УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10555 відвідувачів онлайн
Новини Боротьба з коронавірусом
1 102 7

У Раді планують заслухати Авакова щодо вакцинації особового складу МВС, - "слуга народу" Корнієнко

У Раді планують заслухати Авакова щодо вакцинації особового складу МВС, -

У Верховній Раді 19 березня планують заслухати міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Сьогодні той міністр, якого ми запросимо, в його системі є дуже багато людей, які працюють з людьми, і вони всі заслуговують вакцинації. Це Арсен Борисович Аваков. Ми хочемо його запросити на годину запитань до уряду і поставити йому кілька запитань. Одне із запитань - це вакцинація особового складу МВС, поліції", - зазначив парламентарій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взаємозв'язок між смертю людей і застосуванням вакцини AstraZeneca нині не виявлено, - регулятор з ліків Італії

Автор: 

Аваков Арсен (2189) вакцина (4419) ВР (14949) Корнієнко Олександр (666) COVID-19 (19765)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не ну там всё же мозгов по-меньше, так что может дело и пойдёт...
показати весь коментар
15.03.2021 11:19 Відповісти
Цих без черги , як не як держслужба
показати весь коментар
15.03.2021 11:21 Відповісти
А что молодые полицейские должны вакцинироваться раньше людей преклонного возраста? Пусть Корниенко посмотрит в глаза тем людям, которые в тяжелом состоянии лежат в инфекционке. Может потом "слуга народа" поймет какую категорию людей необходимо вакцинировать в первую очередь, если он действительно служит народу. Весь мир смеется, как у нас сейчас вакцинируются на равне с медиками молодые, здоровые депутаты и другие чиновники. На неиспользованные вакцины необходимо записывать людей из группы риска, а не заниматься ерундой, как говорят те же медики.
показати весь коментар
15.03.2021 11:23 Відповісти
Медики как раз и стремаются этой индийской "реплики"...
показати весь коментар
15.03.2021 11:26 Відповісти
Та нам как-то НАПЛЕВАТЬ!!!
Нам достаточно знать, что мусора все надбавки и премии из-за Коронавируса регулярно получали и получают с самого начала эпидемии и по сегодняшний день.
Медикам намного меньше платят, чем мусорам.
показати весь коментар
15.03.2021 11:31 Відповісти
Та Авакова давно должны следаки по особо важным заслушивать ...
показати весь коментар
15.03.2021 12:13 Відповісти
 
 