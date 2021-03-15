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Провідні американські медіа та демократична партія США підказують Зеленському, в чому проблема з дзвінком Байдена, - Шабунін

Провідні американські медіа та демократична партія США підказують Зеленському, в чому проблема з дзвінком Байдена, - Шабунін

Законопроєкт про звільнення директора НАБУ Артема Ситника є однією з проблемних зон у відносинах з адміністрацією Байдена.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

"Провідні американські медіа і дем.партія США підказують Зеленському, в чому проблема з дзвінком Байдена. The Washington Post вийшов з едіторіал (матеріал від імені всієї редакції), в якому пише: "Нова адміністрація США намагається спонукати Зеленського боротися з тотальною корупцією у себе в країні. (...) Президент має (...) наполягати на проведенні судової реформи, відновити незалежність НБУ і виключити будь-які спроби послабити НАБУ". При цьому Зеленський руками свого уряду вносить законопроєкт, який з політичних мотивів зносить директора НАБУ. Що, очевидно, ховає незалежність інституції", - зазначив він.

Також читайте: Washington Post про те, чому Байден не телефонує Зеленському: Він має порвати з Коломойським і підтримати кримінальне обвинувачення

"Але, може, це The Washington Post вигадує? Може, їм Порошенко/Сорос/рептилоїди цей едіторіал проплатили? Інше поважне видання Politico цитує конгресмена важковаговика від демократів Chris Murphy (D-Conn.): "НАБУ повинне мати повноваження, Ситник повинен мати можливість працювати незалежно - люди мають боятися його і його діяльності". Сенатор Мерфі не виключає, що Україна вже незабаром може втратити двопартійну підтримку з боку Конгресу США: "Хочу чітко донести: якщо в 2021 році темп реформи буде як у 2020-му, Конгресу буде важко продовжити підтримку України", - додав Шабунін.

"При цьому депутати Зеленського пхають законопроєкт уряду Зеленського про звільнення Ситника з політичних мотивів. В тому ж матеріалі Politico прямо пише, що цей законопроєкт є однією з проблемних зон у стосунках з адміністрацією Байдена. Я дуже сподіваюся, що така потрібна Україні розмова двох президентів відбудеться. Я не певний, що все почуте під час нього Зеленському сподобається. Єрмаку, переконаний, не сподобається точно", - резюмував він.

Провідні американські медіа та демократична партія США підказують Зеленському, в чому проблема з дзвінком Байдена, - Шабунін 01
Провідні американські медіа та демократична партія США підказують Зеленському, в чому проблема з дзвінком Байдена, - Шабунін 02

Автор: 

НАБУ (5063) Байден Джо (2883) Зеленський Володимир (23729) США (22643) Ситник Артем (862) Шабунін Віталій (534)


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Топ коментарі
+32
Та й сам Байден - 100% порохобот!

Ведущие американские медиа и демократическая партия США подсказывают Зеленскому, в чем проблема со звонком Байдена, - Шабунин - Цензор.НЕТ 9710
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15.03.2021 09:40
+29
И вместе с ним спорохатился . https://censor.net/ru/news/3253224/washington_post_o_tom_pochemu_bayiden_ne_zvonit_zelenskomu_on_doljen_porvat_s_kolomoyiskim_i_podderjat , https://www.politico.com/amp/news/2021/03/13/biden-ukraine-kyiv-putin-475546?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR2dAmYc4P-fMwhO9UP_GeshCPgszgF50nkOLX6bYZu8b52Dbe-Gwcecw4Y Politico , демократ Chris Murphy?
Ох, до чего же вы, зелебобики, предсказуемы в своих высерах.
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15.03.2021 09:37
+22
Це ви плутаєте його з іншим Вовой Зе, який примудрився в одному місці Вови П побачити бажання миру.
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15.03.2021 09:49
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Эхолалия - это симптом, при котором человек повторяет слова за своим собеседником, обычно не понимая их смысл. К примеру, это может быть повторение вопроса целиком или его последних слов вместо ответа на него.
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15.03.2021 11:27 Відповісти
Эхолалия может свидетельствовать о различных психических заболеваниях. В их числе - кататоническая шизофрения, синдром Ретта, синдром Туретта, синдром Аспергера, болезнь Пика, фенилпировиноградная олигофрения. Также она может являться симптомом задержки развития или нарушений зрения.
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15.03.2021 11:28 Відповісти
напиши що небудь, цапка! чи тебе попердолило?
воно й не дивно, з таким "букетом"
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15.03.2021 11:32 Відповісти
буду тепер подібних тобі називати "ехолалками"
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15.03.2021 11:33 Відповісти
да ты просто сам себе кашпировский, это гениально, не прерывай самовнушений!
на вот прочти само себе снова: "Эхолалия - это симптом, при котором человек повторяет слова за своим собеседником, обычно не понимая их смысл. К примеру, это может быть повторение вопроса целиком или его последних слов вместо ответа на него. Эхолалия может свидетельствовать о различных психических заболеваниях. В их числе - кататоническая шизофрения, синдром Ретта, синдром Туретта, синдром Аспергера, болезнь Пика, фенилпировиноградная олигофрения. Также она может являться симптомом задержки развития или нарушений зрения. напиши що небудь, цапка! чи тебе попердолило? воно й не дивно, з таким "букетом" буду тепер подібних тобі називати "ехолалками" "
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15.03.2021 11:43 Відповісти
ааааааааааааа
яке самонавіювання? ти про що, цап? тут буквально все про тебе і твої симптоми
с*ка))))) які ж ви, кацарилі боти, тупі...
це ж воно сиділо копіпастило, кожен смайлик вставляло на своє місце, і тепер задоволене собою сидить свою масну пику потирає... куратор, видай мідальку шизоїду!
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15.03.2021 11:49 Відповісти
ось тобі завдання на наступні півгодини:
к ц п ти т у п й
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15.03.2021 11:51 Відповісти
да ты просто сам себе гипротизёр, прогрессируешь, не останавливайся, продолжай самолечение. на вот прочти само себе снова: "ааааааааааааа яке самонавіювання? ти про що, цап? тут буквально все про тебе і твої симптоми
с*ка))))) які ж ви, кацарилі боти, тупі...
це ж воно сиділо копіпастило, кожен смайлик вставляло на своє місце, і тепер задоволене собою сидить свою масну пику потирає... куратор, видай мідальку шизоїду! ось тобі завдання на наступні півгодини: к ц п ти т у п й"
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15.03.2021 11:54 Відповісти
віталька євгоров сосьот пуй
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15.03.2021 11:56 Відповісти
о, ты себя ещё и "віталька євгоров" называешь, ну как тебе будет угодно.
продолжай самовнушение сам себе лично о себе: "віталька євгоров сосьот пуй "
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15.03.2021 12:04 Відповісти
заскріню це

ну і маємо чергове свідчення, що перед нами кацабот - жодна нормальна людина не дозволить використовувати власне ім'я у такому контексті...
прощавай, кацарил! підлога чату рже з тебе
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15.03.2021 12:09 Відповісти
ты гениальный само-гипнотизёр по кличке " віталька євгоров ".
продолжай самолечение самовнушением: " заскріню це

ну і маємо чергове свідчення, що перед нами кацабот - жодна нормальна людина не дозволить використовувати власне ім'я у такому контексті...
прощавай, кацарил! підлога чату рже з тебе "
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15.03.2021 12:26 Відповісти
само... само... судячи з усього, перед нами не просто кацапобот, а справжня "рузкая баба" без ємбаря... машка, самотик у тебе є? як нема юзай пляшку, а можна й дві одразу
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15.03.2021 12:34 Відповісти
перед нами - бот з двома, як мінімум, логінами https://censor.net/ru/user/482023 та https://censor.net/ru/user/482224
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15.03.2021 13:45 Відповісти
о! дякую...
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15.03.2021 13:50 Відповісти
чаморне, тебе тут вже з усім гімном спалили
пнх
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15.03.2021 18:35 Відповісти
азазазазазазазай
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15.03.2021 18:54 Відповісти
Это уже становится невыносимо. Байден позвони наконец.
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15.03.2021 10:36 Відповісти
Провідні американські медіа та демократична партія США підказують Зеленському, в чому проблема з дзвінком Байдена, - Шабунін - Цензор.НЕТ 5901.
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15.03.2021 10:56 Відповісти
байден коррупцинер по даннім СМИ и ТРАМПА!₴!!!!Но сытник то то же корруапционер(приключения на турбазе разбитая техника и к тому же без видимых успехов в работе... рука руку моёт!!! или моет- вора вора видит издалека Цитата

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник оказался в реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.
Источник: Единый государственный https://corruptinfo.nazk.gov.ua/ реестр Национального агентства предотвращения коррупции
Детали: Статьи, согласно которой Сытника привлечены к ответственности за совершение коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения: ч. 1 ст. 172-5 КУоАП Нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков.
Судебное решение вступило в законную силу 13 декабря.
Предыстория: 13 декабря 2019 директор НАБУ Артем Сытник проиграл апелляцию в Ровенском апелляционном суде по решению Сарненского суда Ровенской области, который осенью https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/6/7225519/ признал директора Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ровенской области и присудил штраф 3400 грн.Генпрокуратурой в отношении Сытника были составлены админпротоколы о его отдыхе в охотничьем хозяйстве в Ровенской области, который https://www.pravda.com.ua/news/2019/05/7/7214451/ оплатили другие люди и директор НАБУ не указал сумму в декларации. Сытник не оплатил средства за проживание в ходе своего отдыха в сумме 25 тысяч гривен.Сытник назвал врученный ему админпротокол https://www.pravda.com.ua/news/2019/07/12/7220774/ необоснованным . Он также заявил, что сомневается в https://www.pravda.com.ua/news/2019/08/6/7222898/ беспристрастности судьи, рассматривающего дело о получения им коррупционного подарка.
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15.03.2021 13:40 Відповісти
Якісь там адмінпротоколи ... Туфта, аби скинути Ситника.
От Європаламент на це дав одночасно відповідь і про НАБУ, якою керує Ситник, і про українські суди:
Європаламент

https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2021/02/12/7119706/ 41-42. Висловлює задоволення роботою НАБУ, яке, мабуть, є найефективнішою антикорупційною інституцією країни; надалі наголошує на необхідності зміцнення незалежності НАБУ; тому висловлює жаль з приводу спроб нападу та підриву антикорупційних інституцій членами Верховної Ради, зокрема спроб звільнити директора НАБУ та непрозорого процесу відбору директора САП;
https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2021/02/12/7119706/ Відзначає брак захисту активістів неурядових організацій та журналістів, які розкривають та піддають гласності корупцію, та закликає до ефективної імплементації нового закону про захист викривачів, який набрав чинності в січні 2020 року;
https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2021/02/12/7119706/ 45. Шкодує, що судова влада все ще є однією з гілок влади, що має найменшу довіру в Україні, і серйозно стурбований станом, в якому вона перебуває
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15.03.2021 14:39 Відповісти
Цей https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F процес має свою назву.
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15.03.2021 10:50 Відповісти
Всі питають у нього коли він нарешті посадить Порошенка. без посадки Порошенка і розслідування по фігурантам плівок Деркача, співпраці не буде.)
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15.03.2021 10:55 Відповісти
Коли якийсь секретар із секретарками чередуються правлінням держави ( ГАРАНТ у день, інші у ночі ),то і сам Бог не допоможе, навіть, коли схоче!!!- яка тут Америка,серед зрадників!!!
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15.03.2021 11:15 Відповісти
ведущим Американским медиа, демократическим партиям и Байдену подсказываю, ваЗЕлин-это малоПИД,,,роский, бенин нарко-Дегенерат, полностью зависимый от ПИД,,,раши( в частности от ермака) поставленным в Омане над ним смотрящим, а бене он ни чего не сделает потому что является его Халуем(ставоенником)+ подельником( дело про деньги украденные кучерявым с приват банка) которые оказались на офшорных счетах 95 квартала и т.д
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15.03.2021 11:45 Відповісти
Шабунин такое же г@вно, как Сергей Лещенко и прочие антикоррупционеры. Только если Соболеву стало стыдно и он спрятался, или как Наем занялись делом, то эти два бесстыжие гаврика продолжают быть балаболами. Хоть бы поизвинялись, вместе с Бигусом, перед Петром Порошенко, за всю ту ложь, которую за деньги русских вылили на Порошенко. Брали б уже Саакашвили, и уезжали на Рассию. Скатерью дорога.
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15.03.2021 11:57 Відповісти
сирожалещ на ютубе какойто побитый сидит, без апломба, с помутненным вглядом,вещует какие то несуразности, видно чуйка сработала - денег больше не дадут. А Бигус номера кластронов таки не передал, так же скучает. Пример Сашка стоит перед глазами, деньги нужно оттдавать. и с должностью агента влияние рейха придется попрощаться. И пить кофе никто уже не позовет. Им некогда. Таки да.
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15.03.2021 16:19 Відповісти
А хто підкаже дємократічєзкім подскажчікам (і заокеанським, і петріотічєскім), чому Кім не бере слухавки, коли Байден намагається йому зателефонувати - шослучілось?
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15.03.2021 13:43 Відповісти
сам же шел на поклон у Путину, убегал в Оман, созванивался, брал кешем, как кравчук, юля,витя ростовский) обещал "учесть интересы", посадить личного врага путина пороха,завести армию в казармы, недопустить уголовных дел по вите ростовскому,возвратить "страдальцев за веру", прекратить "издеваться" над единой церковю, забыть майдан, не чинить препятствий куму, а также считать абзац за абзацем, как предложил "великий немец" Минских соглашений. Всех хохлов убрать из руководства государством( путаются у великих под ногами) только на второстепенных должностях.никогда не трогать русского языка, И на все это с готовностью говорил- "всегда готов". А на деле- через эрмака ввязался в американские выборы, рейх хотел повторить тот же фокус что и Клинтон, не успел байден переехать в Белый дом, опять уголовные дела против байдена реанимируются, шмыгаль несет закон против набу, вовращает бабло бене. и т.д. Его отец в фильме про голобородько давал наказ - "не просри родину сынок", как в воду глядел отец -просрал.
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15.03.2021 16:04 Відповісти
ПОПЛЫЛ КЛОУН КОНКРЕТНО. НЕ ДОСИДИТ.
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15.03.2021 16:29 Відповісти
Зе-идиото-даунито-хромосому к сожалению этого не понять!
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15.03.2021 21:44 Відповісти
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