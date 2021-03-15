УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10807 відвідувачів онлайн
Новини
96 304 350

Список основних підозрюваних у "зливі" спецоперації щодо "вагнерівців" доволі короткий, - Бутусов. ВIДЕО

"Злив" спецоперації щодо "вагнерівців" міг статися тільки на дуже високому рівні. У списку підозрюваних є президент України, є глава Офісу президента Єрмак, є начальник комітету з розвідки Демченко, є заступник голови Офісу президента Машовець.

Про це розповів "Гордону" головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Ці люди ("вагнерівці". - Ред.) проїжджають на територію Білорусі. Це відбувається в ніч з 23-го на 24-те липня. І 24 липня у цих людей виліт в Стамбул. І в цей день вони реєструються на рейс, вони підтверджують, що вони тут, вони проходять реєстрацію. І вони повинні сісти на літак. І ось тут дуже важливий момент. До цього моменту ніхто в Російській Федерації про долю цих людей не турбується. Тобто з нашого боку, з боку спецслужб НАТО задіяна дуже значна кількість людей, підрозділів. Це глибоко секретна операція, але все ж таки ... Готова Головна військова прокуратура, готове Головне управління розвідки, готове Міністерство оборони, яке про всяк випадок провело навчання нашого полку винищувальної авіації. Готова Служба безпеки України, готові спецслужби США, готові спецслужби Туреччини. І готовий "Украерорух". Тобто велика кількість підрозділів людей, всі знають, всі отримали свою частину операції, ніхто не знає все повністю, всі отримали маленький фрагмент. І ніяких пробоїв не відбувається. Якби був найменший натяк, найменша інформація про те, що це було ... Хоч десь витік з цих всіх структур - 100% Росія не випустила б цей автобус", - розповів Бутусов.

Читайте: У липні 2020 року було послідовно провалено відразу три спецоперації ГУР Міноборони, - Бутусов

За даними журналіста, 24 липня 2020 року начальник Головного управління розвідки Василь Бурба разом з посвяченим від СБУ учасником операції, першим заступником голови Русланом Баранецьким їдуть на доповідь про спецоперацію щодо "вагнерівців" до президента України Володимира Зеленського.

"(На нараді щодо "вагнерівців". - Ред.) Був президент України, був глава Офісу президента Андрій Єрмак, був начальник комітету з розвідки - перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко, був заступник голови Офісу президента Роман Машовець і була присутня в кабінеті секретарка президента Марія Левченко", - зазначає він.

"Тобто в цей момент, підкреслюю, терористи виїхали з Росії. Тобто до цього моменту ніякого витоку інформації статися не могло. Тобто до цього моменту всі наші державні органи діяли бездоганно. ... І ось після того, як була зроблена ця доповідь, реакція послідувала абсолютно неадекватна. Оскільки немає розслідування, мені важко зараз визначитися, хто саме і що детально сказав. Хто сказав "ні". Є дані, що сказав "ні" першим глава Офісу президента Андрій Єрмак. На той момент він вів особисті переговори з помічником президента Російської Федерації Дмитром Козаком і знову обговорювалися якісь перемир'я, припинення вогню. Скажімо, речі, які в Україні викликали дуже великі запитання.

І мені важко зрозуміти: ніякої мотивації, наскільки я знаю, від учасників цієї бесіди - те, що я чув - ніякої мотивації відмови не було. Тобто Єрмак сказав "ні", президент України його не зупинив і, по суті, підтримав це рішення. І після того, як Єрмак сказав "ні", він сказав, що цю операцію потрібно перенести. Перенесення операції по суті означало її провал. Тому що тримати 30 осіб в Мінську напередодні виборів у готелі в очікуванні чогось кілька днів - це однозначно витік інформації. Це люди, які напевно комусь щось розкажуть. На них напевно будуть дивитися. Тому коли їм дали команду, щоб вони не летіли в цей день, коли вони прибули до Мінська, а щоб вони почекали ще три дні, стало ясно: станеться витік", - додав Бутусов.

