За добу в Києві через COVID-19 померли 20 осіб, видужали - 816, виявили 313 нових випадків, - Кличко. КАРТА

За минулу добу в Києві зафіксовано 313 нових випадків захворювання на коронавірус (загалом 146 711).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму Telegram написав мер Києва Віталій Кличко.

Так, захворіли 169 жінок віком від 18 до 91 року, 127 чоловіків віком від 18 до 87 років, 6 дівчаток від 10 місяців до 17 років і 11 хлопчиків від 1 до 17 років.

Також зафіксовано 20 летальних випадків від вірусу (загалом 2917). За добу госпіталізовано 41 пацієнта, 816 подолали коронавірус (загалом 99 181).

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (93), Деснянському (67) та Святошинському (29) районах.

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