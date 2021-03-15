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Новини
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Підозрюваний у вбивстві та зґвалтуванні 7-річної дівчинки на Херсонщині неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності і дружив з її батьком, - Нацполіція

Підозрюваний у вбивстві та зґвалтуванні 7-річної дівчинки на Херсонщині неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності і дружив з її батьком, - Нацполіція

Підозрюваний у вбивстві і зґвалтуванні 7-річної Марії Борисової із села Щасливе Олешківського району Херсонської області неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів проти життя і здоров'я людей.

Про це сьогодні на брифінгу заявив заступник начальника обласної поліції Микола Вербицький, інформує Цензор.НЕТ.

За даними правоохоронців, підозрюваний 62-річний чоловік востаннє вийшов із в'язниці в 2005 році, однак протягом останнього року притягувався до адміністративної відповідальності.

Він проживав один, жив на одній вулиці з батьком загиблої дівчинки і був його другом.

"Жив самотньо - по сусідству з батьком дівчинки, був його другом. І недалеко від самої дівчинки", - уточнив Вербицький.

За його словами, ДНК-експертиза виявила схожість його ДНК з виявленою на мішку, в який була схована дівчинка, і на одязі дитини.

Крім цього, на брифінгу правоохоронці уточнили, що Херсонський суд обрав щодо затриманого підозрюваного запобіжний захід у вигляді взяття під варту без права внесення застави.

Нині час він відмовляється від надання свідчень.

Правоохоронці поки не встановили, де саме підозрюваний переховував тіло дитини.

"Ми не відкидаємо, що тіло могло переховуватися в спорудах, що належать підозрюваному або до яких він мав доступ", - уточнили правоохоронці на брифінгу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваний у вбивстві та зґвалтуванні 7-річної дівчинки на Херсонщині намагався накласти на себе руки, - Клименко

Автор: 

діти (5054) Нацполіція (15142) вбивство (3083) Херсонська область (5721)


