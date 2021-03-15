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Новини Коронавірус і карантин
13 072 25

Картина захворюваності на COVID-19 в Україні змінилася: важко хворіють молодші, зростає кількість госпіталізацій і летальних випадків, - "слуга народу" Радуцький

Картина захворюваності на COVID-19 в Україні змінилася: важко хворіють молодші, зростає кількість госпіталізацій і летальних випадків, -

Глава комітету з питань здоров'я нації, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький заявив, що нинішня картина захворюваності на COVID-19 в Україна відрізняється від тієї, яка спостерігалася на початку пандемії. Він вважає що це пов'язано з "британським" штамом коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна.

За словами Радуцького, зараз важкий перебіг хвороби фіксують серед більш молодих людей. Крім того, нині зменшується частка легких і безсимптомних форм, тоді як кількість госпіталізацій, навпаки, зростає.

"За такої ж динаміки виявлення нових заражень у листопаді-грудні у нас не було такої кількості госпіталізацій. А сьогодні йде рекордний рівень за весь час епідемії в країні. Що ще хвилює - це багато летальних випадків. І я думаю, що все це якраз пов'язано з британським варіантом вірусу", - сказав він.

Зазначимо, останні дослідження британських вчених підтвердили, що новий штам не тільки більш заразний, але і більш летальний - приблизно на 64%. В Україні "британський" вид вірусу виявили 4 березня в зразках, відібраних в Івано-Франківську за два тижні до цього.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу коронавірус підтвердили у 6792 осіб. Найбільше заражень в Житомирській області.

Також читайте: Якщо медсистема буде перевантажена, то від локдауну нікуди не подітися, - "слуга народу" Радуцький

Автор: 

карантин (18172) Радуцький Михайло (284) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
изменилась/ В разгар коронавируса "слуга народа" Радуцкий оставил Украину без марлевых масок.- Спекуляцию Радуцкого, который совершил преступление против государства, расследует СБУ.- В расследовании СБУ ничего не изменилось.
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15.03.2021 10:27
+3
А когда будет трибунал над зелеными ушлепками закупившими шмурдяк от которого все отказываются и провалившими вакцинацию?
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15.03.2021 10:29
+3
там две прививки каждому надо же, так что 40-60
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15.03.2021 10:31
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С епашці подякуйте, 10к вакцинацій в один день і це МАКЧИМУМ!

І головне, що готувалися!

Ще якихось 100 років ЗЕбілізму і ми подолаємо, поборемо та здобудему вмрішальну перемогу!

Так, ЗЕбіли?
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15.03.2021 10:23 Відповісти
Якщо не можете вакцинувати групи ризики: хворих, літніх, медиків, педагогів, поліціантів,то РОБІТЬ ХОТЬ ЩОСЬ !!! Переводьте школи на дистанційку, закривайте епіцентри, ресторани, кабаки!!! Кожень день натовпи дітей в транспорті без масок, тісно спілкуються, хворіють класами, а потім несуть ковід додому! Всі знайомі навколо хворіють, деякі вже другий раз ! Робіть, бо вас скинуть, коли родичі будусть масово втрачати рідних ! Картина захворюваності на COVID-19 в Україні змінилася: важко хворіють молодші, зростає кількість госпіталізацій і летальних випадків, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 8137
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15.03.2021 11:00 Відповісти
Вони, нічого не можуть, окрім пистіти!
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15.03.2021 11:06 Відповісти
Головне - це конфіскація всіх грошей і нерухомості олігархів, зєлі, слуг народа.
Створення комітету національного порятунку, якому передається уся повнота влади.
Введення в країні надзвичайного стану.
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15.03.2021 13:10 Відповісти
изменилась/ В разгар коронавируса "слуга народа" Радуцкий оставил Украину без марлевых масок.- Спекуляцию Радуцкого, который совершил преступление против государства, расследует СБУ.- В расследовании СБУ ничего не изменилось.
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15.03.2021 10:27 Відповісти
Ну ничего, вот вакцинируемся все через лет 20-30 тогда заживем.
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15.03.2021 10:27 Відповісти
там две прививки каждому надо же, так что 40-60
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15.03.2021 10:31 Відповісти
Так я две и посчитал, но при условии что недопрофессионалы-мародеры выйдут на "мегарекорд" по вакцинации в 6000-10000 тыс. человек в день.
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15.03.2021 10:37 Відповісти
так, паааапрашу! "мародер" у нас один, зарегистрирована торговая марка на имя. как со словом "гез" в свое время.
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15.03.2021 11:02 Відповісти
Де українська вакцина зестепашка, колаборант і взяточник.
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15.03.2021 11:04 Відповісти
А когда будет трибунал над зелеными ушлепками закупившими шмурдяк от которого все отказываются и провалившими вакцинацию?
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15.03.2021 10:29 Відповісти
Это они руку на пульсе типа держат. Надо бы им объяснить, что пульс измеряют на запястье руки, а не на шее...
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15.03.2021 10:30 Відповісти
А ведь закупили бы нормальную вакцину, все могло быть не так печально.
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15.03.2021 10:31 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3179292/***************************************************************************************************
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15.03.2021 10:49 Відповісти
Тож як могла бути інакше? То ж за освітою фельшер швидкої допомоги Міхаіл Борісовіч, бізнесмен великий
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15.03.2021 11:09 Відповісти
жид радуцкий на своем месте- там где деньги там и жиды
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15.03.2021 11:12 Відповісти
А кто ответит, что до сих пор почти 500 тыс. доз не использованы? Ведь они уже сегодня могли б спасти кому - то жизнь? Ситуация сейчас лежит на совести правительства, которое провалило закупку вакцин и умышленно провалило процес вакцинации во времени. С таким правительством у нас будет не только британский штамп и новый мутироваший украинский под названием Степанов.
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15.03.2021 11:11 Відповісти
А про що вони тоді кожен день будуть звітувати? Так цю кількость вакцини можна було вакцинувати за 2-3 дні. Наприклад, у Німетчині та Польщі вакцинують по 250 і 240 тис. доз у добу відповідно, а у нас у владі одні https://galka.if.ua/mi-maystri-sportu-po-borotbi-z-korona/ "майстри спорту по боротьбі з коронавірусом" (с)
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15.03.2021 11:40 Відповісти
в очереди уже больше 250 тысяч людей, а радуцкий до сих пор про антивакцинаторов говорит.
хотя бы вакцинируйте тех, кто хочет. но вакцин же нет.
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15.03.2021 11:56 Відповісти
Порошенко винен!!! адназначна!!
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15.03.2021 12:02 Відповісти
100%,будь он Президентом сейчас - ширяли бы Пфайзером поприколистов..
Хорошо,что сделали правильный выбор 2 года назад - теперь всё ******..
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15.03.2021 16:03 Відповісти
Картина захворюваності на COVID-19 в Україні змінилася: важко хворіють молодші, зростає кількість госпіталізацій і летальних випадків, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 8963
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15.03.2021 12:03 Відповісти
Те ж саме коїться в Європі і вже не перший місяць, а хтось тільки зараз помітив, що ми йдемо в Європу тернистим шляхом невпинних реформ?
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15.03.2021 13:53 Відповісти
Питання - чому із 170 захворівших на Ковід депутатів НІХТО НЕ ПОМЕР? Може й людей так лікуйте, га?
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15.03.2021 14:57 Відповісти
 
 