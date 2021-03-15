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СБУ на Чернігівщині заблокувала видобуток корисних копалин на суму понад 19 млн грн

СБУ на Чернігівщині заблокувала видобуток корисних копалин на суму понад 19 млн грн

Служба безпеки України блокувала видобуток корисних копалин у Чернігівській області на понад 19 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що керівник одного з державних торфодобувних підприємств видав незаконні накази для видобування торфу. Для такої діяльності на родовищі був відсутній спеціальний дозвіл на розробку надр. До того ж сама земельна ділянка не перебувала на балансі підприємства.

За висновками профільних експертів, через дії посадовця було незаконно видобуто понад 70 тисяч тонн торфу.

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Керівнику підприємства повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України.

Документування протиправної діяльності проводилося спільно зі слідчими Національної поліції України під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури.

Автор: 

СБУ (12790) Чернігівщина (1584)


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цикаво чей заказ в данном случае выполняют СБУ. https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=5xWMHz1-0SM&fbclid=IwAR2t7NxQ7DxPmSdIdwoTSFidVcQ_sxM7V84zSsxV9i0asTCHMlIthLF2Y14

Хто «замовив» силовикам ДП «Чернігівторф»?

У середу, 17 березня, в приміщенні Федерації профспілок Чернігівської області за адресою вул. Шевченка, 5 відбудеться прес-конференція за участю представників трудових колективів Ірваніцівсього та Смолинського торфозаводів та керівництва «Чернігівторф» у зв'язку з замовним характером справи проти ДП «Чернігівторф». Ви також почуєте що шукав начальник відділу «К» СБУ в Чернігівській області на Гнилуському болоті.

Первинна профспілка надіслала запрошення керівництву області та силових відомств. Початок о 10.00.
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15.03.2021 15:54 Відповісти
 
 