Підозрюваний у вбивстві та зґвалтуванні 7-річної дівчинки на Херсонщині неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності і дружив з її батьком, - Нацполіція
Підозрюваний у вбивстві і зґвалтуванні 7-річної Марії Борисової із села Щасливе Олешківського району Херсонської області неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів проти життя і здоров'я людей.
Про це сьогодні на брифінгу заявив заступник начальника обласної поліції Микола Вербицький, інформує Цензор.НЕТ.
За даними правоохоронців, підозрюваний 62-річний чоловік востаннє вийшов із в'язниці в 2005 році, однак протягом останнього року притягувався до адміністративної відповідальності.
Він проживав один, жив на одній вулиці з батьком загиблої дівчинки і був його другом.
"Жив самотньо - по сусідству з батьком дівчинки, був його другом. І недалеко від самої дівчинки", - уточнив Вербицький.
За його словами, ДНК-експертиза виявила схожість його ДНК з виявленою на мішку, в який була схована дівчинка, і на одязі дитини.
Крім цього, на брифінгу правоохоронці уточнили, що Херсонський суд обрав щодо затриманого підозрюваного запобіжний захід у вигляді взяття під варту без права внесення застави.
Нині час він відмовляється від надання свідчень.
Правоохоронці поки не встановили, де саме підозрюваний переховував тіло дитини.
"Ми не відкидаємо, що тіло могло переховуватися в спорудах, що належать підозрюваному або до яких він мав доступ", - уточнили правоохоронці на брифінгу.
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Фраза "По его словам, ДНК-экспертиза ссобнаруженной на мешке, в который была спратана девочка, и на одежде ребенка." - о чем она !? Что значит " ДНК-экспертиза обнаружила сходство его ДНК " !? Что ИМЕННО было найдено - имеет значение... Например волос, по которому брали ДНК !? Ну так волос мог там оказаться любым образом, не обязательно криминальным...
Меня смущает не способность копов ВНЯТНО и ПРЯМО указать на РЕАЛЬНЫЕ и СУЩЕСТВЕННЫЕ доказательства дающие им основания на подозрения....
Я допускаю, что они не могут раскрывать данные следствия... Тогда заем они ЭТИ раскрыли !? Создать общественное мнение !? ЗАЧЕМ !?
Так оце воно порізалось?
Ментам наслово верить нельзя ! ВСЁ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОДТВЕРЖДЕНО КОНКРЕТНЫМИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ, а не пустословием ...
Равноправие подразумевает - равые условия !!!
Второй вопрос, ну раз этот урод неоднократно привлекался то с какого хрена должным образом никто не реагировал, где участковый которых должен был следить за ним и вломить писдов давным давно? если бы менты зеками занимались то эта и другие девочки были бы живы, а этот падонок ходил бы по струнке. Так вот почему зеками никто не занимается после выпуска? ах да вспомнил, ментам же некогда, они ловят особо опасных вебкам моделей, порностудии и бордели, а маньяки, убийцы и насильники это второстепенно. Я бы в подобных случаях привлекал к уголовной ответственности и участкового на чьем балансе этот урод был, включая все местное начальство полиции, именно их бездействие, халатность, ошибочная приоритизация по делам и неверное распределение штата сотрудников и привела к этому преступлению. Выпустил казла на волю, ты за него в ответе, или ссылай его в закрытый город зеков.