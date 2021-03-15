В Україні за добу від COVID-19 померли 130 осіб, зафіксовано 6792 випадки зараження, видужали 3491 особа
За минулу добу в Україні виявлено 6792 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"6792 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 15 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 326 дітей та 109 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 2 497 осіб;
летальних випадків – 130;
одужало – 3 491 особа;
здійснено тестувань за добу – 27 598 (зокрема методом ПЛР – 17 338, методом ІФА – 3 236, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 7 024).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 467 548 осіб;
одужало – 1 226 007 осіб;
летальних випадків – 28 433;
проведено ПЛР-тестувань – 7 377 404.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (778), Львівській (552), Київській (464), Дніпропетровській (439) та Вінницькій (426) областях", - розповів Степанов.
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А якщо серйозно подивитись:
Кіровоградська обл 10 випадків
Луганська обл 19 випадків
Житомирська (778)
Львівська (552)
А чи не пора розібратися в причинах такої різниці?