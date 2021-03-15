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Батьки знали, але нічого не робили: в Житомирській області чоловік ґвалтував свою хрещеницю

Батьки знали, але нічого не робили: в Житомирській області чоловік ґвалтував свою хрещеницю

Бердичівська місцева прокуратура забезпечила розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному у скоєнні насильницьких дій сексуального характеру щодо малолітньої дівчинки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Злочин скоїв 47-річний чоловік, який тривалий час приходив "у гості" до хрещениці і ґвалтував малолітню.

Як наголошується, незважаючи на те, що батьки були інформовані про вчинення злочину щодо своєї дочки, проте ніяких заходів до припинення протиправних дій не зробили, органом попереднього розслідування розпочато кримінальне провадження за фактом неналежного виконання батьками своїх обов'язків із догляду за дитиною за ст. 166 КК України.

Також читайте: Затримано другого підозрюваного у зґвалтуванні 19-річної дівчини, - Нацполіція. ФОТО

"Бердичівський міськрайонний суд врахував принципову позицію ювенального прокурора про вчинення підозрюваним особливо тяжкого злочину і 12.03.2021 р. виніс постанову про застосування тримання під вартою без права внесення грошової застави.

Відразу після закінчення засідання, в залі суду на насильника одягли наручники і відправили до слідчого ізолятора", - сказано в повідомленні.

Органом попереднього розслідування йому інкримінується вчинення кримінального злочину за ч. 4 ст. 152 КК України.

Досудове розслідування проводить територіальний відділ поліції.

Бердичівська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво.

Санкцією вказаної статті передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.

Автор: 

діти (5053) зґвалтування (384) Житомирська область (1260)


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Топ коментарі
+22
Люто! Хресний ґвалтує похресницю!. Хоча перед Богом вважається духовним батьком. Навіщо взагалі ті горе-батьки дитину хрестили, якщо не розуміють дикість цього злочину?
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15.03.2021 09:08
+21
Если родители знали но ничего не делали то их нужно сажать вместе с насильником.
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15.03.2021 09:11
+15
А я бы в первую очередь родителей судил !. Продать и предать своего ребенка- самое страшное преступление.
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15.03.2021 09:10
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Его Нуна !
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15.03.2021 09:05 Відповісти
Люто! Хресний ґвалтує похресницю!. Хоча перед Богом вважається духовним батьком. Навіщо взагалі ті горе-батьки дитину хрестили, якщо не розуміють дикість цього злочину?
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15.03.2021 09:08 Відповісти
Хрестили для того, щоб у них був собутильник.
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15.03.2021 10:32 Відповісти
Схоже, що і спонсор пиятик.
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15.03.2021 11:03 Відповісти
В смыслее знали и не предпринимали ничего??? Как такое может быть?
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15.03.2021 09:09 Відповісти
Нормальным людям это не понять
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15.03.2021 10:28 Відповісти
ну и семейка, может они все таким образом и появились на свет?
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15.03.2021 09:10 Відповісти
А я бы в первую очередь родителей судил !. Продать и предать своего ребенка- самое страшное преступление.
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15.03.2021 09:10 Відповісти
може вони за це гроші брали.
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15.03.2021 09:17 Відповісти
Таким пляшки достатньо.
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15.03.2021 09:26 Відповісти
Если родители знали но ничего не делали то их нужно сажать вместе с насильником.
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15.03.2021 09:11 Відповісти
Давал бутылку самогонки алкашам-родителям и делай что хочешь...
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15.03.2021 09:11 Відповісти
может алкаши ...
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15.03.2021 09:13 Відповісти
В мире животных...
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15.03.2021 09:13 Відповісти
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15.03.2021 09:26 Відповісти
так этот крестник просто больной... его надо не просто лечить... ему раны в головном мозге надо вырезать...
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15.03.2021 09:21 Відповісти
Не крестник, а крестный, как и родители.

