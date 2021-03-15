УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4754 відвідувача онлайн
Новини Окуповані території
5 411 16

Постачали в РФ продукцію із захопленого заводу: СБУ викрила схему фінансування "ЛНР" на десятки мільйонів рублів

Постачали в РФ продукцію із захопленого заводу: СБУ викрила схему фінансування

Служба безпеки України викрила протиправний механізм фінансування окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій території Луганщини. Організатори незаконно відправляли в країну-агресор продукцію захопленого бойовиками українського підприємства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники та слідчі СБ України задокументували, що кілька років ПАТ "Стахановський вагонобудівний завод" постачав продукцію, зокрема, для підприємств РФ. Встановлено, що виготовлені заводом комплектуючі вивозили через неконтрольовану ділянку державного кордону нашої держави. Частину виручених коштів завод сплачував у вигляді "податків" так званій адміністрації "ЛНР".

Зокрема, у 2018 році підприємство переказало до "бюджету" бойовиків понад мільйон російських рублів. За даними оперативників СБУ, обсяги фінансування заводом окупаційної влади та проросійських терористів загалом становлять десятки мільйонів рублів.

Служба безпеки України повідомила екскерівнику вагонобудівного заводу про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України. Правопорушника оголошено у загальнодержавний розшук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 2014 року СБУ відкрила понад 16,6 тис. кримінальних проваджень за фактами державної зради і тероризму, - Баканов

Спецоперація проводилась Головним управлінням СБ України у Донецькій та Луганській областях за координації та спільно з Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України.

Досудове розслідування за ст. 110-2 Кримінального кодексу України триває під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

Автор: 

бойовик (3414) росія (65007) СБУ (12790) фінансування (3103) Донбас (22354)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+2
Вроде нормально всё
показати весь коментар
15.03.2021 10:51
+1
видимо не отстегнул директор вовремя кому надо. до этого исправно платил, а тут что-то пошло не так. больше ничем не возможно объяснить то, что много лет никто из правоохренителей не видел очевидного.
показати весь коментар
15.03.2021 10:51
+1
Интересно, сколько с этого предприятия було переведено налогов в ПФУ??? А ведь, Украина выплачивает пенсии тамошним пенсам-сепаратюгамБ что совершенно не обязана делать, так как пенсии выплачиваются из налогов внесенных в ПФУ сейчас, а не когда-то 10-15-20 лет назад.
показати весь коментар
15.03.2021 12:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Только у меня сайт глючит - текста нет? НЕ мобильная версия.
показати весь коментар
15.03.2021 10:48 Відповісти
Вроде нормально всё
показати весь коментар
15.03.2021 10:51 Відповісти
одинь окуляры 👓
показати весь коментар
15.03.2021 10:56 Відповісти
Браузер обновился, после перезапуска попустило. На десятке других сайтов при этом было все в порядке.
показати весь коментар
15.03.2021 11:13 Відповісти
видимо не отстегнул директор вовремя кому надо. до этого исправно платил, а тут что-то пошло не так. больше ничем не возможно объяснить то, что много лет никто из правоохренителей не видел очевидного.
показати весь коментар
15.03.2021 10:51 Відповісти
орки Колесо Обзора в Донецке спилили
показати весь коментар
15.03.2021 10:54 Відповісти
под корень спилили
показати весь коментар
15.03.2021 11:00 Відповісти
Спилили потому что ремонт должна проводить украинская организация, но...
показати весь коментар
15.03.2021 11:59 Відповісти
Интересно, сколько с этого предприятия було переведено налогов в ПФУ??? А ведь, Украина выплачивает пенсии тамошним пенсам-сепаратюгамБ что совершенно не обязана делать, так как пенсии выплачиваются из налогов внесенных в ПФУ сейчас, а не когда-то 10-15-20 лет назад.
показати весь коментар
15.03.2021 12:13 Відповісти
та сколько таких вариков есть и не раскрыто кроме тысяч раскрытых та на миллиарды..цирк уродов
показати весь коментар
15.03.2021 14:05 Відповісти
А пенс-сепарюга це як вовк. Скількі його не корми все в ліс
дивится! Гарна відмазочка " там же наши люди!". Та ніколи вони вже
не будуть нашими, не дочекаємося. Окацаплена наволочь! Продалася раз,
продасться і вдругий і в третій!
показати весь коментар
15.03.2021 14:41 Відповісти
 
 