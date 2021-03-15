Пандемія COVID-19 забрала життя 2,6 млн людей, кількість захворілих - 120,4 млн. За добовим приростом захворілих Україна піднялася на 9-те місце у світі і на 5-те в Європі

Станом на ранок 15 березня у світі зареєстрували 363 965 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу 5774 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 120 417 285 випадків інфікування, з них 363 965 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 665 249 осіб, з них 5774 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 96,9 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Велика Британія.

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 9-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 5.