Також читайте: Питанням провалу операції з вагнерівцями в Білорусі займатиметься тимчасова слідча комісія ВР, - Арахамія

"Це (злити інформацію. - Ред.) міг зробити хтось із тих, хто був у кабінеті. І список основних підозрюваних доволі короткий. Ми розуміємо, що зателефонувати до Мінська з цих людей, ось так, щоб про це знав Лукашенко і дякував колегам, може тільки хтось із вищих керівних діячів. Хто мав право на такі дзвінки до Мінська? Хто міг зв'язатися? Я вважаю, що неможливо на даному етапі говорити, що це міг зробити Бурба і Баранецький. Якби вони, учасники операції, хоч щось десь сказали - цей би рейс, через якого Путін не один раз, до слова сказати, дзвонив Лукашенку і зробив публічну заяву про те, що ми вимагаємо їх повернути ... Так от, ці люди, які такі важливі для Путіна раптом виявилися, їх би просто не впустили б. Тобто найменший витік - вони б залишилися в Росії. Є президент України, є глава Офісу президента Єрмак, є начальник комітету з розвідки Демченко, є заступник голови Офісу президента Машовець. Ці люди дуже чітко чули, що сталося. Вони мали комунікацію з Білоруссю. І я, звичайно, думаю, що це міг бути тільки дуже високий рівень. Я не думаю, що ми можемо зараз щось щодо секретаря говорити, це може бути тільки дуже високий рівень. Саме для того, щоб встановити точно, хто саме телефонував, хто передав сигнал, і необхідно негайно, щоб була кримінальна справа, де всі ці особи допитані, проведені очні ставки. ... Це дуже серйозна загроза національній безпеці. Тобто хтось, хто перебував у кабінеті президента, провалив операцію", - резюмував журналіст.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Читайте також: Справа про зрив операції щодо "вагнерівців" розслідується, Єрмак допитується: найближчим часом ми дамо результат, - в.о. директора ДБР Сухачов

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Цензор.НЕТ відновив хронологію подій, з якою можна ознайомитися за посиланням.

Наприкінці грудня стало відомо, що Bellingcat знімає фільм про провал спецоперації із захоплення бойовиків ПВК Вагнера після наради в Офісі президента.

Читайте також: З ексначальника ГУР Міноборони Бурби, що дав свідчення у справі "вагнерівців", охорону не знімали, - Нацполіція

За словами керівника організації Христо Грозєва, розслідувачі знайшли докази існування спецоперації, яку розробило ГУР Міноборони спільно зі співробітниками СБУ. Першу частину розслідування хочуть випустити у I кварталі 2021 року.

У лютому 2020 року в.о. директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов заявив, що справа про зрив операції щодо "вагнерівців" активно розслідується, допитують низку осіб, зокрема главу Офісу президента Андрія Єрмака.

Автор: 

Зеленський Володимир (23729) Бутусов Юрій (3582) ПВК Вагнер (1540) Демченко Руслан (43) Єрмак Андрій (1371) Бурба Василь (82) Баранецький Руслан (13) Машовець Роман (16)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+79
давай, Бутусов!.. мочи Зеленую плесень!.. это им за Журавля и за погибших пацанов!
Список основных подозреваемых в "сливе" спецоперации по "вагнеровцам" достаточно короткий, - Бутусов - Цензор.НЕТ 239
показати весь коментар
15.03.2021 11:31
+75
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZUyn7XyoWROP6x8uH7fWPZos-V8genuldBKemsAVxGyu_r-JWxmROvlgcm6RpIB3LoJveSlkg4TBPaRRIbdQdYLHeObvwd053BIit75fKhYPPWpqKpkBjFZclcVZI8Av1s&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/5416740061699579?__cft__[0]=AZUyn7XyoWROP6x8uH7fWPZos-V8genuldBKemsAVxGyu_r-JWxmROvlgcm6RpIB3LoJveSlkg4TBPaRRIbdQdYLHeObvwd053BIit75fKhYPPWpqKpkBjFZclcVZI8Av1s&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·

Предали не Зеленского. В кабинете Зеленского 24 июля 2020-го предали украинский народ, который ведёт войну, предали наших союзников по НАТО, предали украинский пленных в российских тюрьмах, предали украинских разведчиков. И прежде Всего за это предательство отвечать должен сам Зеленский, это он блокирует расследование провала спецоперации по Вагнеровцам.
И на суде Зеленский обязан отвечать за это предательство в числе первых.

