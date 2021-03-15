Батьки знали, але нічого не робили: в Житомирській області чоловік ґвалтував свою хрещеницю
Бердичівська місцева прокуратура забезпечила розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному у скоєнні насильницьких дій сексуального характеру щодо малолітньої дівчинки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Злочин скоїв 47-річний чоловік, який тривалий час приходив "у гості" до хрещениці і ґвалтував малолітню.
Як наголошується, незважаючи на те, що батьки були інформовані про вчинення злочину щодо своєї дочки, проте ніяких заходів до припинення протиправних дій не зробили, органом попереднього розслідування розпочато кримінальне провадження за фактом неналежного виконання батьками своїх обов'язків із догляду за дитиною за ст. 166 КК України.
"Бердичівський міськрайонний суд врахував принципову позицію ювенального прокурора про вчинення підозрюваним особливо тяжкого злочину і 12.03.2021 р. виніс постанову про застосування тримання під вартою без права внесення грошової застави.
Відразу після закінчення засідання, в залі суду на насильника одягли наручники і відправили до слідчого ізолятора", - сказано в повідомленні.
Органом попереднього розслідування йому інкримінується вчинення кримінального злочину за ч. 4 ст. 152 КК України.
Досудове розслідування проводить територіальний відділ поліції.
Бердичівська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво.
Санкцією вказаної статті передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
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Не понятно, как в такой ситуации вообще стало об этом известно - мб ребенок рассказал учителям или что-то в этом роде...
Це ж вам не якісь там срані бездуховні атеїсти, які навіть не люди, бо у них душі немає.
Десь я тільки вже таке чув... Ой, де ж я це чув... О!!! Згадав!!!!
Це ж Лавров казав, отой що сумна коняка! Наших військових там, каже, нєт! Вони каже, як тільки знімають шеврони і перетинають кордон України - то одразу перестають бути нашими військовими. Вони в отпускє, каже! А форму і танки в воєнторгє взяли.
Отак і християни, я поняв! Іхтамнєт! Єто нє мьі! Нє хрістіанє, смислє. То всьо прокляті атеїсти!
Я ж прямо написав: "То всьо прокляті атеїсти!" - це ж остання фраза мого посту.
Пані Тетяна твердить що християни - завжди білі і пухнасті, а якщо якийсь християнин спійманий на місці злочину - то він одразу не християнин, і тому читай пункт перший: християни завжди білі і пухнасті.
То пане Полтава-Харків, ви вже визначтеся, кого ви підтримуєте - Тетяну чи мене.
Якщо мене - то чому ви опонуєте моїм словам? Опонуйте Тетяні, пишіть це їй.
А якщо підтримуєте Тетяну - то схоже у вас шизофренія, бо це стиль шизофреника допускати дві взаємовиключні думки у своїй голові.
Визначтеся - ви написали не на ту адресу чи ви шизофреник?
Всі партійні чинуші совка, які в ті часи бігали і дивились за тим щоб віряни не ходили до церкви, і спецом на свята всякі "суботнікі" влаштовували, зараз або дякують, або самі ревні відвідувачі церков.
Тому цей совковий атеїзм то просто лінія партії )
Християне взагалі невірних різали на близькому сході, але то вже історія
Бідна дитина, вже життя їй знищили от такі батьки.
А от в "людей" запросто.
А все тому, що немає жорсткості закону.
І взагалі по деяких статтях потрібно ввдити коефіцієнт ×2!
Десять років заробив, кантуй двадцять!
А батьки скоти!!!