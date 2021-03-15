УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4754 відвідувача онлайн
Новини
8 362 12

Світовий конгрес українців виключив зі своїх лав Об'єднання українських товариств Латвії через "антиукраїнську позицію"

Світовий конгрес українців виключив зі своїх лав Об'єднання українських товариств Латвії через

Рада директорів Світового Конгресу українців виключила зі своїх лав Об'єднання українських товариств Латвії, оскільки його діяльність демонструє антиукраїнську позицію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це СКУ повідомляє у Facebook.

"Рада директорів Світового Конґресу Українців (СКУ) після тривалого та прозорого розгляду питання виключила зі своїх лав Об’єднання українських товариств Латвії, оскільки його діяльність демонструє антиукраїнську позицію, що суперечить основним засадам діяльності та цінностям СКУ. Таке рішення СКУ вперше ухвалив за свою понад 50-літню історію", - йдеться в повідомленні.

Рішення було ухвалено за результатами тривалого моніторингу діяльності ОУОЛ, офіційного спілкування з його Проводом з наданням безпосередніх доказів про антиукраїнську діяльність ОУТЛ і проханням їх спростувати, консультацій з провідними українцями в Латвії, а також на підставі заслуховування на спеціальному засіданні Ради директорів 13 березня заступника голови цього об'єднання.

Також читайте: "Завдання Путіна прямолінійні. Він хоче контролювати Україну", - Ґрод

"На основі зібраної у відкритих джерелах інформації було встановлено, що члени та керівники ОУТЛ явно демонструють антиукраїнську позицію. Це включає пропагування різної антиукраїнської інформації в соціальних мережах; участь в акціях організацій, що керуються ідеологією "русского мира"; поширення дезінформації про війну на Сході України та наклепів на владу України, яка начебто є "фашистською хунтою", яка вбиває дітей; висловлювання, які дискредитують Революцію Гідності; просування ідеї про створення новоросійської республіки; ідеалізацію терористів та військових злочинців на Донбасі, зокрема Олександра Захарченка; співпрацю з російськими пропагандистськими ЗМІ; підтримку проросійських радикальних груп у Латвії, які підривають її суверенітет; пропагування у Латвії забороненої радянської символіки та історії; участь провідників та представників ОУТЛ у заходах Посольства Російської Федерації в Латвії; проведення культурних заходів у закладах РФ та запрошення на них дипломатичних представників держави-агресора", - зазначили в СКУ.

Зазначається, що ці докази були надані Президенту та Проводу ОУТЛ в офіційному письмовому зверненні, однак жоден із них не було спростовано ні письмово, ні під час виступу представника ОУТЛ на спеціальному засіданні Ради директорів СКУ. Все це стало причиною для виключення ОУТЛ із членства в СКУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Світовий конгрес українців закликав Зеленського та новий уряд уникати політично мотивованого правосуддя

Автор: 

Латвія (1345) пропаганда (2798) Світовий Конґрес Українців (76)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+20
То не українці, то промосковські хохли. Ватна маса, "одін народ" з путіним.
показати весь коментар
15.03.2021 10:03
+19
Лучше меньше - да лучше. Теперь ОУОЛ для Украины предатели, а для Путлера отработанный материал. Посмотрим, сколько это объединение просуществует без денег ФСБ
показати весь коментар
15.03.2021 09:59
+13
А, ну хохляцкого офицеря и их потомков любящих есесерию у нас тут просто море - асвабадители епта, что есть то есть.
показати весь коментар
15.03.2021 10:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Давно пора, там руководство одна сплошная вата!
показати весь коментар
15.03.2021 09:54 Відповісти
Лучше меньше - да лучше. Теперь ОУОЛ для Украины предатели, а для Путлера отработанный материал. Посмотрим, сколько это объединение просуществует без денег ФСБ
показати весь коментар
15.03.2021 09:59 Відповісти
То не українці, то промосковські хохли. Ватна маса, "одін народ" з путіним.
показати весь коментар
15.03.2021 10:03 Відповісти
Кацапизировались, предателии и сволочи(открыли вступ в ряды даже махровых кацапов)... обвешались колорадскими шнуркамки.. стали засланными мацковскими казачками...
показати весь коментар
15.03.2021 10:03 Відповісти
А, ну хохляцкого офицеря и их потомков любящих есесерию у нас тут просто море - асвабадители епта, что есть то есть.
показати весь коментар
15.03.2021 10:03 Відповісти
Абсолютно с Вами согласен. Я сам бывший военный, прослужил восемь лет на Балтийском Флоте и прекрасно помню, как мои сослуживцы, не желая доживать в Калининградской области, старались остаться на пенсии в Риге, Таллине, Клайпеде, Лиепае и других прибалтийских городах. Но жить в РСФСР они категорически не хотели. Такая же ситуация была на Черноморском, Северном и Тихоокеанском флотах, все москали и окацапленные хохлы рвались в Крым. Чем это обернулось для Украины всем известно. Так что, Янис, гоните их из своей страны сцанными тряпками и чем скорее - тем лучше.
показати весь коментар
15.03.2021 10:49 Відповісти
они везьде есть. єто как мусор.
показати весь коментар
15.03.2021 14:51 Відповісти
Хйло підкинув підофублів
показати весь коментар
15.03.2021 10:51 Відповісти
Є ще у світі порядні українці
показати весь коментар
15.03.2021 11:16 Відповісти
Росії заборонили вмикати на Олімпіаді "Катюшу" замість гімну Спортивний арбітражний суд (CAS) заборонив російській делегації використання пісні "Катюша" замість національного гімну на Олімпійських іграх 2021 і 2022 років.Джерело: https://apnews.com/article/tokyo-music-russia-germany-doping-ee3a96bd3ced1929d3e8c4092919fa7c Associated Press Деталі: У п'ятницю CAS відхилив пропозицію РФ використовувати на Олімпіадах пісню "Катюша" замість національного гімну, який заборонено використовувати протягом двох років через допінговий скандал.Дослівно заява суду: "Комісія CAS вважає, що заборона поширюється на будь-яку пісню, яка пов'язана з Росією або має згадки про неї, в тому числі й "Катюшу"".
показати весь коментар
15.03.2021 12:12 Відповісти
 
 