СБУ на Чернігівщині заблокувала видобуток корисних копалин на суму понад 19 млн грн

Служба безпеки України блокувала видобуток корисних копалин у Чернігівській області на понад 19 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що керівник одного з державних торфодобувних підприємств видав незаконні накази для видобування торфу. Для такої діяльності на родовищі був відсутній спеціальний дозвіл на розробку надр. До того ж сама земельна ділянка не перебувала на балансі підприємства.

За висновками профільних експертів, через дії посадовця було незаконно видобуто понад 70 тисяч тонн торфу.

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Керівнику підприємства повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України.

Документування протиправної діяльності проводилося спільно зі слідчими Національної поліції України під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури.