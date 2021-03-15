Провідні американські медіа та демократична партія США підказують Зеленському, в чому проблема з дзвінком Байдена, - Шабунін

Законопроєкт про звільнення директора НАБУ Артема Ситника є однією з проблемних зон у відносинах з адміністрацією Байдена.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

"Провідні американські медіа і дем.партія США підказують Зеленському, в чому проблема з дзвінком Байдена. The Washington Post вийшов з едіторіал (матеріал від імені всієї редакції), в якому пише: "Нова адміністрація США намагається спонукати Зеленського боротися з тотальною корупцією у себе в країні. (...) Президент має (...) наполягати на проведенні судової реформи, відновити незалежність НБУ і виключити будь-які спроби послабити НАБУ". При цьому Зеленський руками свого уряду вносить законопроєкт, який з політичних мотивів зносить директора НАБУ. Що, очевидно, ховає незалежність інституції", - зазначив він.

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"Але, може, це The Washington Post вигадує? Може, їм Порошенко/Сорос/рептилоїди цей едіторіал проплатили? Інше поважне видання Politico цитує конгресмена важковаговика від демократів Chris Murphy (D-Conn.): "НАБУ повинне мати повноваження, Ситник повинен мати можливість працювати незалежно - люди мають боятися його і його діяльності". Сенатор Мерфі не виключає, що Україна вже незабаром може втратити двопартійну підтримку з боку Конгресу США: "Хочу чітко донести: якщо в 2021 році темп реформи буде як у 2020-му, Конгресу буде важко продовжити підтримку України", - додав Шабунін.

"При цьому депутати Зеленського пхають законопроєкт уряду Зеленського про звільнення Ситника з політичних мотивів. В тому ж матеріалі Politico прямо пише, що цей законопроєкт є однією з проблемних зон у стосунках з адміністрацією Байдена. Я дуже сподіваюся, що така потрібна Україні розмова двох президентів відбудеться. Я не певний, що все почуте під час нього Зеленському сподобається. Єрмаку, переконаний, не сподобається точно", - резюмував він.



