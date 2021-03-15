У липні 2020 року було послідовно провалено відразу три спецоперації ГУР Міноборони, - Бутусов. ВIДЕО

Провал спецоперації щодо "вагнерівців" у липні 2020 року - це не поодинокий випадок, а система, оскільки цього ж місяця було провалено ще дві спецоперації.

Про це розповів "Гордону" головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він погодився з припущенням, що в оточенні Володимира Зеленського є агенти Російської Федерації.

"Ми бачимо зараз факт: провалено спецоперацію (щодо "вагнерівців". - Ред.) дуже високого рівня, світового масштабу. Крім того, тоді ж, у липні 2020 року, було послідовно провалено не одну, а відразу три спецоперації Головного управління розвідки Міноборони. Хочу нагадати, 1 липня було проведено виїмку приладів, які Головне управління розвідки таємно купувало в Російській Федерації та поставляло їх для оснащення наших зенітно-ракетних комплексів. Раптом чомусь, попри те, що є документи на ці прилади, так звані клістрони, які ГУР МО завозило згідно з національною розвідувальною програмою, тобто це було передбачено всіма нормативними документами. Замість того, щоб подякувати цим людям, натомість ці прилади були вилучені. По суті, ця операція була розсекречена. Тобто найважливіша операція. Це було 1 липня. Командування повітряних сил на Facebook - це взагалі, де таке бачено під час війни: триває війна, а командування повітряних сил України на Facebook написало заяву, що у нас вилучили важливі прилади і зробили небоєздатнимим зенітно-ракетні комплекси. Скаржиться у Facebook командування повітряних сил України! Це цілковита втрата керованості. Тобто військові вже перестали довіряти верховному головнокомандувачу", - розповів журналіст.

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"8 липня відбувається другий провал. Агентурно-бойова група, яка готувалася до цілої серії операцій у Донецьку, яка складалася вся з дуже мотивованих добровольців, людей високої кваліфікації, мотивації, що мають величезний авторитет у Збройних силах. На роботу і підготовку цієї групи було витрачено теж ду-у-у-же великий час. Вона могла виконувати різні завдання в Донецьку, оскільки мала легендування, документи і була підготовлена ​​до різних надзвичайних ситуацій там. Зокрема, одним із цих завдань міг бути удар по місцях утримання полонених, або ліквідація терористів, деяких катів, або звільнення якоїсь групи полонених, одного полоненого. Можливо, удар по якихось штабах, командних центрах противника. Тобто це були люди найвищої кваліфікації. І ось цю групу раптово затримують у повному складі і кажуть, що у вас незаконно зберігається вдома зброя. Ті відповідають: вибачте, ось документи, нам її видала держава, ми співробітники ГУР МО. Нас це не турбує, ми вас затримуємо, ось протокол, суд, ось вам стаття", - додав він.

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"Це другий випадок. І ось третій випадок - це провал вже спецоперації щодо вагнерівців. Тобто це не ексцес ... І ця система збіглася з призначенням 16 червня 2020 року указом президента України Володимира Зеленського начальником комітету з розвідки при президенті, першим заступником секретаря РНБО Руслана Демченка. Це такий вододіл, такий новий проросійський курс. Руслан Демченко - це абсолютно широко відомий проросійський діяч в Україні. За Януковича він був заступником міністра закордонних справ, потім - першим заступником міністра закордонних справ. Підтримував всю політику партії, включно з розривом асоціації з Європейським Союзом, всі повністю кроки", - резюмував Бутусов.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

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Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Цензор.НЕТ відновив хронологію подій, з якою можна ознайомитися за посиланням.

Наприкінці грудня стало відомо, що Bellingcat знімає фільм про провал спецоперації із захоплення бойовиків ПВК Вагнера після наради в Офісі президента.

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За словами керівника організації Христо Грозєва, розслідувачі знайшли докази існування спецоперації, яку розробило ГУР Міноборони спільно зі співробітниками СБУ. Першу частину розслідування хочуть випустити у I кварталі 2021 року.

У лютому 2020 року в.о. директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов заявив, що справа про зрив операції щодо "вагнерівців" активно розслідується, допитують низку осіб, зокрема главу Офісу президента Андрія Єрмака.