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За тиждень в Україні сталося понад 1,4 тис. пожеж: 51 людина загинула, 28 вдалося врятувати, - ДСНС

За тиждень в Україні сталося понад 1,4 тис. пожеж: 51 людина загинула, 28 вдалося врятувати, - ДСНС

Протягом минулого тижня (з 08.03 по 14.03) під час пожеж загинула 51 людина, на водних об'єктах - 11.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Протягом тижня зареєстровано 1 тис. 691 надзвичайну подію. В результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 52 особи.

Ліквідовано 1 тис. 409 пожеж, врятовано на пожежах 28 осіб та не допущено знищення вогнем 470 будівель і 39 од. техніки. На пожежах загинула 51 особа, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 5 млн 31 тис. грн.

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Упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 129 виїздів, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 982 вибухонебезпечні предмети.

Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 11 осіб.

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Автор: 

пожежа (4315) смерть (6743) ДСНС (5093) вода (1176)


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Ни фигасе ,у вас шо народ подурел в край ,🤔🙄😠☹️
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15.03.2021 09:54 Відповісти
Це в основному різне бидло самовипилюється, алкаші, любітєлі покурити в ліжку. Ті, що забивають на проводку, не прочищають димоходи, короче людішки яким давно вже все по.уй, крім того, де взяти пойла.
Діточок тільки жалко, яких вони понаплодювали. Невинні страждають. ((
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15.03.2021 10:05 Відповісти
 
 