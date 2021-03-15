У мешканки Данії, яка померла після щеплення вакциною AstraZeneca, були "вкрай нетипові" симптоми, - агентство з лікзасобів
Данське агентство з лікарських засобів заявило, що у 60-річної мешканки країни, яка померла через тромб, що відірвався після вакцинації препаратом AstraZeneca від COVID-19, були "вкрай нетипові" симптоми.
Про це пише Reuters із посиланням на агентство, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що у жінки була низька кількість тромбоцитів і тромби в дрібних і великих судинах, а також кровотеча.
Як повідомлялося, 11 березня низка країн, серед яких Данія, Італія, Норвегія і Ісландія, заявили, що припинили використання вакцини AstraZeneca через повідомлення про нібито утворення тромбів. Використання вакцини AstraZeneca 12 березня також призупинили Таїланд, Румунія і Болгарія.
Європейське агентство лікарських засобів заявило, що вакцинація препаратом від COVID-19 компанії AstraZeneca не підвищує ризик виникнення тромбів, застосування вакцини можна продовжувати.
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Отака фігня, малята.
http://phlebosurgery.ru/economy_class_syndrome/ Общие сведения о "синдроме экономического класса"
http://phlebosurgery.ru/economy_class_syndrome/ Взаимосвязь венозного тромбоза и легочной эмболии с длительным путешествием была выявлена еще в середине прошлого века и описана в научной литературе J.Homans'ом в 1954 году. В 1977 году I.S.Symington и B.H.R.Stack впервые употребили термин «синдром экономического класса», описывая 8 случаев легочной эмболии, развившейся вскоре после путешествия в экономическом классе самолета. В 1988 J.M.Cruikshank и соавт. также употребили этот термин для описания легочной эмболии после авиаперелета. Примечательно, что двумя из шести описанных авторами пациентов явились они сами, причем у одного из них тромбоз вен голени возник после перелета в бизнес классе.
http://phlebosurgery.ru/economy_class_syndrome/ На сегодняшний день эпидемиология тромбоза авиапутешественников характеризуется следующими цифрами: частота тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА), связанной с авиаперелетом, составляет в среднем 0,5-1,5 случая на 1 миллион пассажиров в общей популяции, увеличиваясь с дальностью перелета до 4,8 случаев на 1 миллион пассажиров. 1 из 250 000 пассажиров, старше 65 лет погибает от ТЭЛА во время длительного авиапутешествия. Фатальная ТЭЛА является причиной 18% всех смертей в самолетах и аэропортах. Частота обнаружения тромботического поражения венозной системы нижних конечностей без признаков легочной эмболии составляет 4,5-10% среди лиц, предпринимающих длительные авиапутешествия. Однако истинная частота бессимптомных венозных тромбозов и малосиптомных легочных эмболий остается неизвестной в связи с трудностью диагностики и низкой медицинской активностью населения.