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Новини Коронавірус і карантин
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Взаємозв'язок між смертю людей і застосуванням вакцини AstraZeneca нині не виявлено, - регулятор з ліків Італії

Взаємозв'язок між смертю людей і застосуванням вакцини AstraZeneca нині не виявлено, - регулятор з ліків Італії

Достовірних даних про те, що вакцина проти COVID-19 від AstraZeneca становить небезпеку для здоров'я, на сьогодні немає.

Про це заявив у неділю голова Італійського агентства з лікарських засобів Джорджо Палу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Взаємозв'язок між смертю людей і вакциною AstraZeneca нині не виявлено", - наводить його слова італійське телебачення.

Зі свого боку, влада італійської області П'ємонт у неділю призупинила застосування однієї з партій цієї вакцини. Таке рішення регіональна влада ухвалила після смерті людини незабаром після вакцинації.

Крім того, раніше цього тижня влада Італії теж зупинила застосування в країні вакцини з однієї з партій після того, як помер 43-річний військовий на Сицилії. Нині експерти встановлюють, чи могла його смерть бути спровокована щепленням.

Цього тижня низка європейських країн призупинили застосування препарату від AstraZeneca, коли з'ясувалося, що, можливо, вакцина в дуже рідкісних випадках провокує утворення тромбів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": AstraZeneca: Зв'язку вакцинації з формуванням тромбів не виявлено

Автор: 

вакцина (4419) Італія (1565) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Звичайно - як фіксувати смерть ВІд коронавірусу - то ніяких доказів і зв'язків не потрібно, - достатньо лише позитивного тесту.
А коли люди помирають зразу після вакцинації - то тут бачите потрібно доводити.
Подвійні стандарти.
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15.03.2021 10:10
+2
Взаимосвязь между смертью людей и вакциной AstraZeneca сейчас не выявлена
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15.03.2021 09:05
+2
Вакцина - не эликсир бессмертия и не гарантирует, что у кого-нибудь смерть от его собственных болячек не совпадет по времени с вакцинацией, особенно если вакцинируются миллионы. К тому же это какой-никакой стресс для организма, раз заставляет иммунитет напрягаться.
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15.03.2021 09:22
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Я без вакцины. И гражданин. Поэтому: Зеля иди н@нуй!
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15.03.2021 09:04 Відповісти
Взаимосвязь между смертью людей и вакциной AstraZeneca сейчас не выявлена
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15.03.2021 09:05 Відповісти
Ніхто нічого не знає. Відбувається пошук методом втику. Все проясниться років через 5. Так кажуть знаючі люди.
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15.03.2021 09:33 Відповісти
Вакцина - не эликсир бессмертия и не гарантирует, что у кого-нибудь смерть от его собственных болячек не совпадет по времени с вакцинацией, особенно если вакцинируются миллионы. К тому же это какой-никакой стресс для организма, раз заставляет иммунитет напрягаться.
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15.03.2021 09:22 Відповісти
хочу послати нашу владу асфальт ложити по вільських дорогах.
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15.03.2021 09:44 Відповісти
все равно "шмурдяк-зрада-шмурдяк-зрада".
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15.03.2021 09:47 Відповісти
Со своей стороны, власти итальянской области Пьемонт в воскресенье приостановили применение одной из партий этой вакцины. AstraZeneca , после привки которой,умерла учительница .Итальцы лгут так ,как будто сказаное ими ,самая истинная правда
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15.03.2021 10:10 Відповісти
Звичайно - як фіксувати смерть ВІд коронавірусу - то ніяких доказів і зв'язків не потрібно, - достатньо лише позитивного тесту.
А коли люди помирають зразу після вакцинації - то тут бачите потрібно доводити.
Подвійні стандарти.
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15.03.2021 10:10 Відповісти
Нормальну, американську вакцину ми і так навряд отримаємо. Або цей шмурдяк, або кацапський. Зелена влада завезе тільки те, на чому можно наварити.
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15.03.2021 11:16 Відповісти
Весь шум, який підняли зараз щодо імовірної неефективності / шкідливості / недоступності ... вакцин, піднятий так само штучно, як шум про барановірус і потім - про вакцини. Потихеньку обчєствєнноє мнєніє готують до того, що самим ефективним рішенням буде чіп на чоло і праву руку.
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15.03.2021 11:44 Відповісти
брехуны
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18.03.2021 16:48 Відповісти
 
 