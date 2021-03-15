У Раді планують заслухати Авакова щодо вакцинації особового складу МВС, - "слуга народу" Корнієнко

У Верховній Раді 19 березня планують заслухати міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Сьогодні той міністр, якого ми запросимо, в його системі є дуже багато людей, які працюють з людьми, і вони всі заслуговують вакцинації. Це Арсен Борисович Аваков. Ми хочемо його запросити на годину запитань до уряду і поставити йому кілька запитань. Одне із запитань - це вакцинація особового складу МВС, поліції", - зазначив парламентарій.

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