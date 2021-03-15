За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 2018 осіб, загалом - 53 155, - МОЗ

За добу найбільшу кількість щеплень проти коронавірусу зробили в Донецькій області - 260.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"2018 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 14 березня 2021 року в Україні. Від початку кампанії щеплено 53 155 осіб, з них отримали 1 дозу – 53 155 осіб. За добу найбільшу кількість щеплених зафіксовано в Донецькій області (260 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (5044 щеплення), найменша - в Чернігівській області (1006 щеплень)", - йдеться в повідомленні.

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