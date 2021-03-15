Пандемія COVID-19 забрала життя 2,6 млн людей, кількість захворілих - 120,4 млн. За добовим приростом захворілих Україна піднялася на 9-те місце у світі і на 5-те в Європі
Станом на ранок 15 березня у світі зареєстрували 363 965 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу 5774 особи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 120 417 285 випадків інфікування, з них 363 965 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 665 249 осіб, з них 5774 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 96,9 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Велика Британія.
Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 9-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 5.
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"6 792 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 15 марта 2021 годаИсточник: https://censor.net/ru/n3253269
Глобальное потепление уже закончилось?
Или этой зимой чё то ни у кого глобально не потеплело?
Теперь новая супернапасть высосанная из пальца: глобальная пандемия!
Оно б то ничего если бы от этого страдали только верующие из секты свидетелей коронавируса. Но они же и остальным год жизни уже угробили и пошли на второй.
И всё из за одной из разновидностей гриппа ,который был всю жизнь и от которого люди также получали осложнения,умирали. Но никто не устраивал вокруг этого танцы с бубнами.
А те 120 млн которые наскребли за год всеми возможными способами это мизер по сравнению даже с обычной статистикой по заболеванию гриппом.
от ковида за все время эпидемии умерло 28300. почему истерика только по вирусу ?
Рузкій! Воткі ніт, парєбрік там