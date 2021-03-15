За добу в Києві через COVID-19 померли 20 осіб, видужали - 816, виявили 313 нових випадків, - Кличко. КАРТА
За минулу добу в Києві зафіксовано 313 нових випадків захворювання на коронавірус (загалом 146 711).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму Telegram написав мер Києва Віталій Кличко.
Так, захворіли 169 жінок віком від 18 до 91 року, 127 чоловіків віком від 18 до 87 років, 6 дівчаток від 10 місяців до 17 років і 11 хлопчиків від 1 до 17 років.
Також зафіксовано 20 летальних випадків від вірусу (загалом 2917). За добу госпіталізовано 41 пацієнта, 816 подолали коронавірус (загалом 99 181).
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (93), Деснянському (67) та Святошинському (29) районах.
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Андрей Сафhjyjd
показати весь коментар15.03.2021 11:01 Відповісти Мені подобається 0
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