Постачали в РФ продукцію із захопленого заводу: СБУ викрила схему фінансування "ЛНР" на десятки мільйонів рублів

Служба безпеки України викрила протиправний механізм фінансування окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій території Луганщини. Організатори незаконно відправляли в країну-агресор продукцію захопленого бойовиками українського підприємства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники та слідчі СБ України задокументували, що кілька років ПАТ "Стахановський вагонобудівний завод" постачав продукцію, зокрема, для підприємств РФ. Встановлено, що виготовлені заводом комплектуючі вивозили через неконтрольовану ділянку державного кордону нашої держави. Частину виручених коштів завод сплачував у вигляді "податків" так званій адміністрації "ЛНР".

Зокрема, у 2018 році підприємство переказало до "бюджету" бойовиків понад мільйон російських рублів. За даними оперативників СБУ, обсяги фінансування заводом окупаційної влади та проросійських терористів загалом становлять десятки мільйонів рублів.

Служба безпеки України повідомила екскерівнику вагонобудівного заводу про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України. Правопорушника оголошено у загальнодержавний розшук.

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Спецоперація проводилась Головним управлінням СБ України у Донецькій та Луганській областях за координації та спільно з Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України.

Досудове розслідування за ст. 110-2 Кримінального кодексу України триває під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.