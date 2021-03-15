Взаємозв'язок між смертю людей і застосуванням вакцини AstraZeneca нині не виявлено, - регулятор з ліків Італії

Достовірних даних про те, що вакцина проти COVID-19 від AstraZeneca становить небезпеку для здоров'я, на сьогодні немає.

Про це заявив у неділю голова Італійського агентства з лікарських засобів Джорджо Палу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Взаємозв'язок між смертю людей і вакциною AstraZeneca нині не виявлено", - наводить його слова італійське телебачення.

Зі свого боку, влада італійської області П'ємонт у неділю призупинила застосування однієї з партій цієї вакцини. Таке рішення регіональна влада ухвалила після смерті людини незабаром після вакцинації.

Крім того, раніше цього тижня влада Італії теж зупинила застосування в країні вакцини з однієї з партій після того, як помер 43-річний військовий на Сицилії. Нині експерти встановлюють, чи могла його смерть бути спровокована щепленням.

Цього тижня низка європейських країн призупинили застосування препарату від AstraZeneca, коли з'ясувалося, що, можливо, вакцина в дуже рідкісних випадках провокує утворення тромбів.

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