Картина захворюваності на COVID-19 в Україні змінилася: важко хворіють молодші, зростає кількість госпіталізацій і летальних випадків, - "слуга народу" Радуцький
Глава комітету з питань здоров'я нації, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький заявив, що нинішня картина захворюваності на COVID-19 в Україна відрізняється від тієї, яка спостерігалася на початку пандемії. Він вважає що це пов'язано з "британським" штамом коронавірусу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна.
За словами Радуцького, зараз важкий перебіг хвороби фіксують серед більш молодих людей. Крім того, нині зменшується частка легких і безсимптомних форм, тоді як кількість госпіталізацій, навпаки, зростає.
"За такої ж динаміки виявлення нових заражень у листопаді-грудні у нас не було такої кількості госпіталізацій. А сьогодні йде рекордний рівень за весь час епідемії в країні. Що ще хвилює - це багато летальних випадків. І я думаю, що все це якраз пов'язано з британським варіантом вірусу", - сказав він.
Зазначимо, останні дослідження британських вчених підтвердили, що новий штам не тільки більш заразний, але і більш летальний - приблизно на 64%. В Україні "британський" вид вірусу виявили 4 березня в зразках, відібраних в Івано-Франківську за два тижні до цього.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу коронавірус підтвердили у 6792 осіб. Найбільше заражень в Житомирській області.
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Так, ЗЕбіли?
Створення комітету національного порятунку, якому передається уся повнота влади.
Введення в країні надзвичайного стану.
хотя бы вакцинируйте тех, кто хочет. но вакцин же нет.
Хорошо,что сделали правильный выбор 2 года назад - теперь всё ******..