https://youtu.be/vKeZvwO96H4

Список основных подозреваемых в "сливе" спецоперации по "вагнеровцам" достаточно короткий, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3832
показати весь коментар
15.03.2021 11:32
+65
Список основных подозреваемых в "сливе" спецоперации по "вагнеровцам" достаточно короткий, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1675Список основных подозреваемых в "сливе" спецоперации по "вагнеровцам" достаточно короткий, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1993
показати весь коментар
15.03.2021 11:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
Обоснуй.
показати весь коментар
15.03.2021 20:09 Відповісти
Мне лень писать.
показати весь коментар
15.03.2021 20:30 Відповісти
Смешки-Смешуёчки! Но никто не допускает что инфу Путлер мог получить из Европы, от НАТО. Почему только своих? Раз начали базарить, то доказывайте по полной. Я вижу только слабые догадки, только подозрения и не более
показати весь коментар
15.03.2021 17:45 Відповісти
Ведь ясно сказано каждый участник операции получил свою долю информации и если бы утечка произошла от этих участников то фсб москалей не выпустили бы автобус из эрефии.
показати весь коментар
15.03.2021 19:46 Відповісти
не выпустили бы автобус из эрефии.

====================
Це ще чому? Головне - не допустити виліт з Мінська. А до того момента можна робити що завгодно.
показати весь коментар
15.03.2021 19:57 Відповісти
Никто не допускает, только ты.
показати весь коментар
15.03.2021 19:55 Відповісти
У Путлера в каждом кабинете СБУ, Президентской администрации и др по микрофону. Не исключено, что в каждом кабинете НАТО тоже. Т е Путлер все знал с самого начала. Сидел в Кремле, наблюдал и подло ржал!
показати весь коментар
15.03.2021 17:46 Відповісти
А скільки тоді стукачів завербованих НАТО у кабінетах ввх ?! Пригадайне слова Бжезінського, що він говорив про кацапо-еліту. Але ні, НАТОвських стукачів ніхто не вербував, вони самі один поперед одного.
показати весь коментар
16.03.2021 08:39 Відповісти
Необходимо расследование в Украине! Гражданам должны дать ответ в связи с этой ситуацией. Виновные должны быть наказаны за гос.измену.
показати весь коментар
15.03.2021 18:32 Відповісти
Абсолютно вірний хід від Бутусова. Це ж не відповіді дури Мендель Олесі на російській, як вона її попросила, ну ШАБ ВСЕ!!! ПАТРЕБІТЄЛІ ЮУБ знали яка вона дура...
Бутусов журналіст й максимально доступною для тих же белінгкетівців мовою дав знати - відморозитись як Вова вже не вдасться нікому .
показати весь коментар
15.03.2021 18:48 Відповісти
Не важно : кто из 4-х прямо, кто косвенно..кто не воспрепятствовал.. в камере за 25 лет разберутся...
показати весь коментар
15.03.2021 18:50 Відповісти
Пионтковский еще больше года назад прямо заявил, что Ермак - это супер агент спецслужб России.
показати весь коментар
15.03.2021 19:26 Відповісти
Однажды мы очень кисло посмеёмся над самими собой и над СБУ, когда узнаем, что "суперпатриот" Д.Гордон, внук сталинского коммунистического сатрапа, давний резидент ФСБ, стоящий во главе киевский резидентуры ФСБ.
показати весь коментар
16.03.2021 07:01 Відповісти
Такое себе представить в любой другой стране невозможно - это страшнейшее преступление - это предательство! В любой стране - в США, в РФ, где угодно, за такое сразу арестовывают и дают не один пожизненный срок!!!
показати весь коментар
15.03.2021 19:26 Відповісти
Почему этот Демченко не арестован??? Он должен немедленно быть арестован и должен получить пожизненный срок!!!
показати весь коментар
15.03.2021 19:29 Відповісти
на НАРЫ! и Ермака на пару!

