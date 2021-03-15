Світовий конгрес українців виключив зі своїх лав Об'єднання українських товариств Латвії через "антиукраїнську позицію"

Рада директорів Світового Конгресу українців виключила зі своїх лав Об'єднання українських товариств Латвії, оскільки його діяльність демонструє антиукраїнську позицію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це СКУ повідомляє у Facebook.

"Рада директорів Світового Конґресу Українців (СКУ) після тривалого та прозорого розгляду питання виключила зі своїх лав Об’єднання українських товариств Латвії, оскільки його діяльність демонструє антиукраїнську позицію, що суперечить основним засадам діяльності та цінностям СКУ. Таке рішення СКУ вперше ухвалив за свою понад 50-літню історію", - йдеться в повідомленні.

Рішення було ухвалено за результатами тривалого моніторингу діяльності ОУОЛ, офіційного спілкування з його Проводом з наданням безпосередніх доказів про антиукраїнську діяльність ОУТЛ і проханням їх спростувати, консультацій з провідними українцями в Латвії, а також на підставі заслуховування на спеціальному засіданні Ради директорів 13 березня заступника голови цього об'єднання.

Також читайте: "Завдання Путіна прямолінійні. Він хоче контролювати Україну", - Ґрод

"На основі зібраної у відкритих джерелах інформації було встановлено, що члени та керівники ОУТЛ явно демонструють антиукраїнську позицію. Це включає пропагування різної антиукраїнської інформації в соціальних мережах; участь в акціях організацій, що керуються ідеологією "русского мира"; поширення дезінформації про війну на Сході України та наклепів на владу України, яка начебто є "фашистською хунтою", яка вбиває дітей; висловлювання, які дискредитують Революцію Гідності; просування ідеї про створення новоросійської республіки; ідеалізацію терористів та військових злочинців на Донбасі, зокрема Олександра Захарченка; співпрацю з російськими пропагандистськими ЗМІ; підтримку проросійських радикальних груп у Латвії, які підривають її суверенітет; пропагування у Латвії забороненої радянської символіки та історії; участь провідників та представників ОУТЛ у заходах Посольства Російської Федерації в Латвії; проведення культурних заходів у закладах РФ та запрошення на них дипломатичних представників держави-агресора", - зазначили в СКУ.

Зазначається, що ці докази були надані Президенту та Проводу ОУТЛ в офіційному письмовому зверненні, однак жоден із них не було спростовано ні письмово, ні під час виступу представника ОУТЛ на спеціальному засіданні Ради директорів СКУ. Все це стало причиною для виключення ОУТЛ із членства в СКУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Світовий конгрес українців закликав Зеленського та новий уряд уникати політично мотивованого правосуддя