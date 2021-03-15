В Україні за добу від COVID-19 померли 130 осіб, зафіксовано 6792 випадки зараження, видужали 3491 особа

За минулу добу в Україні виявлено 6792 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"6792 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 15 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 326 дітей та 109 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 2 497 осіб;

летальних випадків – 130;

одужало – 3 491 особа;

здійснено тестувань за добу – 27 598 (зокрема методом ПЛР – 17 338, методом ІФА – 3 236, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 7 024).

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 467 548 осіб;

одужало – 1 226 007 осіб;

летальних випадків – 28 433;

проведено ПЛР-тестувань – 7 377 404.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (778), Львівській (552), Київській (464), Дніпропетровській (439) та Вінницькій (426) областях", - розповів Степанов.





