Підозрюваний у вбивстві та зґвалтуванні 7-річної дівчинки на Херсонщині неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності і дружив з її батьком, - Нацполіція

Підозрюваний у вбивстві і зґвалтуванні 7-річної Марії Борисової із села Щасливе Олешківського району Херсонської області неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів проти життя і здоров'я людей.

Про це сьогодні на брифінгу заявив заступник начальника обласної поліції Микола Вербицький, інформує Цензор.НЕТ.

За даними правоохоронців, підозрюваний 62-річний чоловік востаннє вийшов із в'язниці в 2005 році, однак протягом останнього року притягувався до адміністративної відповідальності.

Він проживав один, жив на одній вулиці з батьком загиблої дівчинки і був його другом.

"Жив самотньо - по сусідству з батьком дівчинки, був його другом. І недалеко від самої дівчинки", - уточнив Вербицький.

За його словами, ДНК-експертиза виявила схожість його ДНК з виявленою на мішку, в який була схована дівчинка, і на одязі дитини.

Крім цього, на брифінгу правоохоронці уточнили, що Херсонський суд обрав щодо затриманого підозрюваного запобіжний захід у вигляді взяття під варту без права внесення застави.

Нині час він відмовляється від надання свідчень.

Правоохоронці поки не встановили, де саме підозрюваний переховував тіло дитини.

"Ми не відкидаємо, що тіло могло переховуватися в спорудах, що належать підозрюваному або до яких він мав доступ", - уточнили правоохоронці на брифінгу.

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