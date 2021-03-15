AstraZeneca скорочує поставки вакцини проти коронавірусу до країн ЄС у першому кварталі 2021 року, - європейські ЗМІ

Компанія AstraZeneca оголосила про нові затримки поставок її вакцини проти COVID-19 Євросоюзу, мотивуючи це експортними обмеженнями.

Про це повідомили низка європейських ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"AstraZeneca змушена з жалем оголосити зниження поставок вакцини проти COVID-19 Європейському Союзу, попри свою невтомну роботу із прискорення постачання", - наводяться в публікаціях слова офіційного представника компанії.

За його словами, група AstraZeneca, яка стикається зі складнощами виробництва, ухвалила рішення звернутися до своїх центрів виробництва за межами ЄС, щоб забезпечувати поставки в 27 країн союзу, але, "на жаль, експортні обмеження скоротять постачання в першому кварталі". І, можливо, у другому теж, додав він.

Компанія мала намір поставити 100 млн доз у першій половині року - 30 млн у першому кварталі і 70 - у другому.

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Європейська комісія, що піддається критиці через повільне постачання ЄС вакцинами та порушення групою AstraZeneca своїх зобов'язань і яка вела переговори і укладала контракти від імені 27 держав-членів, намагається домогтися збільшення поставок у другому кварталі.

Вона сподівається досягти середнього темпу поставок приблизно 100 млн доз на місяць сумарно всіх дозволених Європейським агентством лікарських засобів вакцин із квітня по червень, тобто 300 млн доз за другий квартал. Єврокомісія планує прищепити до кінця літа 70% населення ЄС.

Англо-шведська компанія AstraZeneca вже оголошувала наприкінці січня, що зможе поставити країнам ЄС у першому кварталі лише 40 млн доз своєї вакцини замість 120 млн, передбачених контрактом, через виробничі труднощі на бельгійському підприємстві компанії.