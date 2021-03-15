Глава ПАРЄ Дамс у ході візиту в Москву зможе порушити питання про повернення окупованого Криму і виведення військ з Донбасу, - "слуга народу" Мережко

Віцепрезидент Парламентської асамблеї Ради Європи, нардеп "Слуги народу" Олександр Мережко розраховує, що голова ПАРЄ Хендрік Дамс під час свого візиту в Москву 14-16 березня зможе порушити питання окупованого Криму, російської військової присутності на Донбасі і справи збитого російськими військовими літака Малайзійських авіаліній рейсу MH-17.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У пана Дамса широке коло питань, які він може порушити під час переговорів з росіянами: повернення Україні тимчасово окупованого Криму, взаємодія з міжнародним слідством у справі про збитий російськими військовими літак малайзійських авіаліній MH-17, виведення російських військ зі сходу України, звільнення українських заручників і політв'язнів, в тому числі активістів кримськотатарського народу. Чи скористається пан Дамс можливістю поставити ці питання перед "російськими партнерами"? Чекати відповіді недовго", - зазначив Мережко.

За словами парламентарія, ці питання - тільки українська складова, а крім них, "ще є питання, що стосуються Грузії, Молдови, є також і справа Навального, яка безпосередньо стосується авторитету Берліна, є і справа Скрипалів, щодо якої відома позиція Лондона".

"Не забудьмо і величезний блок проблемних питань щодо захисту прав людини в самій Росії і перспективи виконання цією державою рішень ЄСПЛ. Тобто йдеться про візит високопоставленого представника ПАРЄ в столицю держави - міжнародного терориста, представники якої в силу різних обставин поки перебувають за спільним столом міжнародних переговорів", - підкреслив Мережко.

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"Як відомо, восени минулого року росіяни так само наполегливо затягували до себе генерального секретаря Ради Європи Марію Пейчинович-Бурич і власне Хендріка Дамса, який дуже хотів, проте не зміг здійснити візит до Москви саме з огляду на коронавірус. Важливо зазначити, що цього разу українська сторона, як і напередодні візиту генерального секретаря Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич, довела до пана Дамса сигнали про репутаційні ризики візиту у відповідь. Я впевнений, що в європейському істеблішменті ще свіжі спогади про приниження Жозепа Бореля під час недавнього візиту в Росію", - додав нардеп.