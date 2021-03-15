СБУ на Чернігівщині заблокувала видобуток корисних копалин на суму понад 19 млн грн
Служба безпеки України блокувала видобуток корисних копалин у Чернігівській області на понад 19 мільйонів гривень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що керівник одного з державних торфодобувних підприємств видав незаконні накази для видобування торфу. Для такої діяльності на родовищі був відсутній спеціальний дозвіл на розробку надр. До того ж сама земельна ділянка не перебувала на балансі підприємства.
За висновками профільних експертів, через дії посадовця було незаконно видобуто понад 70 тисяч тонн торфу.
Керівнику підприємства повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України.
Документування протиправної діяльності проводилося спільно зі слідчими Національної поліції України під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури.
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Хто «замовив» силовикам ДП «Чернігівторф»?
У середу, 17 березня, в приміщенні Федерації профспілок Чернігівської області за адресою вул. Шевченка, 5 відбудеться прес-конференція за участю представників трудових колективів Ірваніцівсього та Смолинського торфозаводів та керівництва «Чернігівторф» у зв'язку з замовним характером справи проти ДП «Чернігівторф». Ви також почуєте що шукав начальник відділу «К» СБУ в Чернігівській області на Гнилуському болоті.
Первинна профспілка надіслала запрошення керівництву області та силових відомств. Початок о 10.00.