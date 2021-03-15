За тиждень в Україні сталося понад 1,4 тис. пожеж: 51 людина загинула, 28 вдалося врятувати, - ДСНС

Протягом минулого тижня (з 08.03 по 14.03) під час пожеж загинула 51 людина, на водних об'єктах - 11.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Протягом тижня зареєстровано 1 тис. 691 надзвичайну подію. В результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 52 особи.

Ліквідовано 1 тис. 409 пожеж, врятовано на пожежах 28 осіб та не допущено знищення вогнем 470 будівель і 39 од. техніки. На пожежах загинула 51 особа, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 5 млн 31 тис. грн.

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Упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 129 виїздів, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 982 вибухонебезпечні предмети.

Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 11 осіб.

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