Не понятно, как в такой ситуации вообще стало об этом известно - мб ребенок рассказал учителям или что-то в этом роде...
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15.03.2021 09:41 Відповісти
Виродки.
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15.03.2021 09:28 Відповісти
Интересуюсь, как в СИЗО к таким относятся на данный момент?
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15.03.2021 10:15 Відповісти
Там теж вже давно не має ніяких "понятій". Буде "гріти" (бабки, сигарети, жрачка, наркота) нічого не буде.
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15.03.2021 11:14 Відповісти
ненадлежащее исполнение родительских обязанностей или сдача в аренду дочери, тоесть вовлечение в проституцию, тоесть торговля телом ребенка. первое сдесь совсем не катит. родители должны седеть вместе с (кресным)
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15.03.2021 10:23 Відповісти
Християни вони такі, да. Брати і сестри во Христі, батьки і діти, раби Божі... Возлюблюють одне одного, усе як треба.
Це ж вам не якісь там срані бездуховні атеїсти, які навіть не люди, бо у них душі немає.
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15.03.2021 10:25 Відповісти
Дядя, ты дурак? При чем здесь христиане?
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15.03.2021 10:37 Відповісти
Племінниця, ти тупа, чи що? Звичайно, це ж атеїсти хрестять дітей, хто ж іще? Так що християни тут ні до чого, як ти і кажеш.
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15.03.2021 11:06 Відповісти
Я говорю о том, что исполнить обряд крещения, а потом нажраться на крестинах , ещё не означает быть христианином. Эти люди , вернее, нелюди не христиане, они бездуховное быдло
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15.03.2021 11:16 Відповісти
Яка зручна позиція. Поки християнина не спіймали за руку за чимось поганим - то він істинний християнин. А як тільки зловили - то одразу він уже перестав бути християнином, у ту ж секунду він зробився атеїстом. Як геніально, як зручно!

Десь я тільки вже таке чув... Ой, де ж я це чув... О!!! Згадав!!!!
Це ж Лавров казав, отой що сумна коняка! Наших військових там, каже, нєт! Вони каже, як тільки знімають шеврони і перетинають кордон України - то одразу перестають бути нашими військовими. Вони в отпускє, каже! А форму і танки в воєнторгє взяли.

Отак і християни, я поняв! Іхтамнєт! Єто нє мьі! Нє хрістіанє, смислє. То всьо прокляті атеїсти!
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15.03.2021 12:14 Відповісти
То есть атеисты белые и пушистые. Преступлений никогда не совершают? Иудеи, мусульмане, буддисты - ?
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15.03.2021 13:59 Відповісти
Що значить "атеїсти білі і пухнасті"???
Я ж прямо написав: "То всьо прокляті атеїсти!" - це ж остання фраза мого посту.
Пані Тетяна твердить що християни - завжди білі і пухнасті, а якщо якийсь християнин спійманий на місці злочину - то він одразу не християнин, і тому читай пункт перший: християни завжди білі і пухнасті.

То пане Полтава-Харків, ви вже визначтеся, кого ви підтримуєте - Тетяну чи мене.
Якщо мене - то чому ви опонуєте моїм словам? Опонуйте Тетяні, пишіть це їй.
А якщо підтримуєте Тетяну - то схоже у вас шизофренія, бо це стиль шизофреника допускати дві взаємовиключні думки у своїй голові.

Визначтеся - ви написали не на ту адресу чи ви шизофреник?
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15.03.2021 14:44 Відповісти
Ооо, как все запущено. Извините, больше Вас не побеспокою.
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15.03.2021 19:27 Відповісти
Зараховано.
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15.03.2021 20:03 Відповісти
Розказати про злочини атеїстів? Почитайте історію совка.
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15.03.2021 10:41 Відповісти
ті атеїсти зараз самі вірні УПЦМПешники.
Всі партійні чинуші совка, які в ті часи бігали і дивились за тим щоб віряни не ходили до церкви, і спецом на свята всякі "суботнікі" влаштовували, зараз або дякують, або самі ревні відвідувачі церков.
Тому цей совковий атеїзм то просто лінія партії )
Християне взагалі невірних різали на близькому сході, але то вже історія
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15.03.2021 10:57 Відповісти
Самое страшное преступление- когда насилуют детей. Какие это родители? Это падаль, неописуемые выродки, тупиковая ветвь человека. Если с самого детства родители предатели, я не знаю, что происходит в душе этого ребёнка. Хорошо бы, чтобы эту девочку удочерили нормальные люди
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15.03.2021 10:36 Відповісти
Шо з людьми робиться?... Це просто жах...
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15.03.2021 10:41 Відповісти
Всіх 3 на нари, куди котиться ця країна.
Бідна дитина, вже життя їй знищили от такі батьки.
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15.03.2021 10:53 Відповісти
Сколько лет малолетней не сказано, возможно все 16.
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15.03.2021 11:25 Відповісти
мало..- до 14-ти...((((
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15.03.2021 11:42 Відповісти
У звірів такого немає.
А от в "людей" запросто.
А все тому, що немає жорсткості закону.
І взагалі по деяких статтях потрібно ввдити коефіцієнт ×2!
Десять років заробив, кантуй двадцять!
А батьки скоти!!!
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15.03.2021 12:47 Відповісти
сливки отродья
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18.03.2021 16:52 Відповісти
 
 