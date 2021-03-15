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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Києві через COVID-19 померли 20 осіб, видужали - 816, виявили 313 нових випадків, - Кличко. КАРТА

За минулу добу в Києві зафіксовано 313 нових випадків захворювання на коронавірус (загалом 146 711).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму Telegram написав мер Києва Віталій Кличко.

Так, захворіли 169 жінок віком від 18 до 91 року, 127 чоловіків віком від 18 до 87 років, 6 дівчаток від 10 місяців до 17 років і 11 хлопчиків від 1 до 17 років.

Також зафіксовано 20 летальних випадків від вірусу (загалом 2917). За добу госпіталізовано 41 пацієнта, 816 подолали коронавірус (загалом 99 181).

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (93), Деснянському (67) та Святошинському (29) районах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Картина захворюваності на COVID-19 в Україні змінилася: важко хворіють молодші, зростає кількість госпіталізацій і летальних випадків, - "слуга народу" Радуцький

За добу в Києві через COVID-19 померли 20 осіб, видужали - 816, виявили 313 нових випадків, - Кличко 01

Автор: 

карантин (18172) Київ (19436) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Зелені, якщо не можете вакцинувати групи ризики: хворих, літніх, медиків, педагогів, поліціантів,то РОБІТЬ ХОТЬ ЩОСЬ !!! Переводьте школи на дистанційку, закривайте епіцентри, ресторани, кабаки!!! Кожень день натовпи дітей в транспорті без масок, тісно спілкуються, хворіють класами, а потім несуть ковід додому! Всі знайомі навколо хворіють, деякі вже другий раз ! Робіть, бо вас скинуть, коли родичі будусть масово втрачати рідних ! https://i.ytimg.com/vi/-HrIwsJ4kLk/hqdefault.jpg За сутки в Киеве из-за COVID-19 умерли 20 человек, выздоровели - 816, выявили 313 новых случаев, - Кличко - Цензор.НЕТ 5127 За сутки в Киеве из-за COVID-19 умерли 20 человек, выздоровели - 816, выявили 313 новых случаев, - Кличко - Цензор.НЕТ 3250
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15.03.2021 11:01 Відповісти
 
 