За добу в ЗСУ зареєстровано 16 нових випадків захворювання на COVID-19, двох людей госпіталізовано

Станом на 10:00 15 березня в Збройних Силах України на COVID-19 хворіє 1629 осіб.

Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України, передає Цензор.НЕТ.

Загалом за час пандемії одужали 16 698 осіб, летальних випадків 50.

На ізоляції (зокрема самоізоляції) перебувають 476 осіб.

За минулу добу зареєстровано 16 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них до закладів охорони здоров'я госпіталізовано 2 людини.

Від початку вакцинальної кампанії в Збройних Силах України 6636 осіб отримали 1 дозу вакцини. З них 1380 - військові медики.

За минулу добу 340 осіб вакцинували проти COVID-19.

Також читайте: За добу в Києві через COVID-19 померли 20 осіб, видужали - 816, виявили 313 нових випадків, - Кличко. КАРТА