Провідні американські медіа та демократична партія США підказують Зеленському, в чому проблема з дзвінком Байдена, - Шабунін
Законопроєкт про звільнення директора НАБУ Артема Ситника є однією з проблемних зон у відносинах з адміністрацією Байдена.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін.
"Провідні американські медіа і дем.партія США підказують Зеленському, в чому проблема з дзвінком Байдена. The Washington Post вийшов з едіторіал (матеріал від імені всієї редакції), в якому пише: "Нова адміністрація США намагається спонукати Зеленського боротися з тотальною корупцією у себе в країні. (...) Президент має (...) наполягати на проведенні судової реформи, відновити незалежність НБУ і виключити будь-які спроби послабити НАБУ". При цьому Зеленський руками свого уряду вносить законопроєкт, який з політичних мотивів зносить директора НАБУ. Що, очевидно, ховає незалежність інституції", - зазначив він.
"Але, може, це The Washington Post вигадує? Може, їм Порошенко/Сорос/рептилоїди цей едіторіал проплатили? Інше поважне видання Politico цитує конгресмена важковаговика від демократів Chris Murphy (D-Conn.): "НАБУ повинне мати повноваження, Ситник повинен мати можливість працювати незалежно - люди мають боятися його і його діяльності". Сенатор Мерфі не виключає, що Україна вже незабаром може втратити двопартійну підтримку з боку Конгресу США: "Хочу чітко донести: якщо в 2021 році темп реформи буде як у 2020-му, Конгресу буде важко продовжити підтримку України", - додав Шабунін.
"При цьому депутати Зеленського пхають законопроєкт уряду Зеленського про звільнення Ситника з політичних мотивів. В тому ж матеріалі Politico прямо пише, що цей законопроєкт є однією з проблемних зон у стосунках з адміністрацією Байдена. Я дуже сподіваюся, що така потрібна Україні розмова двох президентів відбудеться. Я не певний, що все почуте під час нього Зеленському сподобається. Єрмаку, переконаний, не сподобається точно", - резюмував він.
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воно й не дивно, з таким "букетом"
на вот прочти само себе снова: "Эхолалия - это симптом, при котором человек повторяет слова за своим собеседником, обычно не понимая их смысл. К примеру, это может быть повторение вопроса целиком или его последних слов вместо ответа на него. Эхолалия может свидетельствовать о различных психических заболеваниях. В их числе - кататоническая шизофрения, синдром Ретта, синдром Туретта, синдром Аспергера, болезнь Пика, фенилпировиноградная олигофрения. Также она может являться симптомом задержки развития или нарушений зрения. напиши що небудь, цапка! чи тебе попердолило? воно й не дивно, з таким "букетом" буду тепер подібних тобі називати "ехолалками" "
яке самонавіювання? ти про що, цап? тут буквально все про тебе і твої симптоми
с*ка))))) які ж ви, кацарилі боти, тупі...
це ж воно сиділо копіпастило, кожен смайлик вставляло на своє місце, і тепер задоволене собою сидить свою масну пику потирає... куратор, видай мідальку шизоїду!
к ц п ти т у п й
с*ка))))) які ж ви, кацарилі боти, тупі...
це ж воно сиділо копіпастило, кожен смайлик вставляло на своє місце, і тепер задоволене собою сидить свою масну пику потирає... куратор, видай мідальку шизоїду! ось тобі завдання на наступні півгодини: к ц п ти т у п й"
продолжай самовнушение сам себе лично о себе: "віталька євгоров сосьот пуй "
ну і маємо чергове свідчення, що перед нами кацабот - жодна нормальна людина не дозволить використовувати власне ім'я у такому контексті...
прощавай, кацарил! підлога чату рже з тебе
продолжай самолечение самовнушением: " заскріню це
ну і маємо чергове свідчення, що перед нами кацабот - жодна нормальна людина не дозволить використовувати власне ім'я у такому контексті...
прощавай, кацарил! підлога чату рже з тебе "
пнх
Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник оказался в реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.
Источник: Единый государственный https://corruptinfo.nazk.gov.ua/ реестр Национального агентства предотвращения коррупции
Детали: Статьи, согласно которой Сытника привлечены к ответственности за совершение коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения: ч. 1 ст. 172-5 КУоАП Нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков.
Судебное решение вступило в законную силу 13 декабря.
Предыстория: 13 декабря 2019 директор НАБУ Артем Сытник проиграл апелляцию в Ровенском апелляционном суде по решению Сарненского суда Ровенской области, который осенью https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/6/7225519/ признал директора Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ровенской области и присудил штраф 3400 грн.Генпрокуратурой в отношении Сытника были составлены админпротоколы о его отдыхе в охотничьем хозяйстве в Ровенской области, который https://www.pravda.com.ua/news/2019/05/7/7214451/ оплатили другие люди и директор НАБУ не указал сумму в декларации. Сытник не оплатил средства за проживание в ходе своего отдыха в сумме 25 тысяч гривен.Сытник назвал врученный ему админпротокол https://www.pravda.com.ua/news/2019/07/12/7220774/ необоснованным . Он также заявил, что сомневается в https://www.pravda.com.ua/news/2019/08/6/7222898/ беспристрастности судьи, рассматривающего дело о получения им коррупционного подарка.
От Європаламент на це дав одночасно відповідь і про НАБУ, якою керує Ситник, і про українські суди:
Європаламент
https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2021/02/12/7119706/ 41-42. Висловлює задоволення роботою НАБУ, яке, мабуть, є найефективнішою антикорупційною інституцією країни; надалі наголошує на необхідності зміцнення незалежності НАБУ; тому висловлює жаль з приводу спроб нападу та підриву антикорупційних інституцій членами Верховної Ради, зокрема спроб звільнити директора НАБУ та непрозорого процесу відбору директора САП;
https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2021/02/12/7119706/ Відзначає брак захисту активістів неурядових організацій та журналістів, які розкривають та піддають гласності корупцію, та закликає до ефективної імплементації нового закону про захист викривачів, який набрав чинності в січні 2020 року;
https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2021/02/12/7119706/ 45. Шкодує, що судова влада все ще є однією з гілок влади, що має найменшу довіру в Україні, і серйозно стурбований станом, в якому вона перебуває