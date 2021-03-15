Батьки знали, але нічого не робили: в Житомирській області чоловік ґвалтував свою хрещеницю

Бердичівська місцева прокуратура забезпечила розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному у скоєнні насильницьких дій сексуального характеру щодо малолітньої дівчинки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Злочин скоїв 47-річний чоловік, який тривалий час приходив "у гості" до хрещениці і ґвалтував малолітню.

Як наголошується, незважаючи на те, що батьки були інформовані про вчинення злочину щодо своєї дочки, проте ніяких заходів до припинення протиправних дій не зробили, органом попереднього розслідування розпочато кримінальне провадження за фактом неналежного виконання батьками своїх обов'язків із догляду за дитиною за ст. 166 КК України.

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"Бердичівський міськрайонний суд врахував принципову позицію ювенального прокурора про вчинення підозрюваним особливо тяжкого злочину і 12.03.2021 р. виніс постанову про застосування тримання під вартою без права внесення грошової застави.

Відразу після закінчення засідання, в залі суду на насильника одягли наручники і відправили до слідчого ізолятора", - сказано в повідомленні.

Органом попереднього розслідування йому інкримінується вчинення кримінального злочину за ч. 4 ст. 152 КК України.

Досудове розслідування проводить територіальний відділ поліції.

Бердичівська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво.

Санкцією вказаної статті передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.