Список основних підозрюваних у "зливі" спецоперації щодо "вагнерівців" доволі короткий, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7572
показати весь коментар
16.03.2021 01:09 Відповісти
Ніколи не розповідайте Гордону державних таємниць, краще таким людям кидати дезінформацію.
показати весь коментар
15.03.2021 19:32 Відповісти
Если сотрудники спецслужб приедут в Украину проведут расследование и если факты подтвердятся то это явное предательство за которое должен ответить президент страны.
показати весь коментар
15.03.2021 19:42 Відповісти
От цікаво в Україні буде колись президент не довбо#об і не барига....а просто патріот своєї держави...а не своєї кишені...
показати весь коментар
15.03.2021 19:52 Відповісти
Імпічмент Зе! Він несе за це повну відповідальність - всі хто там був це"його люди" яких він особисто призначив. Скоріш за все він сам особисто і є зрадником. Він завжди срати хотів на інтереси держави. Як президент він повне лайно, або як висловлюються американці "політичний неофіт"...
показати весь коментар
15.03.2021 20:25 Відповісти
То вже Горндон його вигороджує: "Владімір Зєленскій нє понял дажє што проісходіло, люді коториє рядом с нім єво полностью дезінформіровалі, ввєлі в заблуждєніє і віновати в том, што так проізошло". Відео хв. 40:15 https://www.youtube.com/watch?v=vKeZvwO96H4&t=27s
Бубочка нєвіноватая.
показати весь коментар
16.03.2021 01:05 Відповісти
Там 50/50 или Зеленский или Ермак.
показати весь коментар
15.03.2021 20:30 Відповісти
ЗЕЛЕНСКИЙ ПРЕДАТЕЛЬ !
показати весь коментар
15.03.2021 20:38 Відповісти
Або хтось гарно по вухах зеленському їздить.
показати весь коментар
15.03.2021 22:59 Відповісти
Це його Гордон вигороджує, мовляв бідненького Вавочку дезінформували, підставили. Його тут пряма вина, коли прийшли йому доповідати специ по надсекретній спецоперації, то нічого за собою тягнути усю ту наволоч. А якщо такий тупий і не розуміє що це таке, то було б не лізли в президенти.
показати весь коментар
16.03.2021 00:47 Відповісти
Позор конечно такому "Главнокомандующему" !
показати весь коментар
15.03.2021 20:40 Відповісти
Якби президент хотів зачистити спецслужби від москалських шпигунів,він би запросив з США,Канади,Великобританії спеців на пенсії українського походження і попросив керівництво США допомогти створити українські спецслужби заново. За всіх своїх призначенців Зєлєнський відповідає персонально.
показати весь коментар
15.03.2021 20:50 Відповісти
Окончательное решение было за президентом.
Тупость это была, или подлость - второй вопрос.
Отрицание существования спецоперации - ещё один гвоздь в башку "буратино".
И, наконец, категорический отказ убрать токсичных ермака и демченко - говорит само за себя.
Госизмена.
показати весь коментар
15.03.2021 20:55 Відповісти
Який сором!
показати весь коментар
15.03.2021 20:57 Відповісти
Не вірю я тим, хто на камеру в Україні обговорює українські проблеми неукраїнською.
показати весь коментар
15.03.2021 21:10 Відповісти
Швейцарский блогер снял фильм о российской агрессии в Украине: видео бьет рекорды по просмотрам

Швейцарский блогер Le Grand JD представил документальную ленту на французском языке «Война в Украине» (La guerre en Ukraine), которая рассказывает о российской агрессии на Донбассе. Только за два дня количество просмотров видео, https://www.youtube.com/watch?v=xSjhS6iFyv4 размещенного в YouTube, приближается к 500 тыс.
Об этом сообщает https://ghall.com.ua/2021/03/15/shvejtsarskij-bloger-sozdal-film-o-rossijskoj-agressii-v-ukraine-video-bet-rekordy-po-prosmotram/ Информационное агентство GuildHall .
«Это единственная война, которая сейчас активно ведется на Европейском континенте», - напомнил европейцам швейцарец.
Он отметил, что одна из задач фильма - рассказать об этой войне, чтобы о ней не забывали.
Лента начинается рассказом о европейской Украине и европейских устремлениях украинцев, особенно молодежи, событиях на Майдане 2014 года.
Далее в фильме речь идет о дальнейшей и продолжающейся военной оккупации Крыма Россией и непризнании в Европе и в мире попытки аннексии украинского полуострова.
На фоне развязанной Россией войны на Донбассе автор напоминает о сбивании из российского оружия пассажирского самолета рейса MH17, а также применении Москвой против Украины всех средств гибридной войны: политических, экономических, информационных.
В фильме Le Grand JD рассказывает о российско-украинской войне непосредственно с переднего края обороны ВСУ на востоке, главными героями ленты являются украинские защитники.
Источник: https://ghall.com.ua/2021/03/15/shvejtsarskij-bloger-sozdal-film-o-rossijskoj-agressii-v-ukraine-video-bet-rekordy-po-prosmotram/ Информационное агентство GuildHall
показати весь коментар
15.03.2021 21:25 Відповісти
Фільм не англійською, а французькою мовою, а це вже обмежує аудиторію.
показати весь коментар
16.03.2021 00:57 Відповісти
Список основних підозрюваних у "зливі" спецоперації щодо "вагнерівців" доволі короткий, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1442
показати весь коментар
15.03.2021 21:26 Відповісти
А мой-то коммент удалили!
Возразить нечего быпо сути!
Зассали пацаны!
показати весь коментар
15.03.2021 21:54 Відповісти
ЗЕ-ИДИОТО-ДАУНИТО-ХРОМОСОМ !
показати весь коментар
15.03.2021 21:57 Відповісти
Сьогодні почув розповідь Ю. Бутусова по декількох українських каналах. Навіть краще ніж у Гордона. Все конкретно. Матеріал - бомба. Йдеться про страшний злочин. Має бути максимально поширено.
показати весь коментар
15.03.2021 22:21 Відповісти
Краще таким людям, як Гордон (справжня фамілія Авербух) кидати фейкову типу секретну державну інформацію.
А потім подивитися, що буде.
показати весь коментар
15.03.2021 22:56 Відповісти
В списку всього одне прізвище.
Тому що якби це був хтось інший, то наслідки по цьому, іншому, вже були б.
показати весь коментар
16.03.2021 00:39 Відповісти
Тут повне інтерв'ю Бутусова https://www.youtube.com/watch?v=vKeZvwO96H4&t=27s Від почутого мороз по спині йде. Невже клоун геть зовсім такий тупий, чи наркота йому мозок виїла, щоб не розуміти важливість того що йому доповіли?
показати весь коментар
16.03.2021 00:56 Відповісти
https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/bolshaya-razborka-chto-takoe-gosudarstvennaya-tayna-i-kogo-k-ney-dopuskayut-1214906.html Кто и где имеет доступ к тайнам страны?

