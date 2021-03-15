Глобальне виробництво вакцин під загрозою через ухвалений Трампом закон про оборонну промисловість, - Financial Times

Два провідні індійські виробники вакцин від коронавірусу AstraZeneca і Johnson & Johnson попередили, що світове виробництво вакцин під загрозою через американський експортний контроль.

Про це пише Financial Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Махима Датла, виконавчий директор фармацевтичної компанії Biological E, сказав виданню, що американські постачальники, можливо, не зможуть виконувати замовлення глобальних клієнтів через використання Вашингтоном закону про оборонну промисловість, підписаного попереднім президентом США Дональдом Трампом в березні 2020 року.

"Це надзвичайно ускладнює розширення виробництва вакцин не тільки від коронавірусу, а й звичайних вакцин", - зазначив він, закликавши до термінового міжнародного втручання.

Також читайте: AstraZeneca скорочує поставки вакцини проти коронавірусу до країн ЄС у першому кварталі 2021 року, - європейські ЗМІ

Виконавчий директор Інституту сироватки Індії - найбільшого у світі виробника вакцин - Адар Пунавалла попередив, що закон про оборонну промисловість може підірвати глобальні зусилля з вакцинації.

"Вакцина Novavax, великим виробником якої ми є, потребує продуктів зі Сполучених Штатів. Ми говоримо про вільний глобальний доступ до вакцин. Якщо ми не зможемо отримати сировину зі США, то це буде серйозним обмежуючим фактором", - сказав Пунавалла.

Закон про оборонну промисловість дозволяє примушувати бізнес виконувати замовлення для військових потреб. Однак цього разу, як сказав сам Трамп після його підписання, мова про боротьбу з коронавірусом COVID-19. Він повідомив, що дія закону може бути поширена на виробництво респіраторів, масок, апаратів для штучної вентиляції легень та інших засобів для боротьби з COVID-19.

Президент Джо Байден продовжує керуватися цим законом. І хоча США замовили більш ніж достатньо доз препаратів для вакцинації кожної дорослої людини в країні, американським постачальникам доводиться докладати максимум зусиль, щоб виконати контракти з закордонними замовниками, пише газета.

Дефіцит вакцин від COVID-19 відчуває Євросоюз, який настійно закликав США дозволити вільний потік поставок ліків для розв'язання проблеми.

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус також попередив про глобальну нестачу життєво важливих компонентів, які обмежують виробництво препаратів від коронавірусу. За його словами, деякі країни ввели правові обмеження, які "ставлять під загрозу життя людей", і закликав не накопичувати запаси вакцин.