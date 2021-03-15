У мешканки Данії, яка померла після щеплення вакциною AstraZeneca, були "вкрай нетипові" симптоми, - агентство з лікзасобів

Данське агентство з лікарських засобів заявило, що у 60-річної мешканки країни, яка померла через тромб, що відірвався після вакцинації препаратом AstraZeneca від COVID-19, були "вкрай нетипові" симптоми.

Про це пише Reuters із посиланням на агентство, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у жінки була низька кількість тромбоцитів і тромби в дрібних і великих судинах, а також кровотеча.

Як повідомлялося, 11 березня низка країн, серед яких Данія, Італія, Норвегія і Ісландія, заявили, що припинили використання вакцини AstraZeneca через повідомлення про нібито утворення тромбів. Використання вакцини AstraZeneca 12 березня також призупинили Таїланд, Румунія і Болгарія.

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Європейське агентство лікарських засобів заявило, що вакцинація препаратом від COVID-19 компанії AstraZeneca не підвищує ризик виникнення тромбів, застосування вакцини можна продовжувати.