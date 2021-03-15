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Новини Коронавірус і карантин
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У мешканки Данії, яка померла після щеплення вакциною AstraZeneca, були "вкрай нетипові" симптоми, - агентство з лікзасобів

У мешканки Данії, яка померла після щеплення вакциною AstraZeneca, були

Данське агентство з лікарських засобів заявило, що у 60-річної мешканки країни, яка померла через тромб, що відірвався після вакцинації препаратом AstraZeneca від COVID-19, були "вкрай нетипові" симптоми.

Про це пише Reuters  із посиланням на агентство, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у жінки була низька кількість тромбоцитів і тромби в дрібних і великих судинах, а також кровотеча.

Як повідомлялося, 11 березня низка країн, серед яких Данія, Італія, Норвегія і Ісландія, заявили, що припинили використання вакцини AstraZeneca через повідомлення про нібито утворення тромбів. Використання вакцини AstraZeneca 12 березня також призупинили Таїланд, Румунія і Болгарія.

Також читайте: Нідерланди припинили використання вакцини AstraZeneca через інформацію про можливі побічні ефекти

Європейське агентство лікарських засобів заявило, що вакцинація препаратом від COVID-19 компанії AstraZeneca не підвищує ризик виникнення тромбів, застосування вакцини можна продовжувати.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) AstraZeneca (140)


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Топ коментарі
+5
Не мой твит, просто переведу. Если привить 10 милл. человек вакциной без побочных эффектов, то в следующие 2 месяца:
4.025 получат инфаркт,
3.975 инсульт,
9.500 онкол. диагноз.
14.000 человек умрут. Обычная статистика. ПОСЛЕ не значит ОТ. (c)
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15.03.2021 12:37
+3
Хотелось бы верить в безопасность вакцины . Пока не получается . В десяти странах Евросоюза запретили использование этой вакцины .
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15.03.2021 11:54
+3
Якщо так звана вакцина має ефективність нижче 99% та ще й побічні дії, це не вакцина. Це бізнес.
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15.03.2021 12:04
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Хотелось бы верить в безопасность вакцины . Пока не получается . В десяти странах Евросоюза запретили использование этой вакцины .
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15.03.2021 11:54 Відповісти
Не запретили, а приостановили до выяснения была ли причинно-следственная связь такого события с вакцинацией.
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15.03.2021 12:04 Відповісти
Якщо так звана вакцина має ефективність нижче 99% та ще й побічні дії, це не вакцина. Це бізнес.
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15.03.2021 12:04 Відповісти
Це в будь-якому випадку бізнес
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15.03.2021 12:07 Відповісти
Не мой твит, просто переведу. Если привить 10 милл. человек вакциной без побочных эффектов, то в следующие 2 месяца:
4.025 получат инфаркт,
3.975 инсульт,
9.500 онкол. диагноз.
14.000 человек умрут. Обычная статистика. ПОСЛЕ не значит ОТ. (c)
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15.03.2021 12:37 Відповісти
В Австралии подсчитали, что вероятность абсолютно случайного совпадения смерти младенца от синдрома внезапной младенческой смерти до года с 24-часовым периодом после прививки для них составляет 1,7 случая в год, соответственно с 48-часовым периодом - 3,4 случая в год. На период написания статьи в Австралии было население примерно вдвое меньше, чем в Украине.
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15.03.2021 13:59 Відповісти
Да не было никаких смертельных случаев! Это рашко сми-сру выдают фейк,и потом начинают ссылаться друг на друг раздувая ложную информацию. Даже не нужно обращать на это внимание! Вакцинируйте и вакцинируйтесь без сомнений!
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15.03.2021 12:00 Відповісти
Ага... Хто в Індії бував-знає..
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15.03.2021 12:04 Відповісти
На заводах якої фармкомпанії Ви були в Індії?
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15.03.2021 12:05 Відповісти
Військовим..
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15.03.2021 12:07 Відповісти
Ну, що сказати. Можна поїхати в Китай і знайти місце де з каналізіції добувають жир. А армія КНР вже випробовує суперзахищені засоби зв"язку на ефекті квантової сплутаності елементарних часток. Перехоплення повідомлень там навіть теоретично неможливе.
Отака фігня, малята.
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15.03.2021 12:11 Відповісти
это наверное совпадение по времени, т.е. без прививки этот тромб у нее тоже оторвался бы
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15.03.2021 12:16 Відповісти
Нелишне учесть
http://phlebosurgery.ru/economy_class_syndrome/ Общие сведения о "синдроме экономического класса"
http://phlebosurgery.ru/economy_class_syndrome/ Взаимосвязь венозного тромбоза и легочной эмболии с длительным путешествием была выявлена еще в середине прошлого века и описана в научной литературе J.Homans'ом в 1954 году. В 1977 году I.S.Symington и B.H.R.Stack впервые употребили термин «синдром экономического класса», описывая 8 случаев легочной эмболии, развившейся вскоре после путешествия в экономическом классе самолета. В 1988 J.M.Cruikshank и соавт. также употребили этот термин для описания легочной эмболии после авиаперелета. Примечательно, что двумя из шести описанных авторами пациентов явились они сами, причем у одного из них тромбоз вен голени возник после перелета в бизнес классе. ​​​​​​​
http://phlebosurgery.ru/economy_class_syndrome/ На сегодняшний день эпидемиология тромбоза авиапутешественников характеризуется следующими цифрами: частота тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА), связанной с авиаперелетом, составляет в среднем 0,5-1,5 случая на 1 миллион пассажиров в общей популяции, увеличиваясь с дальностью перелета до 4,8 случаев на 1 миллион пассажиров. 1 из 250 000 пассажиров, старше 65 лет погибает от ТЭЛА во время длительного авиапутешествия. Фатальная ТЭЛА является причиной 18% всех смертей в самолетах и аэропортах. Частота обнаружения тромботического поражения венозной системы нижних конечностей без признаков легочной эмболии составляет 4,5-10% среди лиц, предпринимающих длительные авиапутешествия. Однако истинная частота бессимптомных венозных тромбозов и малосиптомных легочных эмболий остается неизвестной в связи с трудностью диагностики и низкой медицинской активностью населения.
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15.03.2021 12:26 Відповісти
кстати зря все гонят на индусов. Они от британской империи унаследовали очень неплохую фарминдустрию, а учитывая наличие самого качественного натурального сырья для фармацевтики и огромный полигон для исследований вокруг - они делают очень неплохие медпрепараты. Посмотрите любой тревел блог про Мумбаи и антисанитарию вокруг - выжить в таком аду могут только люди, обеспеченные самыми эффективными медпрепаратами и прививками)
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15.03.2021 13:15 Відповісти
брехуны
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18.03.2021 17:17 Відповісти
 
 