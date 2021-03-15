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Новини Коронавірус і карантин
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Пандемія COVID-19 забрала життя 2,6 млн людей, кількість захворілих - 120,4 млн. За добовим приростом захворілих Україна піднялася на 9-те місце у світі і на 5-те в Європі

Пандемія COVID-19 забрала життя 2,6 млн людей, кількість захворілих - 120,4 млн. За добовим приростом захворілих Україна піднялася на 9-те місце у світі і на 5-те в Європі

Станом на ранок 15 березня у світі зареєстрували 363 965 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу 5774 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 120 417 285 випадків інфікування, з них 363 965 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 665 249 осіб, з них 5774 за минулу добу.

Пандемія COVID-19 забрала життя 2,6 млн людей, кількість захворілих - 120,4 млн. За добовим приростом захворілих Україна піднялася на 9-те місце у світі і на 5-те в Європі 01

Побороли хворобу і вилікувалися 96,9 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Головний інфекціоніст США Фаучі попередив про загрозу нової хвилі COVID-19

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Велика Британія.

Пандемія COVID-19 забрала життя 2,6 млн людей, кількість захворілих - 120,4 млн. За добовим приростом захворілих Україна піднялася на 9-те місце у світі і на 5-те в Європі 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 9-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 5.

Пандемія COVID-19 забрала життя 2,6 млн людей, кількість захворілих - 120,4 млн. За добовим приростом захворілих Україна піднялася на 9-те місце у світі і на 5-те в Європі 03
Пандемія COVID-19 забрала життя 2,6 млн людей, кількість захворілих - 120,4 млн. За добовим приростом захворілих Україна піднялася на 9-те місце у світі і на 5-те в Європі 04

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
А шо?
Глобальное потепление уже закончилось?
Или этой зимой чё то ни у кого глобально не потеплело?

Теперь новая супернапасть высосанная из пальца: глобальная пандемия!
Оно б то ничего если бы от этого страдали только верующие из секты свидетелей коронавируса. Но они же и остальным год жизни уже угробили и пошли на второй.
И всё из за одной из разновидностей гриппа ,который был всю жизнь и от которого люди также получали осложнения,умирали. Но никто не устраивал вокруг этого танцы с бубнами.
А те 120 млн которые наскребли за год всеми возможными способами это мизер по сравнению даже с обычной статистикой по заболеванию гриппом.
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15.03.2021 08:40
+4
По состоянию на 01.01.2019 год в Украине от злокачественных новообразований умерло 77 836 человек.

от ковида за все время эпидемии умерло 28300. почему истерика только по вирусу ?
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15.03.2021 08:42
+3
А Найсвітліший казав, що ми чемпіони, а виявляється тільки на 9 місці. Як там асфальт? Лікує?
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15.03.2021 08:27
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А Найсвітліший казав, що ми чемпіони, а виявляється тільки на 9 місці. Як там асфальт? Лікує?
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15.03.2021 08:27 Відповісти
Є ще куди рости Україні. А якби взагалі показувалася реальна картина захворюваності, то ми і зараз були б о-го-го
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15.03.2021 08:38 Відповісти
Це перемога?
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15.03.2021 08:29 Відповісти
Пора вже зрозуміти, що без сивочолого гетьмана вже другий рік виключно зрадозрадні зради!
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15.03.2021 08:47 Відповісти
Я лише повтрюю те що писали ЗЕлохи до виборів. Тепер їм прилітає отвєтка.
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15.03.2021 08:56 Відповісти
Пандемія COVID-19 забрала життя 2,6 млн людей, кількість захворілих - 120,4 млн. За добовим приростом захворілих Україна піднялася на 9-те місце у світі і на 5-те в Європі - Цензор.НЕТ 6141
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15.03.2021 08:55 Відповісти
Вже не просто майстри, а - міжнародного класу!
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15.03.2021 09:13 Відповісти
Нам пытаются впарить искаженныеи устаоревшие данные. На самом деле:
"6 792 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 15 марта 2021 годаИсточник: https://censor.net/ru/n3253269
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15.03.2021 08:37 Відповісти
А шо?
Глобальное потепление уже закончилось?
Или этой зимой чё то ни у кого глобально не потеплело?

Теперь новая супернапасть высосанная из пальца: глобальная пандемия!
Оно б то ничего если бы от этого страдали только верующие из секты свидетелей коронавируса. Но они же и остальным год жизни уже угробили и пошли на второй.
И всё из за одной из разновидностей гриппа ,который был всю жизнь и от которого люди также получали осложнения,умирали. Но никто не устраивал вокруг этого танцы с бубнами.
А те 120 млн которые наскребли за год всеми возможными способами это мизер по сравнению даже с обычной статистикой по заболеванию гриппом.
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15.03.2021 08:40 Відповісти
Мышебрат, с чего бы такая озабоченность?
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15.03.2021 09:18 Відповісти
По состоянию на 01.01.2019 год в Украине от злокачественных новообразований умерло 77 836 человек.

от ковида за все время эпидемии умерло 28300. почему истерика только по вирусу ?
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15.03.2021 08:42 Відповісти
Тому що ракові пухлини не передаються повітряно-крапельним шляхом, а ковід передається. Невже так важко зрозуміти різницю? Чому ви, тупорилі антиковідники, постійно запитуєте про серцево-судинні та ракові хвороби, з якими хвора людина могла би ще жити, а підчипивши ковід ця людина дуже швидко помирає.
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15.03.2021 08:50 Відповісти
с чем жить и жить с онкологией ? масочница тупорылая
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15.03.2021 08:55 Відповісти
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15.03.2021 09:05 Відповісти
колобка своего дома будешь щелкать
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15.03.2021 09:33 Відповісти
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15.03.2021 09:34 Відповісти
Цікаво, скільки серед захворівших тупорилих антиковідників, які ходять з відкритим забралом та заражають оточуючих. Через цих істот ми взагалі ніколи з карантину не вийдемо.
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15.03.2021 08:45 Відповісти
Сам здохнеш від своєї хворої голови та чорного рота.
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15.03.2021 09:26 Відповісти
Вимагаємо негайного переведення усіх закладів освіти на дистанційну форму навчання!!! Це жах, що твориться в лікарнях...
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15.03.2021 08:59 Відповісти
Йди вже до школи, малюк, на другий урок встигнеш.
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15.03.2021 09:19 Відповісти
Танкістка! Як там здоров'я? Ковід ще не підчепила?
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15.03.2021 09:28 Відповісти
Я його не шукаю.
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15.03.2021 10:00 Відповісти
Каббала тебе захистить від ковіду.
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15.03.2021 10:26 Відповісти
Яке в тебе "цікаве" життя - дрижати під телевізором і ховатись від ковіду. Ще й верещати: "А чому всі не перелякані ковідом?!!"
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15.03.2021 10:11 Відповісти
«Дрижати» - це якою мовою?
Рузкій! Воткі ніт, парєбрік там
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15.03.2021 10:20 Відповісти
Так ти ще й неграмотна?
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15.03.2021 10:36 Відповісти
Ніколи це слово не використовую, завжди кажу - тремтіти.
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15.03.2021 10:52 Відповісти
Ти сюди прийшло мене обговорювати чи новину?
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15.03.2021 10:53 Відповісти
ладно, більше не буду...
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15.03.2021 11:05 Відповісти
З чого ти взяв, шо вони бояться того ковіду?
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15.03.2021 10:23 Відповісти
 
 