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Топ коментарі
+7
Судя по статье, органы этого мудака можно пустить только на корм собакам.
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15.03.2021 11:53
+4
ну, что что напечалоли менты- пока никакн не указываю на вину подозреваемого... Пока это для них наиболее УДОБНЫЙ вариант подозреваемого...
Фраза "По его словам, ДНК-экспертиза ссобнаруженной на мешке, в который была спратана девочка, и на одежде ребенка." - о чем она !? Что значит " ДНК-экспертиза обнаружила сходство его ДНК " !? Что ИМЕННО было найдено - имеет значение... Например волос, по которому брали ДНК !? Ну так волос мог там оказаться любым образом, не обязательно криминальным...
Меня смущает не способность копов ВНЯТНО и ПРЯМО указать на РЕАЛЬНЫЕ и СУЩЕСТВЕННЫЕ доказательства дающие им основания на подозрения....
Я допускаю, что они не могут раскрывать данные следствия... Тогда заем они ЭТИ раскрыли !? Создать общественное мнение !? ЗАЧЕМ !?
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15.03.2021 12:13
+2
Судить доказать вину и разобрать на органы нуждающимся людям.Такое существо не имеет права на жизнь.
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15.03.2021 11:48
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Судить доказать вину и разобрать на органы нуждающимся людям.Такое существо не имеет права на жизнь.
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15.03.2021 11:48 Відповісти
Судя по статье, органы этого мудака можно пустить только на корм собакам.
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15.03.2021 11:53 Відповісти
одно другому не мешает
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15.03.2021 11:54 Відповісти
На довічне потвору,в уранові копальні,за миску баланди !!!)))
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15.03.2021 11:56 Відповісти
Цікаво, кому потрібні його пробухані органи??)))
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15.03.2021 11:54 Відповісти
Тут НИКОГДА не надо спешить ,НИКОГДА ...За дела Чикатило расстреляли ни одного невинного человека ,доказательства должны быть НЕОПРОВЕРЖИМЫМИ ...
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15.03.2021 12:09 Відповісти
ну, что что напечалоли менты- пока никакн не указываю на вину подозреваемого... Пока это для них наиболее УДОБНЫЙ вариант подозреваемого...
Фраза "По его словам, ДНК-экспертиза ссобнаруженной на мешке, в который была спратана девочка, и на одежде ребенка." - о чем она !? Что значит " ДНК-экспертиза обнаружила сходство его ДНК " !? Что ИМЕННО было найдено - имеет значение... Например волос, по которому брали ДНК !? Ну так волос мог там оказаться любым образом, не обязательно криминальным...
Меня смущает не способность копов ВНЯТНО и ПРЯМО указать на РЕАЛЬНЫЕ и СУЩЕСТВЕННЫЕ доказательства дающие им основания на подозрения....
Я допускаю, что они не могут раскрывать данные следствия... Тогда заем они ЭТИ раскрыли !? Создать общественное мнение !? ЗАЧЕМ !?
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15.03.2021 12:13 Відповісти
По перше потрібно чітко провести розслідування, щоб це не виявилось черговим швидким Кагарликом. Потрібні факти, це експертизи ДНК, крові, відбитків, епітелію, речові докази, мотив тощо. По друге сидів від чи не сидів в тюрмі це ще не факт, факт це виявлені його чи когось іншого сліди злочину, експертні висновки, тощо. Якщо її там в будівлі не було, то хтось же тіло приніс, і не по повітрю. Нормальний слідчий все це може з'ясувати. А ненормальний буде вибивати показання методом ОГПУ щоб відрапортувати.
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15.03.2021 12:15 Відповісти
проявите гуманность, дайте ему самоубиться! он сам хочет отдать свою жизнь за то что отобрал жизнь у девочки, это будет справедливо
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15.03.2021 12:20 Відповісти
А там же варнякали, що хтось порізав собі вени на руках?
Так оце воно порізалось?
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15.03.2021 12:31 Відповісти
когда менты зашли в его дом, он там лежал с порезанными венами. То есть как минимум ждал их и уже косил на больничку, по зековской привычке.
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15.03.2021 12:55 Відповісти
Не факт... Просто он мог понимать, что он САМЫЙ УДОБНЫЙ для ментов... в том числе в качестве козла отпущения !
Ментам наслово верить нельзя ! ВСЁ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОДТВЕРЖДЕНО КОНКРЕТНЫМИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ, а не пустословием ...
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15.03.2021 13:12 Відповісти
Днк будет только 17марта.Подождём.К великому сожалению это не первый случай в современной истории Украины.Нужно ужесточать наказание за преступления против женщин и детей.Если без убийства-от15 до 25 лет,если убийство -пожизненное.
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15.03.2021 12:38 Відповісти
С женщинами у нас равноправие
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15.03.2021 12:49 Відповісти
Они Вас бьют скалкой?Или кулаками? Синяки есть?.Может их в шахту забойщицами,или грузчиками на мешки с сахаром ?
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15.03.2021 13:05 Відповісти
если у нас равноправие -то им можно и а "шахту забойщицами,или грузчиками на мешки с сахаром " !!!
Равноправие подразумевает - равые условия !!!
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15.03.2021 13:13 Відповісти
да, ладно. впору и мужчин защищать от клеветы и провокаций. сколько раз сталкивался с оговором и шантажом, что все не так однозначно.
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15.03.2021 13:55 Відповісти
с экспертизой все не так однозначно. емнип в Украине это несколько месяцев занимает, а не дней. а не нашли-ли козла отпущения доблестные аваковцы?
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15.03.2021 13:54 Відповісти
Мусора как всегда ,списать на кого не будь и все.а реальный маньяк останеться на свободе.вспомните чикатило,сколько из-за него по расстрельной статье ушло людей невиновных?вот так вот,ничего не меняеться.а днк намешке,да со двора сперли и все.
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15.03.2021 14:44 Відповісти
Меня другое смущает, уроды всегда были есть и будут, НО какого хрена эти уроды спокойно живут среди нас нормальных людей, насилуют и убивают наших детей? я имею ввиду бывших зеков, из которых пенитенциарная система делает абсолютных уродов, ну поменять её это не один год и куча денег, психологией зеков никто не занимается, никто не перевоспитывает их как нужно в нормальных людей, ну тогда можно же бывших зеков после отсидки не селить жить среди нас? ссылайте их в отдельный город, Чернобыть например и пусть там друг друга насилуют, убивают и расчленяют. Нахрен они мне по соседству нужны? это большая халява для них.
Второй вопрос, ну раз этот урод неоднократно привлекался то с какого хрена должным образом никто не реагировал, где участковый которых должен был следить за ним и вломить писдов давным давно? если бы менты зеками занимались то эта и другие девочки были бы живы, а этот падонок ходил бы по струнке. Так вот почему зеками никто не занимается после выпуска? ах да вспомнил, ментам же некогда, они ловят особо опасных вебкам моделей, порностудии и бордели, а маньяки, убийцы и насильники это второстепенно. Я бы в подобных случаях привлекал к уголовной ответственности и участкового на чьем балансе этот урод был, включая все местное начальство полиции, именно их бездействие, халатность, ошибочная приоритизация по делам и неверное распределение штата сотрудников и привела к этому преступлению. Выпустил казла на волю, ты за него в ответе, или ссылай его в закрытый город зеков.
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18.03.2021 17:15 Відповісти
 
 