях", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померли 130 осіб, зафіксовано 6792 випадки зараження, видужали 3491 особа 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 130 осіб, зафіксовано 6792 випадки зараження, видужали 3491 особа 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 130 осіб, зафіксовано 6792 випадки зараження, видужали 3491 особа 13

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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15.03.2021 08:34 Відповісти
27k тестів, якщо зробити 10к то буде взагалі 3к хворих.
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15.03.2021 08:40 Відповісти
"Поганий" народ. То не хотять тестуватися, то вакцінуватися. То вмирати, то одужувати. То, від дня тижня дуже залежить...
А якщо серйозно подивитись:
Кіровоградська обл 10 випадків
Луганська обл 19 випадків
Житомирська (778)
Львівська (552)

А чи не пора розібратися в причинах такої різниці?
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15.03.2021 09:39 Відповісти
позавчора було зроблено десь 90к тестів, сьогодні 27к. Ось тому і так мало.
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15.03.2021 10:47 Відповісти
А от ОРВИ сколько? Или нет такой болезни уже? А от гриппа? Или он тоже исчез?
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15.03.2021 09:52 Відповісти
Або ти не хворів ковідом, або в легкій формі. Інакше ти ніколи б не порівнював орві та ковід.
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15.03.2021 10:48 Відповісти
)
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15.03.2021 15:13 Відповісти
я ничего не сравниваю, я вопрос совершенно другой задал - не спрыгивай если уже собрался отвечать
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15.03.2021 15:14 Відповісти
от орві вмирають сотнями кожного дня? Смертність від грипу десь 0.02 особи на 100 000 населення, а від ковід 3-4% згідно з ВООЗ. Я не буду бажати тобі поганого, лише пережити те, що я пережив з ковід, і тоді я подивлюсь, які ти смайліки будешь залишати.
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15.03.2021 17:29 Відповісти
 
 