В Украине, согласно закону, есть более 130 чиновников, которые допущены к гостайне. Также, согласно закону, они именуются госэкспертами по вопросам гостайны. Итак, первыми тремя в списке указываются глава администрации президента, его первый заместитель и заместитель. За ними в перечне следуют премьер-министр, первый вице-премьер и вице-премьер. Потом следуют секретарь СНБО, глава Верховного Суда, генеральный прокурор, глава Национального банка и его первый заместитель, глава Нацгвардии, Госпогранслужбы, руководитель НАБУ, Нацполиции, практически все министры, президент Академии меднаук Украины, президент НАН Украины, руководители нескольких госслужб (архивной, фискальной, экспортного контроля, внешней разведки, ГосЧС), Государственного космического агентства, Управления госохраны Украины (обеспечивает безопасность президента и нескольких первых лиц страны). Наибольшее число допущенных к гостайне чиновников - это руководители различного ранга в Минобороны. Здесь таких чуть более 30 человек. Первым в этом списке идет министр, последним - начальник Университета обороны им. Ивана Черняховского.
показати весь коментар
16.03.2021 04:28 Відповісти
Хотелось бы знать, кто был инициатором этого совещания по вагнеровцам в тот же день, когда операция должна была по идее закончиться, а именно 24 июля 2020 года.
Со слов Бутусова, предатель из АП не знал об этой операции до этого момента только на том основании, что автобус пропустили через границу Беларуси.
Были ли ранее подобные совещания по делу вагнеровцев, или это было единственное?
показати весь коментар
16.03.2021 04:53 Відповісти
Ніяких наслідків ні для кого не буде. Дякуємо за співпрацю з гондрдоном(((
показати весь коментар
16.03.2021 06:34 Відповісти
Расследование кончится ничем: Кучму за 20 лет так и не посадили по делу Гонгадзе.

500 тысяч раз на этом форуме писали, что "Порошенко - это агент ФСБ по кличке "Мальвина".
показати весь коментар
16.03.2021 06:56 Відповісти
В ,,сливе,, уже были указаны конкретные люди так зачем дурачить народ и искать виновных везде где только их нету.
показати весь коментар
16.03.2021 07:09 Відповісти
А вот интересно..Президента США..ЦРУ тоже посвящает во все подробности всех операций до их выполнения? Или уже после..разборки ведутся правильно спланировали и провели или нет..Почему то мне кажется что второе!!!! И кстати операцию планировали до смены руководящих органов...в которых еще не все прошли проверку..на допуски и т д...Тем более нельзя было выносить на загал
показати весь коментар
16.03.2021 07:14 Відповісти
«Пошел на х*й, так понятнее?» - Арестович ответил в соцсетях на просьбу перейти на украинский

Представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе и советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович ответил матом пользователю на просьбу перевести свой пост о заседании ТКГ на украинский.
показати весь коментар
16.03.2021 12:25 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 